DJI Mini 4 Pro er en utmerket drone under 250g med funksjoner som gjør den ideell for bruke av både profesjonelle og entusiaster. Videokapasiteten er blitt forbedret med introduksjonen av D-Log M-fargeprofilen og 4K 100fps saktefilmopptak sammen med andre nye funksjoner, mens Omnidirectional Vision Sensing gjør det tryggere å fly dronen i mer komplekse miljøer og leverer ytterligere avansert funksjonalitet.

Kort oppsummering

Da DJI Mini 3 Pro kom på markedet i mai 2022, var satte den en ny standard i droneverdenen, da det plutselig var flere profesjonelle funksjoner å finne i en drone på under 250 g. Dette gjorde den til den klart best dronen i sin klasse. Den leverte også imponerende bildekvalitet til tross for sin lille størrelse og lette vekt. DJI Mini 4 Pro bygger på disse egenskapene og blir den nye målestokken for hva droner under 250 g skal kunne levere.

Et aspekt ved Mini 4 Pro som imidlertid ikke kan ignoreres, er at selv om dette er dronen i Mini-serien som kommer nærmest DJI Mavic 3-modellene og DJI Air 3 når det gjelder fly- og sikkerhetsfunksjoner og noen kamerafunksjoner, er ikke en stor oppdatering sammenlignet med Mini 3 Pro. De to modellene ser bemerkelsesverdig like ut, presterer nesten identisk under flyvning og bruker til og med den samme imponerende 1/1,3-tommers kamerasensoren. Og for nåværende Mini 3 Pro-eiere kan det frustrerende, ettersom mange av kameraoppgraderingene sannsynligvis kunne blitt levert via fastvareoppdateringer.

Det reiser spørsmålet: Hvis du eier en Mini 3 Pro, burde du oppgradere? Og det enkle, men ikke nyttige, svaret er at du må finne ut av det selv. Fordi Mini 3 Pro fortsatt er en flott drone, selv om den ikke er fullt så robust som Mini 4 Pro. Men hvis du oppgraderer fra en enda eldre modell eller kjøper din første drone i Mini-serien, er Mini 4 Pro et utmerket valg. Enten du bruker Mini 4 Pro som en profesjonell dronepilot som kan dra nytte av de oppgraderte videomulighetene i form av D-Log M videofargekonsistens, eller du er en entusiast som leter etter noe lite og lett. Mini 4 Pro er uten tvil den beste dronen under 250 g på markedet.

DJI Mini 4 Pro: Pris og tilgjengelighet

Tilgjengelig nå, lanseringspris fra 9990,

To sett å velge mellom

Tre forskjellige kits

DJI Mini 4 Pro ble lansert i slutten av september 2023 og kan kjøpes i DJI Store og fra et bredt utvalg av forhandlere. Den finnes i flere versjoner: ett med kontroller uten skjerm (det er en holder slik at du kan bruke mobilen som skjerm), og to sett med smartkontroller med innebygd skjerm. Den billigste med den skjermløse DJI RC-N2-kontrolleren har en pris på 9990 kr. Du kan også betale litt mer og få en DJI RC 2-kontroller med smart berøringsskjerm lansert til 12 389 kr. Begge disse settene inneholder dronen, den aktuelle kontrolleren, ett Intelligent Flight-batteri, et par propeller, en skrutrekker, en DJI Mini 4 Pro Gimbal Protector, en stropp som fester propellene til DJI Mini 4 Pro-propellen, og en Type-C til Type-C PD-kabel .

I våre øyne lønner det seg imidlertid best å kjøpe dronen i den såkalte Fly More Bundle. I dette settet får du også to ekstra Intelligent Flight-batterier, to ekstra sett med propeller, en DJI Mini-skulderveske og DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Series Two-Way Charging Hub for 13 990 kr. Ja, det er dyrt, men du kan til gjengjeld også holde den flyvende i lang tid.

DJI Mini 4 Pro: Design og kontroller

Liten og lett – kan slås sammen

Til en viss grad lik Mini 3 Pro

To kontrolleralternativer

DJI Mini 4 Pro er bemerkelsesverdig lik Mini 3 Pro, med den største synlige forskjellen de ekstra omnidireksjonelle kollisjonsunngåelsessensorene på toppen av dronen og et hjelpelys på bunnen.

