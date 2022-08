Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Z Fold 4

Tre år har gått siden den første Samsung Galaxy Fold-modellen snublet inn på markedet. Brettbare enheter var en spennende nyvinning – banebrytende på enkelte områder – men hadde også sine feil.



Samsung kom seg kjapt på beina med Samsung Galaxy Z Fold 2, som introduserte både større skjerm på utsiden, og en en større (brettbar) skjerm på innsiden, dekket med et ultratynt lag med glass (en del anmeldere som fikk teste enheten tidlig trodde dette var beskyttende plast som skulle pelles av, og ødela dermed telefonen før de i det hele tatt fikk prøvd den) og et forbedret hengsel som bokstavelig talt børster ut fremmedlegemer, slik at mekanismen alltid fungerer som den skal.

Med fjorårets Samsung Galaxy Z Fold 3 fikk vi ytterligere forbedringer i hengslet, oppgraderte materialer for bedre levetid og Galaxy S21-aktig oppsett av telefonen.



Galaxy Z Fold 4, på sin side, har stort sett mer subtile, men like fullt viktige, forbedringer i designet, skjermene på utsiden og innsiden, kameraene og ikke minst det nå ikoniske hengslet. Resultatet er en Galaxy-enhet som ligner mer på en hvilken som helst annen flaggskip-telefon, men med en kraftig, morsom og produktiv overraskelse på innsiden.

Vi har holdt i nær sagt alle Galaxy Fold- og Z Fold-modeller, og ingen føles nærmere en «vanlig» telefon som denne. Skjermen er selvsagt noe smalere enn for eksempel den på 6,8 tommer man finner i en Samsung Galaxy S22 Ultra, og telefonen i seg selv er tykkere (når den er sammenbrettet) enn de aller fleste andre vanlige smarttelefoner på markedet. Likevel skal det sies at Samsung har klart å kutte godt ned på skjermkantene og hengsel-profilen, slik at skjermen nå er 2,7 mm større. I bunn og grunn er den eksterne skjermen uten kompromisser, et bunnsolid panel med opptil 120 Hz oppdateringsfrekvens.



På baksiden finner man et helstøpt kamerasystem i S22-klassen. Det er litt skuffende at en Samsung-telefon til denne prisen ikke har Samsung Galaxy S22 Ultra-kamerapakken, med 10x optisk zoom og 100x Space Zoom, men optikken og sensorene på baksiden er likevel gode nok til å tilfredsstille de aller fleste.

Den foldbare skjermen, som i praksis har samme størrelse som et nettbrett, 7,6 tommer, er attraktiv, nyttig – men har fortsatt en merkbar brettekant. Det later til at man ikke kan brette en skjerm uten at man får en liten dump i midten, som både kan ses og føles. Likevel, i likhet med de to seneste Z Fold-versjonene, er det lett å glemme bretten i bruk.



Man begynner brått å tenke tilbake på den første Fold-varianten, og de rare kantene som gjorde at det så ut som om telefonen slet med å holde den bøyelige skjermen på plass. Galaxy Z Fold 4, på sin side, har få visuelle elementer (rent bortsett fra den lille rynken på skjermen) som avslører at dette ikke er snakk om en helt vanlig nettbrett-skjerm. Samsung har til og med gjemt selfie-kameraet under skjermen – når du slår på kameraet og «vrir» det mot deg selv, dukker plutselig en liten lukker opp, med en krans LED-lys rundt (kjekt om du vil vite hvor du skal rette blikket.)

Samsung Galaxy Z Fold 4 er ingen billigmodell, men ville vært overraskende om prisen var spesielt snill, gitt at det er snakk om en av de mest allsidige enhetene på markedet akkurat nå. Den er både tynn og lett nok til vanlig bruk (0,8 gram lettere enn forgjengeren), og med en utvortes skjerm som er stor nok til tradisjonell bruk, akkurat som med et hvilket som helst annet flaggskip. I tillegg får man muligheten til å brette det hele opp og avsløre en enorm skjerm på 7,6 tommer, som både visuelt og i bruk fremstår som et nettbrett – med full støtte for multitasking og S Pen (ikke inkludert.)



