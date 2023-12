Vi har testet Sonos Move 2 – med stor og deilig lyd

Sonos Move 2 serverer energisk, men likevel luksuriøs lyd som balanserer kraftig bass med raffinerte klassiske instrumenter. Dens større skala sammenlignet med mindre Bluetooth-høyttalere er tydelig, men både størrelsen og prisen kan bli for mye for noen brukere. Men kombinasjonen av alternativer for både å kunne bruke den som hjemmehøyttaler og muligheten til å ta den med gir en virkelig stor fleksibilitet.

Hvorfor du kan stole på TechRadar Våre ekspertvurderinger bruker timer på å teste og sammenligne produkter og tjenester, slik at du kan velge det beste for deg. Finn ut mer om hvordan vi tester .

Sonos Move 2: Kort sammendrag

Sonos Move 2 er den nye store, bærbare høyttaleren fra Sonos. Den er designet for å være en hjemmehøyttaler som du bare kan ta med deg ut når du føler for det.

Sonos Move 2 er noe større og tyngre enn mange andre Bluetooth-høyttalere, men den har også veldig god lyd og lang batterilevetid. Den kan holde det gående i 24 timer (og det gjorde det i testen vår). Ulempen er at all denne teknologien kommer til en seriøst høy pris. Ved lansering i Norge la den seg på hele 4990 kroner.

Sonos Move 2 gjør alt den trenger for å prestere ekstremt bra. Den har en flott lyd med dybde, vekt og detaljer som vil tilfredsstille kresne lyttere, og den er morsom og høy nok for fester. Lydstyrken er en del av fordelen. Der andre bærbare høyttalere begynner å høres dårlig ut ved maksimalt volum, fortsetter Move 2 å lyde bra.

Siden en blanding av Bluetooth og Sonos Wi-Fi-tilkobling nå også tilbys av andre Sonos-høyttalere – spesielt Sonos Era 100, som høres omtrent likt ut, men koster rundt halvparten – har den nye Move 2 vanskeligere for å rettferdiggjøre prisen enn forgjengeren hadde. Men hvis du allerede har et Sonos-oppsett, og hvis du vil ha den spesielle blandingen av kraft og funksjonalitet som Move 2 leverer – og du dessuten har budsjettet til det – så kan den absolutt anbefales. Den er stilig og fleksibel, og den låter veldig bra.

Men hvis du er mer budsjettbevisst, eller hvis du ikke trenger alle funksjonene den tilbyr, kan det være bedre å spare penger og se på den stasjonære Sonos Era 100, den billigere og noe mindre – både i lyd og pris – Sonos Roam.

Toppen av Sonos Move 2 har berøringsfølsomme knapper for bytte av spor og volum. (Image credit: Future)

Sonos Move 2: Pris og tilgjengelighet

Kom i butikkene i september 2023

Ved lansering priset til 4990 kroner.

Sonos Move 2 ble lansert i september 2023 og gikk inn for landing i et marked der vi nesten drukner i bærbare høyttalere. Mange av dem til priser mellom 1000 og 2500 kroner, så det er et godt stykke opp til Sonos Move 2 prismessig. Men størrelsen har selvfølgelig også betydning og for eksempel UE EpicBoom, som ligner Sonos Move 2 i størrelse, koster 4390 kr. Sonos-produktene kommer ikke på salg så ofte, så du må være oppmeksom hvis du vil finne dem på rabatt.

Sonos har alltid vært et premiummerke, og Sonos Move 2 er omtrent like premium som bærbare høyttalere kan bli. Få konkurrenter, som Bang & Olufsen Beosound A5, tør å gå høyere enn dette.

Sonos har selvsagt et rimeligere alternativ i form av Sonos Roam, som i pris (og størrelse) er nærmere det folk forbinder med Bluetooth-høyttalere. Så Move 2 er for folk som ikke vil ta til takke med den relativt komprimerte lyden til Roam.

Sonos Move 2: Spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Row 0 - Cell 1 Vekt: 3 kg Mål: 160 x 241 x 127mm Batteritid (angitt): 24 timer Tilkoblinger: Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB-C Elementer: 2x diskanthorn, 1x midwoofer Aux-in: Ja, via USB-C adapter Opplading: Sonos ladestasjon eller USB-C Mikrofon: Ja Vanntetthet: IP56

Sonos Move 2 med tilhørende ladeenhet. Du kan også lade den direkte via USB-C. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Move 2: Funksjoner

Wi-Fi eller Bluetooth, samt valgfri line-in

24-timers batteritid holder i test

Touch-kontroller på toppen fungerer godt

Sonos Move 2 har både Bluetooth og Wi-Fi som tilkoblingsmuligheter, akkurat som forgjengeren. En kombinasjon som nå finnes i flere enheter i Sonos-serien. Ikke bare Move 2 og Roam har Bluetooth og Wi-Fi, men også Sonos Era 100 og Sonos Era 300.

