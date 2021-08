Test av Samsung Galaxy Watch 4

Stjernefunksjonen hos Samsung Galaxy Watch 4 er dens redesign av programvare som kombinerer følelsen og utseendet til Samsungs eksisterende Tizen-plattform med funksjonaliteten Wear OS. Den har gode aktivitetsfunksjoner, sterk batteritid og en komfortabel utforming. Den har enkelte kompatibilitetsproblemer som kan være frustrerende for potensielle kjøpere, men stort sett er Galaxy Watch 4 en interessant videreføring av Samsungs formel for smartklokker i toppsjiktet.

Kort sammendrag

Samsung Galaxy Watch 4 er en oppfølger til en av våre fremste smartklokkefavoritter, og dette er første gang på en god stund vi får se at selskapet omfavner programvaren Wear OS. Det er likevel ikke en vanlig Wear OS-klokke. Systemet kalles One UI Watch 3, og er skapt av Samsung med bistand fra Google.

På papiret ser oppgraderingene mildt sagt beskjedne ut. Likevel passer Watch 4 for alle som er på jakt etter en smartklokke i toppkvalitet – en klokke som kan spore treningsøkter og by på en lang rekke øvrige smartfunksjoner man ikke nødvendigvis finner i konkurrerende modeller.

Men som tidligere nevnt, er kompatibiliteten til Samsung Galaxy Watch 4 ikke like variert som hos andre Samsung-klokker. Hvis du har en iPhone, fungerer den ikke med denne klokken. Og selv om den er kompatibel med alle moderne Android-mobiler, må du ha en Samsung-mobil for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel måling av blodtrykk eller EKG.

Dette vil nok være en skuffelse for mange, ettersom Samsungs tidligere smartklokker er blant de beste når det gjelder kompatibilitet. Vi vil fremdeles si at det er verdt å kjøpe Watch 4 hvis du har en Android-mobil som ikke er fra Samsung, men du må være klar over at det finnes enkelte begrensninger.

Her finnes det en virtuell roterende fas – en funksjon som vender tilbake fra Galaxy Watch Active 2. Sammen med to knapper på høyre side muliggjør den enkel navigering omkring i smartklokkens menyer. Enkelte savner kanskje den fysiske roterende fasen, men dette er et godt alternativ.

Aktivitetsfunksjonene her skiller seg ikke så veldig mye fra dem vi har sett tidligere, men det er kommet et nytt verktøy for kroppssammensetning som gir et grovt anslag om prosenten av kroppsfett. Vi opplever aktivitetsfunksjoner som blant annet GPS og pulsmåling er godt gjennomtenkt i Galaxy Watch 4.

Batteritiden er ikke noe stort problem med Galaxy Watch 4, men det er vel heller ikke den smartklokken som kan skilte med lengst batteritid heller. Den vil holde ut i omtrent to dager med normal til iherdig bruk, og i omtrent tre dager hvis du ikke trener eller benytter funksjoner som GPS.

Galaxy Watch 4 lanseres sammen med Samsung Galaxy Z Fold 3 og Galaxy Z Flip 3 og får selskap av en Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Sistnevnte er modellen du burde ta en titt på hvis du ønsker deg en fysisk, roterende fas. Det er faktisk den største forskjellen på de to modellene.

Når det gjelder Galaxy Watch 4, er denne smartklokken et utmerket valg for alle som har en Galaxy-mobil.

Slippdato og pris

Samsung Galaxy Watch 4 kan allerede forhåndsbestilles. Den veiledende prisen er fra 2790 kroner for varianten på 40 mm og fra 2990 kroner for 44 mm. Det finnes flere forskjellige remmer å velge mellom, og på Samsungs offisielle nettsider finnes det i skrivende stund et tilbud som gir deg en Wireless Charger Duo med på kjøpet ved forhåndsbestilling de nye klokkene.

Hvis du ønsker deg en større smartklokke med fysisk roterende fas, kan du velge Galaxy Watch 4 Classic. Den tilhører en separat produktlinje i år, selv om mange av spesifikasjonene minner om Watch 4.

Galaxy Watch 4 Classic i størrelsen 42 mm koster fra 3790 kroner, mens modellen på 46 mm koster 3990 kroner. Samtlige modeller finnes i både Bluetooth- og LTE-modeller.

Design og skjerm

Samsung Galaxy Watch 4 er en stilren smartklokke med et slankt design, som sitter godt rundt håndleddet. Hvis du er ute etter noe till tøffere og kraftigere, eller hvis du vil ha en roterende fas, kan du heller velge Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Er du på jakt etter en slank smartklokke, får du nettopp det med Galaxy Watch 4. Den har to knapper på høyresiden og ikke så veldig mye annet som kunne ha forstyrret det stilige utseendet. Den finnes tilgjengelig i to modeller – en med en urskive på 40 mm og en annen med en urskive på 44 mm.

