Test: Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3 er den første foldbare mobilen som vi vil anbefale til brukere som betrakter seg som «early adopters», men som likevel avsto fra å kjøpe fjorårets Z Fold 2 – og med god grunn. Disse brukerne vil nok fristes av den nye S Pen-støtten til Z Fold 3 samt den forbedrede holdbarheten og vannbestandigheten i et ellers velkjent, foldbart design med uforandrede kameraer. Den er fremdeles veldig dyr, og derfor ikke noe for den gjennomsnittlige forbrukeren. Men den har en litt lavere inngangspris enn sine forgjengere, noe som gjør den velegnet hvis du har lengtet etter en mulighet til å kjøpe deg inn i denne utformingen, men inntil nå har sittet på sidelinjen og ventet.

Kort sammendrag

Samsung Galaxy Z Fold 3 er utformet for å fortelle deg at «tredje gangen gjelder det» når det handler om å kjøpe seg inn i de foldbare mobiltelefonenes fremtid. Ettersom det ikke kom noen Galaxy Note 21 i år, er det viktig for Samsung å treffe med det ordtaket.

Og vi har gode nyheter. Vi har testet Galaxy Fold 3 i nesten to uker, og kan gledelig konstatere at dette er blitt den første foldbare mobilen vi kan anbefale til dem som betrakter seg som tidlige brukere, men som hoppet over de to første generasjonene av den foldbare Samsung-mobilen.

Vi har gått det velkjente 2-i-1-designet etter i sømmene, fast bestemt på å kunne åpne og lukke den fleksible 7,6-tommers skjermen til vi kunne klare det i søvne, slik at vi fikk prøvd ut holdbarheten.

Og hvordan gikk det? Denne versjonen av Samsungs foldbare mobil føles sterkere enn sine to forgjengere. Denne utgaven er blitt vannbestandig, mens den indre skjermen i mini-nettbrettformat tåler våre røffeste pennestrøk med nye S Pen og S Pen Pro.

S Pen-støtte er ypperlig på en skjerm av denne størrelsen, og det var noe man lengtet etter med de to første foldbare mobilene. Her er det større plass til å skrive og tegne enn på hvilken som helst Galaxy Note-modell, men den er likevel ikke så stor som et nettbrett i fult format som må oppbevares i en mappe. Galaxy Z Fold 3 brettes på midten og får plass i lomma.

Denne modellen kan meget vel forandre hvordan du benytter mobilen til daglig, særlig hvis du benytter S Pen og et etui å ha den i. Dessverre leveres ikke pennen med mobilen, men selges separat. Dette er en ulempe som kan være ødeleggende for langvarige Note-entusiaster, selv om vi opplever den nye pennen som større og mer brukervennlig en Note-pennen i tannpirkerformat.

Du kan ikke vente deg så mye av kameraene. Dette er nok en foldbar mobil med gode kameraer, men den mangles zoom i samme kvalitet som på Samsung Galaxy S21 og fjorårets Note 20 Ultra. Det er enda en fordel med dette kameraet: et kamera som ligger under skjermen unngår behovet for en utstansing i selve skjermen for å gjøre plass til et kamera, selv om man merker tapet av 4 MP.

Den store fordelen med Galaxy Fold 3 er den noe lavere prisen sammenlignet med Galaxy Z Fold 2, og dessuten var nok de gunstige innbyttevilkårene som Samsung tilbød i mange regioner ved forhåndsbestilling før den offisielle slippdatoen minst like overbevisende.

De som tvilte på de to første generasjonene av Samsungs foldbare mobil, hadde sitt på det tørre, men nå kan det være på tide å gjøre en ny vurdering.

Samsung Galaxy Z Fold 3 - pris og slippdato

Slippdatoen for Samsung Galaxy Z Fold 3 var 27. august 2021.

Prisen for Galaxy Z Fold 3 er lavere enn lanseringsprisen for Galaxy Z Fold 2, men husk at foldbare mobile fortsatt er vesentlig dyrere enn konvensjonelle toppmodeller som Samsung Galaxy S21 Ultra eller iPhone 12 Pro Max.

Galaxy Z Fold 3 har en veiledende startpris på 19 490 kroner for modellen med en lagringsplass på 256 GB, mens du i utgangspunktet må ut med 20 490 kroner for modellen med lagringsplass på 512 GB.

Bilde 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 4 (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Z Fold 3 - design

Samsung Galaxy Z Fold 3 beholder det boklignende designet og funksjonaliteten fra sine to forgjengere, med en begrenset med brukbar 6,2-tommers skjerm på utsiden av enheten, før su åpner mobilen og finner en vidstrakt 7,6-tommer på innsiden.