I likhet med Era 100 og Era 300, har den en USB-C-port som fungerer som en linjeinngang (også for en 3,5 mm-kontakt hvis du har Sonos-adapter), og en oppdatert rad med berøringskontroller på toppen, samt en langstrakt grop som justerer lyden opp eller ned når du beveger ringetonen den ene eller den andre veien. Spill av/pause og forover-knappene er her også, sammen med en indikator for stemmestyringssystemet – igjen en egenskap den deler med de andre høyttalerne, inkludert både Alexa og Sonos.

Og i likhet med Era 100, har Move 2 et høyttalersystem med tre drivere, med to vinklede diskanthøyttalere som peker til venstre og høyre (for å skape stereo), og en sentral mid-woofer. Dette betyr at forskjellen mellom Move 2 og Era 100 nesten bare er batteriet og den mer robuste konstruksjonen til Move 2.

Sonos hevder at enheten har 24 timers batteritid, altså det dobbelte av hva den opprinnelige Sonos Move kunne skilte med. Og etter våre erfaringer oppnår den faktisk dette – i hvert fall når volumet ikke skrus opp for høyt. Vi opplevde at den i gjennomsnitt tapte seg med ca. 4 % per time når du spiller over Wi-Fi med et volum på ca. 25 %.

Vi opplevde dessuten at den mister omtrent 20 % batteri når den blir stående i 24 timer. Den har en hvilemodus som den automatisk går inn i når den er inaktiv, noe som effektivt stanser dreneringen av batteriet. Men du kan ikke vekke den fra hvilemodus med fjernkontrollen, du må trykke på strømknappen på baksiden for å vekke den igjen. En bonus med batteriet denne gangen er at du kan lade telefonen fra det ved å koble den til USB-C-porten. Du trenger ikke gjøre så mye – bare koble den til og hvis den ikke begynner å lade med en gang, trykk på strømknappen på baksiden.

Som med alle Sonos-systemer er det enkelt å sette opp. Sonos-appen oppdager enheten umiddelbart og går raskt gjennom prosessen med å legge den til Wi-Fi og Sonos hjemmenettverk samt å oppdatere den med ny programvare.

Du kan også aktivere Auto TruePlay her, som automatisk justerer lyden til omgivelsene dine og oppdateres med noen minutters mellomrom fordi høyttaleren hele tiden overvåker seg selv. Sonos har fortalt oss at denne funksjonen er mindre effektiv enn den fullstendige Trueplay- eller Quick Tune-funksjonen på deres nyere høyttalere. Vi er ikke sikre på at det gjør så mye forskjell her, men det er bedre enn ingenting. Man kan også bruke to Move 2-høyttalere for få et mer overbevisende stereoanlegg, men da vil nok mange foretrekke den noe rimeligere Era 100.

Du kan stille inn stemmestyringsinnstillingene fra appen, enten ved å aktivere Amazon Alexa eller Sonos Voice Control, som i utgangspunktet bare lar deg velge og spille musikk. Da foregår funksjonene direkte på høyttaleren, uten at kommandoer og så videre er sendt til skyen for behandling, noe som er fint hvis du er personvernbevisst. En fysisk bryter på baksiden deaktiverer mikrofonen helt hvis du foretrekker det. På baksiden nederst finner du også USB-C-porten.

Bluetooth-paring slås også av og på ved hjelp av en knapp på baksiden som du holder nede et kort øyeblikk. Det dukket umiddelbart opp som et alternativ på enhetene dine etter det. Du kan bruke Bluetooth-tilkoblingen eller den valgfrie linjeinngangen (en separat 3,5 mm til USB-C-adapter kan kjøpes) for å koble til Move 2 og deretter sende lyden rundt til andre Sonos-høyttalere. Så vi kunne koble Move 2 til en Bluetooth-kilde og bruke Sonos-appen til å sende lyden til Sonos Arc. Det fungerte perfekt sømløst via systemvisningen i Sonos-appen. Trykk på det firkantede «kringkastings»-ikonet på Move 2 for å velge andre Sonos-høyttalere å sende lyden til.

Funksjoner: 4.5/5

På ladestativet kan Sonos Move 2 opptre som en hvilken som helst annen Wi-Fi-høyttaler i hjemmet. (Image credit: Future)

Sonos Move 2: Lydkvalitet

Utmerket balanse og flotte detaljer

Ingen forskjell mellom Bluetooth og Wi-Fi

Ikke ekte stereolyd

Det er ingen merkbar forskjell i lydkvalitet mellom Bluetooth og Wi-Fi (i Sonos-appen) på Sonos Move 2. Så vurderingen av lyden gjelder begge kilder.

