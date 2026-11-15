De fleste cykelhjelme har én primær opgave: at beskytte hovedet, hvis uheldet er ude. Men der er også plads til at forbedre de små detaljer, som gør en hjelm lettere og mere behagelig at bruge i hverdagen.

Det gør Headfirst Echo Pro i høj grad. Den kombinerer en indbygget baglygte med automatisk bremselys, en magnetisk lukning og et system til at tilpasse pasformen, der gør det lettere at få plads til eksempelvis en hue i en fart.

Efter at have brugt hjelmen på mine cykelture er jeg især begejstret for komforten. Bremselyset fungerer også godt ved almindelige opbremsninger, og magnetlukningen gør det nemmere at få hjelmen af og på. Der er dog et par praktiske udfordringer med opladningen og betjeningen af lyset.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Headfirst Echo Pro: Pris og tilgængelighed

Headfirst Echo Pro kan bestilles fra producentens officielle webshop med levering til Danmark. Den oplyste normalpris er 1.289 kroner, mens tilbudsprisen ved udarbejdelsen af anmeldelsen var 1.030 kroner.

Hjelmen fås i sort, beige og grøn samt størrelserne XS/S og M/L. Den mindste størrelse passer til en hovedomkreds på 51–55,5 cm, mens den store dækker 55,5–61 cm.

Det er en forholdsvis dyr cykelhjelm, men den giver dig også flere funktioner end en almindelig model uden lys og elektronik. Om merprisen giver mening, afhænger derfor især af, hvor meget man værdsætter den fleksible og behagelige pasform og det automatiske bremselys.

Image 1 of 2 Echo Pro med udvidet pasform (Image credit: Peter Hoffmann) Echo Pro med mindste pasform (Image credit: Peter Hoffmann) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Design og komfort: Pasformen gør forskellen

Det første, jeg bemærkede ved Headfirst Echo Pro, var, hvor behagelig den er at have på. Den sidder godt, og jeg har ikke oplevet, at den trykker eller generer under almindelig cykling. Jeg kan tydeligt mærke forskel i komfort, når jeg tager min gamle cykelhjelm på til sammenligning.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

En væsentlig del af oplevelsen er producentens SafeFit-system, som gør det nemt og hurtigt at tilpasse hjelmens pasform, så den sidder behageligt og godt. Det er efter min mening en af hjelmens største styrker.

På mange traditionelle cykelhjelme justerer man pasformen med et lille drejehjul bag på hovedet. Det fungerer som regel fint, men det er ikke altid noget, man har lyst til at stå og ændre på, når man er på vej ud ad døren.

Med Echo Pro er det som lettere at tilpasse pasformen. Det er især praktisk på kolde dage, hvor jeg gerne vil have en hue under hjelmen. Det er noget, jeg normalt ikke ville overveje med en traditionel cykelhjelm, fordi jeg så skulle stå og løsne og justere hjelmen for at få plads til huen.

Her gør den fleksible pasform en konkret forskel. Hjelmen skal selvfølgelig stadig sidde korrekt, men det er lettere og hurtigere at tilpasse pladsen efter behov.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Magnetlukningen er en praktisk detalje

Den magnetiske lukning under hagen bidrager også til den gode oplevelse.

Den gør det hurtigt og nemt at spænde hjelmen fast og tage den af igen. Det lyder som en lille ting, men det er netop den slags detaljer, man kommer til at sætte pris på, når man bruger et produkt hver dag.

Lukningen er næppe alene en grund til at udskifte en velfungerende cykelhjelm. Sammen med komforten og pasformen er den dog med til at gøre Echo Pro behagelig at bruge.

Vægten er højere end på en almindelig cykelhjelm

(Image credit: Peter Hoffmann)

Echo Pro føles tungere end en mere traditionel cykelhjelm. Producenten oplyser en vægt på 450 gram for XS/S og 530 gram for M/L.

Personligt har den ekstra vægt ikke generet mig under cykling. Hjelmen sidder behageligt, og jeg har ikke oplevet vægten som et problem i min daglige brug.

Det kan være anderledes for andre brugere, især mindre børn. Ifølge producenten kan XS/S passe til børn fra cirka femårsalderen, men det afgørende er naturligvis hovedomkreds og korrekt pasform. Jeg har ikke testet den mindre størrelse og kan derfor ikke vurdere komforten for børn.

Automatisk bremselys: En smart idé, der også fungerer

(Image credit: Peter Hoffmann)

Den mest opsigtsvækkende funktion ved Headfirst Echo Pro er det indbyggede bremselys.

Bag på hjelmen sidder en rød LED-lygte, som lyser med relativt lav styrke under almindelig cykling. Når man bremser, øges lysstyrken automatisk. Det fungerer uden nogen fysisk forbindelse til cyklens bremser.

I min test har bremselyset reageret ved helt almindelige opbremsninger. Jeg har altså ikke behøvet at bremse særligt hårdt for at få det til at lyse kraftigere.

Jeg har ikke undersøgt præcist, hvor langsomt man kan sænke farten, før systemet holder op med at reagere. Derfor kan jeg heller ikke sige, om bremselyset aktiveres ved enhver form for meget gradvis nedbremsning. Men ved almindelig cykling og normale opbremsninger har det fungeret efter hensigten.

Lyset er synligt både i dagslys og mørke, men forskellen mellem det almindelige baglys og det kraftigere bremselys er tydeligere i mørke.

Netop her i vintermørket giver funktionen ekstra god mening. På de mørke morgener, hvor cykelstierne er fyldt med pendlere på vej til arbejde og skole, kan det være svært at se, hvornår cyklister længere fremme begynder at bremse. Med Echo Pro bliver opbremsningen markeret af et kraftigere rødt lys, som gør det lettere for bagvedkørende at opdage, at man sænker farten. Det kan især være en fordel i tæt cykeltrafik, hvor der ofte ikke er meget afstand mellem cyklisterne. Det er en enkel funktion, som potentielt kan bidrage til at gøre cykelturen mere sikker.

