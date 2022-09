Førsteinntrykk: iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max er «undergrunnsstjernen» i Apples Far Out-arrangement – det er kanskje ikke Apple-mobilen som får flest søketreff, men det er uten tvil telefonen som imponerer mest, særlig sammenlignet med iPhone 14, som må sies å være en relativt slapp grunnmodell.



Selv om telefonen ligner stort på fjorårets iPhone 13 Pro Max (og 12 Pro Max før det), får vi i år ganske så betydelige oppgraderinger i kamera, skjerm, skjermhakk og funksjonalitet, i en slik grad at det faktisk er denne telefonen folk flest burde ta en titt på i år – hvis lommeboka tåler det.



Vi har hatt iPhone 14 Pro Max i hendene, tafset, testet og undersøkt for harde livet, slik at vi kan bringe deg informasjon om den er verdt å begeistres over – og om det er verdt å bruke (såpass mye) penger på den.

iPhone 14 Pro Max: Pris og lanseringsdato

iPhone 14 Pro Max koster 15 490 kroner, hvis du velger å gå for modellen med 128 GB lagringsplass. Riktignok er telefonen noe rimeligere enn mange spådde på forhånd i USA, men det er likevel ikke noen billigtelefon vi snakker om her. Særlig ikke her i Norge.



Du trenger ikke å vente lenge om du allerede har bestemt deg for å bestille Apple beste iPhone – du kan forhåndsbestille allerede fra og med fredag den 9. september, og få iPhone 14 Pro Max i hende fra og med den 16. september.

iPhone 14 Pro Max: Design

Den såkalte Dynamic Island-funksjonen er faktisk ganske kul. (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max har som ovennevnt rundt regnet det samme designet som 13 Pro Max. Likevel, hvis du hadde håpet at den skulle passe inn i det samme dyre dekslet du kjøpte til iPhone 13 Pro Max, så blir du skuffet – dimensjonene på telefonen er nær sagt de samme, men kamerahumpen på baksiden er langt mer omfattende.



Hvis du er en tidligere eier av 12 eller 13 Pro Max, så vil 14 Pro Max ligge på kjent vis i håndbaken – de noe skarpere kantene befinner seg akkurat der fingrene er vant til å hvile, og tomlene til folk flest må gjennom temmelig spreke øvelser for å rekke på tvers av skjermen.



Den fysiske knappen for å slå av varsler er fortsatt på sin vante plass (heldig for alle som var redd for at den skulle forsvinne i år), og det finnes ingen USB-C-port på bunnen, som forventet.



Apple holder seg til Lightning-kabelen i minst ett år til, hvilket vil føre til et lettelsens sukk blant alle som nå trodde de måtte bytte lader.

Litt mer kjøtt på beinet, men ingen kolossal tykkelse å snakke om. (Image credit: TechRadar)

Båndet i rustfritt stål som går rundt kanten av telefonen tiltrekker seg like mange fingeravtrykk som før, noe du antakeligvis vil legge merke til i bildene vi har tatt. Ser man nøyere etter legger man kanskje også merke til at det ikke finnes noen SIM-kortluke på siden, under volumknappene. Det blir interessant å se hvor fornøyde folk flest blir av ikke å kunne bruke SIM-kort lenger, men vi kan i alle fall bekrefte at det var en del mumling blant publikum når dette ble annonsert.



Hovedforandringene i designet, med andre ord, er ikke i selve metalldelen, men i skjermen – så, da kan vi like gjerne ta en titt på den.

iPhone 14 Pro Max: Skjerm

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max-skjermen har forandret seg på én viktig måte: Den store busslommen er borte, men har blitt erstattet av én eneste lang pilleformet utskjæring. Eller, er det faktisk én lang pille?



Nei, faktisk er det bare programvaren som spiller deg et puss. Apples iOS 16 fyller inn tomrommene, og lager dermed pilleformen, men kan fortsatt bruke plassen mellom utskjæringene til lys som indikerer varsler og lignende. Ganske kult, egentlig.



Apple kaller dette en «Dynamic Island», hvilket fikk en del fremmøtte til å trekke på smilebåndet under annonseringen. Tradisjonen tro vil nok dette bli en del av Apples markedsføringsmateriale åkkesom, uavhengig av hvor fjollete folk synes ordet er.



Det kjekke med den programvarebaserte pillen er at den forandrer seg avhengig av hva du bruker telefonen til – da vi lekte med 14 Pro Max kunne vi for eksempel se at området på toppen viste album-covere om vi startet en sang, men du kunne også ha spilletiden der, eller trykke på området for å komme deg til appen som spilte av musikken.

Det er faktisk en ganske kul sak, særlig siden det gjør et område som i utgangspunktet er ubrukelig, til noe faktisk nyttig.



