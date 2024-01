Samsung Galaxy Ring ble offisielt annonsert på Samsung Galaxy Unpacked 2024, men praktisk talt ingen andre detaljer har blitt avslørt, bortsett fra et glimt av designet.

Samsung kom med dette overraskelsesmomentet helt på slutten av Unpacked – etter å ha snakket om oppdateringer til Samsung Health og Galaxy Watch 6. Alt vi fikk se var en kort video av selve ringen. Men det var også alt – for denne gang.

Den etterlengtede kroppsdingsen vil by på helsesporing og naturligvis ta i bruk AI-funksjoner i en eller annen form. Samsung imidlertid avslørte ingen priser eller noen lanseringsdato. Det virker sannsynlig at både selve ringen og andre offisielle detaljer vil dukke opp på Samsungs halvårlige Unpacked-arrangement.

Men inntil da? Alt vi vet er at Samsung Galaxy Ring er ekte og sannsynligvis på vei til lansering senere i år for å knyttes til oppdateringene annonsert for Samsung Health. Det i seg selv er ganske spennende, da kampen om tittelen som beste smartring plutselig ble mye mer interessant med Samsungs inntreden i ringen.

(Image credit: Samsung)

En av de største teknologitrendene på CES 2024 var at smartringerer i år sannsynligvis vil overgå de beste smartklokkene som de mest spennende wearables du kan kjøpe. Amazfit Helio Ring gjorde sitt inntog og imponerte med stort helsesporingspotensial, i tillegg til Lotus-ringen, som lar deg styre husholdningsapparater.

Med tanke på hvordan Samsung introduserte Galaxy Ring på sitt første Unpacked 2024-arrangement, vil den være veldig fokusert på helse og søvnsporing. Men hvordan kan den sammenlignes med dagens smarte ringer?

Hvordan kan Galaxy Ring sammenlignes med konkurrentene?

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Rings mest åpenbare konkurrent er Oura Ring, som for tiden topper listen vår over de beste smartringene.

Selv om vi praktisk talt ikke vet noe om Galaxy Ring (foruten dens eksistens), vil Samsungs kroppsnære enhet utvilsomt bli en seriøs utfordrer innen helsesporing. Samsung kalte Galaxy Ring «en kraftig og tilgjengelig helse- og velværeenhet som i fremtiden vil transformere helse».

Med omtale av «AI-teknologi» og integrasjon med den snart oppdaterte Samsung Health-appen, har Oura Ring fått en tøff motstander å stri med. Mens Oura har en pent designet app, brukes Samsung Health av alle Samsungs wearables og vil bli oppdatert «senere i år» med flere nye funksjoner.

Om oppdateringen sier Samsung blant annet at Health vil støtte pulsvarsler i søvne for å hjelpe deg med å oppdage søvnapné eller andre helseproblemer. Health og Galaxy AI vil også gi deg tips om hvorvidt du bør hvile, trene mindre, meditere eller puste ut på grunn av dårlig søvn.

Samsung Health vil også få en «My Vitality Score», som trolig miner om Fitbits og Garmins tilsvarende funksjoner for treningssporere og smartklokker. Det store spørsmålet er om Galaxy Ring vil kreve et abonnement for helse- og treningsfunksjonene, eller klare seg uten, som Evie Ring. Vi vil garantert finne ut mer senere i år.