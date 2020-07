Beste skylagring 2020

For mange bedrifter har skylagring blitt en løsning som erstatter tradisjonell lokal maskinvare for lagring. Istedenfor å oppbevare filer på én (eller flere) servere innad i bedriften sprer skylagring data over en større infrastruktur vedlikeholdt av andre (i datasentre spredd utover hele verden).



Helt siden Amazon gjorde skylagring populært med S3 (Simple Storage Service), for 13 år siden, har Google-data vist at interessen for «skylagring» (ordet i seg selv) har blitt 40 ganger så høy.



Gitt at det finnes en rekke skylagringstjenester der ute må det til skikkelig research for å finne ut av hvilken tjeneste som tilbyr maksimalt med billig lagring og båndbredde, samtidig som dataene dine forblir trygge.



Denne listen representerer våre toppvalg for skylagring: De fleste tilbyr en gratisvariant som gjør at man kan kjøre en test og finne ut av om man liker produktet før man eventuelt begynner med en betalingsløsning. iDrive er per nå i ledelsen, takket være en framifrå hastighet, grundighet og hvor enkel tjenesten er i bruk.

EKSKLUSIV IDrive 5 TB | 673,- 34,- for ett år | 95 % avslag

673 kroner ($69,50) kan kanskje høres dyrt ut for 5 TB med lagringsplass, men 34 kroner ($3,48) for hele 12 måneder er latterlig billig. I tillegg til at 5 TB burde være mer enn nok til å dekke alle dine lagringsbehov, om det skulle være endeløse timer musikk, tusenvis av fotografier eller hundrevis av PC-spill.

Se tilbud

Bedriftseiere må tenke seg nøye om nøyaktig hva tjenesten må kunne tilby, siden spesifikasjoner og vilkår for bruk, samt tjenestekvalitet, antageligvis vil vike noe fra konsumentvariantene.



Via menyen kan du hoppe direkte til seksjonen som er mest relevant for deg:

Beste skylagring i 2020 kort oppsummert:

1. IDrive

Skylagringsløsning som støtter nettverksdrev

Rask

Enkel i bruk

God sikkerhet

IDrive Express service is handy if disaster strikes

Ingen tofaktorautentisering

IDrive tilbyr kontinuerlig synkronisering av dine filer, selv de som befinner seg på nettverksdrev. Webgrensesnittet støtter deling av filer via e-post, Facebook og Twitter. Er man av det forsiktige eller klikkeglade slaget vil det antageligvis glede en å høre at filer som slettes på den lokale enheten ikke automatisk slettes fra serveren, dermed er det mindre sannsynlig at man kan permanent slette noe viktig ved en feiltakelse. Opptil 30 versjoner av alle filer det blir tatt sikkerhetskopi (i tilknytning til kontoen din) av beholdes.

En annen ting en kan merke seg er at IT-administratorer vil få tilgang til iDrive Thin Client-applikasjonen, som lar en gjøre sikkerhetskopier/gjenopprettinger og forandre på innstillinger (med mer) på alle datamaskiner registrert på tjenesten via et sentralisert kontrollpanel.

Når det gjelder fotografier får man med på kjøpet en kjekk ansiktgjenkjenningsfunksjon som automatisk hjelper deg med å organsiere og synkronisere bilder over alle tilknyttede enheter. iDrive tilbyr også iDrive Express, en tjeneste som sender deg en fysisk harddisk hvis du skulle miste all data, noe som gjør gjenopprettingsjobben langt raskere. Dette gjelder den nye «disk image backup»-funksjonaliteten.

Det finnes en bedriftsversjon der man får prioritet på brukerstøtte, én enkelt bruker som styrer alt (SSO), samt en ubegrenset mengde brukere og sikkerhetskopi av server. I tillegg finnes iDrive Cloud, en bedriftstjeneste som tilbyr såkalt objektbasert lagring (cloud object storage).

