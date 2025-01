Samsung viste en teaser af en triple-foldbar telefon på Galaxy Unpacked 2025

Samsung er allerede markedsleder inden for foldbare telefoner, og ved årets første Samsung Galaxy Unpacked 2025 gav tech-giganten et hint om, hvad der kunne blive den næste store innovation: en trefoldig foldbar telefon.

Under lanceringen, som omfattede præsentationen af Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra og Galaxy S25 Plus, fremviste Samsung en kort produktkøreplan - med en trefoldig foldetelefon som en del af planerne.

Der var ingen datoer eller tidspunkter inkluderet og ingen indikation af, at en sådan enhed ville blive lanceret i år. Men det er rimeligt at antage, at en sådan telefon kan komme hurtigere, end vi tror, da Galaxy Z Fold 6 nu har nået en næsten perfekt formfaktor, og Huawei allerede har haft tid til at udgive en trefoldig enhed.

For flere nyheder fra lanceringen kan du tjekke vores Samsung Galaxy Unpacked liveblogg.

En ny æra for foldbare telefoner

Ikke engang de bedste foldbare telefoner er ikke helt perfekte endnu - de har stadig tykke rammer og synlige folder. Men når det er sagt, er de gode produktivitetsværktøjer. En ekstra skærm ville øge skærmarealet yderligere og gøre det lettere at bruge dem som Android-surfplattor.

Samsungs skærmafdeling har allerede fremvist en Et par prototyper af tripel foldbare koncepttelefoner på CES 2025, så det er klart, at det sydkoreanske firma har overvejet en sådan enhed. Men at se en trefoldig telefon på en officiel køreplan er en meget stærk indikation på, at dette vil blive et rigtigt forbrugerprodukt.

TechRadars tv/display-specialist Matthew Bolton var på CES og så de trefoldige koncepter på nært hold: »Jeg så to versioner af prototypeskærme med trefoldigt design. En, der kan foldes i en Z-form, ligesom Samsung antydede i dagens præsentation, og en, hvor venstre og højre skærm kan foldes over den centrale skærm.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

»Jeg fik ikke selv lov til at folde disse telefoner, men det viste potentialet i disse telefoner, og hvor meget ekstra plads dette layout kan give.

»Det føles virkelig som om, at dette opfylder løftet om 'en tablet, der bliver til en telefon', i den forstand at de, når de er udviklet, vil være omkring 10 tommer i størrelse - som en tablet i fuld størrelse - i stedet for den mini-tabletstørrelse, som Galaxy Z Fold 6 tilbyder. Du skal dog ikke forvente store ændringer i den største ulempe ved foldbare skærme: Du vil se to foldninger i stedet for én.«

Vi har allerede testet andre trefoldige koncepter, som Huawei Mate XT, der imponerede vores telefonanmelder Axel Metz. Så der er ingen tvivl om, at det næste skridt for foldbare telefoner bliver flere folde, i hvert fald på Android-siden af telefonmarkedet, og det ser ud til, at Samsung bliver den næste til at tage det skridt.