Det tar litt tid å bli vant med det, særlig hvis du er av typen som har blitt vant til å ha det skjemmende skjermhakket liggende og ruge på toppen av skjermen (og kanskje i større grad hvis du har byttet fra Android, der de fleste telefoner simpelthen har et ørlite hull, som huser selfiekameraet), men når hele greia beveger seg dynamisk, så gir konseptet faktisk en del mening.



Vi regner med at det ikke tar mange dagene før du begynner å ignorere hullene i skjermen, men da vi testet å spille av en film, så var de ganske så merkbare, særlig siden filmen strakk seg helt ut til kantene, rundt pilleformen. Skjermhakket flyttet seg i det minste til én av sidene. En mager trøst vil kanskje mange si.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max-skjermen har for øvrig også en fjong ny AOD-funksjon (Always On Display.) Vi vil ikke kalle den direkte banebrytende, siden produsenter som Samsung allerede har hatt noe lignende i årevis allerede.



Den tar seg likevel godt ut, og er noe iPhone-brukere har snakket varmt om i tiden før lansering – det kan være irriterende å måtte trykke på, eller løfte, mobilen for å se hvor mye klokken er, og det tærer også på batteritiden om man hele tiden må vekke telefonen.



AOD-funksjonen kommer selvsagt også til å stjele en del strøm – uten at Apple-representanten vi snakket med kunne fortelle oss nøyaktig hvor mye det er snakk om – men den kan potensielt fungere besparende for alle som bruker telefonen sin som klokke.

Denne funksjonen muliggjøres av at OLED-teknologien som brukes i telefonen nå har samme evner som den i Apple Watch, med andre ord at den kan sakke ned oppdateringsfrekvensen til kun ett bilde i sekundet, men fortsatt vise innhold på skjermen.



AOD-funksjonen er fylt med flere funksjoner enn vi trodde den skulle være. Her finner du widgets, bakgrunnsbilder og klokken, alt synlig selv om telefonen er låst og i praksis av – du kan også skreddersy hvorvidt du vil vise alle widgetene eller ei.

Hvis du aldri har brukt en iPhone med OLED-skjerm før – og det kan være fullt mulig, om du for eksempel skal oppgradere fra en iPhone 11 – så er sannsynligheten stor for at du kommer til å få bakoversveis av hvor klar og god på fargemetning og -nøyaktighet den er, for ikke å snakke om hvor jevnt bildene beveger seg og hvor stor plass du har å boltre deg på med 6,7 tommer.



Hvis du derimot oppgraderer fra en 12 eller 13 Pro Max, rent sett bort ifra skjermhakket, så var det ikke store forskjellen å spore.

iPhone 14 Pro Max: Kamera

(Image credit: TechRadar)

Oppgraderingene i iPhone 14 Pro Max-kamerasystemet består stort sett av ett element: den nye sensoren på 48 MP. Denne nye teknologien innebærer at du kan ta flere forskjellige typer bilder, i et vell stiler, med høyere oppløsning og få bedre resultater i dunkel belysning.



At man har flere piksler til rådighet kan bety en rekke forskjellige ting, men den mest imponerende effekten vil antakeligvis være (helt sikre kan vi ikke være, siden vi ikke hadde mulighet til å teste det) å kombinere pikslene i 48 MP-sensoren slik at den i praksis blir en 12 MP-sensor. Ved å «binne» pikslene sammen kan man bytte litt oppløsning mot langt mer lyssterke bilder.



Apple hevder at bilder tatt der det er lite lys var dobbelt så gode i interne tester, og selv om vi ikke hadde noen mørke hjørner å teste funksjonaliteten i, så virker systemet ganske smart i bruk.

Basert på erfaringene vi gjorde oss da vi tok bildene du ser i denne artikkelen, så fremstår kameraet som både kjapt og smart. Fokus settes lynraskt og overgangen mellom bilde- og videofunksjon går også unna i en fei. Det er ingen grunn til å forvente noe annet, gitt at innmaten har fått en såpass stor oppgradering, men det er likevel godt å få bekreftet.



Ved full oppløsning, og zoomet inn, kan man se at bildene virkelig er klare, noe Apple antakeligvis har stelt i stand ved å kombinere de oppgraderte pikslene i den nye sensoren med en forbedret prosessering i A16-brikken. Sluttresultatet er imponerende.



Vi har nå også muligheten til å ta i bruk en 2x optisk zoom, der telefonen beskjærer inn fra 3x, slik at du får en mellomting mellom 1x og 3x zoomlinsene. Sensoren det er snakk om er den største Apple noensinne har plassert i en iPhone, og gitt at størrelsen på selve pikslene er på 1,9 μm, så er det klart at 48 MP-sensoren suger til seg en hel del lys.

Én ting du kommer til å merke når du tar i bruk iPhone 14 Pro Max, i alle fall i starten, er at kamerahumpen på baksiden stikker noe mer ut enn før. Det er nok lite Apple kunne gjøre med dette, siden det er snakk om en (fysisk) stor 48 MP-sensor og et tilsvarende objektiv foran. Med mindre sensor og mindre glass hadde pikslene blitt mindre, de ville ikke kunne fanget like mye lys, og så videre.