2. pCloud

Ideell skylagringsløsning for større mediefiler

Rimelig

Elegant og intuitivt grensesnitt

Enkelt i bruk

Ingen samarbeidsverktøy

Selv om det finnes noen begrensninger når det gjelder båndbredde, så virker det ikke som det finnes noen begrensninger når det gjelder størrelsen på filene man laster opp, så man kan bare slå seg løs med store mediefiler om man bruker pCloud. Tjenesten er tilgjengelig for alle stasjonære og mobile plattformer – brukere kan også logge seg inn via nettsiden. Selskapet er registrert i Sveits, et land med et strengt personvern, og man kan også betale €3,99 (i overkant av 40 kroner) slik at man kan låse (og låse opp) individuelle filer med passord via pCloud Crypto.



Merk at dette er en av svært få skytjenester som tilbyr livstidsmedlemskap. Går man for denne løsningen får man med på kjøpet 30 dagers historikk over slettede filer, og ubegrenset opplastingshastighet, mens man (ikke uventet) begrenses når det gjelder nedlasting: 500 GB om man går for Premium-pakken, og 2TB hvis man velger Premium Plus.

En etablert bedrift av sterk herkomst

Hybrid-backup

Filversjonshistorikk

Veldig rimelig

Ingen live-backup

Mangler 2FA

Det er mange ting å like med Zoolz Cloud Backup, både til personlig bruk og for bruk i bedriften. Tjenesten tilbyr et enkelt brukergrensesnitt med ypperlige webbaserte styringsverktøy, samt muligheten til å kombinere skylagring med lokal ekstern lagring.



Dette britiske selskapet tar i bruk Amazons Glacier-infrastruktur for å kunne levere et besnærende pris/ytelse-forhold, og har dermed priser som er langt lavere enn konkurrentene. Med 20 PB data lagret på vegne av tre millioner kunder i mer enn et tiår er ikke Zoolz like flyktig som noen av rivalene.

En nykommer i skylagringens verden som tilbyr mye

Gode mobil-apper

Veldig rimelig

2FA bare tilgjengelig via Google

Svenske Degoo er ikke et navn på alles lepper, og derfor kommer det som en overraskelse at selskapet har klart å karre til seg et lite hjørne i det ekstremt harde skylagringsmarkedet.



Med bare to produkter har dette foretaket klart å skaffe seg mer enn 15 millioner globale kunder siden starten i 2019 – om lag 20 000 blir kunder av Degoo hver dag. Dette er en av de få skylagringstjenestene på verdensbasis som krypterer lagrede filer og distribuerer dem over fire kontinenter. Tjenesten støtter også tofaktor-autentisering via Googles innloggingsløsning.

5. Mega

Skylagring med sikkerhet i førersetet

Enkelt brukergrensesnitt

Ekstremt generøst gratisalternativ

Synk-klienten er open source

New Zealand-baserte Mega er en av de virkelige tungvekterne innen skylagring, og har en ekstremt generøs gratis tjeneste og et enkelt brukergrensesnitt basert på dra-og-slipp. Man får også med på kjøpet en hendig mobil-app som lar en laste opp fotografier og andre filer, samt synkronisere klienter med stasjonære maskiner. Selskapet har også produkter rettet mot bedrifter.



Mega hevder at all data lagret i skytjenesten krypteres på din egen enhet før det sendes avgårde til selskapets servere. Siden selskapet har frigitt kildekoden til synk-klientene kan eksperter sjekke at det ikke finnes noen sårbarheter.



Pris: 50 GB gratis. 400 GB for 54 kroner ($4,99) i måneden. 2 TB for 108 kroner ($9,99) i måneden. 8 TB for 216 kroner ($19,99) i måneden. 16 TB for 324 kroner ($29,99) i måneden.

6. OneDrive

Skylagring med Microsoft i ryggen

Integrert i Windows

Kan gjenopprette filer

Gratisalternativ kun 5 GB

OneDrive er integrert i Windows 10s filutforsker. Du trenger ikke å laste ned ekstra applikasjoner – den er der, klart til bruk fra du installerer OS-et, hvilket selvsagt er veldig kjekt for alle som har valgt å ta i bruk Microsofts nyeste operativsystem.



