Beste SSD for PS5 i 2021

Sony vil snart gjøre det mulig for brukerne å utvide lagringsplassen for PS5. Men hva er den beste SSDen for PS5 – og enda viktigere – hvilke er kompatible?

Hvis du er usikker på hva som er forskjellen på en harddisk og en solid-state-driver, kan det å utvide lagringsplassen på en PS5 arte seg som et skremmende prosjekt. Heldigvis kan vi hjelpe deg å finne de beste SSDene som tilfredsstiller Sonys presise krav, slik at de vil fungere perfekt til din konsoll, enten det er en PS5 eller PS5 Digital Edition.

PS5 leveres bare med 667 GB tilgjengelig lagringsplass, og hvis du er en gamer av den typen som liker å holde deg med et godt utvalg spill eller snappe opp alle PS Plus-lanseringene, kan det være smertefullt å måtte slette spill og samtidig vite at du må reinstallere dem senere. Muligheten til å tilføye mer intern lagringsplass i en PS5 er dobbelt viktig, ettersom man heller ikke kan spille PS5-spill fra eksterne lagringsenheter.

For øyeblikket er muligheten til å utvide lagringsplassen i PS5 ved hjelp av SSD-tilkobling fremdeles i beta-testing, så det er viktig å merke seg at vi ikke har hatt hendene i absolutt alle SSDene i denne oversikten. Men her finner du uansett et utvalg enheter som møter de nøyaktige spesifikasjonene som er oppgitt av Sony, samt en generell forklaring av PS5-lagring.

Vi vil oppdatere denne artikkelen senere, med flere anbefalinger og konkrete tester, slik at du trygt kan kjøpe den beste SSDen til din PS5.

Merk at disse SSD-ene kan ha en sporadisk tilgjengelighet i det norske markedet.

PS5-krav til SSD-utvidelse

PS5-spill kan bare spilles fra den interne lagringen i en PlayStation 5, eller fra en kompatibel M.2 SS2 som er installert i konsollens SSD-rom. Sony har sagt at en SSD du kjøper til dette formålet må tilfredsstillende følgende krav:

PS5 SSD – krav Format PCIe Gen 4.0 (x4) M.2 NVMe SSD Kapasitet 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB eller 4 TB Lesehastighet 5500 MB/s eller raskere Total størrelse med kjøleribbe 110 x 25 x 11,25 mm Formfaktor 2230, 2242, 2260, 2280 eller 22110 Kjøleribbe Påkrevet

Alle SSD-enhetene nedenfor innfrir eller overgår disse kravene. Dermed kan du være trygg på at uansett hvilken av dem du velger vil være fullt ut kompatible med din PlayStation 5. Men husk at kjøleribbe er påkrevet, så hvis du velger å kjøpe en SSD som ikke har dette, må du kjøpe en og installere denne manuelt – og samtidig sørge for å ikke overskride maksimumsmålene Sony oppgir.

Beste SSD for PS5

Seagate FireCuda 530 Heatsink SSD Raskeste SSD for PS5 Grunner til å kjøpe + Superrask Grunner til ikke å kjøpe - Dyrere enn de fleste andre

Den raskeste SSDen i denne oversikten – Seagate FireCuda 530 Heatsink 1TB M.2 SSD – kan oppnå den imponerende hastigheten 7300 MB/s, noe som gir din PS5 rikelig med boltreplass. Den har dessuten en blokk i høygradert aluminium som også opptrer som kjøleribbe. Dermed vil den holde seg avkjølt ved høy ytelse når den er installert i din PlayStation 5.

Seagate FireCuda Heatsink SSD leveres i versjonene 500 GB, 1 TB, 2 TB og 4TB, men det er verdt å merke seg at den på 500 GB ikke har tilstrekkelig høye lesehastigheter. Seagate FireCuda 530 SSD finnes også tilgjengelig uten kjøleribbe, men disse krever at du installerer en kjøleribbe manuelt.

WD Black SN850 SSD er anbefalt av den ledende systemarkitekten Mark Cerny hos PlayStation 5, og er kompatibel med PS5. Takket være den lynraske lesehastigheten på 7000 MB/s og innebygget kjøleribbe, er dette et supert valg. Enheten tilfredsstiller dessuten Sonys krav til størrelse, slik at du ikke trenger å være urolig for om den passer.

Du kan velge modell etter plassbehov, ettersom WD Black SN850 SSD leveres i størrelsene 500 GB, 1 TB og 2 TB. Du kan også kjøpe WD Black SN850 uten kjøleribbe for en rimeligere penge, men da må du installere en egen manuelt.

Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000s Flott pris for 1 TB lagringsplass Grunner til å kjøpe + Flott prisnivå Grunner til ikke å kjøpe - Bare kapasitet på 1 TB og 2 TB

En annen ypperlig SSD med innebygget kjøleribbe er Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000s. Den vil aldri strupe hastigheten selv om SSDen blir varm. Med en lesehastighet på 7000 MB/s overskrider den med glans Sonys minimumskrav på 5500 MB/s. Den er også blant de rimeligere 1 TB-alternativene på markedet, med en pris som vanligvis ligger i overkant av 2000 kroner. Den har også fått grønt lys av Gigabyte selv, som delte på Twitter at denne SSDen er fullt kompatibel med PS5.

