Beste harddisk 2022: topp HDD for stasjonær og bærbar PC

De beste harddiskene sørger både for nok plass til filene dine, men også økt sikkerhet. Harddisker, også kalt HDD, er fortsatt relevante med høy lagringskapasitet og generellt lave priser. Solid State Drive (SSD) er raskere i bruk, så om du ønsker lagring - men aller mest ønsker høy hastighet - er det de beste SSDene (Åpnes i ny fane) du bør gå for.

Så hvorfor diskutere HDD i det hele tatt? Harddisker gir deg mer lagringsplass og koster mindre. Det er grunnen. En HDD kan gi deg opp til 20 TB og selv om et slikt monster koster ganske mye vil kostnaden per gigabyte være langt lavere enn hos en SSD.

Så dette er listen for deg som vil ha mye lagringsplass.

Beste harddisk

1. Seagate BarraCuda Beste harddisk Spesifikasjoner Grensesnitt: SATA 6 Gbps Kapasitet: 2 – 3 TB Hurtigminne: 64 MB Hastighet: 7200 RPM specifications Storage Size 1TB - 2TB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lav kostnad + Hurtig disk Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset hurtigminne

Man kan ikke snakke om harddisker uten å ta med Seagates BarraCuda-serie. Her får du enormt mye lagringsplass for pengene, men også gode overføringshastigheter. 2 TB-modellen er spesielt gunstig, der får du en perfekt balanse mellom ytelse og kostnad. Du får en hastighet på 7200 rpm, som vil la maskinen din lese data utrolig effektivt.

2. Western Digital Blue Desktop Beste billige harddisk Spesifikasjoner Grensesnitt: SATA 6 Gbps Kapasitet: 500 GB – 6 TB Hurtigminne: 64 MB Hastighet: 5400 – 7200 RPM specifications Colour Blå Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Rimelig + Finnes med flere ulike spesifikasjoner Grunner til ikke å kjøpe - De minste variantene gir ikke like mye for pengene

Western Digital gir deg et godt alternativ med serien WD Blue. Diskene har lagringskapasitet fra 500 GB til 6 TB og koster mindre enn mange andre modeller. Du får mest for pengene med de største enhetene, der er det også bedre hastigheter (opp mot 7200 rpm) å finne.

3. Toshiba X300 Beste harddisk med høy kapasitet Spesifikasjoner Grensesnitt: SATA 6 Gbps Kapasitet: 4 – 8 TB Hurtigminne: 128 MB Hastighet: 7200 RPM specifications Storage Size 4TB - 8TB Screen Size 3.5-inch Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Massiv lagringsplass + Høye hastigheter Grunner til ikke å kjøpe - Kort garanti

Toshiba er ikke like populær som de en gang var når det gjelder laptoper, men på komponentsiden er de fortsatt store. Toshiba X300 er en harddisk med høy kapasitet og høy ytelse. Du får mange gigabytes per krone uten at ytelsen har blitt redusert. Enhetene spinner i 7200 rpm og har 128 MB hurtigminne for raskere prosessering. Vi har imidlertid litt problemer med en garantitid på kun 2 år, harddisker skal tross alt ta vare på viktige data lenge.

4. Seagate Firecuda Desktop Beste hybrid harddisk Spesifikasjoner Grensesnitt: SATA 6 Gbps Kapasitet: 1 TB – 2 TB + 8 GB Hurtigminne: 64 MB Hastighet: 7200 RPM Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Ekstra ytelse med NAND-boost + Rask

SSDer er utrolig populære med sin enorme hurtighet. Men om du vil ha rask lagring uten å bruke for mye penger, kan hybrid-disker være et godt alternativ. SeaGate FireCuda er den beste hybrid-harddisken på markedet akkurat nå. Opp til 2 TB lagring er bra og 8 GB solid state hurtigminne lærer seg hvilke filer du bruker oftest - og gir deg raskere tilgang til disse. Denne ekstra hastigheten kommer i tillegg til 7200 rpm, så dette er raske arbeidsenheter. FireCuda har 5 års garanti og en overkommelig prislapp, så dette er virkelig noe av det beste du kan kjøpe.