Microsofts fotoapplikasjon kan også bruke OneDrive for å synkronisere bilder over alle dine enheter. Per sent mars har også Autodesk AutoCAD fått OneDrive-integrasjon, noe som er gode nyheter for alle som bruker programvaren. I tillegg har man funksjonaliteten Personal Vault, som gir et ekstra lag med beskyttelse. Man har tilgang til apper for både Android og iOS-enheter, og det finnes også programvare i App Store om man bruker macOS (selv om mange har gitt denne dårlig skår).



Pris: 5 GB gratis. 100 GB for 20 kroner ($1,99) i måneden. 1 TB for 65 kroner ($7) i måneden. Ubegrenset (en del av OneDrive for bedrifter) for 101 kroner ($10) i måneden.

7. iCloud

Apples rimelige skylagringskiste

Rimelige priser

Tett integrering med Apples plattform

Bare 5 GB gratis lagring

Hvis du vil gjøre sikkerhetskopier av iPhone til iCloud trenger man mer enn 5 GB, som man får gratis av Apple, men sammenlignet med rivalene har iCloud veldig rimelige priser.



Mac Finder-appen har iCloud Drive integrert, og der kan man lagre alle filer man vil. Dokumenter laget i iWork-programvaren kan også lagres til iCloud, og kan synkroniseres på tvers av dine enheter. Windows-brukere kan også synkronisere filene sine med iCloud Drive ved å ta i bruk den offisielle klienten, og kan også få tilgang til iWork-programvaren via iCloud-nettsiden.



Pris: 5 GB gratis. 50 GB for 10 kroner i måneden. 200 GB for 29 kroner i måneden. 2 TB for 99 kroner i måneden.

8. Google Drive

Generøs skylagring fra Google

Generøse mengder gratis lagring

Integrert med Android

Nettlesergrensesnittet er ikke det beste

Google Drive (Google Disk) er et naturlig valg for mange eiere av Android-enheter, siden dette allerede er integrert, men brukere av andre plattformer kan også dra nytte av den generøse lagringstjenesten. Man kan også bruke tjenesten til å lagre høyoppløselige bilder fra mobiltelefoner ved å bruke Google Photos eller Googles egen kontorprogramvarepakke (G Suite). Hvis man velger å oppgradere til en betalt Google Drive-løsning heter det nå Google One (dette er dog ikke tilgjengelig i alle regioner ennå.)



Mulige abere med tjenesten er for eksempel at brukergrensesnittet i nettleserversjonen ikke er spesielt enkelt i bruk, men Windows- og Mac-brukere kan laste ned en skrivebordsapp slik at man med enkelthet kan dra og slippe filer.



Pris: 15 GB gratis. 100 GB for 17 kroner i måneden. 200 GB for 29 kroner i måneden. 2 TB for 89 kroner i måneden. 10 TB for 899 kroner i måneden. 20 TB for 1799 i måneden. 30 TB for 2699 i måneden.

9. NextCloud

DIY skylagringsløsning

Innovativ selvlagringsløsning

Skreddersky skyen til dine behov

Forhåndskonfigurert maskinvare tilgjengelig

NextCloud er ikke en online skyløsning i seg selv, men tilbyr gratis programvare man kan laste ned og lage sin egen skylagringsløsning på ens egen server. Bruker man en server på ens eget nettverk får man langt større hastigheter. Man kan også legge til kryptering og sørge for at informasjonen aldri forlater ditt hjemmenettverk, noe som er langt tryggere.



Hvis du ikke har kunnskap om servere eller IT generelt kan man til og med kjøpe en forhåndskonfigurert NextCloud Box (hvis du klarer å få fatt på en), som inkluderer en harddisk på 1 TB og fungerer sammen med en billig Raspberry Pi for å holde dataene synkronisert. Som nevnt ovenfor er NextCloud Box utsolgt de fleste steder, men det finnes også andre alternativer på selskapets nettsider.

Pris: Gratis å installere og bruke. Lagring på egne premisser har varierende pris.