Aorus NVme Gen 4 7000s er oppført som noe høyere enn maksimumshøyden angitt av Sony, men det er blitt bekreftet at den vil passe inn i PS5 med spordekselet på plass.

Patriot Viper VP4300 er noe langsommere enn flere av de andre SSD-ene i denne oversikten, men den oppnår likevel Sonys anbefalte lesehastighet på 5500 MB/s, ettersom den er kapabel til 5800 MB/s. Den passer også godt i SSD-sporet i PS5, og leveres med en påmontert kjøleribbe, slik at det bare er å sette den på plass og kjøre i gang med spillingen.

Samsung 980 Pro er et populært alternativ for folk som er på jakt etter en superrask SSD, men hvis du ønsker å plassere den i en PS5, må du kjøpe en kjøleribbe separat. Det er viktig at kjøleribben ikke gjør at den totale høyden til SSD-en ikke overskrider den anbefalte høyden på 11,25 mm – hvis ikke, vil den ikke få plass.

Hvis du skremmes bort av tanken på å kjøpe og installere en separat kjøleribbe, anbefaler vi deg heller å se på noen av alternativene høyere opp på listen, men forhåndsmontert kjøleribbe.

PS5-lagring – en forklaring

Lagringsplassen til PS5 kan utvides på tre ulike måter: ved å installere en NVMe SSD anbefalt av Sony (Sonys offisielle gjennomgangsvideo viser den nøyaktig hvordan denne settes inn), eller ved å koble til en ekstern HDD eller SSD via USB.

Sony har bekreftet at kravene for at NVMe M.2 SSD-enhetene skal kunne fungere. Vi vet at Sonys interne stasjon støtter PCIe Gen 4 M.2 NVMe SSD-er med en båndbredde på minimum 5500 MB/s og en kapasitet på 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB eller 4 TB. Du trenger dessuten en kjøleribbe, og de totale målene må ikke overskride 110 x 25 x 11,25 mm.

Ethvert spill du installerer på den interne eller ekstra NVMe SSD-en som kan installeres, vil dra full nytte av kraften i PS5, og særlig når det gjelder innlastingshastigheter. En ulempe er at NVMe SSD-er ikke akkurat er billige, så du må nok skille deg ad med en solid porsjon surt opptjente midler for å utvide lagringskapasiteten i en PS5.

Den neste løsningen for å frigi plass fra hoveddriveren i PS5 (eller den ekstra NVMe SSD-en du installerer) er å plugge inn en vanlig ekstern HDD eller SSD. Ettersom begge disse lagringsløsningene er plassert utenfor selve konsollen, omtales de ofte som «eksterne enheter».

Begge disse typene kan benyttes til lagring og spilling av PS4-spill, men de vil ikke dra nytte av fordelene ved direkte lagring til NVMe-drevet i PS5. Etter en nylig gjennomført systemoppdatering for PS5, kan du nå lagre PS5 spill på en ekstern harddisk eller SSD, men du må likevel overføre dem til den interne lagringsenheten hvis du faktisk vil spille dem.

PS5-lagringsplass – hvor mye får du?

PS5 er utstyrt med en 825 GB NVMe SSD, som kan skilte med superrask innlasting og trolig vil ha en dramatisk innvirkning på hvordan nye konsoller vil prestere i fremtiden. Ettersom dette er enheten som leveres installert i PS5, omtales den ofte som den «interne» driveren. Den kan ikke fjernes av brukeren (så langt vi vet, i det minste).

PS5 tilbyr bare 667,2 GB med tilgjengelig boltreplass, ettersom mye av lagringsplassen er reservert for systemfiler og operativsystemet til PlayStation. Og ettersom flertallet av nye PS5-spill tar opp rundt 50 GB, blir det fort trangt om plassen.

Hva er en NVMe SSD?

Det er viktig å stadfeste hva en NVMe er, og det det er dette som befinner seg i en PS5. En NVMe SSD (Non-Volatile Memory Express) er en overlegen lagringsløsning sammenlignet med vanlige harddisker og SSD-er (solid state-drivere). NVMe SSD-er benytter PCIe-kontakter for overføring av data, noe som betyr at de kan sende opptil 25 ganger mer data enn det langsommere SATA-motstykket (som er lagringsenheten du finner i PS4 og PS4 Pro).

NVMe-drivere kommuniserer dessuten direkte med systemets prosessor, og sluttresultatet er en lynrask ytelse som ennå ikke overgås av noen annen lagringsløsning. Det er dette nye lagringsformatet som har gitt PS5 det kraftige generasjonsspranget i ytelse, og dermed er forskjellen mellom de ulike typene enheter av avgjørende betydning.

Er en NVMe SSD det samme som en SSD?

Nei, men det er fort gjort å gjøre den feiltagelsen, særlig fordi Sony ofte omtaler sine lagringsenheter som bare «SSD». Vanlige SSD-er bygger påSATA, som er en mye langsommere måte å overføre data innenfor et system på. En vanlig SSD er likevel mye raskere enn en vanlig mekanisk harddisk (som igjen er mer utsatt for feil på grunn av sviktende mekaniske deler), men hastigheten til en vanlig SSD blekner likevel i sammenligning med en NVMe SSD.

PS5-lagring – i korthet

Ønsker du en samlet oversikt over alle de nødvendige opplysningene? Da kan du ta en titt på tabellen nedenfor, som gir en klar fremstilling av hvordan lagringen i PS5 fungerer.