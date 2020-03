Anmeldelse: Ultimate Ears Hyperboom

Hyperboom er den største højttaler fra Ultimate Ears og den spiller op til fest, hvad enten du befinder dig inde eller udendørs. Den har et enkelt og diskret design samt to Bluetooth-radioer, så du kan tilslutte og skifte imellem to telefoner på samme tid. Lyden er glimrende og det eneste negative er vægten samt den relativt høje pris.

Ultimate Ears Hyperboom er en kraftig party-højttaler, som leverer feststemning både ude og indendørs.

Ultimate Ears er en af de store spillere inden for transportable Bluetooth-højttalere, og især deres Boom-seriefigurerer jævnligt på listerne over de bedste modeller på markedet. Indtil nu har højttalerne været forholdsvis små og lette at tage med på farten.

Det ænder sig med UE Hyperboom. Dette er nemlig til dato den største højttaler de har lavet, og dette med en ganske pæn margin. Her er tale om en ægte party-højttaler, som minder mere om fortidens ghettoblastere end moderne bluetooth-højttalere, og lover at holde festen kørende til langt ud på de sene nattetimer, hvad enten dette foregår inde eller udendørs.

Pris og tilgængelighed

Ultimate Ears Hyperboom er i butikkerne nu og kan købes til en vejledende pris på 2.999 kroner

Specifikationer: Frekvensrespons: 45 - 20.000 Hz Højttalerelementer: 2 x 114 mm woofer, 2 x 25 mm tweeter, 2 x 89 mm x 190 mm passive radiatorer Bluetooth: 5.0 Trådløs rækkevidde: op til 45 m Batterilevetid: op til 24 timer Mål: 364 x 190 x 190 mm Vægt: 5,9 kg

Design og tilslutningsmuligheder

Højttalerne fra Ultimate Ears har alle et sporty udtryk, præget af stof og plastik. Dette videreføres i Hyperboom, som dog alligevel fremstår lidt mere diskret end sine forgængere, idet den kun fås i sort og ikke i alle de sædvanlige pangfarver og mønstre. Den skiller sig dog stadig ud fra tilsvarende modeller fra konkurrenter som JBL og Sony, som satser på et mere voldsomt udtryk og i Sonys tilfælde sågar blinkende lys i alle regnbuens farver.

En anden forskel i forhold til tidligere modeller er den firkantede form. Ifølge produktchef for Ultimate Ears, Doug Ebert, er dette valgt for at kunne give den bedst mulige lytteoplevelse med et tilpas bredt stereobillede, i stedet for at sikre 360 graders lyd. Dette kan måske gå lidt imod konceptet ”party-højttaler”, men vi sætter pris på deres prioritering – dette vender vi tilbage til.

Helhedsindtrykket er utrolig godt og UE Hyperboom virker solidt og velbygget. Den vil uden tvivl kunne tåle at blive slæbt rundt og vil tåle at få et par knubs. Den er dertil udstyret med en IPX4-certificering, så den tåler et par dråber vand eller en spildt drink, men lad være med at smide den i svømmepølen, som du kan med mange af de andre Boom-modeller.

En ikonisk detalje, som er blevet overført fra tidligere UE-højttalere, er de store plus- og minus-tegn, som lader dig justere lydstyrken. Normalt er disse placeret på fronten, men her er de placeret på oversiden. Du finder desuden en tænd/sluk-knap og knap til at veksle imellem bluetooth-forbindelser og indgange.

På bagsiden sidder et stort gummidæksel, som er udstyret med et Ultimate Ears-logo i store bogstaver. Under dette sidder en 3,5mm lydindgang, en optisk indgang, en USB-port, som kan bruges til at lade din telefon op, og en ladeport til højttaleren.

Brugeroplevelse

UE Hyperboom betjenes som sagt via knapperne i toppen, blandt andet via de store plus- og minus-symboler, som vi allerede har nævnt. Resten af betjeningen foregår via en tænd/sluk-knap og de fire kildeknapper, som er placeret i en cirkel med en play/pause-knap i midten.

Du tilslutter en Bluetooth-enhed ved at holde Bluetooth-knappen nede – og her er en af de unikke funktioner ved Hyperboom. Du kan nemlig tilslutte to Bluetooth-enheder på samme tid og let skifte imellem dem. Du kan med andre ord have to DJs til den næste fest, som hver især kan skiftes til at styre musikken. Når man skifter til en ny enhed, sættes den gamle automatisk på pause, imens afspilning starter fra den nye. Det er værd at notere sig, at UE Hyperboom kun er udstyret med Bluetooth og ikke Wi-Fi. Det vil måske undre nogen, men det er noget man har valgt, da Bluetooth skulle være lettere at bruge.

