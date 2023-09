Vi tester UE Epicboom - en Bluetooth-højttaler, der leverer stor lyd

Vi har for nylig modtaget den nye Ultimate Ears Epicboom til test, som er den seneste model i en lang række imponerende Bluetooth-højttalere fra lydmærket. Dette er en imponerende sag hele vejen igennem, fra konstruktionen til lyden og prisen. Den har en lydkvalitet, der vil fylde rummet uanset størrelsen, men den har også en pris, der kan gøre et mærkbart indhug i bankkontoen. Det er op til hver enkelt, om de vil betale prisen, men der skal ikke være tvivl om, at lyden er fremragende.

Robust og enkelt design

UE Epicboom - Fakta (Image credit: Ulitmate Ears / Logitech) - Pris: 2.799 kroner

- Batterilevetid: Op til 17 timer

- IP67-klassificeret (vandtæt og støvtæt)

- Maximal lydniveau: 94 dBC (normal) og 95 dBC (udendørs boost)

- Drivere: To aktive mellemtonehøjttalere på 45 mm og en basenhed på 120 mm

- Mobil rækkevidde: Op til 55 meter

- Vægt: 1.979 gram

Ultimate Ears plejer at gå efter enkle designs med ensfarvede højttalere, hvor den eneste detalje, der virkelig skiller sig ud, er logoet, der minder lidt om et kors. Samme tema er valgt til den nye UE Epicboom-højttaler, med et design, der ligner genbrugsmateriale, da det er nistret med forskellige farver. Det giver højttaleren lidt ekstra karakter, og man ser det først, når man kommer tæt på.

Det er en ret stor Bluetooth-højttaler med en vægt på næsten 2 kilo, hvilket vi alligevel synes er helt acceptabelt at bære over korte afstande til stranden og lignende, især med tanke på dens praktiske bærehåndtag. Samtidig er den meget mindre end den betydeligt tungere Hyperboom, der vejer næsten 6 (!) kilo. Hvis du ønsker noget med en kraftig lyd, der minder om Hyperboom, men i en mere kompakt form, så er UE Epicboom svaret. Og du kan også tage højttaleren med på stranden, for UE Epicboom har en IP67-klassificering, hvilket betyder, at den er både vandtæt og støvtæt. Hvis den ved et uheld skulle havne i poolen, flyder den ovenikøbet.

Bærehåndtaget sidder magnetisk fast på højttaleren. Nederst er USB-C-porten til opladning. (Image credit: Peter Hoffmann)

Lyd og volumen

Med tanke på Bluetooth-højttalerens størrelse forventede vi en kraftfuld lyd fra UE Epicboom, og det fik vi virkelig. Allerede ved 50% volumen pumpes den basrige 360-graders lyd ud kraftigt nok til at fylde en stue uden problemer. Ved maksimal volumen? Forvent at skulle råbe for at blive hørt, hvis du forsøger at tale med nogen i rummet, og forvent, at dine naboer måske bliver lidt irriterede over lydniveauet. Skal du spille større lokaler op, kan du parre højttaleren med flere enheder for en endnu kraftigere lyd, og når du er udendørs, kan du aktivere udendørs-tilstanden via appen for at få ekstra smæk på lyden.

Du finder alle knapperne øverst på højttaleren. (Image credit: Peter Hoffmann)

UE lover cirka 17 timers batterilevetid fra Bluetooth-højttaleren, hvilket selvfølgelig varierer lidt afhængigt af, hvor høj volumen du spiller med. Virksomhedens tal er baseret på standardvolumen, der er sat til 45%, men vi tror, at de fleste vil spille lidt højere, og derfor kan du forvente et lidt lavere tal. Ifølge vores tests fik vi en omtrentlig batterilevetid på 12 timer fra højttaleren, men det vi spillede ind imellem også temmelig højt. Hvis du bare vil lytte til stille og rolig musik i baggrunden, kan du godt ramme de 17 timers spilletid.

Tilhørende app

Vi ved, det er irriterende at skulle downloade apps til hver ny enhed, man køber. Men vi kan trøste dig med, at den tilhørende app til UE Epicboom er så simpel som det kan være. Når du har downloadet den, finder den automatisk højttaleren, og der er kun et par knapper og indstillinger, du skal tænke på. En volumenkontrol, simpelt. En knap til at slå udendørs-tilstanden til og fra, en knap, hvis du vil parre en ekstra enhed, og vigtigst af alt - højttalerens equalizer (EQ).

Ærligt talt behøver du ikke rode meget med EQ-indstillingerne på denne højttaler, da den adaptive EQ gør et fremragende arbejde med forskellige genrer. Men hvis du vil justere lyden efter dine præferencer, kan du vælge mellem Signature, Bass Boost (altid vores favorit), Game/Cinema, Deep Relaxation eller Podcast/Vocal.

I appen kan du også slå Bluetooth-standby til. Det gør det muligt at tænde højttaleren via appen, selv når den er slukket. Det er ret praktisk og en virkelig god funktion at få med. Det er også muligt at forbinde højttaleren til Spotify eller Amazon Music. Når du har gjort det, kan du vælge fire sange eller podcasts, som bliver tændt, når du holder play/pause knappen inde. Det fungerer fint, selv om de fleste nok alligevel vælger at styre deres musik på telefonen.

Appens menu EQ valgmuligheder

Skal du købe UE Epicboom?

Med UE Epicboom får du en kraftig Bluetooth-højttaler med en imponerende 360-graders baslyd, der når høje lydniveauer uden at gå på kompromis med lydkvaliteten, og som kan fylde store stuer uden problemer. Med hensyn til design får du den velkendte UE-stil med en robust konstruktion, der er skabt til at klare udendørs brug i både vådt og tørt vejr.

Det eneste, der egentlig ikke lever op til vores forventninger, er batterilevetiden, som forkortes, når du skruer op for volumen over 50%. Men ok, der findes nok ikke nogen Bluetooth højttalere på markedet, der rammer den lovede batterilevetid, hvis du skruer lyden op på maks. Højttaleren koster 2.799 kr. kroner, så det er da lidt af en investering. Men hvis du har budgettet til det og leder efter en højttaler, der leverer virkelig god lyd, og som samtidig er vandtæt og ret kompakt, så er UE Epicboom Bluetooth-højttaleren for dig.