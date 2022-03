Beste SSDer: her er de beste solid state-enhetene for PCen din

Included in this guide:

Hvis du er ut etter en kjapp og trygg løsning, sikrer de beste SSDene filene dine – både store og små. Solid state-enheter er kanskje noe dyrere, noe som gjør tradisjonelle harddisker til et mer kostnadseffektivt alternativ. Likevel er en god SSD verdt hver eneste krone.

Det skyldes at SSDer er mer hardføre og mindre utsatt for feil enn tradisjonelle harddisker, rett og slett fordi de ikke har noen bevegelige deler. De kan dessuten skilte med høyere lesehastighet, noe som gjør dem ideelle for kreative yrkesutøvere som trenger hurtig adgang til filer for å gjøre arbeidsflyten mest mulig sømløs.

Hvis en SSD ser ut til å være noe for deg, kan det være lurt å ta en titt på oversikten nedenfor. Vi har funnet de beste SSDene på markedet – pålitelige modeller som tåler omfattende bruk.

Beste SSD

Takket være deres hastighet og pålitelighet er de beste SSDene et gode for enhver yrkesutøver eller virksomhet som er avhengige av kjapt tilgjengelige data. Alle som jevnlig håndterer store filer, for eksempel videokreatører og innholdsskapere, vil oppleve at en god SSD vil være tidsbesparende. Dessuten har SSDen jevnt over et mindre fotavtrykk enn en typisk harddisk, så det er enklere å få plass til dem i en datamaskin, uansett om vi snakker om de beste gaming-PCene eller en Ultrabook.

Uansett om du har en suveren PC eller en rimelig maskin, vil du få glede av hastigheten til disse enhetene. Nedenfor finner du de beste SSDene på markedet, uansett om du oppgraderer eller tilføyer en ny til systemet ditt.

(Image credit: Samsung )

1. Samsung 980 Pro Samsung har kastet seg ut i PCIe 4.0-kampen Spesifikasjoner Kapasitet: 250 GB – 1 TB Grensesnitt: PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.3c Garanti: Begrenset garanti opptil 5 år eller opptil TBW-tallet for hver enhet Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg Les mer hos Proshop.no Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + Ekstrem ytelse + Konkurransedyktig pris + God holdbarhet Grunner til ikke å kjøpe - PCIe 3.0-brukere burde satse på en rimeligere enhet

Hvis du ikke vil la pengene komme i veien når du skal skaffe deg en ny lagringsenhet, kan fort Samsung 980 Pro være den beste SSD-enheten for deg. Dette er den raskeste SSDen vi noen gang har testet, og den vil helt klart kunne bidra til å fremtidssikre oppsettet ditt – og særlig hvis du velger varianten med en kapasitet på 1 TB. Og selv om dette ikke er den billigste SSDen på markedet, er den mye raskere enn konkurrentene uten at prisen er dramatisk høyere. Bare husk at hvis du skal få fullt utbytte av hastigheten, er det avgjørende med en Gen4 SSD.

Les vår test av Samsung 980 Pro (på engelsk)

2. Samsung 970 Evo Plus Samsung høyner nivået Spesifikasjoner Kapasitet: 250 GB/500 GB/1 TB/2 TB Grensesnitt: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garanti: 5 år Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home Les mer hos Dustin home Les mer hos Dustin home Grunner til å kjøpe + Billig + Super ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Langsom sekvensiell skrivehastighet ved høy belastning

Samsung har fått for vane å skape noen av de beste SSD-enhetene, og da de kom med Samsung 970 Evo Plus med høy hastighet og nytt silisium, ble til og med vi overrasket. Samsung 970 Evo Plus er rett og slett en av de raskeste SSDene på markedet – og når de på toppen av det hele selger den så billig, er den virkelig en godbit. Den er så prisgunstig at den virkelig kan anbefales.

Les vår test av Samsung 970 Evo Plus (på engelsk)

(Image credit: Corsair)

3. Corsair MP400 Farvel til lasteskjermene Spesifikasjoner Kapasitet: 1 TB/2 TB/4 TB/8 TB Grensesnitt: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garanti: 5 år Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Les mer hos Komplett Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + Hastighet og lagringsplass Grunner til ikke å kjøpe - Svakere holdbarhet

Corsair MP400 er en perle. Med lave priser sammenlignet med SATA SSDer, kan Corsair MP400 også skilte med massevis av lagringsplass, slik at du får mest mulig for pengene. Men det er heller ikke en SATA-SSD. Det er en PCIe NVMe SSD med solid hastighet. Hastighetsmessig er den konkurransedyktig med de fleste PCIe NVMe SSDer, men den legger seg under dem i pris. Den svakere holdbarheten er den eneste ulempen, men dette vil ikke bli et problem for brukere som ikke lagrer tonnevis av data.

