Test: DJI Mini 3 Pro

DJI Mini 3 Pro er en saftig oppgradering av Mini-serine. Dette er den beste kompakte dronen du kan få kjøpt for øyeblikket. Med sin store sensor, sin omgåelse av hindringer og sine intelligente fluktmodi rommer den ytelsen til en større drone i en kompakt og praktisk enhet. Selv om Mini 3 Pro er velegnet for nybegynnere, løfter prislappen den til et høyere nivå.

Kort sammendrag

Den nye, lettvektige DJI Mini 3 Pro løfter DJIs populære Mini-droner til nye høyder. Originalversjonen, DJI Mavic Mini, kom på markedet i 2019. I 2020 ble den etterfulgt av Mini 2, som økte videooppløsningen fra 2,7K til 4K i tillegg til å by på andre forbedringer. Men det er Mini Pro 3 som virkelig bringer wow-faktoren til Mini-serien, som veier under 250 gram.

Det mest imponerende med Mini 3 Pro er at DJI har klart å klemme inn et treakset system for omgåelse av hindringer i en så liten drone. Men dette er langtfra den eneste forbedringen fra forgjengeren.

Den nye dronens sensor er blitt større. Nå er dette en 1/1.3" CMOS-brikke. Objektivets maksimale blenderåpning er økt til lyssterke f/1.7 og videokapasiteten er blitt kraftig forbedret. Kameraet kan dessuten roteres 90 grader, slik at du kan ta stillbilder og gjøre videoopptak både i landskap- og portrettformat.

Listen over forbedringer er ikke slutt med dette. Dermed forsvarer dronen etiketten «Pro». Kort fortalt kan Mini 3 Pro skilte med mange av egenskapene til mer avanserte droner som DJI Mavic Air 2 i en enhet som ligger under 250 gram. Dette er en vektklasse som gir en rekke fordeler ved droneflyvning. Dette er intet mindre enn en bragd som tidligere bare er oppnådd av Autel Evo Nano.

Disse kjærkomne nye egenskapene bidrar sammen med den nye DJI RC Smart Controller-en (som man får med den dyreste varianten av denne dronen) til at Mini 3 Pro er et fristende alternativ for kreatører som arbeider med opptak og bilder fra luften. En ulempe er imidlertid det kraftige prishoppet fra DJI Mini 2.

Dette er ikke uventet når man tenker på alle de nyvinningene. Likevel er en drone som tidligere appellerte til nybegynnere nå priset nærmere DJI Air 2S – en drone med en sensor på 1 tomme som troner høyt i vår oversikt over de beste dronene. Det er vanskelig å velge mellom de to modellene, men DJI Mini 3 Pro er et supert alternativt for alle som verdsetter bærbarhet eller en mindre drone som føyer seg pent inn i den øvrige kamerautrustningen.

DJI Mini 3 Pro: Lanseringsdato og pris

På markedet fra $669 (avventer norsk pris)

Tre ulike sett er tilgjengelige, der ett av dem også rommer den nye RC Controller-en

Fly More Bundle gir enda mer ekstrautstyr

DJI Mini 3 Pro kan kjøpes direkte fra DJI, og med tiden fra flere norske forhandlere. Den enkleste varianten av Mini Pro 3 koster 669 USD og leveres uten kontroller. Denne retter seg mot brukere som allerede har en kompatibel kontroller.

Den andre pakken, en pakke som trolig blir den mest populære av dem, er standardsettet til 759 UDS, som inkluderer en DJI RC-N1-kontroller. Hvis du heller vil ha den nye DJI RC Smart Controller, må du velge det tredje og dyreste alternativet, en pakke til 909 USD.

Alle de tre DJI Mini 3 Pro-pakkene er vesentlig dyrere enn DJI Mini 2, som ble lansert for ca. 5000 kroner i november 2020.

Med alle pakkene får man et Intelligent Flight Battery, to propellsett, en skrutrekker, en gimbalbeskytter samt en USB-C-kabel til lading og dataoverføring. Standardsettet leveres dessuten med kabler til å koble dronen til mobiltelefonen, mens disse ikke er inkludert i de andre pakkene.