Det vil kanskje ikke overraske Sonos-kjennere å høre at Move 2 avgir fantastisk lyd. Den er i stand til å skape stor dybde i den lave enden på en måte som utnytter størrelsen og vekten. Bassen vibrerer merkbart og legger ned en solid bunn, uten å føle at den overdriver.

Kraftig bass er ganske vanlig i bærbare høyttalere, men det kan ofte føles overdrevet og som om høyttaleren ikke helt klarer å kontrollere bassen nøyaktig. Med Sonos Move 2 opplever vi en bass som er virkelig godt balansert, noe vi også er vant til med Sonos-utstyr.

I mellomtonen har instrumentene nok plass til å uttrykke seg, og det føles absolutt ikke som et lite lydbilde. Det har fin spredning. Vi tror høyttaleren sliter mest med klarhet her i spesielt kompakte spor. Du kan få litt bedre presisjon fra noe sånt som HomePod 2, eller helt sikkert fra Sonos Era 300 – som begge har samme pris eller er billigere, men de er ikke bærbare. Sonos Move 2 håndterer innholdet helt fint, men det har noen begrensninger her.

I diskanten er den igjen skarp og i total kontroll. Små diskantdetaljer hever seg fint over mellomtonen, uten å forstyrre lyden. Som med Era 100, som har et lignende høyttalerarrangement, vil vi ikke si at Move 2 leverer ekte stereolyd. Sitter du rett overfor den på optimal avstand, vil du imidlertid kunne høre stereoseparasjonen ganske tydelig. Men det vil bare ikke være slik de fleste bruker Sonos Move 2. Og når den er utendørs eller befinner seg i et hjørne inne, får du rett og slett ikke den nøyaktige stereolyden. Men vi tror de vinklede høyttalerenhetene bidrar til det brede lydbildet.

Spørsmålet om Move 2 er egentlig ikke om den høres bra ut. Det gjør den virkelig. Det er om den høres godt nok ut for prisen, som utvilsomt er høy. Lyden er utrolig nær Sonos Era 300, men du kan nesten kjøpe to Era 100-modeller for samme pris som en Sonos Move. Men du kan ta Sonos Move 2 med på farten, og her leverer den virkelig høy og solid lyd.

Lydkvalitet: 4.5/5

Baksiden av Sonos Move 2 har et håndtak sammen med noen flere knapper. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Move 2: Design

Lekker konstruksjon og flotte materialer

Slank design som ser flott ut som hjemmehøyttaler

Et ekte håndtak ville nok vært bedre

Sonos Move 2 er bemerkelsesverdig lik den opprinnelige Move, men med en ny finish på plasten, en litt annen kurve på kantene og et nytt topppanel. Alt dette er i tråd med Sonos sitt nye designspråk, som ble introdusert med Era 100- og Era 300-høyttalerne. Nå leveres den også i en ny farge, da den i tillegg til sort eller hvit også finnes i en fin olivenfarge. Som er nøytral uten å være kjedelig. Moteriktig, men ikke prangende.

Og i tillegg til å ligne på originalen, har den stort sett også samme dimensjoner og vekt. Sammenlignet med mer bærbare høyttalere som en JBL Flip 6 eller Sonos sin egen Roam, er den ganske stor. Vekten på 3 kg presser også litt på definisjonen av bærbar, avhengig av hva du vil gjøre med den. Den er for tung å ha med seg i sekken på tur, men det er ikke noe problem å bære den ut i hagen for en kopp kaffe eller mens man luker. Men en eldre person kan oppleve den som for stor til å bære rundt på.

En faktor med vekten er hvordan du bærer den. Håndtaket på baksiden er helt greit å gripe og føles bunnsolid som bærehåndtak, men vekten er ubalansert, så igjen, hvis noen har problemer med grep eller styrke, kan det være utfordrende. Det «usynlige» håndtaket gjør at Move 2 ser bra ut i hjemmet når den ikke er i bruk, men rent praktisk ville nok et standard bærehåndtak på toppen vært mer nyttig for flere.

Ladedokken er den eneste delen som ikke føles fullt så grundig konstruert som resten. Det er ikke fordi det er noe galt med det som sådan, den er bare tyn og lett. Høyttaleren er IP56-klassifisert, noe som betyr at den tåler å bli sprutet på og å være lett nedsenket i vann, i tillegg til at den er beskyttet mot en del støv eller sand. Du vil oppdage at mange av de beste vanntette høyttalerne kan gjøre det bedre, men det er greit for det Move 2 er designet for – den tåler å bli regnet på, stå ute eller sprutes på med vann ved et uhell.

Design: 4/5

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Move 2: Verdi for pengene

Den er dyr sammenlignet med andre Sonos-høyttalere.