De to bildeskjermene og hengselmekanisme som gjør at du kan folde ut og brette sammen denne mobilen utgjør den lekreste mobildingsen i 2021. Ja, vi har sett den to ganger før, men de fleste vi viste vårt eksemplar av Galaxy Z Fold 3 til, hadde aldri sett noe lignende.

Og det er dette du betaler for: wow-faktoren ved å fiske en mobil opp av lomma og åpne den for ikke bare å avsløre en 7,6-tommers nettbrettaktig skjerm, men også demonstrere at du har et teknologisk forsprang på røkla.

Bilde 1 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 6 (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 6 (Image credit: TechRadar)

Samsung har forbedret selve hengselet, og de materialene som er benyttet er mer holdbare enn dem som er brukt i andre foldbare mobiler vi har testet. Samsung hevder selv at Z Fold er 80 % sterkere enn deres egne tidligere modeller. Og det er absolutt en merkbar forskjell når du folder ut enheten, og særlig hvis du oppgraderer fra første generasjon.

Den er mer robust enn Fold 2, og selskapets Ultra Thin Glass virker mindre tåkete denne gangen, noe som er viktig når du spiller spill eller sveiper deg gjennom Instagram-oppdateringer eller TikTok-videoer.

Designet til Z Fold 3 er bemerkelsesverdig, men ikke alltid like praktisk. Du må tenke på at du betaler litt ekstra for den tykkeste flaggskipmobilen på flere tiår når dagens tynne og lette modeller er langt billigere. Den er en tanke lettere enn Z Fold 2 med sine 271 gram sammenlignet med 282 gram, men den er likevel en plugg av en mobil.

Noe som er nytt med Z Fold 3 er vannbestandighet. Vi testet dette uten å påføre vår kostbare testenhet skade. Vi foldet den til og med ut under vann. Våre bekymringer til tross, klarte mobilen testen uten vanskeligheter. Men des IPX8-klassifisering innebærer at du ikke vil kunne ta med deg denne mobilen på stranden, ettersom den ikke er støvbestandig. Det later til at sandkorn kan bli de foldbare mobilenes akilleshæl i tiden som kommer.

Samsung Galaxy Z Fold 3 - skjerm

Samsungs nettbrettaktige 7,6-tommers skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz er fremdeles det viktigste salgsargumentet for deres foldbare mobiltelefon.

Med de brede bildeproporsjonene på 24,5:9 har Fold 3 blitt vår foretrukne innfallsport til e-bøker og nettsurfing på mobil. Nettsidenes spalter vises faktisk ved siden av hverandre i stedet for å bli stablet i høyden. Vi klarte til og med å få jobben gjort i et regneark uten at hjernen kortsluttet – noe som pleier å skje med tradisjonelle mobiltelefoner.

Bilde 1 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 5 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 5 (Image credit: Future) Bilde 5 av 5 (Image credit: Future)

Du må likevel fremdeles lære deg å ignorerer den fremdeles høyst tilstedeværende bretten i midten, som inngår i den innvendige AMOLED-skjermen. Men det opplevde vi faktisk som enkelt, ettersom vi ble fascinert av den store skjermen og det den kan by på til hverdagsbruk.

Vi har stor glede av å spille spill uten at tomlene dekker hele skjermen når vi fomler med de forskjellige kontrollene. Vi viste også noen venner en YouTube-video uten å måtte overlate enheten til dem og uten at de måtte myse. Så stor er faktisk Z Fold 3-skjermen.

Den utvendige skjermen, som ble utvidet til 6,2 tommer ved lanseringen av Z Fold 2 i 2020, på grunn av de overveldende tilbakemeldingene om Z Fold 1, har de samme målene her. Det er litt trangt om plassen, og særlig når man forsøker å trykke på de tynne tastene på det smale Cover Display-tastaturet. Men oppdateringsfrekvensen er i det minste blitt økt til 120 Hz, noe som matcher det den indre skjermen allerede har hatt en stund.

Samsung Galaxy Z Fold 3 - S Pen

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Galaxy Z Fold 3 er kompatibel med S Pen. Det gjør en stor forskjell med en mobil som uoffisielt betraktes som Note 21 Ultra-erstatteren.

Til denne foldbare mobilen har Samsung laget en helt ny S Pen. Egentlig finnes det to av dem – S Pen Fold Edition og den større S Pen Pro Bluetooth for Air Actions og USB-C-lading.

I Note-serien var den medfølgende S Pen i tannpirkerstørrelse og var tildelt en dedikert plass i mobilens skrog. De nye og større S Pen-variantene får man bare ved å kjøpe dem separat. Dermed får de ikke lenger plass i selve mobilen. Men vi opplevde størrelsen, som er omtrent som S Pen for Samsungs nettbrett, var mer kunstner- og skribentvennlig.