De fleste oppgraderingene ligger under panseret, i form av programvare- og funksjonsforbedringer. Selv sensoren på 12/48MP 1/1,3-tommer er den samme som i Mini 3 Pro, om enn med oppgraderinger innen bildebehandlingen. Det er ingen dårlig ting, fordi det er en flott sensor som er i stand til å produsere utmerket bildekvalitet til tross for sin lille størrelse sammenlignet med sensorene i DJIs flaggskip Mavic 3.

De nye funksjonene, som vi skal komme mye mer inn på senere, gjør at Mini 4 Pro har rykket mye nærmere Mavic 3-modellene når det gjelder fly- og videofunksjoner. Det er gode nyheter for profesjonelle dronepiloter som ønsker større konsistens i arbeidsflyten, mens entusiaster ganske enkelt kan glede seg over en forbedret Mini Pro-modell.

Avhengig av budsjett og behov, er Mini 4 Pro tilgjengelig med to kontrolleralternativer: DJI RC-N2, som har en teleskopisk telefonholder og ingen skjerm, så du må bruke en smarttelefon med den, og DJI RC 2 smart-kontrolleren. DJI RC 2 har en 5,5-tommers skjerm med 700 nits lysstyrke og gir en mye mer praktisk flyopplevelse med raskere oppsett.

DJI Mini 4 Pro: Funksjoner og flyvning

Omnidireksjonell unngåelse av kollisjoner

ActiveTrack 360°

Avansert funksjon tilbake til start

Batteritiden til Mini 4 Pro er nesten identisk med forgjengerens, og ifølge DJI betyr dette opptil 34 minutter med standard Intelligent Flight Battery. Flytidene er typisk rundt 20-25 minutter til Return to Home startes med 20 % batteri, avhengig av hvor kraftig dronen flys og miljøfaktorer som vind og temperatur. Det finnes også et Intelligent Flight Battery Plus som kan kjøpes separat og som øker flytiden til 46 minutter, men dette øker vekten på dronen til over 250g. Dermed kan ikke denne varianten kjøpes i Europa.

Den viktigste funksjonen som følger med Mini 4 Pro er Omnidirectional Vision Sensing, som er sensorer som oppdager hindringer i alle retninger, som sørger for at dronen ikke flyr inn i ting. Den bruker fire fisheyesensorer, synssensorer nedover og en 3D-tidssensor (ToF) for å hjelpe med flysikkerhet i komplekse miljøer.

Dette systemet fungerer bra og sammen med Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) inngir absolutt tillit. Med Bypass/Nifty-modus kan du fly gjennom trær og til og med innendørs, men du må fortsatt være veldig forsiktig og DJI Fly-appen advarer om risikoen. Mer selvsikre og erfarne piloter kan oppleve at flyturen til syvende og sist er smidigere med kollisjonsunngåelse slått av, men dette kommer på bekostning av en mye større risiko for kollisjon. Vår danske testpilot skrudde av funksjonen og det endte med at vedkommende måtte klatre i et tre for å hente dronen i en københavnerpark.

Evnen til å se i alle retninger gir dronen en rekke ekstra avanserte funksjoner, inkludert ActiveTrack 360°, som er mer pålitelig fra et sikkerhetssynspunkt og mer effektivt enn ActiveTrack på Mini 3 Pro. En annen funksjon er Advanced Return to Home, som blant annet sørger for å fly rundt hindringer når dronen planlegger den mest effektive ruten tilbake til utgangspunktet. Så fra et sikkerhetssynspunkt slår Mini 4 Pro forgjengeren Mini 3 Pro med flere lengder.

Andre funksjoner inkluderer Hyperlapse, MasterShots, Quickshots, Digital Zoom og QuickTransfer (overføring av filer til en telefon uten å måtte slå på kontrolleren). Og så er det LightCut-appen, som kan brukes til å lage AI-redigerte videoer ved å trykke på en knapp. Det er perfekt for rask og enkel videooppretting, selv om det definitivt ikke er et profesjonelt verktøy. Det er også en Cruise Control-funksjon, som på de mer avanserte DJI-dronene, som kan låse dronen under flyging slik at du ikke trenger å fortsette å trykke på joystickene når du utfører en lang manøver.

DJI Mini 4 Pro: Bildekvalitet

Samme sensor som Mini 3 Pro

D-Log M fargeprofil

Ny bildebehandlingsteknologi

Bildekvaliteten til Mini 4 Pro er generelt imponerende og – i de fleste opptaksmodi – nesten identisk med det man får med Mini 3 Pro. Begge dronene bruker den samme 12/48 MP 1/1,3-tommers quad bayer-sensoren med store piksler på 2,4 μm, og gir utmerkede 12 MP-resultater i lite lys og høyoppløselige bilder på opptil 48 MP når lyset er godt – en lignende tilnærming som med iPhone 15 .