Men den tilbyr en unik kombinasjon av fleksibilitet og lydkvalitet

Til syvende og sist verdt det hvis du trenger det den tilbyr

Vi kom inn på dette emnet på slutten av lydkvalitetsdelen. Utfordringen for Sonos Move 2 er egentlig hva annet du kan få for den prisen. Du får en Sonos Era 300, som låter merkbart bedre. Eller (nesten) to Sonos Era 100-enheter, noe som kan bety at du ikke trenger portabiliteten. Eller en Era 100 og en Sonos Roam, som gir deg portabilitet og kraft i separate enheter.

Det betyr ikke at Move 2 gir deg dårlig valuta for pengene, fordi den leveres med en spesiell blanding av funksjoner og fleksibilitet. Batteritiden er veldig lang sammenlignet med andre bærbare høyttalere, lydkvaliteten er veldig god, og den er så fleksibel med sin kombinasjon av Wi-Fi og Bluetooth (og muligheten til å sende Bluetooth-lyd til andre Sonos-enheter).

Så hvis du vil ha Move 2, må du være ute etter akkurat det den tilbyr. Med denne spesielle blandingen av høykvalitetslyd, lang batteritid og tilkobling, vil du være glad for at du ikke gikk på kompromiss med budsjettet for å få akkurat dette.

Verdi: 3/5

Sonos Move 2 er en herlig høyttaler, men prisen vil garantert avskrekke noen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Burde du kjøpe Sonos Move 2?

Swipe to scroll horizontally Sonos Move 2 Features Noter Karakter Funksjoner Mange tilkoblingsmuligheter og brukervennlig appadministrasjon. 4.5/5 Lydkvalitet Kraft nok for fester, detaljert nok for personlig lytting. Fyldig og deilig lyd. 4.5/5 Design Den er solid bygget og ser flott ut, men den er også stor og tung. 4/5 Verdi Den spiller bra, men prisen er høy. 3/5

Kjøp den hvis ...

Du vil ha kraftig lyd utendørs

Sonos Move 2 er i stand til å spille høyt, med en detaljert og fint balansert lyd. Den kan enkelt gi god musikk utendørs i høy kvalitet.

Du vil ha en innendørs- og en utendørshøyttaler

Den tilsvarer i grunnen en Sonos Era 100, men med batteri og vanntetthet. Det er en flott hjemmehøyttaler som du også kan ta med deg ut.

Du vil ha lang batteritid for en bærbar høyttaler

En batteritid på 24 timer er utmerket for en Bluetooth-høyttaler, og det klarer den helt fint.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil ha en billig Bluetooth-høyttaler

Det finnes mange billigere høyttalere på markedet. Her betaler du både for lyden, den brukervennlige appen og selve Sonos-systemet. Hvis du bare vil ha billig lyd, finnes det andre alternativer.

Du vil ha en liten og lett høyttaler

Den er stor og veier 3 kg. Håndtaket på baksiden ligger ikke akkurat godt i hånden, så selv om den er bærbar, kan du ikke slepe rundt på den hele dagen.

Sonos Move 2: Andre alternativer

Sonos Roam

En bærbar Sonos-høyttaler med Wi-Fi og Bluetooth til under halvparten av prisen av Move 2. Jada, lyden er et hakk under og batteritiden er kortere, men du får mesteparten av funksjonaliteten her. Les hele vår anmeldelse av Sonos Roam.

UE Epicboom

Ultimate Ears Epicboom er en skikkelig fin Bluetooth-høyttaler i stort sett samme format som Sonos Move 2. Den leverer også flott lyd, som er nesten like imponerende som lyden Move 2 leverer. Les vår anmeldelse av Epicboom.

Slik testet vi Sonos Move 2

Sonos Move 2 er mye større enn Era 100, til tross for lignende lyd- og tilkoblingsteknologi. (Image credit: Future)

Testet i over tre uker

Testet hjemme og i hagen

Brukes primært med Spotify, Apple Music og podcaster

Vi testet Sonos Move 2 i over tre uker hjemme og brukte den som primær musikk-kilde i løpet av den tiden – mens vi jobbet hjemme ved skrivebordet, innendørs med lavere volum; og vi tok den med i sommerhuset og i parken, hvor vi skrudde opp volumet mer.

Vi brukte den først og fremst med Spotify, testet via Bluetooth og via Wi-Fi ved å bruke Sonos-appen til forskjellige tider for å sikre at det ikke var forskjeller i lydkvalitet. Vi hørte også på noen podcaster på den.

Vi sammenlignet den direkte med Sonos Era 100, så vel som Ultimate Ears Epicboom. Vi hadde også Sonos Era 300 tilgjengelig, så vi lyttet til den for å sammenligne.