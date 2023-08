Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester .

Samsung Galaxy Z Fold 5: Kort sammendrag

Det meste Samsung har gjort med sin ypperlige brettbare mobil er prisverdig. Den er blitt en bedre produktivitetsenhet enn forgjengeren.

En mobil som brettes helt sammen og som dessuten er merkbart tynnere og lettere enn Galaxy Z Fold 4 er en type endring vi gleder oss over. Riktig nok har Google Pixel Fold og en rekke av de andre beste brettbare mobilene utrettet dette allerede, men Z Fold 5 er i det minste 30 gram lettere enn hovedutfordreren.

Vi har ønsket oss hvassere ytelse, og det har vi sannelig også fått – med «Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Samsung», brikken Samsung benytter i sine aller beste mobiler.

Noe som er litt frustrerende er det Samsung har unnlatt å gjøre, samt enkelte designmessige beslutninger som sikkert var nødvendige. Samsung har beholdt kameraoppsettet fra Z Fold 4, og selv det svake, skjermintegrerte 4 MP-kameraet i hovedskjermen er fremdeles der.

Oppsettet med hovedkameraet er meget godt, men det har likevel begynt å henge etter konkurrentene, og med konkurrentene mener vi først og fremst Google Pixel Fold. Det er vanskelig å forstå hvorfor Samsung ikke har hentet inn det saftige kameraoppsettet fra Galaxy S23 Ultra. Jo, forresten. Periskopkameraet på 10x ville garantert ha økt tykkelsen på den ene siden av denne brettbare mobilen, noe Samsung åpenbart har villet unngå.

Z Fold 5 er enda slankere enn forgjengeren. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsungs lanseringspris for basisutgaven av Galaxy Z Fold 5 i Norge er 20 990 kroner, og den fungerer sammen med en ny og slankere versjon av S Pen. Sistnevnte er imidlertid ikke inkludert i den stive prisen, og det mener vi er et feiltrinn.

Den brettbare hovedskjermen på 7,6 tommer er nydelig, men den smale frontskjermen på 6,2 tommer er nærmest ubrukelig når det gjelder produktivitet. Dette blir veldig tydelig når man har brukt Google Pixel Fold langt bredere 5,8-tommers frontskjerm. Samsung vurderte å gjøre Z Fold 5 bredere, men de valgte å la være å gjøre noe nytt med størrelsesforholdet og skjermteknologien fra forrige generasjon.

Frontskjermen er ikke dum som kamerasøker, innholdssøker eller leser for sosiale medier, men den er vond å skrive på. Tastene er for sammenklemt og det blir mange skrivefeil av slikt. I enkelte apper er tastaturet dessuten lagt over hjem-knappen, og det var fort gjort å trykke seg ut av appen når man forsøkte å skrive.

Tross disse små innvendingene, har vi et meget godt inntrykk av Galaxy Z Fold 5. Den er god å holde i og morsom å bruke, og den har solid ytelse å by på. Hvis dette er din første Fold-modell, er den suveren, Hvis du allerede har en Galaxy Z Fold 4, kan du med fordel vente med å oppgradere til Z Fold 6 kommer på markedet.

Samsung Galaxy Z Fold 5: Pris og tilgjengelighet

Samsung Galaxy Z Fold 5 har en stiv lanseringspris. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Lanseringspris fra 20 990 kroner

Solid prisstigning fra forrige modell

Synd at ikke S Pen er inkludert i prisen

Slank mobiltelefon og mininettbrett i ett

Samsung lanserte 26. juli Samsung Galaxy Z Fold 5 sammen med Galaxy Z Flip 5, Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic samt et knippe nettbrett av typen Galaxy Tab S9. Enhetene ble avduket under arrangementet Samsung Unpacked.

Med en lanseringspris på 20 990 er Galaxy Z Fold 5 blant de dyreste mobilene på markedet. En iPhone 14 Pro Max med 1 TB lagringsplass koster bare marginalt mer. Men så er jo sistnevnte bare en nydelig mobil med en glimrende skjerm, mens man med Galaxy Z Fold 5 faktisk får to enheter i én. Den har en fin 6,2-tommers skjerm på utsiden og en avansert, brettbare 7,6-tommers skjerm på innsiden. Og inntrykket av en førsteklasses enhet forsterkes ytterligere av de fem kameraene.

Den nye modellen bringer med seg en viss prisøkning. Basisversjonen av Z Fold 5 hadde en lanseringspris på 19 490 kroner, så prisoppgangen er merkbar. Men man får en flatere og raskere mobil.

