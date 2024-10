Tesla får måske digital nøgle til Apple Watch

En nylig opdatering af Tesla-appen til iPhone har afsløret, at virksomheden muligvis arbejder på en ledsagende app til Apple Watch-brugere, som kan omfatte digital nøglefunktionalitet og være kompatibel med alle de bedste Apple Watch-modeller.

Elon Musk antydede tidligere i år at en Apple Watch-app til Tesla-ejere kunne være på vej, og nu har vi fået vores første glimt af den.

Ifølge MacRumors, har "Tesla i sidste uge opdateret sin iPhone-app med nye Control Centre-kontroller på iOS 18. Derudover tilføjede den seneste version af appen skjulte kodehenvisninger til en kommende Apple Watch-version af appen.«

Rapporten viser, at koden indeholder funktionalitet til at bruge et Apple Watch som en digital nøgle, der kan bruges til at låse din Tesla op på afstand.

En stor opgradering for Tesla-ejere med Apple Watch

(Image credit: Future)

At bruge et Apple Watch til at låse en Tesla op er ikke helt nyt, da den funktion har været tilgængelig i tredjepartsappen Stats app for Tesla i et par år.

Men Teslas kommende opdatering vil bringe officiel funktionalitet til Apple Watch-modeller, så brugerne kan låse deres bil op, selv om deres iPhone løber tør for batteri, eller hvis de ikke har den med sig.

Teslas 2012-2020 Model S- og 2015-2020 Model X-modeller understøtter ikke telefonnøgler og kræver en internetforbindelse for at bruge fjernstart, hvilket gør det sandsynligt, at disse modeller heller ikke vil understøtte den nye oplåsningsfunktion via Apple Watch.

Desværre er der ingen præcis tidsramme for, hvornår Tesla-appen til Apple Watch bliver lanceret, men det faktum, at den nu er dukket op i koden, tyder på, at den er nært forestående.

Apple fortsætter med at udvide sin egen understøttelse af digitale bilnøgler. For nylig kom det frem, at funktionen vil blive udvidet til at omfatte køretøjer fra Volvo, Polestar og Audi, hvilket vil føje flere store navne til en liste, der allerede omfatter BMW, Mercedes-Benz og flere andre.