Ny patent peker mot at PlayStation VR 2 får øyesporing

Tidligere lekkasjer og patenter har tydet på at PlayStation 5 vil følges av en forbedret utgave av PlayStation VR, enten ved lansering eller kort tid etter, og en ny patent som nylig har blitt offentliggjort tyder på at den vil kunne spore øyebevegelser og hodebevegelser.

Bilde: Sony/USPTO (Image credit: USPTO)

Men hva vil det gjøre for VR? Ifølge en patent fra Sony Interactive Entertainment (avbildet ovenfor), skal det bidra til bedre innlevelse ved å bruke informasjonen om hvor hvert øye ser til å forbedre den stereoskopiske dybden man opplever. Sony jobber også med teknologi som skal vinkle det man ser relativt til hvordan man holder hodet.

Men øyesporing gir også andre muligheter i VR, som alternative kontrollsystem og grensesnittvalg, noe som kan bli svært nytting for spillere med nedsatt funksjonsevne.

Øyesporing: ikke bare for PSVR?

VR er heller ikke den eneste sammenhengen der Sony jobber med øyesporing:

Et annet patent beskriver nemlig en øyesporingsenhet som kan fremstå som et vanlig kamera, og med tanke på at patenten snakker om «metoder for å returnere nøyaktige og relevante søkeresultater fra en online-plattform» er det mulig at selskapet jobber med en større strategi for øyesporing som kan få betydning i mange ulike sammenhenger.

En mulighet kan for eksempel være en oppfølger til PlayStation Move. I patentdokumentene står det i hvert fall at «et avstandskamera kan i stedet brukes med gjeldende oppfinnelse til å fange bevegelser utført av brukeren, og ansiktsgjenkjenning er også mulig».

Og det virker også som bruken av denne teknologien kan brukes til andre ting enn spill, for det fremkommer også i patentet et den tilkoblede enheten kan være «en vanlig datamaskin, en TV-boks eller en håndholdt spillenhet».

Dette er selvfølgelig bare patentkonsepter som det kan ta årevis å implementere i fremtidige produkter som PSVR – hvis de brukes i det hele tatt.