Det er likevel utilgivelig at ikke Samsung har fått til å inkludere den kompatible S Pen-modellen i denne stive prisen. Pennen er så god å bruke på hovedskjermen at de sammen øker nytteverdien … så hvorfor ikke gi oss denne gleden i utgangspunktet?

Prisen vil uansett ikke stå fast. Den senkes gjerne i flere trinn etter lanseringen, og det kan dessuten dukke opp gode kampanjer og tilbud. Man burde virkelig ikke betale full pris for denne mobilen.

Verdi for pengene: 4 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5: Design

Tynnere og merkbart lettere

Brettes helt sammen, uten mellomrom

Materialer av høy kvalitet

Godt mininettbrett i åpen tilstand, litt for smal mobil når den er lukket

Designet til Samsung Galaxy Z Fold 5 preges av at dette er en trinnvis oppgradering. Ved første øyekast kan den minne som Galaxy Z Fold 4, men den har likevel også åpenbare, og etter vår mening, kjærkomne ulikheter.

Dette er blitt en mye lettere mobiltelefon, ettersom den har gått ned 11 gram i vekt siden forrige modell. Med sine 252 gram er den også 30 gram lettere enn den tunge men fantastiske Google Pixel Fold på 282 gram. Noe som kanskje er enda viktigere, er at den kan brettes helt sammen, uten mellomrom. Sammen med den millimeteren Samsung har skavet av skroget, får man en telefon som er blitt langt tynnere i sammenbrettet tilstand. Den er en fryd å holde i, med en utførelse i polerte aluminium og Gorilla Glass Victus 2 (som skal være 25 % sterkere enn forgjengerens Victus Plus).

For å gjøre denne tette lukkingen mulig, har Samsung skapt et nytt hengsel, i tillegg til at skjermen brettes litt annerledes enn før. Hengselmekanismens sveipeteknologi, som skal holde støv og smuler ute, er her imidlertid fremdeles.

Det nye hengselet ser ut til å ha gjort bretten i skjermen noe mindre merkbar. Man kan fremdeles både se og føle den, men den er ikke like tydelig som før.

Plasseringen av knapper og porter er stor sett ved det gamle. Man har høyttalerrister på toppen og bunnen av mobilen, og de er litt mindre enn på Z Fold 4. Nederst finner man dessuten en USB-C-port ved siden av en mikrofonport. Øverst finner man et par mikrofoner og en luftventil. På venstrekanten finner man et fysisk SIM-spor (når du har telefonen i åpen tilstand), men man på høyre side finner på-knapp/fingerleser og volumknapper.

Fingerleseren utgjør den ene halvdelen av de biometriske sikkerhetstiltakene. Du kan også registrere ansiktet ditt for å kunne åpne mobilen. Både finger og ansikt gikk greit å registrere og brukes til å åpne mobilen.

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Selv om alle de fem kameraene har uforandret maskinvare fra Z Fold 4, er det gjort en liten endring i det bakre kameraoppsettet. Det ser ut som om Samsung har barbert bort litt av metallet som omgir de tre objektivene. Dessuten har de flyttet LED-blitsen fra «kameraøya» til siden av den.

Ellers er alt som før. Dette designet er flott, og det er hyggelig at Samsung har klart å gjøre frontskjermen større uten at selve skroget har vokst. Men vår oppfatning preges av Google Pixel Fold. Googles mobil har en fleksibel hovedskjerm på 7,6 tommer, som er bredere enn den er høy. Dermed har den også en bredere frontskjerm, som selv om den bare er på 6,8 tommer, gir bedre armslag enn på nye Z Fold 5. Dette er langt bedre egnet til moderne mobilapper og grensesnitt.

Men når man åpner Z Fold 5, møtes man av en flott skjerm som går kant-til-kant. Den virker større enn på Pixel Fold, der Google har valgt å legge en merkbar ramme rundt skjermen for å få plass til det innvendige frontkameraet. Samsungs tilsvarende kamera er snedig bortgjemt under hovedskjermen og dukker bare opp som en utstansing når det er i bruk.

Tid for en dukkert. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsungs beskyttelse av den fleksible skjermen virker mer gjennomtenkt enn hos Google. På Pixel-modellen er det et merkbart mellomrom mellom det beskyttende belegget og den flate, sorte plastkanten som omgir den fleksible skjermen. Samsung har laget en strammere støvfanger og dessuten en høynet, sort plastkant rundt skjermen – i tillegg til en støtfanger i gummi som hindrer deg i å lukke mobilen for hardt og dermed skade skjermen.

Hengselfunksjonen er smidig og solid. Vi åpnet og lukket mobilen hundrevis av ganger og den virker ikke det minste forringet. Dette er virkelig en velkonstruert Android-mobil.