Ellers kan man også kjøpe et Fly More Kit, noe som gir deg mye for pengene sammenlignet med prisen på de individuelle prisene til det medfølgende tilbehøret. Her får man to Intelligent Flight-batterier, en ladeenhet for tre batterier, to sett propeller og en skulderveske. Et Fly More Kit koster 189 USD, og ytterligere tilbehør selges separat.

DJI Mini 3 Pro: Design og kontroller

New DJI RC Smart Controller inkluderes i den dyreste pakken

Velkjent og sammenleggbart Mavic-design

Opptak i både portrett og landskapsformat

Med en sammenleggbar utforming og en lysegrå overflate har Mini 3 Pro et gjenkjennelig DJI-utseende. Men der DJI Mini 2 har slanke, Lamborghini Countach-aktige linjer som de andre Mavic-modellene, er Mini 3 Pro langt mer avrundet i formen.

Denne modellen er utstyrt med sensorer slik at den kan omgå hindre, mens de avrundede gimbal-festene ytterligere understreker det mer organiske preget. Øvrige designmessige forandringer inkluderer propellarmer som er gjort mer aerodynamiske og større propeller enn på Mini 2, slik art flyvetiden forlenges.

Gimbalen festes til dronen på begge sider av rammen. Den støtter kameraet og dens forstørrede 1/1.3"-sensor. Det er nyttig at kameraet kan roteres 90 grader, slik at man kan fotografere og gjøre videoopptak i både landskaps- og portrettmodus. Dette er utvilsomt en egenskap som er inkludert med tanke på publisering i sosiale medier, særlig rettet mot historier på TikTok og Instagram, men det er også en nyttig egenskap til bruk ellers.

DJI Mini 3 Pro – nøkkelspesifikasjoner Sensor: 12,1 MP 1/1.3in CMOS

Video/max bilderate: 4K/60p, 2.7K/60p, 1080/120p

Max bitrate: 150 Mbps

Stabilisering: 3-akset gimbal

Overføring: Ocusync 3

Max flyvetid: 34 mins

Vekt: 249 g

Mål (sammenfoldet): 145 x 90 x 62 mm

Mål (foldet ut): 171 x 245 x 62 mm

Når det gjelder kontrollere, leveres standardutgaven med DJI RC-N1, altså den samme kontrolleren som følger med Mavic 3, Air 2S, Mavic Air 2 og Mini 2. Kontrolleren rommer en uttrekkbar mobilholder, men den har ingen egen skjerm.

En vesentlig, og betydelig dyrere, oppgradering fra RC-N1 er den nye DJI RC Smart Controller, som vi benyttet i denne testen. Her får man en stor berøringsskjerm på 5,5 tommer med en lysstyrke på 700 nits. Kontrolleren veier 390 gram. Dette er bare 5 gram mer enn kombinasjonen av en RC-N1 Controller og en mobiltelefon. Dessuten konfigureres den raskere, ettersom du bare trenger å skru inn tommelstikkene for å kunne få dronen i luften.

DJI Mini 3 Pro: Egenskaper og flukt

Treakset deteksjon av hindringer

Objektsporing

Økt batteritid fra Mini 2

Når det gjelder flyvningen, har Mini 3 Pro tre modi, nemlig Cine, Normal og Sport. Dette er velkjente egenskaper ved de fleste DJI-modellene.

Med Cine er den maksimale hastigheten 21,5 km/t. Her får man en langsommere hastighet og mindre følsomme kontroller, noe som gir jevnere og mer filmatiske opptak. I Normal-modusen har dronen en topphastighet på 36 km/t. Dette er den mest benyttede modusen. Sport er den raskeste av de tre, med en topphastighet på 57,5 km/t. Her er imidlertid kollisjonsunnvikelse deaktivert.

