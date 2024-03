Samsung sier at Galaxy Ring får opptil 9 dagers batteritid

Samsung Galaxy Ring er i noe av et lanseringslimbo for øyeblikket, ettersom den offisielt eksisterer, og vi har allerede fått litt tid med den – men det er fortsatt mye vi ikke vet om enheten – som hvor lenge den vil holde ut mellom ladingene.

Samsungs Hon Pak sa til FNNews (via 9to5Google), at batteritiden er et sted mellom fem og ni dager, avhengig av hvordan du bruker den – selv om det er verdt å huske at den bærbare enheten ikke er helt i sin ferdige form ennå.

Det virder sammenlignbart med den uken eller der omkring du får med Ouras smartring, som er en av Samsungs hovedkonkurrenter i denne produktkategorien. Du trenger ikke å lade den hver natt, noe som er nyttig for søvnsporingsfunksjonene.

Samsung forteller oss langsomt mer og mer om Galaxy Ring. For et par dager siden ble vi for eksempel fortalt at selskapet jobber med å gjøre enheten kompatibel med en lang rekke Android-telefoner – men den vil ikke fungere med iPhone.

Søvn og AI

Ringen vi fikk tilbringe litt tid med på MWC 2024 i slutten av februar var en ikke-fungerende prototype, som i det minste ga oss en idé om hvor Samsung skulle med utviklingen og designen av ringen.

Samsung har fortalt oss litt om hva Galaxy Ring er designet for å gjøre, nemlig å spore søvnen din på en mer intelligent og mindre påtrengende måte enn for eksempel en smartklokke, og å samle inn statistikk for å vurdere fysisk og mental kondisjon på dagtid.

Mye av arbeidet vil bli gjort av AI, og selv om Galaxy Ring åpenbart ikke har sin egen skjerm, vil alt synkroniseres med Samsung Health-appen på telefonen din (forutsatt at du har en Android-telefon, naturligvis).

Basert på alt vi har hørt så langt, er vår beste gjetning at Galaxy Ring vil lanseres i en gang i juli på et Unpacked-arrangement – ​​sammen med Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6 og Samsung Galaxy Watch 7.