Fra et estetisk ståsted er dette virkelig en tiltrekkende model. Den polerte rammen minner som spennen på en designerveske. Mobilen leveres i fargen Icy Blue, som er signaturfargen, i tillegg til Phantom Black, Cream (bare fra Samsung.com), Gray og Blue.

Når du lukker mobilen, får du en sandwich med polert aluminium, farget glass på baksiden og en høyreist frontskjerm. Den virker solid, men ikke kraftig, og den passer i de fleste lommer, tross den økte tykkelsen sammenlignet med en alminnelig mobiltelefon.

Dette er også en av de mer holdbare brettemobilene, med en IPX8-klassifisering so gjør at et opphold under vann i 30 minutter ikke er ensbetydende med døden. Men det gjelder ferskvann, ikke saltvann. Den er ikke spesielt støvbestandig, så det er lurt å være forsiktig på stranden.

Selv testet vikke å dukke mobilen helt under vann, men vi hadde i hvert fall Galaxy Z Fold 5 under springen. Etterpå tørket vi av den, og den var like fin.

Design: 4 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5: Bærekraft

Enkelte små bestanddeler av Z Fold 5 er fremstilt av resirkulert havplast, og selv emballasjen er for det meste utført i resirkulerte materialer. Også glasset inneholder resirkulert materiale, Dette inngår i Samsungs initiativ for økt bærekraft.

Det er jo flott, men først når de kommer med mobiler med 50 % eller mer i resirkulert materiale kan man si at verdien er mer enn symbolsk. Likevel gjør Samsung minst like mye som konkurrentene … og ingen av dem har kommet så langt at de kan lage en hel enhet av resirkulerte brusbokser og plastflasker.

Samsung Galaxy Z Fold 5 har enkelte bestanddeler i resirkulert materiale. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Fold 5: Skjermer

Likte du skjermene på Z Fold 4, vil du også like disse

Samme oppløsning, oppdateringsfrekvens og skjermstørrelse som før

Fjerningen av mellomrommet kan ha minsket brettens synlighet

Bred variabel oppdateringsfrekvens på hovedskjermen, mens frontskjermen er noe mer begrenset

Når du har kommet deg forbi den flatere sammenbrettingen og den litt slankere kroppen, møtes du av to skjermer av typen Dynamic AMOLED 2X. De er de samme som på Z Fold 4.

På utsiden har man en 6,2-tommers AMOLED med 2316 x 904 piksler. Den har et nålehullkamera. Skjermen er hvass, lyssterk og velresponderende. Som forgjengerens frontskjerm har den en variabel oppdateringsfrekvens på 48–120 Hz. Skjermens angitte størrelse kan være litt misvisende. Den måler unektelig 6,2 tommer diagonalt, noe som er mer enn de 6,12 tommene man får med iPhone 14 Pro, men skjermen er veldig smal. Både Pixel Fold og iPhone 14 Pro er betraktelig bredere, nærmere en halv tomme.

Fordelen med den smalere frontskjermen er at selv om denne mobilen er dobbelt så tykk (i sammenbrettet tilstand) som en gjennomsnittlig iPhone, er den likevel behagelig å holde i. Ulempen er et skjermen ofte virker trang sammenlignet med vanlige mobilskjermer, og særlig sammenlignet med frontskjermen til Google Pixel Fold.

Vi har ikke bare et negativt inntrykk av frontskjermen til Z Fold 5, men Pixel Fold har vist oss hva som er mulig – og da er det vanskeligere å godta den trange og lite skrivevennlige Samsung-skjermen. Og dette er litt viktig, ettersom dette er en to-skjermet enhet med rikelig produktivitetspotensial. Vi tilbrakte mye av tiden på farten med mobilen sammenbrettet, og da hadde det vært fint om frontskjermen var like nyttig som hovedskjermen.

Men frontskjermen fungerer tross alt fint til nettsurfing, e-postlesing og blafring gjennom sosiale medier.

Samsung Galaxy Z Fold 5 har en smal frontskjerm. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Når du bretter opp telefonen, møtes du av en vakker 7,6-tommers skjerm, som minner om et mininettbrett. Den har alle de rette spesifikasjonene, med et Dynamic AMOLED 2X-panel med en oppløsning på 2176 x 1812 (374ppi) og en adaptiv oppdateringsfrekvens på 1–120 Hz. Du vil fortsatt legge merke til bretten i midten, men den virker litt mindre uttalt nå. Men vi kan love at når du bruker denne skjermen til å spille spill, se Netflix, fotografere (med hovedskjermen som søker) og til å håndtere mange apper samtidig, legger du ikke merke til bretten likevel.