Via den tilhørende Boom-app får du flere justerings- og kontrolmuligheder. Her kan du eksempelvis koble Hyperboom sammen med flere UE-højttalere, du kan udskifte lydkilder og justere volumen, samt vælge playlister fra Amazon Music, Deezer eller Spotify, som kan startes ved at holde Play-knappen nede i tre sekunder. Du får desuden en fembånds equalizer, som lader dig justere lyden, eller den nye Adaptivre EQ-funktion, som automatisk tilpasser lyden til omgivelserne. Placerer du eksempelvi Hyperboom i et hjørne, vil refleksionerne fra væggen hæve bassen. Dette vil den automatiske EQ kompensere for ved at sænke bassen i appen. Modsat vil den hæve bassen, hvis højttaleren er placeret midt i lokalet, så du ikke mister bas. Vi oplevede, at dette fungerede rigtig godt og det er rart, at man ikke behøver tænke over det, fordi det klares helt automatisk.

Batterilevetiden er opgivet til imponerende 24 timer. Dette kræver dog, at du ikke spiller med mere end 50% i lydstyrke. Dette fik vi også bekræftet direkte fra UEs produktchef. Spiller du op til en fest, bør du derfor regne med en noget kortere levetid, så husk at tage opladeren med dig, hvis du tager højttaleren med dig. Batteriet skulle dog stadig holde længe nok til de fleste fester, så længe du husker at lade den helt op, inden du går hjemmefra.

Lydkvalitet

Det mest positive ved Hyperboom er, at den imponerer, når det kommer til lyden. Hvor tidligere højttalere fra Ultimate Ears har haft en tendens til at være lidt skarpe i diskanten, er lyden i Hyperboom anderledes imponerende. Dertil lever den fuldt op til sit navn og kan spille HØJT. Du får ingen problemer med at fylde en stor stue eller have med musik. Her er tale en om velbalanceret partyhøjttaler. Bassen er ikke for tung og du vil stadig kunne høre detaljerne i musikken, uanset hvilken musikgenre du bedst synes om. Bastunge numre som eksempelvis Billie Eilish' ”Bad Guy” demonstrerer fint, hvordan højttaleren kan levere en god bund med en dyb bas, som ikke mudrer lydbilledet som helhed. Også The Weekends seneste hit ”Blinding Lights” fremhæver den gode basgengivelse, uden tegn på ”skratten”, og de flotte 80’er inspirerede synthesizere får frit spil uden at blive for skarpe eller skingre.

Björk-klassikeren ”Army of Me”, som også har en tung bas, efterlader et lignende indtryk, og du får her også et fuldendt lydbillede med syngende symbaler og klar vokal, uden tegn på forvrængning, selvom du skruer godt op for lydstyrken.

Er du mere til guitaerer og klassisk musik, kan vi konstarere, at Hyperboom også fint klarer dette, hvor lydbilledet gerne er mere tætpakket, uden at det går ud over klarhed eller detaljer.

Vi vil med andre ord sige, at Hyperboom klarer de fleste musikgenrer godt, så uanset hvordan din musiksmag ser ud, bør du kunne spille op til fest. Skal vi alligevel nævne noget negativt, må det være, at lyden først rigtig åbner sig op, når du når op på en vis lydstyrke. Ved lavere volumen er den lidt mere tilbageholdende. Det er med andre ord en højttaler, som både er lavet til og bedst egner sig til at spille højt.

Konklusion

Hyperboom lever til fulde op til det renomme, som Ultimate Ears har skabt sig – en leverandør af gode Bluetooth-højttalere – og leverer dertil en endnu bedre lyd, end hvad vi før har oplevet fra dem. Her får du et velbalanceret lydbillede med god bas og masser af volumen, uden at lyden bliver skinger i de høje toner.

Vi kan særligt godt lide den dobbelte Bluetooth-mulighed, som betyder, at du kan have to DJs til din næste fest. Nu vi er ved Bluetooth er det værd at nævne, at dette er den eneste trådløse tilslutningsmulighed, hvorfor du ikke får Wi-Fi, ligesom det er tilfældet med eksempelvis Sonos Move.

Fordi her er tale om en transportabel højttaler, bør vi også nævne, at Hyperboom med sine 5,9 kilo er ganske tung at slæbe rundt på. Den gode lyd har samtidig en pris, som ligger i den høje ende.

Vil du have høj og god lud til din næste fest, bør du dog stadig overveje at kigge nærmere på Ultimate Ears Hyperboom.