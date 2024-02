Test av Samsung Galaxy S24 Ultra: Den mest ekstreme hittil!

Samsung Galaxy S24 Ultra omfavner virkelig hva det vil si å være Ultra, et flaggskip som er mer enn bare en telefon. Den tilbyr mer enn noen annen telefon og klarer på en eller annen måte å forbedre fjorårets Ultra på alle måter. Galaxy S24 Ultra har bedre batteritid, raskere ytelse og enda bedre kameraer, selv om du også betaler litt mer for forbedringene. De nye AI-funksjonene er det eneste som kan bremse denne telefonen, bortsett fra Samsungs aldrende og klønete programvare, som begraver alt det spennende under lag på lag med innstillinger og menyer. Når du ser Ultra i aksjon, er den verdt prisen, og noen funksjoner er rett og slett magiske, men det er mer rom enn noen gang for forbedring på toppen.

Galaxy S24 Ultra: Kort sammendrag

Hvis du har laget en liste over alt du vil ha i den beste telefonen du kan kjøpe, vil listen din peke mot én telefon: Galaxy S24 Ultra. Samsung jobber tydeligvis fra samme liste, og S24 Ultra vil glede både fans og teknologientusiaster. På mange måter, inkludert noen vi ikke ventet oss, viser Galaxy S24 Ultra tydelig at det er den beste telefonen du kan kjøpe til enhver pris.

Vil du ha den beste batteritiden? Galaxy S24 Ultra overgår de beste iPhone-modellene og alle tidligere Galaxy-telefoner. Den varer mer enn én dag ved intensiv bruk.

Vil du ha de beste kameraene? Galaxy S24 Ultra tar bedre bilder enn forgjengeren, uavhengig av hva spesifikasjonene sier. Det er fortsatt den mest allsidige kameratelefonen for alle slags fotosituasjoner. Dine kunstneriske venner foretrekker kanskje iPhone 15 Pro, men du vil ta bedre bilder enn noen andre hvis du har en Galaxy S24 Ultra.

Hva annet trenger du? Hvis du spiller spill, er Galaxy S24 Ultra en av de beste spilltelefonene noensinne. Den overgår de beste Android-spilltelefonene, og den kan til og med slå den lynraske iPhone 15 Pro Max.

(Image credit: Philip Berne / Future)

For deg som bruker telefonen i jobben, har Galaxy S24 Ultra profesjonelle funksjoner som selv Pro-versjoner av iPhone ikke overgår, som Samsung DeX-programvaren, som i utgangspunktet gjør telefonen om til en bærbar datamaskin.

Samsung er nådeløse og i deres søken etter å presse Galaxy S24 Ultra lengre enn noen annen telefon som er kommet tidligere, har de stort sett lyktes. Likevel er det åpenbart, mer enn noen gang, hva som mangler: Eleganse og enkelhet.

Galaxy S24 Ultra er den beste telefonen du kan kjøpe på alle måter som burde ha betydning. Det er også kulminasjonen av Samsungs verste instinkter. Fansen bryr seg kanskje ikke så mye om dette, men heller ikke denne telefonen vil inspirere noen av konkurrentene.

Samsungs programvare er et salig rot. Det er mange innstillinger, skjulte funksjoner og ubrukelige alternativer som gjør at grensesnittet føles uoversiktlig. Det er et virvar av funksjoner som var gamle så tidlig som for fem år siden, men som ikke har blitt oppdatert eller rett og slett bare blitt liggende siden den gang.

For hver nye funksjon Samsung legger til for å begeistre kjøpere, tar de to et skritt tilbake og skjuler disse funksjonene under flere innstillingsmenyer og lag med alternativer. Hvis du har regnet med å finne nye AI-funksjoner på Galaxy S24 Ultra, vil du ikke bli skuffet, så lenge du er villig til å grave tre lag ned i Innstillinger-appen.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung kan også ha rotet bort sin kortvarige ledelse på ytelsesfronten med fancy AI-funksjoner som ikke fungerer veldig bra eller ikke er nyttige i det hele tatt. Selv om du synes språkoversettelsesfunksjonen er magisk, vil du også finne en ubrukelig AI-knapp som vil omformatere Samsung Notes (hvem bruker dem?), eller gi et feilaktig sammendrag av nettstedet du leser (jippi, takk) .