Hovedskjermen til Samsung Galaxy Z Fold er romslig. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Denne skjermen er minst like god som den på Pixel Fold, selv om den faktisk har litt lavere oppløsning og pikseltetthet. Pixel Fold kan skilte med en OLED på 2208 x 1840 samt 380 ppi.

Vi setter pris på hvordan skjermen til Z Fold 5 strekker seg fra kant til kant. I stedet for å ha en bred ytterkant for å huse det innvendige frontkameraet, har Samsung gjemt kameraet bak en liten gruppe piksler som kan slås av når kameraet er i bruk. Vi forstår imidlertid ikke hvorfor Samsung har beholdt det gamle kameraet på 4 MP i stedet for noe kraftigere (som man får med Pixel Fold). Men selve 7,6-tommersskjermen er av ypperste klasse.

Vi tok ofte i bruk den utvendige skjermen, der produsenten hevder at den maksimale lysstyrken er på 1750 nits (vårt laboratorium ga et resultat på 1350 nits i HDR-modus). Den var mer enn god nok til å gi lesbarhet ved direkte sollys.

Begge skjermene til denne mobilen er naturligvis berøringsskjermer, men den brettbare skjermen gir fordelen av også å støtte Samsung S Pen. Dessverre leveres ikke mobilen med en slik penn, men Samsung har akkurat kommet med et flott penneetui til mobilen, der pennen utløses med et enkelt grep.

Image 1 of 3 Samsung Galaxy Z Fold 5 S Pen (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy Z Fold 5 S Pen (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy Z Fold 5 S Pen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Etter vår smak, er den nyest S Pen-modellen litt for slank. Likevel er den fin å bruke på hovedskjermen. Den egner seg got til kjappe notater, og dessuten til tegning i apper som Sketchbook. Hvis du har planer om å kjøpe deg et etui til din nye Z Fold 5, finnes det neppe noe bedre alternativ enn etuiet som inkluderer denne pennen.

Ting tar seg alt i alt veldig bra ut på hovedskjermen. Den er ypperlig til videoglaning på toget, og den er dessuten allsidig, med dette brettbare formatet.

Med størrelse som et lite nettbrett, får man også multitasking med på kjøpet. Det var helt uproblematisk å åpne inntil tre apper samtidig og trekke dem inn i posisjon. Midt mellom de tre appene er det en ellipse man kan rotere for å få den i riktig posisjon. Man kunne kanskje ønske seg å åpne enda flere apper, men for lesbarhetens skyld er nok tre et passende antall. Det er også enkelt å dra og slippe elementer mellom de to skjermdelene, der du har en app på hver side – for eksempel mail på den ene siden og bilder på den andre, slik at du kan dra og slippe direkte.

Bruk av Google Maps på Galaxy Z Fold 5. (Image credit: Future )

Straks etter at vi fikk anmeldereksemplaret fra Samsung, tok vi en tur til fra restauranten tilbake til hotellet i Seoul, med Galaxy Z Fold 5 som eneste veiviser. Vi brettet opp mobilen, åpnet Google Maps på den flotte 7,6-tommeren og søkte etter hotellet. Appen fant det og kunne vise oss vei med en liten, blå prikk. Det var nyttig, ettersom Maps ikke kan sette opp ruter for spaserturer i Sør-Korea. Men det var bare å følge med på den blå prikken og loses trygt i havn.

Hvis man bretter mobilen i 90 graders vinkel, kan man sette den på bordet og se film på den ene halvdelen av skjermen, bla gjennom bilder og videoer, eller bruke den i Flex Mode for å ta bilder ved bare å vinke mot skjermen. Z Fold 5 opptrer dessuten som sitt eget stativ. Vi plasserte den på en stol, et bord eller andre flater og rettet kameraet mot motivet (mennesker, himmelen, stjernene) og benyttet kontrollene på skjermen til å ta bilder – enten umiddelbart, eller benytte timer hvis du vil at mobilen skal stå helt stille. Dette er flott til opptak av hyperlapse der stjernene beveger seg over nattehimmelen eller mennesker som går forbi.

Til forskjell fra Pixel Fold, er det ingen «Tent Mode» her, som i enheten fra Google gjør at du kan brette ut enheten og spile av innhold på frontskjermen. Men med tanke på hvor smal frontskjermen er, er dette trolig et fornuftig valg.

Skjerm: 4.5 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5: Kameraer

Samme kameraer som Z Fold 4

De bakre kameraene tar nydelige (men noe overmettede) bilder

Samsung burde ha oppgradert det innvendige, skjermintegrerte kameraet fra 4 MP

Selv om det er uvanlig for mobilprodusenter av Samsungs format å beholde en hel kamerakolleksjon fra forrige generasjon, er strategien med Z Fold 5 likevel forståelig. Det er ennå ikke så mange som har en brettbar mobil, eller Z Fold 4, for den sakens skyld. Bare se rundt deg på T-banen eller på kjøpesenteret. Hvor mange ser du?

