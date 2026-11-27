Her på TechRadar har vi holdt godt øje med årets Black Friday-tilbud på robotstøvsugere, og vi er virkelig imponerede over det, der er dukket op indtil videre. Har du overvejet at slå til på en robotstøvsuger, er det et oplagt tidspunkt at gøre det nu, hvor masser af modeller har fået solide prisnedsættelser.

Et af de bedste tilbud, vi har fundet, er Roborock Saros 20 Sonic til kun 5.299 kroner hos Power, hvilket er en stor rabat på næsten halvdelen af prisen. Det er en utroligt veludstyret robotstøvsuger med kraftig sugeevne, avanceret gulvvask og en selvrensende ladestation. Desuden klarer den imponerende høje dørtrin, hvilket gør den til et oplagt valg i mange danske hjem.

Vi blev også særligt imponerede over at se den fremragende Dreame X50 Ultra nede på kun 3.999 kroner hos bl.a. Dreame selv og Punkt1, hvilket er 3.500 kroner under den angivne førpris. Det er en fantastisk allround-model, der kombinerer stærk støvsugning og gulvvask med avanceret navigation og en høj grad af automatisering. Du får virkelig meget robotstøvsuger for pengene, hvis du slår til på Black Friday-tilbuddet.

Der er desuden gode tilbud i budgetklassen, så du behøver ikke bruge en formue for at slippe for selv at stå for gulvrengøringen.

Bedste Black Friday-tilbud på robotstøvsugere – hurtigt overblik

Dagens bedste Black Friday-tilbud på robotstøvsugere

Superdeal Du sparer 50% Roborock Saros 20 Sonic: var 10.499 kr. nu 5.299 kr. hos power.dk Roborocks avancerede flagskibsmodel byder på en enorm sugeevne på 36.000 Pa, sonisk gulvvask og en LiDAR-sensor, der kan trækkes ind, så den lettere kommer ind under lave møbler. Ifølge producenten kan den desuden forcere dørtrin i to niveauer med en samlet højde på op til 8,8 cm. Med en rabat på hele 5.200 kroner er det et af årets mest imponerende Black Friday-tilbud på robotstøvsugere. Read more Read less ▼

Du sparer 53% Dreame D20: var 1.899 kr. nu 888 kr. hos skousen.dk Vil du automatisere gulvrengøringen uden at bruge flere tusind kroner, er Dreame D20 et rigtig interessant alternativ. Her får du en sugeevne på 13.000 Pa, både støvsugning og gulvvask, et børstesystem, der modvirker sammenfiltret hår, og smart navigation. Med en rabat på over 50 procent er det et af de mest fristende budgetfund under årets Black Friday. Read more Read less ▼

Du sparer 47% iRobot Roomba 115: var 1.899 kr. nu 999 kr. hos bilka.dk Denne budgetvenlige robotstøvsuger fra iRobot kombinerer støvsugning og gulvvask med en sugeevne på 15.000 Pa og LiDAR-baseret kortlægning af hjemmet. Med omkring halvdelen af prisen skåret væk er det et oplagt valg, hvis du vil prøve en robotstøvsuger for første gang. Read more Read less ▼

Du sparer 56% Roborock Q7 TF+: var 2.699 kr. nu 1.199 kr. hos power.dk Roborock Q7 TF+ er en prisvenlig robotstøvsuger med en sugeevne på 10.000 Pa, præcis LiDAR-navigation og en automatisk tømmestation, der gør rengøringen endnu mere vedligeholdelsesfri. For ca. 1.200 kroner får du en imponerende veludstyret pakke. Read more Read less ▼

Du sparer 41% iRobot Roomba Plus 415: var 3.699 kr. nu 2.199 kr. hos whiteaway.com Med en sugeevne på 20.000 Pa, dobbelte moppepuder og SmartScrub-teknologi til genstridige pletter er Roomba Plus 415 et interessant alternativ, hvis du vil have hjælp til både støvsugning og gulvvask. Den medfølgende AutoWash-ladestation mindsker desuden behovet for manuel vedligeholdelse. Read more Read less ▼

Du sparer 24% Dreame D40 Ultra: var 3.699 kr. nu 2.799 kr. hos whiteaway.com Dreame D40 Ultra byder på en imponerende sugeevne på 30.000 Pa, en udfoldelig moppe, der giver bedre rengøring langs kanterne, og en ladestation, der automatisk vasker og tørrer moppepuderne. Det er et rigtig attraktivt valg, hvis du vil have mange af funktionerne fra dyrere robotstøvsugere uden at skulle betale en flagskibspris. Read more Read less ▼

Du sparer 46% iRobot Roomba Plus 575: var 5.199 kr. nu 2.799 kr. hos whiteaway.com Roomba Plus 575 byder på en sugeevne på hele 25.000 Pa, avanceret gulvvask og teknologi, der hjælper robotten med at komme bedre ind i hjørnerne. SmartScrub-funktionen hjælper desuden med at skrubbe genstridige pletter væk. Med næsten halvdelen af prisen skåret væk er det et fristende tilbud i mellemklassen. Read more Read less ▼

Du sparer 47% Roborock Qrevo Edge: var 5.699 kr. nu 2.999 kr. hos whiteaway.com Roborock Qrevo Edge kombinerer en kraftig sugeevne på 18.500 Pa med roterende mopper, smart navigation og en multifunktionel ladestation, der klarer meget af vedligeholdelsen for dig. Den kan desuden forcere dørtrin på op til 4 cm. Med en rabat på 2.700 kroner er det et rigtig godt allround-alternativ. Read more Read less ▼

Du sparer 44% Dyson Spot+Scrub AI: var 8.899 kr. nu 4.999 kr. hos dyson.dk Dyson Spot+Scrub AI finder genstridige pletter og kører hen over dem igen og igen for at få dem væk. Den kombinerer kraftig støvsugning med en selvrensende moppevalse og AI-baseret pletgenkendelse. Under Black Friday har den fået en stor prisnedsættelse på 3.900 kroner, så din hverdag kan blive lidt nemmere. Read more Read less ▼

Du sparer 40% Dreame X60 Ultra: var 9.999 kr. nu 5.999 kr. hos bilka.dk Dreame X60 Ultra er en ultratynd flagskibsmodel med en sugeevne på 35.000 Pa, avanceret forhindringsgenkendelse med to AI-kameraer og en udfoldelig moppe, der kommer helt ud til kanterne. Ladestationen klarer også vask af mopperne med op til 100 grader varmt vand og tørring med varm luft. Under Black Friday kan du spare hele 4.000 kroner på denne imponerende robotstøvsuger. Read more Read less ▼

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