Vi ser sjelden Fold-modellene i bruk på gata, men vi mistenker at dette blir varianten som forandrer på det inntrykket.

Samsung Galaxy Z Fold 4: lanseringsdato og pris

Hovedskjermen til Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung avslørte sine seneste brettbare modeller den 10. august under Samsung Galaxy Unpacked, der både Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro og Galaxy Buds 2 Pro ble lansert.



Fold 4 kommer i tre forskjellige konfigurasjoner:

12 GB RAM / 256 GB: 19 490 kroner

19 490 kroner 12 GB RAM / 512 GB: 20 490 kroner

20 490 kroner 12 GB RAM / 1 TB: $2 159.99 (norsk pris er ukjent per nå)

Man får også tre forskjellige Galaxy Z Fold 4-farger å velge mellom: Gray, Phantom Black og Beige (ingen Bora Purple, dessverre.) Telefonen vil være å finne i butikk den 26. august.

Skjermen på utsiden er noe større i Samsung Galaxy Z Fold 4 kontra forgjengeren. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 4: design og skjerm

Designmessig er forandringene mellom Z Fold 3 og Samsung Galaxy Z Fold 4 såpass små at de kan være vanskelige å få øye på. Samtidig, selv om ikke fikk mange minuttene samme med den nye telefonen, så må vi likevel si at Fold 4 i hånden føles mer, vel, telefon-aktig.



Den noe større skjermen på utsiden, den tynnere kroppen (0,1 mm tynnere) og det litt mindre breiale hengslet spiller på lag, og gjør at Samsung Galaxy Z Fold 4 har nærmet seg enda litt nærmere vanlige smarttelefoner, om ikke overstadig mye. Man finner en fingeravtrykkleser langsmed en av kantene, men vi fikk dessverre ikke anledning til å prøve den, siden Samsung ikke ville at vi skulle lage passord bare vi kunne bruke på testenheten (forståelig nok.) I likhet med forgjengeren har telefonen IPX8-sertifisering, hvilket betyr at den tåler 30 minutter i 1,5 meter med vann.

Hengslet på Samsung Galaxy Z Fold 4 er litt mindre fremtredende enn i tidligere modeller. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Størrelsen (67,1 mm x 155,1 mm x 15,8 mm) er i praksis den samme som i den foregående Fold-modellen. Det er snakk om ørsmå forskjeller (hengslet er for eksempel litt mindre fremstående, sett fra oversiden om telefonen er lukket.) Det hele bunner ut i en telefon som veier snaue 8 gram mindre enn Z Fold 3 (263 gram kontra 271 gram.) Det er nesten merkelig at det utgjør såpass stor forskjell i praksis.



Når vi snakker om «skjermen» snakker vi selvsagt egentlig om skjermene (i flertall), og i årets modell har vi faktisk blitt servert forskjeller både i den på utsiden og i den brettbare på innsiden.



På den ene siden av Samsung Galaxy Z Fold 3 finner man en nydelig Super AMOLED-skjerm på 6,2 tommer, som strekker seg fra kant til kant, har en adaptiv oppdateringsfrekvens på 48-120 Hz – og som mangler kantene til forgjengeren, og dermed gir deg 2,7 mm mer plass å leke på. Det lille hoppet i størrelse gjør faktisk at skjermen i praksis er mer nyttig i bruk, og det gjør også at telefonen ser mer ut som en tradisjonell modell (de opprinnelige Fold-variantene så smalere ut når de var sammenbrettet.)