Samsung tror med rette at Galaxy Z Fold 5 (eller dens mer forlokkende motstykke Galaxy Z Flip 5) er de fleste forbrukernes første møte med brettbare mobiler. Kameraoppsettet til Z Fold 4 er tross alt ganske bra (med ett unntak). Du vil trolig bli tilfreds med det Samsung har å by på her.

Her er alle kameraene:

Frontskjermens kamera: 10 MP selfiekamera ƒ/2.2, pikselstørrelse: 1,22 μm, synsfelt: 85 grader

Hovedskjermens kamera: 4 MP under skjermen ƒ/1.8, pikselstørrelse: 2,0 μm, synsfelt: 80 grader

Bakre kamera: 12 MP ultravidvinkel ƒ/2.2, pikselstørrelse: 1,12 μm, synsfelt: 123 grader

Bakre kamera: 50 MP vidvinkel med dobbelpiksel AF og OIS, ƒ/1.8, pikselstørrelse: 1,0 μm, synsfelt: 85 grader

Bakre kamera: 10 MP teleobjektiv ƒ/2.4, OIS, pikselstørrelse: 1,0 μm, synsfelt: 36 grader, 3x optisk zoom

Samsung Galaxy Z Fold 5 har tre kameraer på baksiden. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det ligger naturligvis også en risiko i denne beslutningen, ettersom utvalget av brettbare mobiler er i rasende vekst. Siden vår anmeldelse av Z Fold 4, har Google lansert Pixel Fold – og den har enkelte egenskaper som overgår kameraevnene til Z Fold 5. Dessuten har mange andre produsenter også våget seg ut på dette markedet, som Oppo, Honor og Huawei.

Det er særlig når det gjelder optisk zoom at Google overgår Samsung, der de kan skilte med en forstørrelse på 5x, mot Samsungs 3x. Samsung kan skryte av sin 30x space zoom, men bilder tatt med digital forsterkning står seg ikke like godt i denne sammenligningen. Dessuten er noen bilder et produkt av ekte fotografi og hva kunstig intelligens tolker bildene å være. Og det blir vel ikke helt ekte fotografi?

Uansett er det mye å like ved kameraene på Z Fold 5. tidvis er bilder og portretter fantastiske. Samsung har for vane å kjøre opp metningen i bildene, og oftes er dette fordelaktig. En klarere blå himmel og blomster med saftige farger er ikke å forakte. Sannferdig gjengivelse er kanskje ikke et utpreget trekk ved Samsung, men de fleste vil nok sette pris på bildene fra Galaxy Z Fold 5.

Selv om Samsung ikke har endret sensorene, kan de nå hente kraft fra en langt kraftigere prosessorbrikke, nemlig Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Den gir bedre bildebehandling, noe vi opplevde med de glimrende bildene vi fikk om kvelden og natten.

Kameraet er dessuten raskt, selv med bilder i portrettmodus. 50 MP-kameraet fanger godt opp mennesker og objekter i hurtig bevegelse, med presis fokus.

Bruk av frontskjermen som søker med Samsung Galaxy Z Fold 5. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Så hvis man allerede har gode objektiver og sensorer, er det kanskje bare nødvendig å oppgradere prosessorbrikken for å gi høyere hastighet og bedre bildebehandling.

De fleste av bildene våre med Samsung Galaxy Z Fold 5 tok vi med mobilen i lukket tilstand, ved bruk at ett av tre kameraer på baksiden, og med frontskjermen som søker. Vi kunne også åpne mobilen og bruke hovedskjermen, men da er den litt vanskeligere å håndtere. Til selfiefotografering tok vi i bruk det utvendige frontkameraet på 10 MP, noe vi anbefaler, eller innsidens skjermintegrerte kamera på 4 MP, noe vi ikke anbefaler (men det egner seg godt til video).

Utsidens kamerafunksjoner på Samsung Galaxy Z Fold 5. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Vi brettet opp mobilen og valgte ikonet «Cover Preview Screen» i øvre høyre hjørne i kameraappen. Dermed kunne vi benytte frontskjermen som søker, mens baksidekameraene var vendt mot oss. Da fikk vi full kontroll over alle kameraverktøyene ved å trekke låsesymbolet på frontskjermen mot høyre eller venstre.

Dermed kan du alltid fotografere med mobilens beste kameraoppsett, uansett om du tar selfier eller andre typer bilder. Det er en fin funksjon, men vi mislikte å ta bilder med mobilen utbrettet – av redsel for å miste grepet på den.

