Beste PS4-spill: PlayStation 4-spillene du bare må prøve

Hvis du er ute etter de beste PS4-spillene på markedet akkurat nå har du kommet til riktig sted. Det er ikke slik at PS4 forsvinner momentant med en gang PS5 lanseres på slutten av året – særlig siden den nye maskinen kommer til å være bakoverkompatibel, og man dermed vil kunne spille PS4-spill i uoverskuelig fremtid på nyere maskinvare.



Uansett om du er typen som nyter PS4 Pros gode ytelse eller som fortsatt har den eldre utgaven fra 2013, så kan du likevel få det meste ut av spilletiden med Sony-titler som «God of War», «Horizon Zero Dawn» eller «Marvel's Spider-Man» å velge mellom («Horizon Zero Dawn» får man forresten nå også til PC.) Selvfølgelig finnes det også haugevis av spill fra tredjepartsutviklere også, både når det gjelder storspill med enorme budsjetter og mindre indie-spill.

Med så mange spill å velge mellom er det ikke enkelt å starte sin søken etter det beste. Heldigvis har vi samlet i hop en håndfull spill i denne hendige listen over de beste PS4-spillene – og det kjekkeste er at alle er tilgjengelige akkurat nå. For å hjelpe deg med å få mest ut av konsollen din har vi merket hvilke spill som støtter høyere oppløsning på PS4 Pro, og mens du durer nedover listen kan det også være lurt å dobbeltsjekke om spillene du har lyst på er gratis via PS Plus.



Vi har prøvd å fordele PS4-spillene utover de fleste sjangre og settinger, men hvis du ikke ser noe som virker interessant er det bare å sjekke senere, siden vi oppdaterer og reviderer listen med en gang et verdig spill kommer på markedet. Men, la oss ikke vente unødig: Her er altså de beste PS4-spillene tilgjengelig akkurat nå.

Bloodborne (Bilde: Sony Computer Entertainment)

FromSoftwares enigmatisk og ekstremt vanskelig Souls-spill er viden kjent som kritikerroste og fanfavoritter, men ingen av disse er så stilistisk interessante som kvasi-industrielle «Bloodborne».



Spillet fungerer som en RPG som til evig tid spilles på en skjult vanskelighetsgrad der alt av hjelpsom tekst er fjernet – noe som vil si at det krever mer enn bare litt tålmod fra spilleren.



Men, det er likevel hele poenget: I «Bloodborne» for PS4 får du igjen akkurat like mye som du investerer. Det å komme videre er ekstremt tilfredsstillende etter at du har brukt enorme mengder tid på å observere fienden, pugget alle angrepsmønstrene, angrepet til helt riktig tid og seiret gjennom spillets nærmest feilfrie kampsystem.

PS4 Pro-støtte? Nei.

(Image credit: Kojima Productions)

«Death Stranding» gjorde oss et lite øyeblikk bekymret. Da Kojima Productions første spill ble annonsert på E3 i 2016 var det ikke til en udelt entusiasme, men også til en god del forvirring. Veien frem til lansering forandret heller ikke på dette inntrykket – man ble egentlig bare mer og mer forvirret.



Vi har sett spedbarn på glass, havoter-kostymer og til og med Conan O'Brien dukker opp. Hver gang en ny trailer dukket opp ble vi snarere mer nervøse enn begeistret – men det hele var verdt det.

«Death Stranding» er et utrolig spill som er like pent som det er unikt. Uten å avsløre altfor mye kan vi si at premisset er at du trakterer et bud ved navn Sam Bridges (spilt av Norman Reedus) hvis yrke er å levere spesiell last etter en hendelse man kaller Death Stranding – et mystisk fenomen som utslettet mang et uskyldig liv. Likevel, så enkelt som vi beskriver det ovenfor er det ikke.



«Death Stranding» er noe man selv må oppleve. Det er definitivt et essensielt PS4-spill – hvis ikke det essensielle PS4-spillet – men vi advarer deg på forhånd: Dette er ikke et spill for alle.

Ta en titt på vår test av Death Stranding

PS4 Pro-støtte? 4K-oppløsning.

(Image credit: Sony)

Det etterlengtede PS4-eksklusive spillet lar deg ikke bare leve som Samurai, med alle kutt og hugg det innebærer, men lar deg også virkelig ta det i føydale Japan som danner bakteppet for historien.



Det spillet mangler i originalitet får man igjen i en framifrå og respektfull fremstilling av denne historiske æraen, og «Ghost of Tsushima» ender opp som en stilig buffet av de beste idéene vi har sett når det gjelder spill med en åpen verden i denne konsollgenerasjonen – dette er en passende avslutning for PS4.

Les hele vår test av Ghost of Tsushima

PS4 Pro-støtte? Ja. 4K i 30 FPS og 1080p i 60 FPS.