Begge modellene er laget av aluminium. Målene på 40-millimeteren er 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, og den veier 25,9 gram. 44-millimeteren har målene 44,4 x 43,3 x 9,8 mm og veier 30,3 gram.

Vi har testet begge modellene, og opplevde at begge satt bekvemt uten å tynge håndleddet.

Vi har benyttet 44-millimeteren i en lengre periode enn den mindre modellen, og vi opplevde denne størrelsen som passelig for en voksen mann. Den er god å gå med hele dagen, selv om passformen ikke er så godt egnet for søvnsporing om natten.

Skjermene på begge utgavene av Galaxy Watch 4 ser lyssterke ut, og vi opplevde dem som lettleste. Oppløsningen er også imponerende. 40-millimeteren har en oppløsning på 396 x 396, mens 44-millimeteren har en oppløsning på 450 x 450. Dette tilsvarer 330 piksler per tomme for begge modellene.

En unik egenskap hos Galaxy Watch 4 sammenlignet med andre smartklokker, er dens «virtuelle» roterende fas. Her får du altså ingen fysisk, roterende fas. Det får du med Watch 4 Classic, om du skulle være opptatt av slikt. Likevel kan du trekke fingertuppen langs skjermens svarte ramme for å rotere gjennom menyer og få tilgang til forskjellige funksjoner.

Klokken er også vann- og støvbestandig med IP68-klassifisering, hvilket betyr at du kan ha dem med ned til fem meters dyp. Den inkluderte klokkeremmen er laget av et nytt materiale som kanskje ikke er like godt tilpasset trening. Vi opplevde å få utslett rundt håndleddene.

Dermed kan det være en god idé å investere i en rem i et annet materiale hvis du gjerne vil ha den på når du trener.

Fargealternativene varierer også mellom de to modellene. Watch 4 i størrelsen 40 mm finnes tilgjengelig i svart, gull og sølv, mens 44-millimeteren finnes i svart, grønt og sølv. Alle fargevalørene er relativt neddempede, så du vil kanskje kjøpe en ekstra rem hvis du vil ha en sprekere nyanse på håndleddet.

Ytelse og programvare

Watch 4 gjør bruk av Samsungs egen Exynos W920-prosessor og har et interminne på 1,5 GB. Gjennom hele vår testperiode opplevde vi at dette var tilstrekkelig kraft til å kjøre en mengde forskjellige apper smidig og uten forsinkelse. Dette er en av de raskeste smartklokkene vi noen sinne har prøvd.

Denne hastigheten er ikke like merkbar som den kan være på en mobil eller en bærbar datamaskin, men den merkes godt ved sammenligning med andre smartklokker. Den gjør at du kan benytte flere apper samtidig som GPS-funksjonene kjører.

Galaxy Watch 4 har en lagringsplass på 16 GB. Vi fant ut at omkring 8 GB av dette okkuperes av operativsystemet og forhåndsinstallerte apper. Det innebærer at du har omtrent tilsvarende plass til rådighet for egne apper og musikk.

Programvaren er det virkelige høydepunktet med Galaxy Watch 4. Her benytter ikke Samsung sin egen Tizen-programvare for kroppsdingser, men i stedet Googles Wear OS, dog med en liten vri.

Vi forstår det hvis du er litt forvirret her. Tizen har vært i fokus for Samsungs programvare de senere årene, og programvaren som kjøres på Galaxy Watch 4 minner om den.

Men dette er i stedet Wear OS 3, men med Samsungs egen versjon kalt One UI Watch 3 lagt over. Det inneholder en mengde Samsung-apper du vil kjenne godt til fra før hvis du har hatt en Galaxy Watch tidligere. Men dette er først og fremst Wear OS.

Det betyr at du har tilgang til Google Play Store, og selv om Wear OS ikke er den plattformen som har bredest støtte, har du enda flere alternativer enn du får med Tizen. Designet er imidlertid fremdeles karakteristisk for Samsung.

Programvaren til Galaxy Watch 4 ser bra ut og fungerer smidig. Alle appene som finnes i Google Play Store kan du også få her. Dette er en bedre variant enn Tizen, samtidig som den har videreført alle de fordelene som gjorde Tizen bra.

Aktivitet og trening

Samsung Galaxy Watch 4 har en mengde funksjoner for helse og trening, inkludert GPS til sporing, en optisk pulssensor og EKG-støtte.

De store forandringene på aktivitetsfronten kommer i form av en ny 3-i-1 BioActive Sensor som gjør det mulig for klokken å overvåke puls, oksygennivå i blodet og kroppssammensetning. Sistnevnte er den eneste nye funksjonen, men det er første gang disse sensorene er blitt kombinert.