Tross den beskjedne størrelsen og den lettvektige konstruksjonen, kan Mini 3 Pro motstå vindhastigheter på rundt 10,5 m/s, og den presterer ganske godt selv under disse forholdene. Det gjelder særlig hvis man flyr i den kraftige sportsmodusen. Alt i alt opplevde vi kontrollene som velresponderende og forbindelsen mellom drone og kontroller som pålitelig.

Med alle nye DJI-droner som tilhører en eksisterende serie, ser det ut til å skje forbedringer i både batterikapasitet og flyveegenskaper. Mini 3 Pro er intet unntak. Dens nye Intelligent Flight Battery på 2453 mAh veier bare 80,5 gram og oppgis å skulle gi en flyvetid på inntil 34 minutter.

Men når du tar med energien som trengs til Return to Home, temperaturvariasjoner og vind, er det mer realistisk å regne med en tid i luften på 20–25 minutter. Men dette er uansett en kraftig økning av utholdenheten sammenlignet med DJI Mavic Mini.

Et Intelligent Flight Battery Plus, som har en kapasitet på 3850 mAh, er også tilgjengelig for Mini 3 Pro. Offisielt øker dette flyvetiden til 47 minutter, men det øker samtidig vekten til Mini 3 Pro til over 250 gram, noe som fører den opp i en ny vektkategori der andre og langt strengere regler gjelder.

Den kanskje viktigste oppgraderingen er nok den nye treaksede deteksjonen av hindringer. Den har vidvinklede sensorer vendt forover, bakover og nedover. Sammen med Advanced Pilot Assistance Systems 4.0 (APAS 4.0) gir dette en god unnvikelse av hindringer, men dette kan også deaktiveres ved behov. Du kan også få denne egenskapen til å stanse dronen, eller fly autonomt rundt en hindring når den oppdages. Dette er et stort fremskritt for Mini-serien, og det åpner døren for flere nyttige, autonome egenskaper.

QuickShots er automatiserte fluktmønstre der du enkelt kan gjøre dynamiske videoopptak. Med Mini 3 Pro er disse for første gang blitt tilgjengelige i en Mini-modell. FocusTrack Suite gir dessuten objektsporing, slik at du kan spore objekter i bevegelse, selvstendig flukt rundt stillestående objekter eller å holde et objekt innenfor bilderammen når du selv flyr dronen. Alle disse modiene fungerer godt, og de er nyttige nyvinninger.

DJI Mini 3 Pro: Bilde- og videokvalitet

1/1.3" sensor – større enn den til Mini 2

Råopptak og JPEG i 12,1 MP og 48 MP

Gjør videoopptak i opptil 4K/60p

Takket være den nye sensoren på 12,1 MP og 1/1.3", som kan ta bilder i 48 MP, er bildekvaliteten utrolig god til å komme fra en så liten og lett drone.

Det skjer et visst tap av skarphet ut mot kantene ved fotografering av stillbilder, noe som er typisk for alminnelige droner. Ytterkanter av objekter kan få enkelte fargeavvik, men dette er ikke noe stort problem.

Mini 3 Pro har en ISO-håndtering som simpelthen er glimrende. Her er det nærmest ingen synlig ekstra støy i råfiler i noen av innstillingene over ISO 100 og helt til det maksimale ISO 6400. Den naturlige fargegjengivelsen opprettholdes hele veien, slik at du ikke trenger å bekymre deg for en eneste ISO-innstilling.

Kameraet til Mini 3 Pro tar i bruk dobbel ISO-teknologi, et valg som virkelig gir avkastning. Når denne ISO-håndteringen kombineres med den kjappe blenderen på f/1.7, er Mini 3 Pro også en kraftpakke ved svak belysning.

I stillmodus kan du ta opp råfiler og JPEG-filer i to oppløsninger. Det reklameres med at Mini 3 har en oppløsning på 50 MP, mens standard råfiler er på 12,1 MP. For å få større filer, må du fotografere eller gjøre opptak i 48 MP. Men sammenlignet med filene på 12,1 MP, virker filene på 48 MP mindre skarpe. Dette kan kanskje være en illusjon, ettersom detaljer ofte virker skarpere i mindre bilder.