Det er også en funktion, jeg godt kan lide, fordi den passer sig selv under kørslen, når lygten først er tændt. Man skal ikke aktivere bremselyset manuelt eller ændre sine vaner.

Jeg har ikke mulighed for at vurdere, om funktionen reducerer risikoen for ulykker, men idéen med at gøre opbremsninger mere synlige for bagvedkørende trafikanter giver god mening.

Betjeningen af lygten kunne være smartere

Selvom bremselyset fungerer godt, er der et par praktiske detaljer ved den indbyggede lygte, som Headfirst med fordel kunne forbedre.

Den første er placeringen af USB-C-stikket til opladning. Det sidder inde i hjelmen, hvor det er lidt besværligt at komme til. En mere tilgængelig placering ville gøre opladningen lettere.

Den anden udfordring er måden, man tænder og slukker lyset på.

Betjeningen foregår ved at trykke på en gummimembran over LED-lygten bag på hjelmen. Man skal holde knappen inde for at tænde lyset, og for at slukke skal man holde den inde i cirka fire sekunder, målt under min test.

Det gør betjeningen udfordrende, når man har hjelmen på. Man kan ikke se lygten og får ingen tydelig, mærkbar tilbagemelding om, at den er slukket. Derfor kan man være i tvivl om, hvorvidt man har holdt knappen inde længe nok.

Det bliver særligt relevant i helt almindelige hverdagssituationer. Hvis man eksempelvis cykler hjem fra arbejde og lige skal ind i et supermarked for at handle, er det praktisk at kunne beholde hjelmen på. Især om vinteren, hvor man måske har pakket sig godt ind med hue og varmt tøj og helst vil undgå at tage det hele af og på igen.

Her ville det være smartere med en lille fysisk kontakt, eksempelvis en skydeknap med tydelige positioner for tændt og slukket. Så kunne man mærke, hvilken tilstand lygten var i, uden at tage hjelmen af for at kontrollere det.

Det er en mindre detalje, men den har betydning for den daglige brug. Netop fordi hjelmens pasform og lukning er så nemme at have med at gøre, ville en mere ligetil betjening af lyset fuldende oplevelsen.

Sikkerhed og funktioner

Headfirst oplyser, at Echo Pro er certificeret efter den europæiske EN 1078-standard for blandt andet cykelhjelme og den amerikanske CPSC-standard for cykelhjelme.

Jeg har ikke udført laboratorietest af hjelmens stødabsorbering eller beskyttelse ved styrt. Anmeldelsens vurdering bygger derfor på komfort, pasform, betjening og funktioner under almindelig brug. De oplyste certificeringer er producentens dokumentation for, at hjelmen opfylder de pågældende sikkerhedskrav.

Det er især kombinationen af den fleksible pasform, magnetlukningen og det automatiske bremselys, der får Echo Pro til at skille sig ud i hverdagen.

Image 1 of 2 Polstring i Echo Pro. (Image credit: Peter Hoffmann) Polstring i min standard cykelhjelm. (Image credit: Peter Hoffmann) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Headfirst Echo Pro: Samlet vurdering

Headfirst Echo Pro viser, at der stadig er plads til at gentænke de praktiske detaljer på en cykelhjelm.

Komforten er dens største styrke. Hjelmen er virkelig behagelig at have på, og den fleksible pasform gør det lettere at tilpasse den, eksempelvis når jeg vil have en hue under på en kold dag.

Den magnetiske lukning er også en fordel, og det automatiske bremselys fungerer godt ved almindelige opbremsninger. Det er funktioner, som bidrager til oplevelsen under faktisk brug.

Der er dog plads til forbedringer. Opladningsstikket er lidt besværligt at komme til, og lygten burde være lettere at tænde og slukke med sikkerhed for, hvilken tilstand den er i. Vægten er desuden forholdsvis høj, selvom den ikke har generet mig.

Echo Pro er en meget vellykket cykelhjelm. De praktiske udfordringer med lygten ændrer ikke ved, at komforten og de gennemtænkte løsninger gør den til en hjelm, jeg er glad for at bruge.

Samlet vurdering: 90/100

Et net skjuler tre lufthuller, der sørger for behagelig temperatur, når du cykler. (Image credit: Peter Hoffmann)

Fordele

Meget behagelig at have på

Fleksibel pasform med nem tilpasning

Automatisk bremselys fungerer ved almindelige opbremsninger

Praktisk magnetisk lukning

Ulemper

Tænd/sluk-betjeningen mangler tydelig feedback

Opladningsstikket er lidt besværligt at komme til

Forholdsvis høj vægt

Skal du købe Headfirst Echo Pro?

Køb Headfirst Echo Pro, hvis... ✅ Du prioriterer komfort. Pasformen og den behagelige oplevelse på hovedet er hjelmens største styrker. ✅ Du vil have automatisk bremselys. Funktionen reagerede på almindelige opbremsninger i min test. ✅ Du sætter pris på nem tilpasning. Den fleksible pasform er praktisk, når du eksempelvis skal have plads til en hue. Køb ikke Headfirst Echo Pro, hvis... ❌ Du først og fremmest vil have lav vægt. Echo Pro vejer 450 eller 530 gram afhængigt af størrelsen. ❌ Du helst vil undgå opladning. Den indbyggede lygte kræver, at du husker at lade den op. ❌ Du ønsker en enkel og billig hjelm. Du betaler også for de ekstra funktioner.

Specifikationer