Det verste av alt er at disse AI-funksjonene skaper forsinkelser. Når du navigerer i den nye Galaxy med den raskeste brikken noensinne, er disse nye AI-funksjonene som fartshumper på motorveien. Vi håper at virkelig nyttige AI-funksjoner kommer, men akkurat nå føles mange av dem mest som gimmicker, og det bremser bare denne ellers lynraske telefonen.

Sluttresultatet for Galaxy S24 Ultra er fortsatt veldig godt. Denne telefonen er den beste du kan kjøpe, og all programvarefrustrasjonen og de ubrukelige AI-funksjonene stopper oss ikke fra å sette pris på et batteri som varer hele helgen, de helt suverene kameraene og den uendelig nyttige S Pen.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Dette er telefonen vi bruker i stedet for den bærbare datamaskinen eller nettbrettet, fordi den er kraftigere og mer praktisk når vi trenger å få gjort en jobb raskt. Dette er telefonen vi viser frem når vi vil at folk skal se hvilken teknologi som kommer i nær fremtid. Dette er telefonen vi tar med oss ​​når vi nesten ikke vil ha med oss ​​noe, men likevel klare alt.

Vi skulle ønske Galaxy S24 Ultra var mye enklere å bruke og kanskje AI kan løse Samsungs brukervennlighetsproblemer i fremtiden. Apples iPhone 15 Pro med iOS 17 er ikke bare enklere å bruke, den er dessuten morsommere og mer sosial, med kule funksjoner som Name Drop og Check In som gjør iPhone-brukere stolte av å dele med iPhone-venner.

Samsung ser ikke ut til å bry seg, men det burde de. Maskinvaren er allerede god, og den blir på en eller annen måte alltid bedre. Nå er det på tide at Samsung fokuserer på selve bruken av telefonene, i stedet for å bare bygge dem.

Galaxy S24 Ultra: Pris & verdi

(Image credit: Philip Berne / Future)

Pris fra 17 990 kr

Syv år med OS-oppdateringer forbedrer verdien

Fine lanseringskampanjer, men ikke like gode som i fjor

Samsung Galaxy S24 Ultra er dyrere ved lansering enn fjorårets Ultra og forskjellen vil være mer uttalt. Galaxy S23 Ultra var allerede fullpakket med funksjoner, så det er ingenting som er veldig stort og nytt i Galaxy S24 Ultra. Den er bare blitt litt bedre på mange måter.

Den virkelige verdien kan komme senere, takket være Samsungs løfte om å levere syv år med store Android- og sikkerhetsoppdateringer. Denne varigheten på langsiktig støtte var uvanlig så sent som i fjor, men nå har vi syv års støtte for de beste Android-telefonene, mens Apple henger etter og tilbyr kun fem års støtte.

Samsungs løfter er kanskje valgflesk, men før vi faktisk når år syv, vet vi ikke om de faktisk vil levere. Apple har bokstavelig talt innfridd dette langsiktige løftet et dusin ganger allerede på et bredt spekter av iPhone-modeller. Google og Samsung har ennå ikke vært i nærheten.

Det er all grunn til å være skeptisk. Nedgravd i Samsungs nyeste vilkår for bruk er et varsel om at den nåværende listen over AI-funksjoner bare kan være gratis i en begrenset periode. Vi ha ærlig talt ingen anelse om hva det betyr, og det er for tidlig å spekulere. Men det er rart at Samsung legger inn lovlige bakdører for å unndra seg sine forpliktelser på et senere tidspunkt. Apple gjør ikke det. Men vi får rett og slett vente og se hva som skjer.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Vi kjøpte en Galaxy S23 Ultra i fjor og byttet inn en Galaxy S21 Ultra for den. Vi er lei for å kunne melde om at innbyttetilbud og rabatter ved lansering ikke er like fristende som for et år siden. Oppgraderer du fra fjorårets modell, må du likevel regne med å betale en heftig sum for den nye modellen, med en pris som har steget fra i fjor.