Selve kameraet kan fortsatt roteres 90 grader for vertikal fotografering, og gimbalen kan vippes mellom -90 grader og 60 grader. Man har også en DJI ND-filterpakke for å kontrollere lukkerhastigheten, og et vidvinkelobjektiv som kan utvide synsfeltet til det 24 mm-ekvivalente ƒ/1.7-objektivet fra 82,1 grader til 100 grader. Det er noe kantforvrengning med dette objektivet når du fotograferer på nært hold, som naturlig reduseres med fjernere motiver og scener.

Alt dette høres veldig kjent ut, så hva skiller Mini 4 Pro fra forgjengeren? I tillegg til funksjonene vi allerede har diskutert, ser kameraoppgraderingene ut til å være programvarebaserte i stedet for maskinvare. Mens noen forbedrer bildekvaliteten i noen modi, fokuserer andre utelukkende på funksjonalitet som er blitt utvidet. En av disse funksjonene er nattmodus, som optimerer støyhåndtering ved opptak av video i dårlig lys.

Videoopptak er forbedret på flere områder med introduksjonen av 4K-opptak med opptil 100 fps for sakte film, mens 1080p kan tas opp ved opptil 200 fps. Video kan tas opp i Normal, HLG (HDR) og den flate D-Log M-profilen i stedet for D-Cinelike. D-Log M er tilgjengelig på Mavic 3-droner, og det at den nå også er tilgjengelig i Mini 4 Pro vil utvilsomt gjøre livet enklere for profesjonelle brukere som av og til trenger å bruke droner på under 250 g. Du kan nå også kontrollere skarpheten og støyreduksjonen i video, som er en praktisk funksjon for mer avanserte brukere som ønsker å gjøre flere filmatiske opptak.

Men selv om du bare bruker dronen som en hobby, er det flott å ha alle disse funksjonene for hånden, fordi det betyr at du kan utvikle deg mens du bruker dronen. Så du unngår å oppdage begrensninger etter hvert som du blir flinkere til å bruke dronen – i stedet finner du nye muligheter. Fotofunksjonen er i utgangspunktet den samme som i Mini 3 Pro, men det er også greit, for den fungerer veldig bra.

Burde du kjøpe DJI Mini 4 Pro?

Kjøp den hvis ...

Du vil ha markedets beste drone under 250 g

DJI Mini 4 Pro er den beste dronen under 250g som tilgjengelig for øyeblikket. Den gir utmerket bildekvalitet, kan fly rundt hindringer og gir deg høy grad av kontroll over måten video fanges og behandles i kameraet.

Du er en profesjonell dronepilot

Hvis du er en profesjonell dronepilot som primært gjør opptak med en Mavic 3-serie modell, kan du oppnå større konsistens i videoopptakene når du trenger en drone under 250 g ved å spille inn i D-Log M-profilen med begge dronene.

Det er din første drone i DJI Mini-serien

Hvis du aldri har eid en DJI Mini-drone, eller hvis du har en eldre modell og ønsker å oppgradere, er Mini 4 Pro en flott drone som du vil være veldig fornøyd med. Tenk på det som en Mavic 3 Classic i et lite format på mindre enn 250 g.

Ikke kjøp den hvis ...

Du er fornøyd med Mini 3 Pro

Hvis du allerede har en DJI Mini 3 Pro, tror du kanskje ikke at de nye funksjonene til Mini 4 Pro, hvor imponerende de enn er, rettferdiggjør en oppgradering. Det er en tøff avgjørelse fordi nytt utstyr alltid er morsomt, men Mini 3 Pro er ikke så veldig annerledes.

Du trenger ikke ofte å unngå hindringer

Omnidirectional Obstacle Avoidance er utvilsomt nyttig å ha, men hvis du ikke har tenkt å fly nær hindringer, kan du velge DJI Mini 3 Pro eller til og med DJI Mini 3 i stedet.

Du vil ha den aller beste bildekvaliteten

Bildekvaliteten til Mini 4 Pro, både for bilder og videoer, er utmerket. Men det er Mavic 3-modellene med et Hasselblad mikro-fire tredjedels-kamera som produserer den beste bildekvaliteten som for tiden er tilgjengelig i en bærbar sammenleggbar drone.