Skjermen på 7,6 tommer i Samsung Galaxy Z Fold 4 er stor nok til å bruke til multitasking. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det er klart, den store stjernen her er selvfølgelig hovedskjermen på 7,6 tommer. Oppløsningen er på 2176 x 1812 (skjermen i Fold 3 var på 2208 x 1768) og en oppdateringsfrekvens på 1-120 Hz. Det er litt av et skue som venter deg når du åpner opp en Galaxy Z Fold 4.



Helt utbrettet ut måler enheten 130,1 mm x 155,1 mm x 6,3 mm, altså håret tynnere enn Z Fold 3. Bevegelsen i hengslet er silkemyk – og Samsung bedyrer at den skreddersydde sope-teknologien fortsatt er på innsiden, men i en pakke som har blitt forminsket, slik at den passer inn i en noe mindre innpakning.

I likhet med Galaxy Z Fold 3 er skjermen helt uten en lyte, rent visuelt – selv selfiekameraet er gjemt under skjermen, og dukker kun opp (med en liten LED-ring rundt) når du slår på selfiekameraet.



Samsung informerer om at skjermpanelet har fått en oppgradering i form av et sterkere, bøyelig, lag med ultratynt glass. Rent bortsett fra bretten, som både kan føles og ses med det blotte øye, er skjermen stor, innbydende og nyttig. Vi hadde ikke muligheten til å installere apper, prøve spill eller se på videoer, men vi surfet litt på nett, og testet S Pen sammen med enheten (skjermen på utsiden støtter for øvrig ikke S Pen.)



Den er fjong, responsiv og gjør at Z Fold 4 føles ut som et vaskeekte nettbrett, som attpåtil er temmelig tynt.

Bretter man ut en Samsung Galaxy Z Fold 4 får man se et S22-aktig kamerasystem på baksiden. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 4: kameraer og batteritid

Slik ser det ut om man tar et bilde med hovedkameraet til Samsung Galaxy Z Fold 4 på 50 MP. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hvis du har planer om å hoppe bukk over denne seksjonen, så kan vi oppsummere den slik: Hvis du allerede er kjent med kameraene i Samsung Galaxy S22, så er du kjent med kameraene i Z Fold 4. Dette er den samme kombinasjonene av en vidvinkel på 50 MP, en ultravidvinkel på 12 MP og 3x optisk zoom på ett av to 10 MP-kameraer. Dette er en ganske så stor oppgradering fra trioen 12 MP-sensorer som var å finne i Z Fold 3, og sammenlignet med den foregående modellen skal man ifølge Samsung kunne fange 23 % mer lys med Z Fold 4, takket være en større hovedsensor.



Vi prøvde å ta en titt på alle de forskjellige kameraene, både de som befant seg på utsiden, selfiekameraet på 10 MP i skjermen og det skjulte selfiekameraet på 4 MP som ligger under hovedskjermen. Alle gjorde en grei jobb, i relativt kontrollerte omgivelser.



Portrett-modus ved bruk av kameraet i hovedskjermen var spesielt imponerende, mens bilder tatt med 3x optisk zoom i 10 MP-kameraet tok seg godt ut. I likhet med Samsung S22, får man ikke mer enn 30x ut av den digitale Space Zoom-funksjonen, men vi klarte ikke helt å få et inntrykk av hvor gode bilder man kan ta med dette kameraet, gitt at vi befant oss i et ganske så lite rom.

Man ser godt hva man tar bilde av når Samsung Galaxy Z Fold 4 er helt brettet ut. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Galaxy Z Fold 4 har et batteri på 4 400 mAh, hvilket er samme størrelse man finner i Z Fold 3, og dermed antar vi at brukere kan dra nytte av variert bruk i én hel dag uten å måtte lade – selvsagt litt avhengig av hva man måtte finne på å bruke av apper. Vi kommer til å få mer inngående innsikt i hvordan batteriet oppfører seg så snart vi får fatt i vår egen test-enhet.



Telefonen støtter trådløs hurtiglading. Samsung lover 50 % på 30 minutter. Du kan også bruke telefonen til å lade andre kompatible enheter trådløst.