10. SpiderOak

Skylagringstilbyder for de uten kunnskap om emnet

Vanntett sikkerhet

Et vell av klienter til ulike plattformer

Begrenset gratisløsning

SpiderOak er en del av en ny trend som innebærer lagringsløsninger uten at man trenger å ha noe som helst kunnskap på forhånd. Selskapets nettsider hevder at etter man installerer klienten vil dataene dine krypteres før noen synkronisering finner sted. SpiderOak har imidlertid ikke gjort kildekoden tilgjengelig, så vi har ingen måte å bekrefte dette på.



SpiderOakOne-klienten finnes for Windows, Mac og Linux, samt Android og iOS (det må nevnes at både Android og iOS-appene kun kan brukes til å se på filer, man kan ikke laste opp eller synkronisere noe.) Man kan også logge inn via nettsiden, men er man opptatt av sikkerhet kan dette være mindre populært, siden man eksponerer passordet sitt til SpiderOak-ansatte.



Pris: 21 dager gratis testperiode. 150 GB for 57 kroner ($6) i måneden. 400 GB for 105 kroner ($11) i måneden. 2 TB for 133 kroner ($14) i måneden. 5 TB for 275 kroner ($29) i måneden.

Hvordan velger man en skylagringstjeneste? Florian Malecki, internasjonal markedsføringssjef for produkter hos StorageCraft gir oss sin innsikt om hva man bør tenke på.



Organisasjoner er ofte ikke sikre på hva som er den beste måten å holde filer og systemer sikre, men det er en hel del preventive tiltak som kan tas for å unngå dyr nedetid. En av de viktigste faktorene er å kunne ta sikkerhetskopier av og gjenopprette data raskt og effektivt. Det er her skylagring kommer inn i bildet.



De fleste skylagringstjenestene kan skreddersy dekning slik at det møter unike behov når det gjelder gjenoppretting og budsjett, samtidig som man har tilgang til dataene til enhver tid og fra hvor som helst, og med et system som på et blunk kan gå til sekundærløsninger i en sky laget spesifikt for krisehåndtering.



Skyen kombinerer lave kostnader på oppsett, styring og drift med høy fleksibilitet. Det viktigste er å kunne beskytte og sikre sikkerhetskopier fysisk utenfor bedriften, slik at selskapet kan berolige seg med at dataene ikke utsettes for fare.



Nøkkelfaktorer organisasjoner bør tenke over når data flyttes over til skyen er: ● Ha sikkerhetskopier både lokalt og ikke-lokalt. Med all data er redundans alfa og omega. Kopier bør finnes på flere (fysiske) steder. Data som ikke er på fysisk samme sted som bedriften kan være i skyen, men det kan også være sikkerhetskopier lagret på (eksempelvis) harddisker som kan skiftes ut på sparket (hot-swappes), og fraktes til en annen fysisk lokasjon. ● Velg en skytjeneste som har muligheter for gjenoppretting. Hvis det ikke er mulig å gjenopprette data lokalt, må organisasjoner ha en sikkerhetskopi-strategi på plass. Enkelte skylagringstjenester tillater en å starte en VM (virtuell maskin), selv om lokal gjenoppretting er umulig. For systemer som absolutt ikke kan ha nedetid er en skybasert gjenoppretting det beste valget. ● Utfør speiling av kritisk data. 99,999 % oppetid er eksepsjonelt, men ingenting er ufeilbarlig. Det er viktig å huske på at selv om oppetid er flott, så vil feil på et eller annet tidspunkt inntreffe, og data kan ved feiltakelser bli slettet eller bli korrupt. For ekstra kritisk data er det lurt ikke bare å ta sikkerhetskopier i skyen, men også å speile dataene til en geografisk separat lokasjon for ekstra sikkerhet.

Beste gratis skylagring

1. Google Drive

Tungvekter innen skylagring med G Suit

15 GB gratis plass

G Suite-verktøy

Backup and Sync-applikasjon

Mengde gratis lagring: 15 GB (utvidbar)

Hvis du er en Google-bruker drar du allerede nytte av Google Drive-integrasjon, som eksempelvis muligheten til å lagre e-post-vedlegg fra Gmail. Hvem som helst kan melde seg opp til gratis skylagring, selv om de ikke har en Gmail-adresse, ved å lage en ny Google-konto. Google er også i ferd med å lansere Google One, som et slags substitutt for Google Drive (Google Disk), men tilgjengeligheten er avhengig av hvilken region du befinner deg i.