God of War (Bilde: Sony Interactive Entertainment)

«God of War» var en av de mest ettertraktede PS4-eksklusive spillene i 2018, og heldigvis ble spillet like bra som vi forventet. Kratos blir forflyttet fra gresk til nordisk mytologi, han blir far, og vi blir servert et spill som fokuserer på det narrative, samtidig som kampsystemet har fått en helt egen vri. Dette er en frisk og nyskapende variant i serien.



I vår test av «God of War» utnevnte vi dette til «det beste spillet i serien», av mange grunner, men det som stikker seg ut er at dette er et spill med en emosjonell grunnstruktur, og kan simpelthen ikke hoppes bukk over hvis du er interessert i de beste PS4-spillene. Vi håper at flere oppfølgere er på trappene.

PS4 Pro-støtte? Ja. 4K i 30 FPS og HDR.

(Image credit: Guerrilla Games)

Aloy er en flott hovedperson Kampsystemet er ikke repetitivt Stor og kompleks verden Historien kan være forvirrende Kan gå litt tregt

«Horizon Zero Dawn» er det egenpubliserte åpen verden-spillet Sony trengte. Selv om «Unchartered» og «The Last of Us» lenge har gitt PS4-spillere fantastiske lineære opplevelser gir «Horizon Zero Dawn» (utviklet av Guerilla Games) deg nøklene til en enorm, detaljrik og uendelig pen åpen verden.



Spillet er satt til en slags prehistorisk postapokalyptisk verden som inneholder robotdinosaurer, og som spiller trakterer man Aloy, som sporer og dreper disse dyrene i sin jakt på mekaniske deler. Dette er dels «Jurassic Park», dels «10,000 BC», krydret med en hel del Asimov.

Etter at du er ferdig med den gigantiske hovedkampanjen kan du ta en titt på «The Frozen Wilds»-DLC-en som sender Aloy videre nord til den frosne tundraen The Cut, hjemlandet til Banuk-stammen. «The Frozen Wilds» gjør et allerede gjennomfjongt PS4-spill til et enda bedre spill, og er verdt hvert øre.



Vi er dog ikke helt ferdig med Aloy ennå. Det later til at Sony jobber på en oppfølger, «Horizon Zero Dawn 2» – vi gleder oss stort.

Les hele vår test av Horizon: Zero Dawn

PS4 Pro-støtte? Ja. 4K i 30 FPS og støtte for HDR.

NieR: Automata (Bilde: Square Enix)

Nydelig musikk Fantastisk historiefortelling Eksperimentelt gameplay Kan spilles igjen og igjen Litt repetitivt

Hvis du har lyst til å spille et spill som føles helt annerledes ut enn alt annet du har spilt i det siste, så anbefaler vi «NieR: Automata» på det aller sterkeste. Dette er en av de absolutt beste PS4-spillene akkurat nå.



Selv om dette er en oppfølger til spillet «Nier», fra 2010, så trenger du ikke å ha spilt det første spillet for å få noe ut av oppfølgeren. Spillets setting er en futuristisk dystopi, og historien handler om en krig mellom maskiner laget av utenomjordiske skapninger og det som er igjen av menneskeheten. Menneskene har flyktet fra jorden og søkt tilflukt på månen, men har sendt kamproboter ned til jorden for å føre krig mot de utenomjordiske maskinene.

Du spiller som en av disse robotene, 2B, og din følgesvenn er 9S, en annen metallisk kriger. Kampsystemet i dette spillet er både interessant og tilfredsstillende, spillverdenen er slående (størrelsene involvert kommer til å gi deg bakoversveis) og historien er merksnodig (noen ganger blir det litt mye). Likevel er det hele svært underholdende. Du kommer ikke til å bli skuffet, det er det ingen tvil om.

PS4 Pro-støtte? Ja. 1080p i 60 FPS.

Red Dead Redemption 2 (Bilde: Rockstar Games)

Rockstars «Red Dead Redemption 2» ble en snakkes i 2018, og ikke uten grunn. Det gav oss akkurat den våpentunge åpne western-verdenen vi håpet på. Du spiller som Arthur Morgan, en vaskeekte western-helt som er en del av den beryktede Van Der Linde-banden. Morgan blir stilt ovenfor alle problemene prøvelsene som lå tykt over en vestfront i forandring.



«Red Dead Redemption 2» er helt klart et spill med nok innhold. Man har en historie å følge, mini-spill og et drøss aktiviteter og småoppdrag, så det er ingen tvil om at du kommer til å bruke haugevis av timer på dette spillet, antageligvis uten å merke det. Og siden man får med «Red Dead Online» på kjøpet kan man også lage bander sammen med venner.

PS4 Pro-støtte? Bedre grafikk og ytelse samt HDR.