Er denne telefonen verdt en så høy pris? Hvis du stiller det spørsmålet, leser du feil anmeldelse. Da burde du heller ta en titt på Galaxy S24 Plus i stedet. Dette er Ultra! Den ekstreme telefonen. Mobilen som gjør det ingen annen telefon kan gjøre. Du kan ikke sette en normal prislapp på den.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 Ultra – priser ved lansering Lagring Pris 256 GB 17 990 kroner 512 GB 19 490 kroner 1 TB 22 490 kroner

Verdi – poeng: 3 / 5

Galaxy S24 Ultra: Spesifikasjoner og ytelsestester

(Image credit: Future)

I våre Future Labs benchmark-tester av Galaxy S24 Ultra skjedde det en utrolig ting. Den slo iPhone 15 Pro på ytelse. I nesten hver eneste benchmark-test vi kjørte, scoret Galaxy S24 Ultra høyere. I multi-core tester, grafikktester, batteritester og mange andre, slo Galaxy S24 Ultra både iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Fjorårets Galaxy S23 Ultra kunne ikke matche Apple iPhone 14 Pro Max, og det har gått en stund siden en Android-enhet var sterkere i benchmark-tester.

Vi bruker ikke referansepoeng i vår endelige vurderingsscore, og vi nevner kun resultatene av objektiv nysgjerrighet, ikke for at referanser skal være en del av en kjøpsbeslutning.

Swipe to scroll horizontally Mål 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Vekt: 232 g Skjerm 6,8" Dynamic AMOLED 2X, 2 600 maksimal lysstyrke Oppløsning: QHD+ Oppdateringsfrekvens: 1Hz-120Hz variabel CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy RAM: 12 GB Lagring 256 GB / 512 GB / 1 TB OS; Ventede oppgraderinger: Android 14 / One UI 6; 7 år med oppgraderinger Bakre kameraer: 200 MP f/1.7 vidvinkel, 12 MP f/2.2 ultravidvinkel, 50 MP f/3.4 periskop (5x), 10 MP f/2.4 telefoto (3x) Frontkamera: 12MP f/2.2 Batteri: 5 000 mAh Laddning: 45W trådbunden, 15W trådlös Färger Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, and Titanium Orange

Galaxy S24 Ultra: Design

(Image credit: Future)

En skikkelig solid mobil

Titan har ikke gjort den lettere

Velpolert og stilig, men uendret

Man ser nærmest ikke forskjell på Galaxy S24 Ultra og Galaxy S23 Ultra. Det betyr ikke at det ikke er noen forskjeller, men snarere at endringene er ubetydelige. Høyttalerristene er forskjellige, mikrofonene er blitt flyttet litt på, men stort sett ser den nye telefonen ut som sin forgjenger. Det er synd, for selv om Samsungs Ultra-telefon har et lekkert design, skiller den seg ikke umiddelbart ut ved første øyekast heller.

Ved nærmere ettersyn blir det imidlertid klart hvor førsteklasses denne telefonen faktisk er. Baksiden av glasset er lag på lag med metallisk maling, som gir telefonen en spesiell dybde, spesielt i den lysegrå titanfinishen. Den lilla finishen er vår favoritt, med en tydelig kontrast til det polerte metallet.

Samsung legger stor vekt på detaljer når det gjelder farger, materialer og finish. Hver farge har en subtilt tonet ramme som komplementerer den nye baksiden i Gorilla Glass Armor. Titanium Black-fargen er helt svart, mens de andre fargealternativene går over i varmere toner på innfatningene.

Apple-fans har en tendens til å påpeke symmetrien til telefonen deres som et høydepunkt i designet. Ærlig talt er Samsung mer smart enn symmetrisk. For eksempel foretrekker vi å ha strøm- og volumknappene på samme side.

(Image credit: Philip Berne / Future)

likhet med Apple har Samsung valgt titan i rammen i år, men det gjør ikke så mye forskjell som det gjør på vår iPhone 15 Pro Max. Pro Max klarte å gå ned mye i vekt sammenlignet med fjorårets modell. Galaxy Ultra? Den er maks ett gram lettere.

Hvis du aldri har prøvd en Ultra, er det første du bør gjøre å ta opp pennen. S Pen er en bevegelsesfølende pekepenn med en Bluetooth-kamerafjernkontroll, og det er et av de mest overraskende kapable tilbehørene noensinne. Den er like presis som et profesjonelt tegneverktøy, ikke som en stor, klønete penn med gummitupp du kan kjøpe til en iPhone.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Den har også innebygd Bluetooth, slik at sideknappen kan fungere som en fjernkontroll for andre funksjoner på telefonen din, spesielt kameraet. Galaxy S24 Ultra har nemlig en ekstern kamerautløser, som er et tilbehør vi faktisk kjøpte for å bruke med vårt Nikon DSLR.