Vi gjorde også noen videoopptak, helt opp til 8K ved 30 fps, og gledet oss over at det ikke var noen form for hakking ved opptak eller avspilling. Likevel opplever vi nok video i 4K ved 60 fps som mer silkemyk ved avspilling. Du får uansett video av høy kvalitet med denne mobilen. Bruker du Pro-modusen for videoopptak, har du full kontroll over alt fra fokuspunkter til hastighet og mikrofon.

Samsung Galaxy Z Fold 5 gir deg flotte videoopptak. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Generelt er Samsungs kameraapp mer rikholdig enn den fra Apple, men Samsung har en tendens til å gjemme veldig mye under «mer»-menyen. For å få manuell kontroll, kan du bytte til «Pro» (under «mer»). Man har dessuten appen Samsung Expert Raw, der du kan veksle mellom fotografering i 12 MP (ved gruppering av fire og fire piksler) og råbilder i 50 MP. Her får du dessuten kontroll over alle de manuelle innstillingene for kameraene. Hvorfor Expert Raw ikke er forhåndsinstallert på denne mobilen, er oss en gåte, men man kan likevel få tak i den.

Samsung gir deg stort sett mer kontroll over kameraegenskapene enn Apple gjør. Hyperlapse – et motstykke til Apples Timelapse – byr på seks forskjellige innstillinger og forklarer deg hvordan du kan bruke hver og en av dem. 300x er for eksempel velegnet for avbilding av stjernene.

Fang opp stjernenes ferd over nattehimmelen med Samsung Galaxy Z Fold 5. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kamera: 4 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5: Kameraeksempler

Image 1 of 19 Vi begynte med ultravidvinkelen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fortsatte til hovedobjektivet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Og benyttet deretter 3x optisk zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsungs teleobjektiv gjorde en god jobb med fargene her, med et bilde som ikke er tatt i portrettmodus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samme motiv med hovedkameraet på 50 MP. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Vi begynte med 12 MP ultravidvinkel, som har et synsfelt på 123 grader. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Deretter byttet vi til teleobjektivet. Merk deg vindmøllen i midten. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Dette er tatt med 30x Space Zoom. Det ser i utgangspunktet bra ut, men ved nærmere inspeksjon viser det seg å være i overkant impresjonistisk. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hovedkameraet gjorde en god jobb med å fange opp en dobbe regnbue og en underlig, oransje himmel. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) På kjøretur i Sør-Korea viste Samsung Galaxy Z Fold 5 seg velegnet til kjappe øyeblikksbilder. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Nattbilde. For mange skyer til stjernekikking. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Dette er et bilde av månen, men ikke et fotografi. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Behagelig kvalitet på disse blomsterbildene. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Rosene har mistet litt av sin kraftige rødfarge. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Et av våre favorittbilder. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Flott bilde tatt med hovedkameraet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultravidvinkelen fanger opp hele skyskraperen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto i portrettmodus er blitt bade glimrende og smart. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 5: Ytelse og spesifikasjoner

Samsung fører sine brettbare mobiler opp på nivået til S23-serien

Snapdragon 8 Gen 2 «for Galaxy» er heftig

12 GB RAM og lagringsplass fra 256 GB

Samsung har ikke foretatt seg all verden med kameraet eller øvrige komponenter i Galaxy Z Fold 5, men de har tatt seg av det viktigste. Her har man fått den fortsatt temmelig nye Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 «for Galaxy» SoC, en litt overklokket variant av brikken, som man også finner i Galaxy S23-modellene. Den får støtte av 12 GB RAM (LPDDR5X). Sammen gir de en smidig og uanstrengt brukeropplevelse.

Ser man på tallene, er Qualcomm-brikken kraftigere enn Tensor G2-brikken man finner Google Pixel Fold i våre Geekbench 6-tester (enkeltkjerne: 2050 mot 1179, flerkjerne: 4302 mot 3759). I en av våre OpenGL-tester, som tar for seg den grafiske ytelsen, utklasser Z Fold 5 sin konkurrent med nesten det dobbelte. Men dette vil du nok ikke merke å mye til, for disse mobilene har massevis av ytelse til de fleste oppgaver som kan utføres med dem. Men ved langsiktig bruk, har Samsung overtaket.

Denne runden med Call of Duty gikk dårlig for vår del. (Image credit: Future)

Vi spilte Call of Duty Warzone Mobile ved høyeste bildekvalitet og bilderate, og helt uten hakking og riving føk vi gjennom San Franciscos gater med Asphalt 9: Legends. Vi redigerte dessuten flere videostrømmer i 4K samtidig i PowerDirector. Denne brettbare mobilen er klar for det meste.