Du trenger heller ikke å uroe deg for å ødelegge den følsomme skjermen på Z Fold 3. Pennespissen vil trekke seg tilbake hvis du legger for hardt trykk på den. Så langt har vi ikke opplevd problemer ved tegning eller notatskriving.

Det eneste vi savner her, er S Pen-støtte på Cover Display. Samsung har inkludert screen-off-notiser på den større innvendige skjermen, og hvorfor ikke også implementere dette på den utvendige?

Samsung Galaxy Z Fold 3 - kameraer

(Image credit: TechRadar)

Kameraene til Samsung Galaxy Z Fold 3 er gode, men ikke banebrytende. Du vil enten bli fornøyd med de svært detaljerte bildene og videoene, eller skuffet over at denne erstatteren for Note Ultra 21 ikke beveger seg noe særlig videre fra fjorårets Z Fold 2.

Kameraspesifikasjonene gjenspeiler det vi fikk se for et år siden: et hovedkamera på 12 MP f/1.8, en ultravidvinkel på 12 Mp f/2.2 og et teleobjektiv på 12 MP f/2.4 med 2x optisk zoom. Du får optisk bildestabilisering i tele- og ultravidvinkelkameraene på denne nye enheten, men lite annet er forandret.

Z Fold 3 tar hvasse og lyse bilder med kraftfulle farger, som du kan vente deg av nesten alle 2021-modellene fra Samsung. Men ved nærmere granskning fant vi ut at det seks måneder eldre S21-kameraet fanger opp flere detaljer, akkurat som nesten ett år eldre iPhone 12 Pro Max. Men du kommer kanskje ikke til å savne dette hvis du ikke sammenligner resultatene side om side og har øye for detaljer.

Bilde 1 av 4 Ultra-wide camera (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 4 Standard camera (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 4 5x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 4 10x zoom (Image credit: TechRadar)

Z Fold 3 byr på en standard 2x optisk zoom, noe som oppleves som litt begrenset med tanke på at Samsung de seneste 18 månedene har snakket uavbrutt om sine Space Zoom-kameraer i S21 Ultra, Note 20 Ultra og S20 Ultra. 100x Space Zoom var kanskje en overdrivelse, men bildene på 30x og 10x var absolutt brukbare. Tross sin høye pris er ikke Z Fold 3 i nærheten av dette nivået.

Kameraoppsettet kan likevel by på et knep som hører romalderen til. Enheten har nemlig et skjermintegrert kamera i hovedskjermen på 7,6 tommer. Det er ikke helt usynlig, men korsmønsteret gjør en god jobb med å gjøre skjermen mer enhetlig.

Bilde 1 av 2 Selfies som tagits på den främre kameran är mycket mer detaljerade (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 Selfies som använder kameran under skärmen är mycket mindre skarpa (Image credit: TechRadar)

Dessverre er denne teknologien litt forut for sin tid. Vi opplevde at kameraet på 4 MP f/1.8 dessverre tar bilder som er merkbart mindre skarpe enn dem man tar med selfiekameraet på 10 MP f/2.2 som man finner på omslagsskjermen. Det er synd, for den nettbrettaktige skjermen kunne ellers ha fungert som et godt grensesnitt for videokonferanser. Men hvem vil benytte det dårligste kameraet av de fem ombord, som gjengir deg som en litt utvisket figur? Tanken er god, men ikke fullført.

Samsung Galaxy Z Fold 3 - fotoeksempler

Bilde 1 av 8 Samsung Galaxy Z fold 3-kameraet fungerte tilstrekkelig raskt til å fange opp dette gjespet. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 8 (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 8 Standardkameraet på Samsung Galaxy Z Fold 3. (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 8 2x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 8 4x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 8 10x zoom (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Z Fold 3 - spesifikasjoner og egenskaper

Galaxy Fold 3 kjører med en Qualcomm Snapdragon 888-brikke uansett hvilken del av verden du befinner deg i (her finner du ingen Samsung-produsert Exynos-prosessor, der tidligere Samsung-flaggskip har vært en blanding av egne merker og Qualcomm-brikke). Dette er tilstrekkelig raskt til å håndtere den typen multitasking for apper som en enhet av denne typen nødvendigvis må kunne takle.

Enda viktigere blir det av at Samsung har løftet paring av apper (der du kan bruke to apper samtidig) og slide-out-funksjonen til et nytt nivå, ved at du kan gjøre app-dokken permanent og justere grensesnittet (med opptil tre app-vinduer åpne samtidig) som det passer deg.