Med 15 GB tilgjengelig for nye brukere er Google Drive (Google Disk) en av de mer generøse tjenestene på markedet, og man har til tider muligheten til å skaffe seg mer plass uten at det koster noe. Haken er at Google-plassen deles mellom brukerens tjenester, inkludert Gmail og Google Photos.



Mobilapper er tilgjengelig slik at man kan få enkel tilgang om man er iOS- eller Android-bruker, og Googles Backup and Sync-applikasjon for tradisjonelle operativsystemer lar deg synkronisere filer fra PC-en din til skyen. Google Drive (Google Disk) inkluderer også Office-lignende programvare som man kan bruke uten å være tilkoplet internett, til eksempelvis tekstbehandling, regneark og presentasjoner, noe som kan gjøre deling av filer med andre smertefritt.

2. OneDrive

Nok en fantastisk lagringstjeneste, særlig for Windows-brukere

Flott integrasjon med andre MS-produkter

Kan redigere filer online (uten nedlasting)

Bare 5 GB standard lagringsplass

På samme måte som at Google Drive appellerer til Google-brukere kan OneDrive passe godt for alle som er storforbrukere av Microsofts tjenester. Man har integrering med Outlook.com, for eksempel. Tjenesten er også integrert med trejdepartstjenester som ikke er tilknyttet Microsoft, som eksempelvis AutoCAD. OneDrive fungerer også i tospann med Windows 10, og det finnes også en rekke brukbare mobilapper som kan muliggjøre tilgang når man er på farten.



Det er mulig å dele filer med andre folk selv om disse ikke er OneDrive-brukere (og her har man full kontroll over hvem som har tilgang til hva), og muligheten til å redigere filer online uten å laste dem ned er velkommen funksjonalitet.

Mengde gratis lagring: 5 GB



Siden dette er fra Microsoft – et selskap med mer enn nok penger å rutte med – er det litt skuffende å vite at OneDrive ikke kommer med mer gratis lagring. Gratisbrukere får kun 5 GB med plass, selv om det er relativt billig å oppgradere dette til 50 GB.



Hvis du har Office 365 vil man automatisk få 1 TB lagringsplass, men ikke alle er interesserte i å abonnere på Office.

3. pCloud

A smart service with a slick online interface

Easy-to-use sharing options

Smart desktop and mobile apps

Plenty of options to boost your free storage

Mengde gratis lagring: 10 GB (utvidbar)

Det er ikke sikker at du kjenner igjen navnet, men hvis du er ute etter en rimelig grei mengde lagringsplass i skyen uten å måtte betale penger kan pCloud være den rette løsningen. Man får generøse 10 GB å rutte med, og man har 50 GB opp/nedlasting per måned.



Selv om vi først og fremst er interesserte i gratisversjonen er det verdt å merke seg at man kan oppgradere til 500 GB lagringsplass for 47 kroner ($4,99) i måneden, eller 2 TB for 95 kroner ($9,99) i måneden – begge er gode løsninger til prisen. Man kan også betale per år, eller betale én sum for livstidsmedlemskap, hvilket i lengden kan bli langt billigere.



Den opprinnelige lagringsplassen på 10 GB som man får gratis kan oppgraderes til 20 GB via å slå til på relaterte tilbud, samt om man refererer nye kunder til tjenesten (dette legger til 1 GB per gang). pCloud tilbyr i tillegg veldesignede løsninger for stasjonære og bærbare PC-er, samt apper for mobile enheter, som kommer i tillegg til funksjonaliteten man får via nettsiden, slik at man får sømløs integrering i en gitt arbeidsflyt.