Les vår test av Corsair MP400 (på engelsk)

(Image credit: Intel)

4. Intel Optane 905P Latterlig rask SSD Spesifikasjoner Kapasitet: 1,5 TB Interface: 2.5in PCIe* x4 Warranty: 5 years Grunner til å kjøpe + Høye lese- og skrivehastigheter + LED-belysning Grunner til ikke å kjøpe - Dyr

Optane SSD 905P er ingen nykommer på markedet, men med en reell leseehastighet på 575 000 IOPS og skrivehastighet på 555 000 IOPs, er den utvilsomt en av de raskeste lagringsenhetene fra Intel. Det skal innrømmes at dens sekvensielle lesehastighet på 2600 MB/s og skrivehastighet på 2200 MB/s virker litt saktmodig, og særlig sammenlignet med det hvasseste fra Samsung og WD, men det hindrer den ikke i å være en av de beste SSDene på markedet.

Det finnes flere varianter av Optane SSD 905P hos norske forhandlere.

(Image credit: Samsung)

5. Samsung 980 Et uventet innslag Spesifikasjoner Kapasitet: 250 GB, 500 GB, 1 TB Grensesnitt: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 Garanti: 5 år eller opptil 600 TBW Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Les mer hos Elkjøp Les mer hos Dustin home Grunner til å kjøpe + Konkurransedyktig pris + Allsidig + Svart PCB Grunner til ikke å kjøpe - Ikke den raskeste - Ikke den rimeligste

Selv om dette bare er en PCIe 3.0-modell, og langt mindre kraftfull enn Samsung 980 Pro, er likevel Samsung 980 en kraftfull og allsidig enhet som gir deg ganske mye for pengene. Her får du lese- og skrivehastigheter på opptil 3500 MB/s og opptil 3000 MB/s og har et elegant, svart utseende. Men hvis du har behov for en PCIe 4.0, må du se deg om etter noe annet. Men ellers får du mye for pengene med denne enheten.

Les vår test av Samsung 980 (på engelsk)

(Image credit: Silicon Power)

6. Silicon Power US70 Solid mix av hastighet og lagring Spesifikasjoner Kapasitet: 1 TB/2 TB/4 TB/8 TB Grensesnitt: PCIe Gen 4 x4 M.2 Garanti: 5 år Grunner til å kjøpe + Godt priset + Gode hastigheter Grunner til ikke å kjøpe - Flere sterke konkurrenter

Med Silicon Power US70 er prisen nede på et nivå flere av oss kan håndtere. Den er gledelig rask til å være såpass prisgunstig, og holdbarheten er solid. Men den har konkurrenter som kan gå enda lavere i pris og høyere i hastighet. Den har dessuten en merkelig overflate i blå PCB som ikke akkurat glir ubemerket inn i omgivelsene.

Les vår test av Silicon Power US70 (på engelsk)

7. Samsung 860 Pro SATA 3 er ikke dødt riktig ennå Spesifikasjoner Kapasitet: 250 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB Grensesnitt: SATA 3 Garanti: 5 år Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no Les mer hos Proshop.no Les mer hos Proshop.no Grunner til å kjøpe + Tilgjengelig med 4 TB + Økt sikkerhet Grunner til ikke å kjøpe - SATA 3-formatet begrenser ytelsen

SATA 3 er kanskje ikke så populært lenger, men Samsung 860 Pro beviser at det tilårskomne grensesnittet fremdeles har en god del å by på. Med en lagringskapasitet på opptil 4 TB og overføringshastigheter som nærmer seg det teoretiske maksimum for SATA 3-grensesnittet, og ikke minst solid pålitelighet og sikkerhet, er Samsung 860 Pro fremdeles blant de beste SSDene for deg som fortsatt sverger til SATA 3.

Les vår tet av Samsung 860 Pro (på engelsk)

8. Intel 750 Series Klar for fremtiden Spesifikasjoner Kapasitet: 400 GB/800 GB/1,2 TB Grensesnitt: PCIe Gen 3 x4 U.2 Garanti: 5 år Grunner til å kjøpe + God garanti + Super kapasitet Grunner til ikke å kjøpe - Ikke like rask som andre PCIe-enheter

U.2-standarden åpner for større SSD-kapasiteter og gjør bruk av PCens PCIe x4-spor for å sende alle dissa dataene frem og tilbake. Intel 750-serien leveres med kabel, slik at du kan montere den i sporet på kabinettet og fremdeles koble det til PCI-sporet på hovedkortet. Dermed blir dette fort en favoritt.

Les vår test av Intel 750 Series (på engelsk)