Galaxy S24 Ultra er flat i år, noe som markerer slutten på en rekke telefoner med avrundede skjermer – som begynte med Galaxy Note Edge. På forsiden og baksiden har Galaxy S23 Ultra mykt avrundede kurver som gjør at telefonen føles mye bedre å holde i. Galaxy S24 Ultra er skarpere, og selv om den ikke er ubehagelig, føles den merkbart stor og litt klønete.

Design – poeng: 4 / 5

Galaxy S24 Ultra: Skjerm

(Image credit: Future)

Fantastisk skjerm i både sterkt og svakt lys

Stor og hvass, blant de beste på markedet

Mangelen på Dolby Vision-støtte svir fortsatt

Skjermen til Galaxy S24 Ultra er utmerket, akkurat som du forventer av en førsteklasses mobiltelefon. Den er stor, lyst og fargesterk, spesielt med alternativet Vivid aktivert.

Det er mange tilpasningsmuligheter med denne skjermen, inkludert adaptiv lysstyrke og fargetoner som måler omgivelseslyset og justerer skjermen slik at den alltid ser best mulig ut. I sterkt utendørslys kan skjermen øke til fantastiske 2600 nits, som ikke er det absolutt mest lyssterke du finner, men du trenger ikke lysere.

Enda mer interessant kan være alternativet Extra Dim. Galaxy S24 Ultra kan opprettholde god fargegjengivelse selv ved en lysstyrke på én nit. Det er mørkt nok til at du nesten kunne sjekke meldingene dine i en kinosal, men du ville nok ikke blitt så populær i kinoen da.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Skjermen har alltid-på-modus, men Samsung lager fortsatt sine unike S-View-deksler, som gir deg et lite vindu som viser tid, vær og varsler. Det er en veldig kul funksjon som Samsung aldri har gått bort fra, selv om vi ikke har sjekket den ut på en stund.

Kunne skjermen til Galaxy S24 Ultra vært enda bedre? Absolutt. Det er telefonskjermer som kan nå oppdateringsfrekvenser på 144 Hz, selv om det muligens er raskere enn hva et menneskelig øye faktisk kan se.

Det ville vært fint for Samsung å gi opp kampen mot Dolby Vision på telefonskjermene og TV-ene. Ser du mye på Netflix, ser programmene bedre ut når du sammenligner en skjerm med Dolby Vision med en skjerm uten. Det fortoner seg som en dum forglemmelse at Samsung ikke støtter Dolbys HDR-videostandard, når de støtter Dolby Audio.

Skjerm – poeng: 5 / 5

Galaxy S24 Ultra: Programvare

(Image credit: Philip Berne / Future)

Elendig programvare skjuler alle nye funksjoner under «Innstillinger»

Nye AI-funksjoner er noen ganger magiske, men for det meste ubrukelige

Løftet om syv år med oppdateringer er en fin tilleggsbonus

Det har blitt veldig tydelig at Samsung er fullstendig fokusert på maskinvare og ikke er interessert i å forbedre programvaren sin. Programvaren på Galaxy S24 Ultra er forferdelig og One UI er nesten ubrukelig. Selv de enkleste funksjonene er fulle av alternativer og menyer, og Samsung kan ikke ta en eneste beslutning om hva som er best for brukerne.

Vi vil gi Samsung ett år på å fikse programvareproblemene, selv om vi mistenker at det vil ta to år eller mer å rydde opp i det nåværende rotet. Alt som var galt med Samsungs programvare er blitt verre, og problemene infiserer hvert nytt tilskudd, som en sykdom.

Galaxy S24 Ultra er fullpakket med funksjoner, men hvor finner du dem? Hvor finner du de nye AI-oversettelsesverktøyene eller konfigurerer AI-funksjonen som omskriver tekstmeldingene dine? Hvor slår du på AI for å redigere bilder, eller AI for å oppsummere et nettsted? Alle er på samme sted, dessverre.

Alle de nye Samsung Galaxy AI-funksjonene er begravet i Innstillinger, og de er ikke enkle å finne. Det er 22 forskjellige alternativer i Innstillinger-menyen. Alternativ 16 av 22 er Avanserte funksjoner. Trykk på denne og du vil finne «Advanced Intelligence», som faktisk ikke er det AI står for ... er det vel? Uansett, det er der Samsung har gjemt alle de kule nye funksjonene i flaggskipsmarttelefonen sin: under det 16. innstillingsalternativet, tre lag ned.