Du vil med andre ord helst at produsenter som Sony (det går rykter om at sensoren lages av det japanske selskapet) lager en stor sensor som muliggjør større piksler som kan fange så mye lys som overhodet mulig. Ja, telefonen blir tykkere, men vi mener at bilder av bedre kvalitet er verdt bryderiet.



Telefonen har også en ny såkalt Action-modus, som ligner litt på Cinematic-modus, bare at den er litt mer kronglete å komme seg til. Denne kan man bruke for å fange stabiliserte videoer når man er i aktivitet (tenk GoPro.) Denne funksjonen må vi også teste litt mer før vi kan avgi en dom over hvorvidt den er god eller ei, men førsteinntrykket er at modusen fungerer som den skal.

iPhone 14 Pro Max: Batteri

(Image credit: TechRadar)

Det er ikke helt enkelt å få testet iPhone 14 Pro Max-batteriet uten å kjøre den gjennom de sedvanlige prøvelsene vi pleier – per nå er det umulig å vite om den holder like lenge som Apple hevder. Ei heller om den matcher iPhone 13 Pro Max.



Det er allerede viden kjent at 13 Pro representerte en markant forbedring kontra 12 Pro på dette området, og om det er sant som det sies, at A16 Bionic-prosessoren er mer strømgjerrig enn forgjengeren, så burde også 14 Pro Max klare seg enda lenger på én lading, takket være en forbedret strømsparingsmodus.

En av aspektene som kan ha en innvirkning her er mengde informasjon som vises på AOD-skjermen: Du kan for eksempel velge å kun vise klokken, eller gå for både bakgrunnsbilde og widgets som holder seg i bakgrunnen frem til du aktiverer telefonen.



Det kan ha litt å si på hvor lenge batteriet holder ut, men hvis ryktene er sanne, og batteriet denne gangen er større (at hele 14 Pro Max er tykkere kontra 13 Pro Max tyder på det), så kan det være at batteritiden er vesentlig lengre.

A16-prosessoren

Rent bortsett fra forandringene i skjermhakket, så mener vi at det viktigste aspektet ved iPhone 14 Pro Max er hvor rask den virker. Det er tydelig at Apple ønsker å sikre at Pro-modellene er verdens raskeste telefoner, slik at de kan forsvare den høye prisen – og det virker sannsynlig at vi har fått en dugelig oppgradering i år.



Igjen, det er vanskelig å få noe reelt inntrykk av nøyaktig hvor stort ytelseshoppet er uten å ha fått kjørt noen testapplikasjoner som kan gi oss de relevante tallene – og viktigst av alt, få prøvd telefonen over flere dager – men vi klarte ikke å finne noen applikasjoner som virkelig fikk utfordret kraften i den nye brikken.

På scenen gjorde Apple et stort nummer ut av at iPhone 14 Pro-serien er langt kraftigere enn forgjengerne, selv om (hvis ryktene er sanne) det antakeligvis ikke er snakk om et hopp like stort som det vi etter hvert får servert med iPhone 15 – men i hverdagslig bruk, så er det vanskelig å se for seg at folk flest klarer å få denne prosessoren i knestående.



Ryktene om bedre RAM-brikker ser også ut til å ha truffet blink, gitt at telefonen var lynende rask når vi prøvde å åpne og lukke apper, ta bilder og generelt utfordre telefonen.



Det som var ettertrykkelig klart i bruk var at alle tungtrådde apper vi prøvde, om det var snakk om filming i 4K@60 FPS eller musikkproduksjon i GarageBand, så gikk alt som et olja lyn da vi startet opp app etter app og skiftet mellom de ulike programmene. Det er et svært godt tegn.

Foreløpig konklusjon

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max er den største, tøffeste og mest imponerende telefonen i Apples nye iPhone-serie, og den er derfor også den dyreste.



Det nye såkalte Dynamic Island-skjermhakket er oppriktig kult, og noe vi tror de fleste kommer til å like (for ikke å snakke om å bli vant til på kort tid) – samtidig må det sies at pilleformen står litt i veien i enkelte apper.

Kameraoppgraderingene er som forventet, gitt at det er snakk om en iPhone Pro Max-telefon, men det er helt klart mulig at vi senere kommer til å få fullstendig bakoversveis av både Action-modusen og hvordan kameraet takler dunkel belysning.



Når vi holder den i hånden, så føles den ikke veldig annerledes ut kontra forgjengerne, men det har sjelden vært et problem for Apple-tilhengere tidligere. Det gjør likevel at iPhone 15 helst bør være et større hopp i riktig retning, om iPhone-momentet skal kunne opprettholdes, etter våre beregninger.