Samsung Galaxy Z Fold 4: ytelse og spesifikasjoner

Hjertet av Samsung Galaxy Z Fold 4 består av Qualcomms seneste toppmodell, nemlig Snapdragon 8+ Gen 1, i kombinasjon med 12 GB RAM, hvilket i praksis betyr at du kan forvente svært god ytelse i alle applikasjoner. Dette er særlig viktig med tanke på den store skjermen. Du kommer antakeligvis til å bruke Z Fold 4 til oppgaver du ikke nødvendigvis ville ha brukt andre, mindre telefoner, til.



En av de store trekkplastrene med Z Fold 4 er mulighetene man får til å multitaske. Vi hadde tid nok til å prøve den nye app-dokken, som befinner seg på bunnen av skjermen, og lar oss trykke og holde på et app-ikon til man får et lite haptisk rykk. Videre kan man dra og slippe appen til venstre, høyre, på bunnen eller på toppen av skjermen. Vi klarte å åpne opp tre app-vinduer samtidig (inkludert to separate instanser av samme app.)



Vi har ingen test-skårer klare riktig ennå, men produsenten sier at Snapdragon 8+ Gen 1 yter 10 % bedre enn forgjengeren Snapdragon 8 Gen 1, og at den skal være 30 % mer strømgjerrig – som selvsagt bør være godt nytt for alle som er bekymret for batteritiden.

Vi har bildebevis av at telefonen faktisk kan brettes. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En bøyelig skjerm gjør et og annet for allsidigheten, og basert på tiden vi fikk bruke den nye telefonen får man allsidighet i bøtter og spann med Samsung Galaxy Z Fold 4.



Som ovennevnt er det svært enkelt å multitaske. Vi merket oss også at vi kunne bruke telefonen som en liten laptop. Bruker man telefonen i såkalt Flex Mode (halvveis åpen) og åpner nettleseren, kan man trykke på adressefeltet for å få opp et tastatur på nedre del av skjermen. Desto flere apper som får støtte for slik bruk, desto bedre.



Det var artig å tegne med S Pen på telefonen i nettbrett-modus, og viktigst av alt: vi føler det hele fløt bra.

Det er som å sitte med en liten laptop! (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Foreløpig konklusjon

Støtte for S Pen får man kun med den store, brettbare skjermen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsungs Fold-prosjekt, representert av Galaxy Z Fold 4, er ikke lenger en fleksibel raritet. Det er en kraftig Android-telefon som nå nær sagt ser ut som et hvilken som helst annet flaggskip når telefonen er sammenbrettet. Åpner man den opp får man et nyttig, artig og potensielt produktivt nettbrett.



Kameraene er ikke de beste Samsung har i sortimentet, men de burde holde til det meste, basert på vår erfaring med Samsung Galaxy S22. Vi har store forhåpninger til ytelsen, multitaskingen og å se filmer på 7,6-tommeren, og bretten plager ikke oss nevneverdig. Joda, du kan i praksis føle at den er der, og såvidt se den, men du kommer sannsynligvis til å glemme at den er der.

Gitt at man må ut med 19 490 kroner for 256 GB-modellen, så er dette en av de dyreste smarttelefonene på markedet. Det er ikke så rart, gitt at man i praksis får to Super AMOLED-skjermer med 120 Hz oppdateringsfrekvens i én og samme enhet. I tillegg tilbyr Samsung en del forskjellige innbytte-tilbud, så om du sitter på en eldre enhet, så prøver selskapet faktisk å gjøre sitt beste for å gjøre innkjøpet rimeligere.



Vi er ikke klare til å gi noen konkret anbefaling riktig ennå. Vi må først gjennom ytelsestester, batteritester, kameratester, prøve den noen dager i praksis: leve med den. Det er den eneste måten å få innsikt i om dette virkelig er en vinner.