Samsung sier at deres måleverktøy for kroppssammensetning gjør at du kan se viktige helsedata som muskelmasse og kroppsfettprosent. Disse skanningene er enkle å gjennomføre, selv om du må holde deg i ro for at de skal fungere.

Statistikken du får, inkluderer kroppsfettprosent, muskelmasse, fettmasse, kroppsvann og BMI. Dette gir deg også en grov oppfatning om hva dette betyr med tanke på kjønn, vekt og høyde.

Det er vanskelig å avgjøre hvor presise de ulike måleverdiene er, men vi opplevde det som nyttig når det gjaldt å danne seg en omtrentlig oversikt. Du vil også kunne spore disse over en lengre tidsperiode og se om du kan forbedre resultatene.

Pulsmåleren viste seg å være korrekt, og resultatene våre stemte overens med målinger som ble gjort med andre enheter. Pulsmåleren fungerte best i Samsungs egne apper, men du kan også benytte disse funksjonene i Wear OS-verktøy fra tredjeparter som Strava og Nike Running Club.

Vi opplevde også at GPS-funksjonene fungerte godt når vi tok klokken med ut på løpetur og den oppga akkurat den samme posisjoneringen som andre enheter.

Noe det er viktig å merke seg, er den begrensede kompatibiliteten hos enkelte helse- og aktivitetsfunksjoner. EKG- og blodtrykkverktøyet er bare tilgjengelige når du kobler Galaxy Watch 4 til en Samsung-mobil.

Dette er ganske frustrerende. Det betyr at denne klokken kanskje ikke er det beste valget for deg hvis du ikke har en Samsung-mobil. Alternative enheter fra merker som Garmin tilbyr lignende funksjoner – for alle mobiler.

Batteritid

Galaxy Watch 4 i størrelsen 44 millimeter – enheten vi testet – drives av et batteri på 361 mAh. I vår testperiode var batteritiden sterk. I våre tester holdt denne smartklokken det gående i minst to dager på én opplading, selv ved iherdig bruk. Hvis du ikke regelmessig benytter deg av treningsfunksjoner, kan du vente deg at klokken vil holde ut i hele tre dager.

40-millimeteren leveres med et mindre batteri på 247 mAh, og vi har ennå ikke fått testet hvor godt dette fungerer. Våre tidligere erfaringer med smartklokker fra Samsung har vist oss at det er en lite forskjell i batteritiden på den store og den mindre modellen, men du kan likevel ikke vente deg at 40-millimeteren er dramatisk annerledes.

Det følger med en ladeplate i pakken. Det er ganske overraskende, med tanke på at Samsung har fjernet disse fra sine mobiltelefoner de senere årene. Men du får bare med kabelen her, så selve ladeboksen må du skaffe deg separat – eller koble platen direkte til en USB-kompatibel enhet.

Burde jeg kjøpe Samsung Galaxy Watch 4?

Kjøp den hvis …

… du har en Samsung-mobil

Noen av de beste Samsung Galaxy Watch 4-funksjonene er låst til Samsung-mobiler, så hvis du allerede har en slik mobiltelefon, får du mest mulig ut av denne smartklokken.

… du vil ha en suveren programvare for smartklokker

Samsungs Tizen-variant har utviklet seg mye de senere årene og blitt kombinert med funksjonaliteten i Wear OS. Dette gir deg tilgang til hele utvalget av apper for kroppsdingser på Google Play Store.

… du vil ha en omfattende aktivitetsopplevelse

Samsung Galaxy Watch 4 er ikke den mest fullspekkede treningsklokken du får kjøpt, men den passer godt for de aller fleste med kjernefunksjoner som GPS, en god pulsmåler og en mengde andre verktøy – selv om du trenger en Samsung-mobil for å få glede av enkelte funksjoner.

Ikke kjøp den hvis …

… du har iPhone eller en Android-mobil som ikke er Samsung

Samsung har gitt blaffen i å støtte iPhone på Galaxy Watch 4. Dette er frustrerende for dem som har en iPhone, men som ikke vil ha en Apple Watch. Og som vi har nevnt tidligere er noen av helsefunksjonene ikke kompatible med Android-mobiler fra andre psodusenter.

… da allerede har en Samsung Galaxy Watch

Hvis du allerede har en relativt ny generasjon av Galaxy Watch, trenger du trolig ikke Galaxy Watch 4. Den kommer ikke med veldig mye nytt, særlig ikke sammenlignet med Galaxy Watch Active 2, og da er den kanskje ikke noe for deg.

… du vil ha en roterande fas

En av de mest spennende unike funksjonene i Galaxy Watch-serien er dens roterende fas – men det får du ikke på standardutgaven av Galaxy Watch 4. Hvis du vil ha en fysisk, roterbar fas, kan du heller ta en titt på Galaxy Watch 4 Classic.

Først testet: august 2021