Asphalt 9 gikk langt bedre, med en klar førsteplass. (Image credit: Future)

Dette er naturligvis en 5G-mobil, og den ga prikkfri forbindelse og god overføring der det var dekning. Mobilen har støtte for både fysiske SIM-kort og eSIM. Støtte for Wi-Fi 6e gir suveren forbindelse både på jobb og hjemmefra. Dermed er også fremtidssikringen god.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 5 – spesifikasjoner Samsung Galaxy Z Fold 5 Google Pixel Fold Oppo Find N2 Flip Mål (sammenbrettet): 154,9 x 67 x 13,5 mm 139,7 x 79,5 x 12,1 mm 85,5 x 75,2 x 16,02 mm Mål (åpnet): 154,9 x 129,7 x 6,1 mm 139,7 x 158,7 x 5,8 mm 166,2 x 75,2 x 7,45 mm Vekt: 252,3 g 283 g 191 g Hovedskjerm: 7,6" (2176 x 1812) AMOLED 7,6" (2208 x 1840) OLED 6,8" 21:9 (2520 x 1080) 120 Hz LTPO E6 AMOLED, beskyttet av UTG Utvendig skjerm: 6,2" (2316 x 904) AMOLED 5,8" (2092 x 1080) OLED 3,26" 17:9 (720 x 382) 60 Hz AMOLED, beskyttet av Gorilla Glass 5 Prosessorbrikke: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2 Google Tensor G2 MediaTek Dimensity 9000 Plus RAM: 12 GB 12 GB (LPDDR 5) 8 GB (LPDDR5) Lagring: 256 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB 256 GB (UFS 3.1) OS: Android 13 Android 13 Android 13 m/ ColorOS 13 Hovedkamera: 50 MP ƒ/2.2 48 MP, ƒ/1,7 50 MP, ƒ/1,8, 23 mm, 86° synsfelt (Sony IMX890) Ultravidvinkel: 12 MP ƒ/2,2 10,8 MP, f/2.2 8MP, f/2.2, 16 mm, 112° synsfelt (Sony IMX355) Teleobjektiv 10 MP ƒ/2.4 10,8 MP ƒ/3,05 Frontkamera: 10 MP ƒ/2,2 9,5 MP ƒ/2,2 32 MP, ƒ/2,4, 21 mm, 90° synsfelt (Sony IMX709) Indre kamera 4 MP ƒ/1,8 8 MP ƒ/2,0 Batteri: 4400 mAh 4727 mAh 4300 mAh Lading: 25 W (kablet) 30 W (kablet) 44 W (kablet) Farger: Ice Blue, Phantom Black, Cream Porcelain, Obsidian Astral Black, Moonlit Purple

Ytelse: 4.5 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5: Programvare

Android 13 med One UI 5.1.1

Mye programvare virker spesialdesignet til en brettbar enhet

Flott til multitasking

Smart bruk av Flex Mode

Samsung Galaxy Z Fold 5 gir enkel multitasking. (Image credit: Future)

Samsungs brettbare mobil kjører One UI 5.1.1 lagt over Android 13. Det er stort sett en vellykket blanding av Googles kjerneapper og en håndfull av Samsungs egne verktøy, som fotografi, kalender og kontakter. Vi tok som vanlig for det meste i bruk Google-verktøy som Chrome og Google Calendar.

Samsung har dessuten samarbeidet godt med Google for å kunne skape en brettevennlig plattform – en som enkelt kan veksle mellom betjening av utvendig og innvendig skjerm. Ved bruk av Google Maps i Sør-Korea begynte vi med 6,2-tommeren, men byttet fort over til den innvendige skjermen, slik at vi fikk fullt utbytte av den større boltreplassen.

I nettbrettmodus er oppgavelinjen velegnet til åpning av apper – enten ved korte trykk eller ved å dra og slippe dem i posisjon.

Uansett hvilken av skjermene du befinner deg på, er det en enkelt tilgjengelig beholder i skjul utenfor skjermen på høyre side. Den sveiper du enkelt inn, sik at du får tilgang til ofte benyttede apper, eller du kan trykke på rutenett-ikonet for å få opp et større app-vindu. Det er nyttig, men fort gjort å glemme at eksisterer.

Samsung har også gjemt bort noen funksjoner under Labs i innstillinger, ettersom ikke alle appene er designet for bruk i delt vindu. Du må også grave dypt etter kontrollene i Flex Mode, der du kan få flere kontroller på skjermen når du ser video i Flex Mode (der mobilen brettes 90 grader og settes opp som en laptop). Selv etter at du aktiverer den, må du velge appene. Vi forstår ikke helt hvorfor en såpass nyttig funksjon er så godt gjemt.