Man har ingen grense på filstørrelse, og får med enkle løsninger på deling av data, noe som gjør at pCloud fungerer godt til å sende store filer til venner og kolleger – det er til og med mulig å dele med folk som ikke er brukere av tjenesten. Legger man til muligheter for strømming og et fjongt brukergrensesnitt, så blir det klart at pCloud er vel verdt en titt.

4. Dropbox

Enda et stort navn innen online-lagring

Et drøss støttede plattformer

Lassevis av fjong funksjonalitet

I utgangspunktet bare 2 GB lagring

Mengde gratis lagring: 2 GB (utvidbar)

Dropbox forblir en trofast kompanjong når det gjelder gratis skylagring, og har fortsatt et effektivt nettlesergrensesnitt som er enkelt i bruk.



På tross av populariteten har Dropbox faktisk en av de minst generøse gratisløsningene for nye brukere (bare 2 GB), men det finnes et vell av muligheter for å få mer plass uten å måtte betale, inkludert invitasjon av venner (man får 500 MB per invitasjon, opp til en maksgrense på 16 GB), gjennomgang av startguiden (250 MB) og ved å hjelpe til på Dropbox-diskusjonsforumet (1 GB per svar som hjelper andre.)



Dropbox fungerer aller best når man begynner å gjøre seg kjent med de mer avanserte funksjonene. Man får tilgang til et verktøy ved navn Dropbox Paper, som kan fungere som et felles arbeidsområde, og – hvis du installerer applikasjonen for tradisjonelle operativsystemer – kan denne automatisk ta sikkerhetskopi av fotografier. Man får også funksjonalitet som gjør at man kan be andre om å laste opp filer til din Dropbox-konto (File Request). En annen fiks løsning gjør at man kan tilbakestille spesifikke kataloger eller hele systemet ditt til en gitt dato (Dropbox Rewind).



Man får programvare for Windows, macOS og Linux, og til mobile enheter som kjører Android, iOs og til og med Kindle. Dette gjør at Dropbox fungerer på tvers av svært mange systemer, i tillegg til at man kan bruke det med mange tredjepartsløsninger.



Nettleserversjonen av Dropbox lar en redigere filer uten at de trenger å lastes ned, og omtrent det eneste som taler i mot tjenesten er at den tilbyr mindre gratis plass enn andre tilsvarende tjenester.

5. MediaFire

En erfaren skylagringstilbyder

Man kan få opptil 50 GB gratis plass

imponerende UI og delefunksjonalitet

Reklame ved bruk av gratiskonto

Mengde gratis lagring: 10 GB (utvidbar)

MediaFire har eksistert i over et tiår, og disse årene med erfaring ser man godt i sluttproduktet. Man får i utgangspunktet 10 GB med gratis lagringsplass, men man kan legge til 40 GB ekstra ved å utføre aktiviteter som å invitere venner til tjenesten og å følge MediaFire sine sosiale medier. Få vil rynke på nesen av 50 GB med gratis skylagring. Gratiskontoer inkluderer reklame, men dette er et magert offer med tanke på hvor mye plass man får.



Store filer opp til 20 GB støttes, og mulighetene når det gjelder deling er imponerende, man kan til og med dele med folk som ikke er brukere av tjenesten.



Det nettbaserte brukergrensesnittet er også ypperlig, og MediaFire tilbyr apper for mobile enheter, slik at man med enkelhet kan laste opp og ned på iOS og Android. Dette gjør at filene man lagrer i skyen blir enkelt tilgjengelig, og man får også funksjonalitet som automatisk bilde-synkronisering med på kjøpet.

De beste skylagringstjenestene for bedrifter

1. SpiderOak

Ultrasikker skylagring med enkelt brukergrensesnitt

Sikkerhetsmessig sterk

Kontrollpanel med full kontroll

Ingen muligheter for skysamarbeid

SpiderOak er et verktøy for samarbeid, online sikkerhetskopiering og tilbyder av filer tilgjengelig på nett, startet i 2007. Plattformen lar brukere få tilgang til, synkronisere og dele data ved hjelp av skybaserte servere.