Image 1 of 2 Bruk av Googles nye Circle i Search. (Image credit: Philip Berne / Future) Google klarte å identifisere fyret vi fotograferte. (Image credit: Philip Berne / Future)

TechRadar-teamet har snakket med Samsung om dette, og de innser at det er et problem. Funksjoner er skjult. Alt er begravet i Innstillinger, som om det er et sted vi forventer å finne funksjoner så forskjellige som trådløs strømdeling, foreldrekontroll for barn og alltid-på-skjerm.

I et halvhjertet forsøk på å informere brukere om alt telefonen kan gjøre, vil Galaxy S24 Ultra av og til vise meldinger og foreslå ting man kan prøve. Dessverre er Samsung-telefoner overbelastet med varsler og forslag. Galaxy-telefoner vil typisk gi deg en annonse på din splitter nye Galaxy-telefon som ber deg kjøpe den splitter nye Galaxy-telefonen.

Samsung må ta et langt skritt tilbake og finne ut hvordan de kan oppmuntre brukere til å prøve funksjoner de vil like. Samsung må også fjerne funksjonene som ikke brukes og skjule dem som ikke trenger å være synlige.

Når det gjelder de nye AI-funksjonene, er det en blanding av fantastisk magi og ubrukelig søppel. Hvis du får en sjanse til å bruke AI-oversettelsen på en telefonsamtale, er det som science fiction. Det føles som om du har stukket en Babel-fisk i øret og du lever i en fantasifremtid. Samsung kunne skrive «Ikke få panikk» på telefonen og sende den sammen med et håndkle.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Andre AI-funksjoner er nyttige, men bare til et visst punkt. AI-skrivefunksjonen kan tilpasse tekstmeldingene dine til en rekke stiler, inkludert en profesjonell tone og mer lekne meldinger, fylt med emojier og hashtags. I praksis var forskjellene lite nyttige, og vi holdt oss stort sett bare til det vi allerede hadde skrevet. Samsung har også overhypet denne funksjonen. Vi husker tydelig at representanter sa at telefonen ville konvertere ordene våre til Shakespeare, men vi har ennå ikke sett noe lignende på vår S24 Ultra.

Disse skrive- og oversettelsesfunksjonene er innebygd i Samsung-tastaturet, slik at de fungerer på tvers av flere apper. Dessverre har Samsung ødelagt programvaretastaturet fullstendig. I løpet av testperioden vår hadde vi noen av de verste autokorrekturproblemene vi noen gang har hatt.

Tastaturet bruker ofte store bokstaver i midten av en setning uten grunn. Enda verre er autokorrigering av deler av ord før det automatisk settes inn en meningsløs setning eller tegn midt i skrivingen vår.

Da vi gikk tilbake for å endre feilen, reagerte ikke tastaturet umiddelbart. Mens Apples iPhone-tastatur antar at et skritt tilbake etter autokorrektur betyr at autokorrekturen var dårlig, holder Samsung-tastaturet seg til endringen og gjør det tungvint å bytte til riktig ord.

Vi mistenker at dette kan være et spørsmål om vane, og hvis du skriver nok på Samsung-tastaturet, vil du etter hvert lære å skrive riktig. Vi har ikke tid til dette. Vi er ikke sikre på hvordan Samsung klarte å skape et så dårlig tastatur, men det er forferdelig, og det trenger en umiddelbar oppdatering.

Galaxy S24 Ultra har generative AI-bakgrunner, akkurat som Google Pixel 8 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future)

Noen av AI-funksjonene som hentes fra Google Pixel 8-serien har også vist seg å være skuffende. Samsung lovet at Voice Recorder-appen deres ville tilby transkripsjoner og sammendrag, akkurat som Recorder-appen på Google Pixel. I praksis er ikke Samsungs app like avansert eller nyttig som Pixel-versjonen. Den er tregere, mindre nøyaktig og gir ingen direkte transkripsjon av samtalen.

Bilderedigeringsfunksjonene er også mindre imponerende på Galaxy S24 Ultra enn de er på Pixel 8 Pro. Galaxy får Samsungs tolkning av Magic Editor-verktøyet, kalt Generative Edit, som lar deg velge objekter i bildet ditt slik at du kan flytte på dem, endre størrelse eller slette. Når du sletter et objekt eller en hel bakgrunn, kan telefonen bruke AI til å erstatte den delen av bildet.

