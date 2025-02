Apple Watch SE 3: Alt, hvad vi ved indtil videre

Når vi taler om bedste smartwatches Lige nu er Apple Watch-serien altid en del af diskussionen - og Apple Watch SE-modellen, som vi indtil videre har modtaget to versioner af, er den mest overkommelige måde at få et Apple-produceret smartwatch om håndleddet på.

I vores anmeldelse af Apple Watch SE 2 kan du læse, at vi var meget imponerede over den sidste model, som blev præsenteret den 7. september 2022. Det er nu mere end to år siden, hvilket får os til at tro, at et Apple Watch SE 3 sandsynligvis ikke er så langt væk.

Apple har selvfølgelig ikke sagt noget officielt endnu - det gør de aldrig, før et produkt rent faktisk bliver lanceret - men her er alt, hvad vi indtil videre har hørt om Apple Watch SE 3: rygter, lækager, kvalificerede gæt og vores egne forhåbninger.

Korte fakta

Hvad er det? Apple Watch SE-modellen for 2025

Apple Watch SE-modellen for 2025 Hvornår bliver det lanceret? Sandsynligvis i september 2025

Sandsynligvis i september 2025 Hvad kommer det til at koste?? Sandsynligvis ca. samme pris som nu - fra 1.999 kroner

Apple Watch SE 3: Mulig lanceringsdato og pris

Det originale Apple Watch SE (Image credit: Apple)

En lancering i september 2025 virker sandsynlig

Den nuværende model koster fra 1.999 kroner

Den originale Apple Watch SE blev lanceret i september 2019, og anden generation af modellen kom i september 2022. Så der er et hul på tre år, og hvis Apple følger samme tidsplan for tredje generation, ser det ud til, at lanceringsvinduet bliver et sted i september 2025 - som nærmer sig med hastige skridt.

Bloombergs Mark Gurman rapporterede i januar, at Apple planlægger at afsløre Apple Watch SE 3 i anden halvdel af 2025. Det ville betyde en lancering sammen med Apple Watch Series 11 og Apple Watch Ultra 3 samt de fire forventede iPhone 17-modeller.

Hvad angår priser, er der endnu ingen rygter eller lækager, der nævner specifikke detaljer, så vi bliver nødt til at se på tidligere priser for at få en idé:

Startprisen for både Apple Watch SE (2020) og Apple Watch SE (2022) har været 1.999 kroner for 40 mm-modellen og 2.299 kroner for 44 mm-modellen.

Apple vil sandsynligvis gerne holde Apple Watch SE 3 til en overkommelig pris - det er trods alt hovedformålet med modellen - men der kan stadig være en lille prisstigning denne gang. Vi ville selvfølgelig være glade for en lavere pris, men det virker ikke så sandsynligt.

Apple Watch SE 3: Læk og rygter

Apple Watch SE 2. (Image credit: TechRadar)

Kan få en urkasse i plastik

Forbedrede sundhedssensorer er mulige

Der har ikke været nogen store mængder lækager om Apple Watch SE 3 endnu, men det betyder ikke, at Apple ikke arbejder på en ny model. De fleste af de rygter, vi hører lige nu, drejer sig om iPhones og iPads, så det kan være, at Apple Watch-teamet er mindre og bedre til at holde informationerne sikre.

Den betroede Apple-reporter Mark Gurman har dog udtalt at vi får et Apple Watch SE 3 i 2025, og at det bliver en »frisk« opgradering med et »nyt design« - præcis hvad det nye design indebærer, har Gurman dog ikke specificeret. Vi gætter på tyndere skærmkanter og slankere former, mere i tråd med Apple Watch 10 end det nuværende Apple Watch SE 2 (som er begyndt at føles ret forældet i sit design).

Der er altid spekulationer om, at Apple kan introducere nye sensorer til sine smartwatches - for eksempel måling af blodsukker/glukose – så det er en mulighed. Derimod ser det ud til, at større innovationer inden for sundhedssporing stadig er et par år væk, baseret på det, vi har hørt. Desuden vil større opgraderinger sandsynligvis dukke op i de dyrere Apple Watch-modeller først.

Gurman har også forudsagt et mere spraglet, børnevenligt design til Apple Watch SE 3, muligvis for at lokke forældre til at købe modellen til deres børn. Vi kan næsten helt sikkert forvente nye farver, nye urskiver og måske nye remme, når Apple Watch SE 3 dukker op - og selvfølgelig vil det blive lanceret sammen med watchOS 12, efterfølgeren til watchOS 11.

Apple Watch SE 3: Hvad vi gerne vil se

Apple Watch SE 2. (Image credit: TechRadar)

Når Apple Watch SE 3 bliver lanceret, forventer vi, at det hurtigt bliver et af de bedste Apple Watch-modeller, men vi har også nogle ideer til, hvordan Apple kan sikre, at det virkelig lykkes. Her er vores ønskeliste til den næste model - vi får se, hvor mange af dem Apple formår at opfylde.

1. En væsentlig prisnedsættelse

Vi har allerede sagt, at det er usandsynligt, at Apple Watch SE 3 bliver væsentligt billigere end sin forgænger, men vi kan altid håbe. Lige nu er der meget prisvenlige smartwatches, der konkurrerer med Apple Watch, hvilket Apple sikkert har bemærket - og måske kan det rygter om skift til en urkasse i plastik bidrager til at sænke produktionsomkostningerne.

2. Bedre sundhedsmåling

Apple Watch SE-serien mangler i øjeblikket nogle af de funktioner til sundhedsmåling, der findes i den almindelige Apple Watch-serie. Apple Watch SE 2 mangler f.eks. funktioner som EKG, iltmåling i blodet og temperaturmåling. Vi håber, at Apple formår at implementere nogle af disse opgraderinger i den nye model, uden at prisen stiger for meget.

3. En always-on-skærm

Vi har egentlig ikke mange klager over Apple Watch SE 2, men en af de største mangler er manglen på en always-on-skærm - noget, der er meget nyttigt på et smartwatch, selv om det påvirker batterilevetiden en smule. Vi ville elske at se denne funktion i Apple Watch SE 3, hvilket sandsynligvis ville kræve en opgradering af skærmteknologien på samme tid.

4. Nogle AI-funktioner

Den store mængde Apple Intelligence-funktioner, der er kommet til iPhones, iPads og Macs i de seneste måneder, er endnu ikke dukket op i noget Apple Watch - og vi håber, at det snart ændrer sig. AI-assistance kan være virkelig nyttig på så lille en skærm, f.eks. gennem smarte resuméer, så længe Apple ikke går for langt med funktionerne.

5. Bedre batterilevetid

Ja, ja ... det er den samme anmodning hvert år med hvert smartwatch. Forhåbentlig lykkes det Apples ingeniører at finde en måde at få mere batterilevetid ud af Apple Watch SE 3. Baseret på vores test klarer Apple Watch SE 2 cirka to dage mellem opladningerne, så vi håber på endnu bedre ydeevne i den næste model.