Foto i 48 MP er virkelig en kjærkommen egenskap som utvider kameraets muligheter. Men ved bruk av denne modusen kan man ikke benytte AEB (Auto Exposure Bracketing), bildeserier eller tidsinnstilling. Ved bruk av disse settes oppløsningen til standarden på 12,1 MP, men du kan bruke Adobes Super Resolution i Lightroom og Adobe Camera Raw for å øke oppløsningen til disse råfilene.

Alt i alt gjør Mini 3 Pro glimrende videoopptak. Videoene vi spilte inn i våre tester ble innspilt uten ND (neutral density)-filtre, ettersom disse ikke var tilgjengelige på det aktuelle tidspunktet. Dette gjør 4K-opptakene litt hakkete, ettersom den høye lukkerhastigheten er nødvendig for å balansere eksponeringen mot den låste blenderen på f/1.7.

Detaljnivået og skarpheten i videoopptakene er imidlertid utmerket. Bruken av ND-filtre vil gi deg silkemyke opptak ved optimal lukkerhastighet for den valgte bildefrekvensen. ND-filtersettet er tilgjengelig separat fra DJI, og dette er et nødvendig kjøp hvis du har planer om å gjøre videoopptak.

Man kan gjøre videoopptak i tre oppløsninger: 4K (ved opptil 60p), 2,7 K (ved opptil 60p) og FHD ved opptil 120p. Sistnevnte gir opptak i langsom vilm når du spiller inn i 120fps. Den maksimale bitraten for video er på 120Mbps, og med fargeprofilene Normal og D-Cinelike, passer Mini 3 Pro til både amatøropptak og profesjonelle opptak.

Her får du også en digital zoom som gir 2x zoom i 4K-oppløsning, 3x zoom i 2.7K og 4x zoom i FHD. Dette må man være litt forsiktig med på grunn av kvalitetstapet. FHD gir best resultater opp til 2x zoom.

Burde jeg kjøpe DJI Mini 3 Pro?

Kjøp den hvis ...

… du er nybegynner med droner

Tross den kraftige prisøkningen fra de foregående Mini-modellene, er likevel Mini 3 Pro et glimrende alternativ for nybegynnere. Den er liten og kompakt, har en vekt som er gunstig med tanke på regelverket og har et system for å unngå hindre – noe som gjør den enklere å fly enn Mini 2.

… dronen er tilbehør til annet kamerautstyr

Mange fotografer og videoskapere som arbeider utendørs har gjerne med seg massevis av utstyr, noe som kan gjøre det vanskelig å ta med seg en stor drone. Den beskjedne størrelsen og vekten til Mini 3 Pro, samt dens profesjonelle videoegenskaper og den fantastiske bildekvaliteten, gjør den til et ypperlig valg i slike tilfeller.

… du trenger suveren ytelse ved svak belysning

Takket være den kjappe blenderen på f/1.7 og glimrende håndtering av høye ISO-verdier, er Mini 3 Pro et ypperlig valg hvis du ofte tar stillbilder eller gjør videoopptak ved svak belysning. Selv ved ISO 3000 er bildekvaliteten fantastisk, slik at du kan stole på ISO-håndteringen i alle situasjoner.

Ikke kjøp den hvis ...

… du trenger best mulig bildekvalitet

Hvis du er på jakt etter den beste bildekvaliteten du kan få fra en sammenleggbar drone, er det DJI Mavic 3 og dens 4/3-sensor du er ute etter. Dronen veier like under 900 gram, og dermed er den mye tyngre enn Mini 3 Pro, men bildekvaliteten er også betydelig bedre.

… du allerede har en DJI Mavic Air 2

Selv om Mini 3 Pro har større sensor enn Mavic Air 2, i tillegg til å kunne gjøre opptak i portrettformat, er kanskje ikke denne oppgraderingen verdt pengene. Air 2 er fremdeles en evnerik drone, og selv om den mangler litt på nivået til Mini 3 Pro, er den slett ikke verst.