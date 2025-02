Apple kan være tættere på en foldbar iPhone

Apples foldbare iPhone ser ud til at have taget endnu et skridt fremad.

Virksomheden er måske tæt på at vælge en skærmleverandør.

Apple har haft problemer med at finde en skærm, der var god nok.

Apple har ikke officielt bekræftet, at de er på vej med en foldbar iPhone, men antallet af lækager omkring en sådan enhed gør det meget sandsynligt, at den er under udvikling - og i dag er endnu et rygte dukket op.

Den velkendte blogger Yeux1122 (via MacRumors) siger, at Apple nu er tæt på at vælge en partner til at producere de foldbare skærme til den foldbare iPhone. Oplysningerne kommer fra kilder i Apples forsyningskæde.

Der er ikke mange flere detaljer i øjeblikket, men det antydes, at nogle leverandører nu nærmer sig Apples kvalitetsstandard for foldbare skærme og de mekanismer, der kræves til dem.

Tidligere har vi hørt at projektet med en foldbar iPhone var tæt på at blive aflyst, fordi Apple ikke kunne finde en foldbar skærm, der levede op til deres forventninger. Men nu ser det ud til, at de problemer måske er blevet løst.

Tidligere rygter

Google har allerede udgivet to foldbare telefoner. (Image credit: Future)

Der har allerede været mange tidligere rygter om en foldbar iPhone. Allerede i november blev det rapporteret, at enheden var kommet ud over konceptstadiet og nu var under aktiv udvikling som et fysisk produkt, der skulle lanceres til forbrugerne.

For nylig har vi hørt rygter om, at den foldbare iPhone ville have en hovedskærm på 7,6-7,9 tommer og en mindre ydre skærm på 5,3-5,5 tommer. Den samme kilde har også forudsagt en lanceringsdato engang i 2026 for denne længe ventede telefon. Andre prognoser har antydet, at 2025 ville være året, hvor Apple udgiver en foldbar telefon, men nu hvor vi er gået ind i februar og endnu ikke har hørt noget officielt, virker det mindre sandsynligt.

Det er stadig uvist, præcis hvilken type foldbart design, Apple vælger - klaptelefon eller foldbar. Selvom Apple endnu ikke har lanceret en foldbar iPhone, har foldbare telefoner udviklet sig hurtigt i løbet af det seneste år med flere nye premium-enheder som Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 6 og Samsung Galaxy Z Flip 6, har vi store forventninger til Apples første forsøg med formfaktoren.

