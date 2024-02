Samsung Galaxy Z Flip 6 og Z Fold 6 kan lanseres under et fullspekket arrangement i juli

Vi har allerede sett lanseringen av Samsung Galaxy S24-serien og kunngjøringen av Samsung Galaxy Ring i år, men Samsung er så vidt i gang. De har mange flere produkter underveis, og ifølge denne siste lekkasjen vil de fleste lande i juli.

Dette er ifølge tipseren @TheGalox_ som på X (via Phandroid) hevdet at neste Samsung Galaxy Unpacked-arrangement vil finne sted i juli. Dette er ikke spesielt overraskende, med tanke på at Samsungs halvårlige arrangement i 2023 også gikk av stabelen i juli, men året før det fant sted i august.

Det som uansett er mer spennende enn timingen er det vi tilsynelatende vil se avduket. Lekkeren @TheGalox_ hevder nemlig at Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Watch 7-serien, den allerede kunngjorte Samsung Galaxy Ring og Samsung Galaxy Buds 3 alle vil bli lansert på dette arrangementet.

July 2024 Samsung Unpacked• New Samsung service• Galaxy Ring• Galaxy Z Fold6• Galaxy Z Flip6• Galaxy Buds3 • Galaxy Watch7 seriesPossible releases:• Galaxy Tab S10 series• Galaxy XR headset pic.twitter.com/34iIn3bGkZFebruary 24, 2024 See more

Dessuten hevder lekkasjen at vi også får se en «ny Samsung-tjeneste», selv om de ikke sier hva dette kan være. Hvis vi måtte gjette, ville vi mistenke noe AI- eller helserelatert, ettersom Samsung har tatt store fremskritt med førstnevnte med den nyeste Galaxy S24-serien og er tydelig interessert i å gjøre mer med sistnevnte gitt den nylige kunngjøringen av den helsefokuserte Galaxy Ring.

Alt dette vil gi et fullpakket arrangement. Men det kan bli enda større, ettersom @TheGalox_ sier at det også er mulig at Samsung vil lansere Galaxy Tab S10-serien og Samsung Galaxy XR-headsettet. Sistnevnte er Samsungs kommende konkurrent til Apple Vision Pro.

Selv om vi skulle ta alt dette med en klype salt, virker det hele veldig troverdig. Timingen i juli er fornuftig, ettersom fjorårets begivenhet også var i juli, og de ulike mulige kunngjøringene gir også mening: Hvis vi i det hele tatt skal få se disse enhetene i år, vil Samsungs andre Unpacked-begivenhet for 2024 være den åpenbare anledningen.

Mange sannsynlige lanseringer

Vi er veldig sikre på at Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6 og Galaxy Watch 7 vil bli avduket ved neste Unpacked, ettersom nye sammenleggbare telefoner og smartklokker vanligvis avdukes på Samsungs halvårlige arrangement. Galaxy Ring er også en svært sannsynlig kandidat da Samsung allerede har annonsert den og sagt at den vil komme i salg senere i år.

Tidspunktet for Samsungs lanseringer av Galaxy Buds og Galaxy Tab er ikke alltid like konsistent fra år til år, så vi er mindre sikre på at vi vil se nye produkter i disse seriene, men det er veldig mulig. Når det gjelder Galaxy XR, er dette en ny enhet, så det er ingen historikk å gå etter. Imidlertid har tidligere lekkasjer pekt på at Galaxy XR lanseres i år, muligens sammen med Z Flip 6, så det er en god sjanse for at også den vil avdukes i år.

Så juli ser ut til å bli en av de største månedene i mobil- og wearables-kalenderen – spesielt hvis du er en Samsung-fan.