Sekiro: Shadows Die Twice (Image credit: FromSoftware)

FromSoftwares nyeste spill kan ikke ignoreres. Hvis du trodde Dark Souls-serien var vanskelig så kan vi avsløre at «Sekiro: Shadows Die Twice» er ekstremvarianten.



Sekiro straffer spilleren langt hardere enn noe annet spill vi har sett fra FromSoftware, men det betyr også at ethvert fremskritt i spillet er en utrolig tilfredsstillende seier. Spillverdenen balanserer brutalitet og skjønnhet, og bidrar til å gjøre «Sekiro: Shadows Die Twice» et av årets spill, man er bare nødt til å spille det – hvis man har tålmodigheten som kreves.

Les hele vår test av Sekiro: Shadows Die Twice

PS4 Pro-støtte? Ja. Klarer 1080p i 60 FPS.

Marvel's Spider-Man (Bilde: Insomniac Games)

Marvel's Spider-Man Edderkoppen er tilbake for fullt 399 kr Les mer hos Komplett Å slynge seg føles fantastisk Super historiefortelling Bra skuespill Det er artig å utforske New York Ganske kort

«Marvel's Spider-Man» svinger seg inn på vår PS4-liste med et brak, og er det beste tegneseriebaserte spillet i hele PS4-katalogen, og det med god margin (beklagelse utstedes til «Batman: Return to Arkham».)



Selv om «Batman: Return to Arkham» gjorde en god jobb da det vekket Lynvingen til live på våre konsoller, så fikk vi lite innsikt i hva Bruce Wayne foretar seg om masken faller.

Det samme kan ikke sies om dette spillet. Her blir begge sidene av vår helt vist frem – den elskverdige Peter Parker, og den heroiske og selvoppofrende Spider-Man – i ett og samme spill. Samtidig får man den beste forflyttelsesmekanikken siden «Spider-Man 2» på PS3, og da er det ikke annet å forvente enn at sluttresultatet er et spektakulært (og, synes vi, et fantastisk) Spider-Man-spill.

Les vår test av Spider-Man

PS4 Pro-støtte? 4K og HDR.

The Last Of Us Remastered (Bilde: Sony Interactive Entertainment)

Mange spill har gitt oss en post-apokalyptisk visjon av fremtiden, men ingen har vært like brutal, like realistisk eller like rørende som historien om Joel og Ellie.



Det var nær sagt perfekt på PS3. Med kraften man finner i dagens konsoller, og en utvikler i Naughty Dog som klarte å tyne det aller siste ut av maskinvaren, så endte man opp med et spill med et visuelt nivå som gjorde at man ofte bare måtte slippe kontrolleren og stirre ut i den endeløst vakre spillverdenen. Her snakker vi om en fullstendig annen stemning enn i Unchartered-spillenes joviale skattejakt. «The Last Of Us Remastered» demonstrerer det California-baserte studioets evne til å skape en mørk og vakker stemning, der overgrodde ruiner danner bakteppet for et karaktergalleri med tvetydig moral, men likevel med hjertet på rette sted.



Oppfølgeren er også vel verdt å spille.

PS4 Pro-støtte? Ja. 4K i 30 FPS eller 1080p i 60 FPS med HDR.

De beste PS4-spillene, et overblikk

Bloodborne

Death Stranding

Ghost of Tsushima

God of War

Horizon Zero Dawn

NieR: Automata

Red Dead Redemption 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Marvel's Spider-Man

The Last Of Us Remastered

Ofte stilte spørsmål om PS4-spill

Hva er det mest populære PS4-spillet? Vel, smaken er som baken, men generelt sett er spillene som kun finnes til PlayStation de mest populære.



Hvilket PS4-spill bør jeg kjøpe akkurat nå? Igjen, det avhenger av hva du selv liker. Liker du Marvel anbefaler er det helt klart at du er nødt til å prøve «Marvel's Spider-Man». «God of War» er en nydelig RPG-spill med en rørende historie (og mer enn nok kampsekvenser), mens «Death Stranding» er perfekt om du har en litt mer særegen smak, og vil fordype deg i noe helt unikt.



Hvilke spill eksklusive til PS4 er best? På denne listen er det nok «God of War» og «Marvel's Spider-Man» som topper listene av spillene man kun får til PS4.

Er PlayStation bedre enn Xbox? Vi har testet de to konsollene side om side i vår PS4 vs Xbox One-artikkel. Der dekker vi alt du trenger å vite om hver konsoll – men du kan også ta en titt på vår liste over de beste Xbox-spillene, kanskje du finner noe der som kan lokke deg over på en ny konsoll?



Kan jeg laste ned PS4-spill? Ja, de fleste er mulig å laste ned digitalt, selv om de også er tilgjengelig på fysisk format. Sonys PlayStation Now-tjeneste tilbyr også strømming eller nedlasting av et bibliotek på over 700 spill (dette er et abonnement som betales enten månedlig eller årlig).