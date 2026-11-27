Store Black Friday-rabatter på robotstøvsugere – spar op til 5.200 kroner på modeller fra Roborock, Dreame, Dyson og iRobot
Vi har fundet 11 Black Friday-tilbud på robotstøvsugere med rabatter på op til 56 procent i danske butikker.
Her på TechRadar har vi holdt godt øje med årets Black Friday-tilbud på robotstøvsugere, og vi er virkelig imponerede over det, der er dukket op indtil videre. Har du overvejet at slå til på en robotstøvsuger, er det et oplagt tidspunkt at gøre det nu, hvor masser af modeller har fået solide prisnedsættelser.
Et af de bedste tilbud, vi har fundet, er Roborock Saros 20 Sonic til kun 5.299 kroner hos Power, hvilket er en stor rabat på næsten halvdelen af prisen. Det er en utroligt veludstyret robotstøvsuger med kraftig sugeevne, avanceret gulvvask og en selvrensende ladestation. Desuden klarer den imponerende høje dørtrin, hvilket gør den til et oplagt valg i mange danske hjem.
Vi blev også særligt imponerede over at se den fremragende Dreame X50 Ultra nede på kun 3.999 kroner hos bl.a. Dreame selv og Punkt1, hvilket er 3.500 kroner under den angivne førpris. Det er en fantastisk allround-model, der kombinerer stærk støvsugning og gulvvask med avanceret navigation og en høj grad af automatisering. Du får virkelig meget robotstøvsuger for pengene, hvis du slår til på Black Friday-tilbuddet.
Der er desuden gode tilbud i budgetklassen, så du behøver ikke bruge en formue for at slippe for selv at stå for gulvrengøringen.
Bedste Black Friday-tilbud på robotstøvsugere – hurtigt overblik
- Dreame D20:
1.899 kr.nu 888 kroner hos Power
- iRobot Roomba 115:
1.899 kr.nu 999 kroner hos Bilka
- Roborock Q7 TF+:
2.699 kr.nu 1.199 kroner hos Power
- iRobot Roomba Plus 415:
3.699 kr.nu 2.199 kroner hos Whiteaway
- Dreame D40 Ultra:
3.699 kr.nu 2.799 kroner hos Power
- iRobot Roomba Plus 575:
5.199 kr.nu 2.799 kroner hos Skousen
- Roborock Qrevo Edge:
5.699 kr.nu 2.999 kroner hos Power
- Dreame X50 Ultra:
7.499 kr.nu 3.999 kroner hos Punkt1
- Dyson Spot+Scrub AI:
8.899 kr.nu 4.999 kroner hos Dyson
- Roborock Saros 20 Sonic:
10.499 kr.nu 5.299 kroner hos Power
- Dreame X60 Ultra:
9.999 kr.nu 5.999 kroner hos Power
Dagens bedste Black Friday-tilbud på robotstøvsugere
Roborocks avancerede flagskibsmodel byder på en enorm sugeevne på 36.000 Pa, sonisk gulvvask og en LiDAR-sensor, der kan trækkes ind, så den lettere kommer ind under lave møbler. Ifølge producenten kan den desuden forcere dørtrin i to niveauer med en samlet højde på op til 8,8 cm. Med en rabat på hele 5.200 kroner er det et af årets mest imponerende Black Friday-tilbud på robotstøvsugere.
Read moreRead less▼
Vil du automatisere gulvrengøringen uden at bruge flere tusind kroner, er Dreame D20 et rigtig interessant alternativ. Her får du en sugeevne på 13.000 Pa, både støvsugning og gulvvask, et børstesystem, der modvirker sammenfiltret hår, og smart navigation. Med en rabat på over 50 procent er det et af de mest fristende budgetfund under årets Black Friday.
Read moreRead less▼
Denne budgetvenlige robotstøvsuger fra iRobot kombinerer støvsugning og gulvvask med en sugeevne på 15.000 Pa og LiDAR-baseret kortlægning af hjemmet. Med omkring halvdelen af prisen skåret væk er det et oplagt valg, hvis du vil prøve en robotstøvsuger for første gang.
Read moreRead less▼
Roborock Q7 TF+ er en prisvenlig robotstøvsuger med en sugeevne på 10.000 Pa, præcis LiDAR-navigation og en automatisk tømmestation, der gør rengøringen endnu mere vedligeholdelsesfri. For ca. 1.200 kroner får du en imponerende veludstyret pakke.
Read moreRead less▼
Med en sugeevne på 20.000 Pa, dobbelte moppepuder og SmartScrub-teknologi til genstridige pletter er Roomba Plus 415 et interessant alternativ, hvis du vil have hjælp til både støvsugning og gulvvask. Den medfølgende AutoWash-ladestation mindsker desuden behovet for manuel vedligeholdelse.
Read moreRead less▼
Dreame D40 Ultra byder på en imponerende sugeevne på 30.000 Pa, en udfoldelig moppe, der giver bedre rengøring langs kanterne, og en ladestation, der automatisk vasker og tørrer moppepuderne. Det er et rigtig attraktivt valg, hvis du vil have mange af funktionerne fra dyrere robotstøvsugere uden at skulle betale en flagskibspris.
Read moreRead less▼
Roomba Plus 575 byder på en sugeevne på hele 25.000 Pa, avanceret gulvvask og teknologi, der hjælper robotten med at komme bedre ind i hjørnerne. SmartScrub-funktionen hjælper desuden med at skrubbe genstridige pletter væk. Med næsten halvdelen af prisen skåret væk er det et fristende tilbud i mellemklassen.
Read moreRead less▼
Roborock Qrevo Edge kombinerer en kraftig sugeevne på 18.500 Pa med roterende mopper, smart navigation og en multifunktionel ladestation, der klarer meget af vedligeholdelsen for dig. Den kan desuden forcere dørtrin på op til 4 cm. Med en rabat på 2.700 kroner er det et rigtig godt allround-alternativ.
Read moreRead less▼
Vi gav Dreame X50 Ultra Complete fire en halv ud af fem stjerner i vores test af Complete-versionen. X50 Ultra byder på en kraftig sugeevne på 20.000 Pa, avanceret forhindringsgenkendelse og en fleksibel navigationsløsning, der gør, at den kan komme ind under lave møbler. For under 4.000 kroner får du en meget veludstyret robotstøvsuger til en attraktiv pris.
Read moreRead less▼
Dyson Spot+Scrub AI finder genstridige pletter og kører hen over dem igen og igen for at få dem væk. Den kombinerer kraftig støvsugning med en selvrensende moppevalse og AI-baseret pletgenkendelse. Under Black Friday har den fået en stor prisnedsættelse på 3.900 kroner, så din hverdag kan blive lidt nemmere.
Read moreRead less▼
Dreame X60 Ultra er en ultratynd flagskibsmodel med en sugeevne på 35.000 Pa, avanceret forhindringsgenkendelse med to AI-kameraer og en udfoldelig moppe, der kommer helt ud til kanterne. Ladestationen klarer også vask af mopperne med op til 100 grader varmt vand og tørring med varm luft. Under Black Friday kan du spare hele 4.000 kroner på denne imponerende robotstøvsuger.
Read moreRead less▼
Følg TechRadar på Google News, og tilføj os som en foretrukken kilde for at få vores eksperters nyheder, tests og analyser direkte i dit feed.
Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Peter Hoffmann Redaktør TechRadar Danmark