Det Samsung-telefonen mangler er de beste redigeringsverktøyene som finnes på Pixel, nemlig Photo Unblur-verktøyet som gjør gamle bilder skarpere, også bilder du ikke har tatt med telefonen, og Best Take-alternativet som kombinerer flere bilder for å bli kvitt lukkede øyne og stygge ansiktsuttrykk.

Selv om vi klager mye på Samsungs programvare, er det rett og slett ting du kan gjøre med en Galaxy-telefon, spesielt Galaxy S24 Ultra, som du ikke kan gjøre med noen annen telefon. Vi elsker Samsungs DeX, som gjør telefonen din til noe som fungerer mer som en Chromebook når du kobler den til en skjerm med tastatur og mus.

Hvorfor er dette nyttig? Vi har en datamaskin hjemme, men vi bruker den ikke på jobb. I stedet bruker vi telefonen vår, som allerede er satt opp med både jobb- og privatkontoer. Hvis vi trenger å jobbe hjemme, eller til og med når vi er på farten, trenger vi ikke ta med en hel datamaskin. Vi kan bare koble Galaxy S24 Ultra til en USB-hub og vips – vi har alt vårt arbeid og personlige ting på ett sted.

Bruker Galaxy S24 Ultra (til venstre) med DeX på skjermen vår hjemme. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vi kan svare på viktige e-poster med et ekte tastatur eller redigere dokumenter i Microsoft Word og Google Docs. Vi kan gjøre nesten alt vi trenger, bortsett fra å kjøre nettlesertillegg i Chrome. Vi trenger aldri å legge til vår beskyttede arbeidskonto på vår egen datamaskin. Vi kan rett og slett bruke DeX og få det beste fra begge verdener med Galaxy S24 Ultra.

Som nevnt lover Samsung at hele Galaxy S24-familien vil få programvareoppdateringer og sikkerhetsoppdateringer de neste syv årene. Med splitter nye AI-funksjoner på telefonen, lurer vi på hvordan Samsung skal klare dette, spesielt siden AI ser ut til å utvikle seg eksponensielt. Hvordan kan en syv år gammel telefon overleve i 2031?

En pekepinn kan ligge i Samsungs vilkår for bruk. Skjult i den teksten finner du følgende om AI-funksjoner: «Samsung kan når som helst endre noen eller alle avanserte intelligensfunksjoner til abonnementsbaserte funksjoner, i så fall vil Samsung varsle deg på forhånd. Samsung forbeholder seg retten til begrensning for å forhindre forringelse eller avbrudd av de avanserte intelligensfunksjonene.»

Dette kan være helt harmløst, eller det kan være et skummelt tegn på at Samsung leter etter et smutthull for å komme seg ut av sitt syvårsløfte. De kan tilby fremtidige Android-oppdateringer i vanlige og Premium-varianter. Det kan også ekskludere visse modeller fra fremtidige premiumfunksjoner og bare tilby det mest grunnleggende operativsystemet til Galaxy S24 Ultra når Android 18 lanseres, sannsynligvis om fire år.

Så vi er litt skeptiske til Samsungs løfte om syv år med oppdateringer, men vi får rett og slett vente og se. Vi håper virkelig at Samsung vil følge i Apples fotspor. Alle funksjoner som ikke er helt maskinvareavhengige burde bli tilgjengelige på alle kvalifiserte telefoner. Den fem år gamle iPhone XR kan åpenbart ikke få en ny Dynamic Island, men den seneste oppdateringen brakte NameDrop, som er en helt ny iOS 17-funksjon. Vi forventer det samme når Galaxy S24 Ultra oppdateres til Android 21 i 2031.

Programvare – poeng: 3 / 5

Galaxy S24 Ultra: Kameraer

(Image credit: Future)

Bedre bildekvalitet, selv om spesifikasjonene ikke er det

Mindre detaljer fra zoomobjektivet, men bedre farge og rekkevidde

Fortsatt et problem med lite lys og støyreduksjon

Galaxy S23 Ultra var etter vår vurdering totalt sett beste kameratelefon i fjor, så ryktene om at Samsung ville endre den optiske zoomen fra 10x til 5x satte fart i bekymringene. 10x zoom var en fremtredende funksjon på Galaxy S23 Ultra ... sammen med 200MP-sensoren, de to zoomobjektivene, 100x digital astrofotografering, AI-bildeforbedringene og alt annet telefonen kunne gjøre. Det føles rart om Samsung tar et skritt tilbake, spesielt når det gjelder spesifikasjoner.