5. Seagate IronWolf NAS Beste harddisk for nettverk Spesifikasjoner Grensesnitt: SATA 6 Gbps Kapasitet: 1 TB – 20 TB Hurtigminne: 256 MB Hastighet: 7200 RPM specifications Storage Size 4TB - 6TB Screen Size 3.5-inch Storage Type HDD Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Klar for RAID + Rask Grunner til ikke å kjøpe - Dyrere enn ikke-NAS disker

Seagate IronWolf NAS er i det øvre prissjiktet, men ikke mer enn harddisker med samme kapasitet. Det avgjørende her er NAS (Network Attached Storage) optimalisering. Diskene spinner med 7200 rpm døgnet rundt uten risiko for feil, så de er et utmerket valg både for bedriften og hjemmet.

6. Seagate FireCuda Mobile Beste harddisk for laptoper Spesifikasjoner Grensesnitt: SATA 6 Gbps Kapasitet: 500 GB – 2 TB + 8 GB Hurtigminne: 64 MB Hastighet: 5400 RPM Grunner til å kjøpe + Mange muligheter for økt kapasitet + Bedre ytelse enn de fleste harddisker Grunner til ikke å kjøpe - Flash-lagring koster ekstra

Det er ikke like enkelt å oppgradere lagringsplassen i en laptop, ettersom harddiskene er såpass mye mindre. Det er ikke veldig mange imponerende 2.5" disker på markedet, så vi lot oss imponere av Seagates 2.5" FireCuda hybrid. Her kan du legge til masse kapasitet i tillegg til 8 GB hurtigminne. 5 års garanti sørger for at dette er et trygt kjøp.

7. Western Digital My Book Beste harddisk for spillkonsoller Spesifikasjoner Grensesnitt: USB 3.0 Kapasitet: 3 TB – 20 TB specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Kjell & Company (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mange alternativer for lagringsplass + Enkel løsning for oppgraderinger Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så rask

Harddisken hos en spillkonsoll fyller seg raskt opp - spesielt ettersom nyere spill krever masse lagringsplass. WD My Book er en ekstern harddisk som hjelper deg med denne utfordringen. Harddisken har plass til utrolig mange spill og kjører på USB 3.0. Den er ikke like rask som en intern oppgradering eller SSD, men du får masse lagringsplass til en lavere pris.

8. G-Technology G-Drive Glimrende ekstern harddisk Spesifikasjoner Grensesnitt: USB 3.1 (Type-C) Kapasitet: 4 TB – 10 TB Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Suveren ytelse + USB Type-C V2 Grunner til ikke å kjøpe - Stor størrelse

Mange tror tradisjonelle harddisker ligger for døden. Men når vi kommer over enheter som G-Technology G-Drive bør selv de mest skeptiske la seg overbevise om at HDD fortsatt fortjener en plass. Disse eksterne harddiskene kommer med opp til 10 TB lagring, og med Thunderbolt 3 kompatibilitet kan de også lade opp laptopen din mens du jobber. Om du har en MacBook Pro er dette en strålende kompanjong.

Les vår test av G-Technology G-Drive (Åpnes i ny fane) på engelsk

Hvordan velge riktig harddisk

Hvilken harddisk er best? Det kommer an på hva du trenger mest; hastighet, kapasitet eller verdi for pengene. Vi mener den beste harddisken er Seagate BarraCuda på grunn av glimrende kapasitet til en grei pris. Om du vil ha den beste billige varianten, bør du gå for Western Digital WD Blue Desktop.

Hva er forskjellen på en harddisk og SSD? Både harddisker og SSD gjør den samme jobben, forskjellen er hvordan. Tradisjonelle harddisker (HDD) har runde plater eller disker som lagrer dataene dine. Når disken spinner leses eller skrives dataene av en lese/skrive-arm. En Solid state drive (SSD) har ingen bevegelige deler, i stedet brukes NAND (Negative-AND) hurtigminne. Jo flere minnebrikker en SSD har, jo mer kapasitet. Prismessig er harddisker billigere enn SSD og kommer gjerne med større lagringskapasitet. Imidlertid er SSDer som regel mye raskere enn HDDer ettersom det ikke er noen bevegelige deler. De beste SSDene er opp til ti ganger raskere enn tradisjonelle harddisker. Et tredje alternativ er hybriddiskene (SSHD). Her får du hastigheten av SSD kombinert med kapasiteten til en tradisjonell HDD. Perfekt for deg som trenger begge deler.

Er HDD eller SSD best? Generelt sett vil du få best ytelse fra en M.2 NVMe SSD, etterfulgt av en SATA SSD, deretter en 7200 rpm HDD og til slutt 5400 rpm HDD. Når det er sagt vil du få mer lagringsplass for pengene med en HDD, som er et perfekt valg om du trenger lagring for filer du ikke trenger tilgang til veldig ofte.