Selskapet har et sterkt fokus på datasikkerhet og personvern. Det tilbyr en skylagringsløsning, online sikkerhetskopiering og en tjeneste for deling, som de hevder at bruker et personvernssystem som baserer seg på at selskapet ikke vet noe om brukeren («zero knowledge»). Dette betyr at klienten er den eneste som kan se på dataene som er lagret. Ikke engang SpiderOak har tilgang.



SpiderOak lever av å tilby personvern og sikkerhet. Dette resulterer i et verktøy som har et basalt design, noe som gjør at administrator-kontroll og all styring av enheter er enkelt i bruk. Inkludert får man også en hendig dra og slipp-funksjonalitet for organisering av filer.

Fra det sentraliserte kontrollpanelet for enheter kan brukere få tilgang til innstillinger for alle applikasjoner, som eksempelvis sikkerhetskopivalg og deling. Kontrollpanelet lar også brukere styre sine egne kontoer, fastsette spesifikk tilgang (på gruppenivå) og få statistikk om bruk.



Vordende bedriftskunder må ta kontakt med SpiderOaks salgsteam direkte for å få et prisoverslag. Man må ha minimum 500 brukere for å kunne ta i bruk tjenesten.



Et aber mange har merket seg er dog at SpiderOak mangler en del av samarbeidsverktøyene man får med andre skylagringstjenester.

2. Tresorit

Krypter filene dine der de er mer Tresorits elegante apper

14 dagers gratis testperiode

E2EE

Flere bedriftsløsninger

Tresorit er en skylagringstjeneste med base i Ungarn og Sveits. Oppstarten var i 2011. Tilbyderen setter fokus på forbedret sikkerhet og kryptering for både bedrifter og hjemmebrukere.



Hvis du er redd for at noen skal få tilgang til dine data kan Tresorit være tjenesten for deg. Denne tilbyderen tillater full kontroll på dine filer gjennom en såkalt zero knowledge-kryptering, hvilket betyr at det kun er deg (og andre man velger at skal få tilgang) som får se dataene det er snakk om. Tresorit-kontoen din kan også sikres via en tofaktorautentisering, og man kan velge hvor bedriftsdataene lagres ved å ta i bruk noe de kaller Data Residency Options. Man får også tilgang til funksjonalitet som «Document Scanner», et verktøy som på sikkert vis kan skanne og laste opp dokumenter direkte til Tresorit.



Tresorits abonnement for (større) bedrifter koster 285 kroner ($30) i måneden (228 kroner om man betaler per år) for bedrifter med over 10 brukere. Abonnementet inkluderer ekstrafunksjonalitet som DRM, sletting av data fra alle enheter (fra en annen lokasjon) og telefonstøtte. Per nå får man 50 % avslag på dette abonnementet, så man kan ende opp med å betale så lite som 114 kroner ($12) i måneden.



Hvis man skal gå enda høyere opp i brukermasse må man ta kontakt med Tresorit direkte for et overslag på pris. Går man for denne løsningen får man også opplæring for ansatte, et eget API for administratorer og hjelp til oppsett i egen bedrift.



Alle abonnementene har gratis prøveperioder på 14 dager.



Det at man får ekstra sikkerhet med Tresorit gjør at dette er en løsning som koster noe mer enn andre skylagringstjenester. Likevel vil antageligvis mange brukere sette pris på at man kan senke skuldrene med tanke på sikkerhet, og at man får en hel rekke ekstratjenester med på kjøpet.

3. Egnyte

Generøs lagring i tospann med fleksible synkroniseringsverktøy

15 dagers gratis prøveperiode

Framifrå integrasjon

Noen problemer med innlasting

Egnyte ble lansert i 2007. Selskapet tilbyr programvare for bedriftsløsninger som tar seg av filsynkronisering og deling.



Egnyte lar bedrifter lagre data både lokalt og på nett. Alle typer data kan lagres i skyen, mens mer sensitive data kan lagres på servere i bedriftens lokaler. Dette kan potensielt bety bedre sikkerhet.



Medarbeidere i bedriften kan jobbe hvor og hvordan de selv vil ved hjelp av et samarbeidssystem som er enkelt i bruk, dette finner man på Egnytes plattform for innholdstjenster.



