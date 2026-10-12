Oppo Find X10 og X10 Pro Max lanceres globalt den 21. oktober

Find X10 Pro Max ser ud til at blive en rigtig topmodel med tre kameraer på 200 MP

Nye prisoplysninger tyder dog på, at telefonerne bliver markant dyrere end forgængerne

Både iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy S26 og Google Pixel 11-serien er allerede blevet lanceret, men det betyder ikke, at vi har set alle årets flagskibsmodeller. Oppo Find X10-serien er stadig på vej, og nu ved vi, hvornår den får sin globale lancering.

Oppo har meddelt på X, at telefonerne lanceres globalt den 21. oktober ved et arrangement på Mallorca i Spanien. Modellerne er allerede udkommet i Kina, så vi ved præcis, hvilke specifikationer vi kan forvente. Den globale lancering finder sted den 21. oktober, og telefonerne er også på vej til Danmark, hvor Oppo allerede har åbnet for forudbestillinger med særlige rabatter og bonusser.

The next chapter of mobile imaging. 📍October 21st, Mallorca, Spain. #OPPOFindX10Series https://t.co/yfHHKMyXeSOctober 8, 2026

På papiret ser telefonerne stærke ud. Oppo Find X10 Pro Max har hele tre kameraer på 200 MP, hvilket vi ikke har set før. Der er tale om et hovedkamera, et ultravidvinkelkamera og et telekamera med 3x optisk zoom. Derudover får du et selfie-kamera på 50 MP, den kraftfulde MediaTek Dimensity 9600 Pro-processor, op til 16 GB RAM (selvom den globale model muligvis kun får maksimalt 12 GB), en 6,78-tommers AMOLED-skærm med en opdateringshastighed på 144 Hz samt et batteri på 8.000 mAh med understøttelse af 80 W kablet og 50 W trådløs opladning.

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Den almindelige Oppo Find X10 er lidt mindre imponerende, men ser stadig ud til at blive en meget kompetent mobiltelefon. Den har to kameraer på 200 MP og et tredje på 50 MP på bagsiden, et selfie-kamera på 50 MP, den kraftfulde MediaTek Dimensity 9600M-processor, enten 12 eller 16 GB RAM, en 6,59-tommers AMOLED-skærm med en opdateringsfrekvens på 144 Hz samt de samme batteri- og opladningsspecifikationer som Pro Max-modellen.

Priserne kan blive rigtig høje

Al den teknologi kan dog få prisen til at stige markant. Et nyt læk fra YTechB (via GSMArena) peger nemlig på priser, der mildt sagt er chokerende.

Oppo Find X10 forventes at få en startpris på 1.399 euro (ca. 10.500 kroner) for modellen med 256 GB lagerplads, mens varianten med 512 GB angiveligt kommer til at koste 1.599 euro (ca. 12.000 kroner).

Oppo Find X10 Pro Max bliver dog den rigtig dyre model. Ifølge oplysningerne vil den kun blive solgt i en konfiguration med 512 GB lagerplads til en pris på hele 1.799 euro (ca. 13.500 kroner).

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De omregnede priser skal naturligvis tages med et gran salt, men til sammenligning blev Oppo Find X9 lanceret til 999 euro (7.500 kroner) i Europa, dengang med 512 GB lagerplads. Hvis lækagen holder stik, betyder det, at Oppo Find X10 får en startpris, der er 400 euro højere, samtidig med at man kun får halvt så meget lagerplads. Vil man have samme lagerkapacitet som forgængeren, skal man betale hele 600 euro mere, hvilket svarer til en prisstigning på 60 procent.

Der har aldrig været en Oppo Find X9 Pro Max, men Oppo Find X9 Pro, som også havde 512 GB lagerplads, kostede 1.299 euro (9.700 kroner). Det betyder, at Find X10 Pro Max ifølge oplysningerne bliver 500 euro, eller 38 procent, dyrere.

Holder rygterne, er der tale om en enorm prisstigning. Hvis en tilsvarende prisstigning finder sted på andre markeder, kunne Oppo Find X10 Pro Max endda blive dyrere end iPhone 18 Pro Max. Selv med tre kameraer på 200 MP kan prisen gøre telefonen svær at sælge.

De officielle priser bliver offentliggjort den 21. oktober, men Oppo har allerede iværksat en forudbestillingskampagne i Danmark. Via Oppos danske hjemmeside kan du betale et forskud på 399 kroner og få en rabatkupon til en værdi af op til 1.899 kroner, som du kan bruge ved købet. Derudover følger et Hasselblad Teleconverter Kit (værdi 3.999 kroner) med som gratis gave, så længe lager haves.