(Image credit: Future)

Dette er en viktig utvikling for alle som har ønsket seg at mobilprogramvaren oppfører seg mer som på en laptop. Å kunne veksle mellom apper uten å måtte ta veien om en startskjerm eller lignende føles som en dyptgripende endring for en Android-mobil – men så har jo også Android-nettbrett alltid ligget etter iPad og iPadOS.

Vi vil nesten kåre denne mobilen til det beste Android-nettbrettet på markedet (selv om den også med temmelig god margin vil være det dyreste).

Man kan velge mellom to konfigurasjoner av Z Fold 3, nemlig 256 GB med 12 GB RAM, noe som passer ypperlig for de fleste, samt 512 GB med 12 GB RAM. Hvis du sammenligner med andre mobiler og tenker på at Apples iPhone 12 Pro Max begynner på 128 GB, får det prisforskjellen til å fremstå som litt mindre.

Selv om Samsung tidligere har tilbudt mobiler med lagringsplass på 1 TB, er ikkke dette noe alternativ her, og det finnes heller ikke noe microSD-spor som kan gi deg mer boltreplass enn 512 GB. Og når skylagring blir stadig mer utbredt, finnes det heller ingen grunn til at produsentene skal gå noe særlig høyere – i det minste ikke før videoinnspillinger i 4K og 8K blir populære.

Samsung Galaxy Z Fold 3 - batteritid

Galaxy Z Fold 3-batteriet er på 4400 mAh. Det kan hende at Samsung stappet inn så mye teknologi i det fleksible skroget at de følte seg tvunget til å ta bort 100 mAh fra forgjengerens kapasitet, som lå på 4500 mAh.

De iherdigste brukerne, som er utpekt som målgruppen for denne mobilen, vil nok merke denne forskjellen. Selv om vi klarte oss gjennom det meste av dagen med begge skjermene, måtte vi fiske opp hurtigladeren eller benytte en trådløs Qi-lader før kvelden var omme hvis vi hadde 5G aktivert eller brukte kameraet flittig.

Et viktig poeng er at det ikke leveres med noen lader i pakken til Galaxy Z Fold 3. Du må beholde din eksisterende lader eller kjøpe en separat. Dette er et trekk vi også har sett fra Apple med deres iPhone 12- og iPhone 13-serier. Dette er en beslutning som er fattet for å begrense elektronisk avfall, og det skader ikke at elle disse veldig mye tynnere eskene også vil spare inn på transportkostnadene.

Burde jeg kjøpe Samsung Galaxy Z Fold 3?

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis ...

… du regner deg for å være en som er tidlig ute med ny teknologi

Dette er en mobil som såkalte tidlige brukere har ventet på hvis de var i tvil om de skulle kjøpe de to første Fold-modellene (og vi klandrer deg ikke).

… du er en kunstner som er mye på farten eller tar mange notater

S Pen oppleves svært bra her. Dette er en stor og god pekepenn, og du får en større flate å boltre deg på. Den får ikke plass i mobilen, og du trenger et eget etui til oppbevaring av den. Den følger heller ikke med når du kjøper mobilen (noe du gjorde med Note), men så føles det heller ikke som å holde i en tannpirker når man bruker den til å notere eller skissere.

… du vil ha en stor skjerm til video og gaming

Du tiltrekkes av den foldbare magien, men du forelsker deg i den 7,6-tommers skjermen, ettersom det er utrolig å se på video og spille spill på den. Ettersom de fleste spill benytter kontroller på skjermen, ser du uforstyrret alt som skjer på denne store, nettbrettaktige skjermen – ikke bare tomlene dine.

Ikke kjøp den hvis ...

…du vil ha Samsungs beste kameramobil

Samsung har gjort få kameramessige fremskritt med denne mobilen. Det vil oppleves som et tap for Note 20 Ultra-brukere, som er vant til langt mer detaljer og kan glede seg over 100x Space Zoom-fotografering med den mobilen. Fold-mobilen er ikke Samsungs beste kameramobil.

… du er ikke klar for den foldbare revolusjonen

Selv om vi gjerne kan anbefale Z Fold 3 til tidlige brukere som har ventet på å kjøpe en foldbar mobil, passer den ikke på noen måte for vanlige forbrukere. Den er fremdeles altfor dyr, og den er upraktisk for de fleste mobilkjøpere – selv om dette er den flotteste mobilen i 2021.

… du kjøpte fjorårets Z Fold 2

Det er gjort betydelige oppgraderinger med Galaxy Z Fold 3. S Pen og vannbestandighet utmerker seg mest, men du burde nok heller vente på den uunngåelige Samsung Galaxy Z Fold 4.. Hvem vet? Kanskje vil Cover Display få S Pen-støtte da? Og kanskje kameraene kommer til å gjenspeile et ekte Samsung-flaggskip?

Først testet: august 2021