Flex Mode med ekstra kontroller på skjermen er nyttig, men hvorfor har Samsung gjemt den så godt? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Progamvare: 4.5 / 5

Samsung Galaxy Z Fold 5: Batteri

4400 mAh batteri (som i Z Fold 4)

Holder hele dagen

Strømadapter må du skaffe selv

Samsung har beholdt batterikapasiteten uforandret fra Z Fold 4 til Z Fold 5. 4400 mAh er mindre enn du får med Pixel Fold, som kan skilte med et batteri på 4727 mAh (og som veier 30 gram mer enn Z Fold 5).

Samsung lover at batteriet skal vare hele dagen, og det stemmer godt med våre egne opplevelser. De fleste dagene fikk vi ut 15 timer eller mer.

Denne mobilen støtter Samsungs variant av «superhurtiglading», og den fylles opp til halv tank på 30 minutter ved hjelp av en lader på 65 W. Mobilen leveres ikke med eget adapter – bare en USC-C-kabel. Hvis du vil oppleve hurtig opplading av denne mobilen, må du sørge for å skaffe deg en kompatibel lader på 45 W eller 65 W.

Vi klarte også å lade den opp med diverse trådløse Qi-ladere. Mobilen støtter dessuten trådløs PowerShare, og når du aktiverer dette valget i innstillinger, kan du legge to Samsung-mobiler oppå hverandre for å overføre kraft fra den ene til den andre. Dette kan du også gjøre fra mobil til kompatible ørepropper eller smartklokker.

Batteri: 4 / 5

Burde jeg kjøpe Samsung Galaxy Z Fold 5?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 5 – poengsummer Egenskap Bemerkning Vurdering Design Samsung har gjort mobilen slankere, lettere og flatere, men burde vurdere bredden til frontskjermen på nytt 4 / 5 Skjerm Frontskjermen er fin, men oppleves trang. Selv med bretten er hovedskjermen glimrende. 4 / 5 Ytelse Qualcomms spesialversjon av Snapdragon 8 Gen 2 for Samsung er en vinner. 4.5 / 5 Kamera Kameraene er gode, men det er ikke gjort noe med optikk og sensorer siden Z Fold 4. 4 / 5 Batteri Glimrende batterikapasitet 4.5 / 5 Programvare En god mikstur av Android 13, brettevennlige verktøy og Samsungs eget OneUI. 4.5 / 5 Verdi for pengene Dyr, men dette er en 2-i-1-enhet. Prisen burde inkludert en S Pen. 4 / 5

Kjøp den hvis ...

Du vil ha to enheter i én

Dette er en god mobil, som er smal på utsiden, men med et mininettbrett inni. Den er en fleksibel og allsidig Android 13-enhet.

Du er klar for å prøve en brettbar mobil

Selv om Google Pixel Fold har en bedre frontskjerm, gir Samsung Z Fold 5 en mer velutviklet opplevelse, særlig når du åpner den og møtes av hovedskjermen – der ytterkanten er minimal og skjermen virker romslig.

Du ønsker deg kvalitetsfotografi

Samsung har ikke endret kameraene til Z Fold 5, men de er fremdeles en ypperlig samling objektiver med støtte fra prosessorbrikken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – og gir bedre bildebehandling.

Ikke kjøp den hvis ...

Du er på billigjakt

Med en lanseringspris på 20 990 kroner er dette en av de aller dyreste Android-mobilene på markedet. Se deg uansett om etter gode tilbud før du kjøper.

Du vil ha det beste innen kameraer

For å få det beste innen Samsung-fotografi, må du se etter noe annet, som for eksempel Samsung Galaxy S23 Ultra, som har flere megapiksler og 10x optisk zoom.

Slik testet vi Samsung Galaxy Z Fold 5

Vi begynte testingen av Samsung Galaxy Z Fold 5, der vi tok den med på omvisninger i selskapets kontorer og fabrikker, der vi fikk dokumentert alt mulig med den omfattende kamerakolleksjonen. den ble benyttet til kommunikasjon med familie og venner, i tillegg til jobben, og kjørte Slack og e-post på den.

Vi anstrengte oss for å bruke den som vår primære mobil i én uke med testing.

En stor del av testingen gikk ut på konsumering av innhold (film, nettsider, podkaster) og en liten dose kreasjon. Vi benyttet den til tegning og sosiale videoer.

Som vi nevnte over, ble den også benyttet til å finne veien i Seoul, Sør-Koreas hovedstad.

Vi kjørte ytelsestester, og det gjorde også TechRadars Mobile Team – i tillegg til Future Labs, som har bidratt til ytelsesseksjonen.