La oss starte med Galaxy S24 Ultras 5x zoomobjektiv. Samsung har ikke tatt et skritt bakover, snarere et skritt sidelengs. Galaxy S24 Ultra har fortsatt det beste zoomkameraet du kan finne på en telefon. Det er bedre enn Galaxy S23 Ultras 10x zoom, og det er mye bedre enn 5x zoomen du finner på iPhone 15 Pro Max.

Når du zoomer inn til 10x eller til og med 100X, produserer Galaxy S24 Ultra bilder med bedre farger og mye bedre dynamisk rekkevidde enn Galaxy S23 Ultra. Der det eldre kameraet fikk bildene til å se flate ut, vil du se mer dybde og skygge med Galaxy S24 Ultra. Det du imidlertid ikke ser, er mange detaljer. Samsung har ofret de fine detaljene i bildene for bedre totalkvalitet.

Vi synes det er en god løsning. Disse 10x og 100x zoombildene fra S23 UItra ser forferdelige ut. Jada, du kan skimte noen detaljer, men de er blandet med støy og uskarphet som ødelegger helhetsbildet. På Galaxy S24 Ultra vil du ikke se så mange detaljer, men totalt sett vil bildene se penere ut.

I en direkte sammenligning mellom Galaxy S24 Ultra og iPhone 15 Pro Max med 5x zoom, produserer iPhone bedre bilder. Når du begynner å bruke digital zoom, gjør Galaxy en bedre jobb. Ved 5x zoom fikk vi et fint landskapsbilde av et fyrtårn fra begge kameraene. Da jeg zoomet inn på 25x, beholdt Galaxy flere detaljer og enda bedre farger enn iPhone. iPhone kunne ikke zoome lenger, men Galaxy S24 Ultra var i stand til å fange nok detaljer fra Peck Ledge Lighthouse til at vi kunne telle trinnene opp fra kaien.

Samsung er tidligere blitt kritisert for unaturlige farger i bilder og det er tydelig at selskapet har tatt dette til seg og forsøkt å komme nærmere iPhones behandlingsteknikker. Fargene ser nå mye mer naturlige ut, ofte til og med kulere enn de overopphetede iPhone-bildene som gir noen bilder en gulaktig fargetone. De ser også ut til å ha tenkt på problemene med digital skarphet, ettersom Galaxy S24 Ultra produserer bilder med en fin mengde detaljer, uten den uskarpheten man ser på enkelte iPhone-bilder.

Det betyr ikke at kameraet ikke er problemfritt. Lite lys er fortsatt et problem, og andre telefoner takler forskjellige nattsituasjoner bedre. Google Pixel 8 Pro er bedre på landskaps- og bybildebilder om natten, og til og med OnePlus 12 kan håndtere noen bilder med blandet lys, som å ta bilder av mat i en mørk restaurant, bedre enn Samsungs beste modell.

Totalt sett er Galaxy S24 Ultra den beste kameratelefonen vi har brukt det siste året. Den dominerer kanskje ikke på alle områder, men den overgår konsekvent alle andre telefoner, enten du bruker en iPhone, en Pixel eller til og med en nyere OnePlus-telefon med Hasselblad-behandling.

Der Samsung virkelig utmerker seg er i de interessante bildene. Hvis du trenger et flott nærbilde av makrobildet, eller et appetittvekkende bilde av pizzaen du har laget, har Galaxy alt. Selfies og portretter ser bra ut, med presise hudtoner og nok detaljer. Telefonen hadde ingen problemer med å ramme inn hunden vår og beskjære de uklare ørene hennes pent i et portrettbilde.

Med bilderedigeringen har Samsung gjort noen fremskritt, men det er fortsatt bedre å kjøre på tredjepartsapper her. I Galaxy S24 Ultras Galleri-app kan du nå bruke Generative Edit AI-funksjonene, som kan endre størrelse og flytte objekter i bildet ditt, eller endre bakgrunnen fullstendig avhengig av konteksten til bildet. Hvis du bruker noen AI-triks, vil Samsung imidlertid legge til et lite vannmerke til bildet ditt.