Egnyte har integrasjon med populære industriapplikasjoner som Office 365 og Gmail. Dette tillater at medarbeidere som sitter både fysisk i lokalene samt utenfor bedriften med enkelhet kan få tilgang til alle filer.



Egnytes «Office»-abonnement kan fås for 76 kroner ($8) i måneden per ansatt. Dette kan man skalere opp til maksimalt 25 brukere (minimum 5). Man får 5 TB lagring og en maksimal filstørrelse på 10 GB.

«Business»-pakken koster 190 kroner ($20) i måneden per ansatt. Dette abonnementet er tiltenkt bedrifter med 25-100 brukere. Man får 10 TB med largingsplass og en maksimal filstørrelse på 10 GB.



For å kunne ta i bruk «Enterprise»-pakken, som er tiltenkt over 100 brukere (og har en maksimal filstørrelse på 25 GB og ubegrenset total lagringsplass) må man ta direkte kontakt med selskapet.



Egnyte tilbyr også en gratis testperiode på 15 dager. Dette gjelder alle abonnementer.



Brukere har imidlertid observert at noen filer, som eksempelvis fotografier, kan ta lang tid å laste inn.

4. Dropbox Business

Pålitelig og rimelig lagring fra en leder innen skylagring

Enkelt i bruk

30 dagers gratis prøveperiode

Ingen onlineverktøy for redigering

Dropbox er en av de eldste tilbyderne av skylagringstjenester. Selskapet ble opprettet i 2007.



Til dags dato er dette en av de enkleste tjenestene i bruk. Dropbox kan installeres på nær sagt alle slags datamaskiner og enheter, og kan synkronisere på tvers av apper. Appene kan lagre omtrent hva det måtte være av filer, og har aldri problemer med kompatibilitet. Man kan dra og slippe filer inn i applikasjonen ment for tradisjonelle operativsystemer med enkelhet.



Man kan også enkelt dele filer med andre brukere ved å bruke lenker. Disse kan deles med brukere som ikke har Dropbox-konto. I tillegg kan grupperinger i bedriften bruke Dropbox «spaces», som gjør om kataloger til arbeidsområder som flere har tilgang til. Med «Dropbox Transfer» kan man sende opptil 100 GB med bare et par klikk.



Siden Dropbox har eksistert i såpass mange år støtter det integrering med de fleste andre applikasjoner, som for eksempel MS Office og Slack.

Alle filer og kataloger kan deles med andre brukere, selv om de ikke er del av samme brukerkonto. Disse brukerene begrenses imidlertid av sine egne lagringskapasiteter i sine abonnement.



Dropbox Business kan koples til din egen personlige konto, slik at man får tilgang til alle ens filer på ett og samme sted. Man har også en funksjon som automatisk laster opp bilder fra kameraet på din mobile enhet. Tidligere var denne funksjonaliteten kun tilgjengelig for vanlige brukere, men nå finnes dette også for bedriftskontoer (dette ble tilgjengelig i november, 2018.)



Kontrollpanelet er enkelt i bruk. Herfra kan administratorer blant annet holde styr på hvor mange team-medlemmer som tar i bruk tjenesten, samt status på invitasjoner. Man kan bestemme hva som deles til hvem, og tillate/blokkere kommentarer etter eget forgodtbefinnende. Kontrollpanelet lar en også få tilgang til innstillinger og brukerstatistikk.

Dropbox tilbyr en gratis test på 30 dager, men som også krever at man må fylle inn betalingsdetaljer. Gratisabonnementet går automatisk over til en betalt løsning etter at 30-dagersperioden er over.



Standardabonnementet («standard») får man for 119 kroner ($12,50) i måneden per bruker (minimum 3 brukere), og inkluderer 3 TB lagringsplass.



Neste nivå («advanced») koster 190 kroner ($20) i måneden per bruker per måned, og med dette abonnementet får man ubegrenset lagringsplass.



For å abonnere på «enterprise»-løsningen må man ta kontakt med Dropbox direkte.



Noen brukere sier at de savner verktøy for direkte redigering online.