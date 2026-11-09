Udsalgsperioden er et godt tidspunkt at anskaffe sig et værktøj til at bygge hjemmesider.

Black Friday 2026 (Image credit: Future) November betyder Black Friday – og dermed gode muligheder for at gøre et kup på teknologi. Hvis du vil holde øje med alle de bedste rabatter og tilbud fra årets store udsalgsfest, kan du tjekke vores hovedartikel om Black Friday. Vi vil holde den opdateret under hele Black Friday med alt det bedste, udsalgsfesten har at byde på. Black Friday 2026: Alle de bedste tilbud

Black Friday-udsalget er i fuld gang, og der er masser af tilbud og gode rabatter at finde – og det gælder også for hjemmesidebyggere. Under udsalget ser vi som regel rigtig gode rabatter fra flere af markedets største aktører med enorme rabatter på op til knap 80 % på deres abonnementer, hvilket gør dette til det perfekte tidspunkt at komme i gang med sin egen hjemmeside til en rigtig lav pris.

Alle tilbud, du finder nedenfor, kommer fra udbydere, som vores TechRadar-team har testet og anbefaler, så du kan være sikker på, at du får pålidelige værktøjer, høj ydeevne og god brugervenlighed. Husk dog, at mange Black Friday-tilbud kun gælder i en begrænset periode – når det er tid til at forny abonnementet, kan den normale pris træde i kraft igen, så tjek altid, hvad prisen bliver efter tilbudsperioden.

Selve Black Friday finder sted den 27. november, men de store platforme er allerede begyndt at lancere deres rabatter – og mange af dem gælder frem til Cyber Monday den 30. november.

Black Friday-tilbud på hjemmesidebyggere

Betalt samarbejde One.com – Spar op til 69 % på Aida AI-hjemmesideprogrammet En enkel samlet løsning til hjemmeside og webhosting Spar op til 78 % på webhosting og 69 % på Aida AI-hjemmesideprogrammet med rekordlave priser det første år! Tilbuddet gælder frem til og med 30. november 2026. Read more Read less ▼

Op til knap 60 % rabat på Bluehosts almindelige hjemmesidebygger-abonnementer Udnyt potentialet i verdens største CMS med Bluehosts dedikerede WordPress-hjemmesidebygger. Rabatterne omfatter: 💰 Business-abonnement: tidligere 15,99 dollar/måned nu 6,79 dollar/måned (58 % rabat)

💰 Ecommerce Essentials-abonnement: tidligere 23,99 dollar/måned nu 15,99 dollar/måned (33 % rabat) Bemærk: Rabatterne gælder for 36-måneders abonnementer. Read more Read less ▼

Få Spar op til 40 % hos Webflow Lige nu kan du spare op til 40 % på 12-måneders Webflow-abonnementer med deres Black Friday-tilbud. Rabatten gælder både Basic- og Premium-abonnementer. Den kan benyttes af nye Webflow-kunder eller af eksisterende kunder, der ønsker at skifte fra månedlig til årlig fakturering. Read more Read less ▼

Spar op til 60 % på Zenfolios premium-årsabonnementer Få en rigtig god besparelse på din fotografhjemmeside denne Black Friday med op til 60 % rabat på Zenfolios premium-abonnementer. Rabatterne omfatter: 💰 Professional-abonnement: tidligere 20 dollar/måned nu 8 dollar/måned (60 % rabat)

💰 Advanced-abonnement: tidligere 40 dollar/måned nu 14,40 dollar/måned (64 % rabat) Bemærk: Dette tilbud gælder fra nu og frem til den 2. december 2026. Read more Read less ▼

Spar 20 % på Brizys årsabonnementer Du kan spare 20 % på Brizys årsabonnementer. Rabatterne omfatter: 💰 Personal Cloud-abonnement: tidligere 228 dollar/år nu 190 dollar/år

💰 Agency Cloud-abonnement: tidligere 828 dollar/år nu 690 dollar/år

💰 White Label-abonnement: tidligere 1.908 dollar/år nu 1.590 dollar/år Read more Read less ▼

50 % rabat på livstidsabonnementer hos CodeDesign.ai Få fuld adgang til CodeDesign.ai’s platform til opbygning af hjemmesider med dette Black Friday-tilbud. 💰 Livstidsadgang (1 hjemmeside): tidligere 1.300 kroner , nu 650 kroner.

💰 Livstidsadgang (3 hjemmesider): tidligere 2.265 kroner , nu 1.132 kroner. Read more Read less ▼

Få op til 45 % rabat på toårsabonnementer hos Dorik (få et år gratis) Du kan nu få op til 45 % rabat på toårsabonnementer med Doriks Black Friday-tilbud. 💰 Personal-toårsabonnement: tidligere 399 dollar nu 249 dollar

💰 Business-toårsabonnement: tidligere 899 dollar nu 498 dollar Brug hhv. rabatkoderne PERSONAL37 og BUSINESS44 ved betaling. Read more Read less ▼

Spar op til 43 % på fantastiske skabeloner fra TemplateMonster Vil du give din hjemmeside et nyt udseende? TemplateMonster tilbyder rabatter på sine MonsterONE-abonnementer, som giver adgang til et stort udvalg af WordPress-, HTML5- og e-handelsskabeloner samt andre digitale designressourcer. 💰 Månedsabonnement: tidligere 69 dollar nu 39 dollar

💰 Årsabonnement: tidligere 229 dollar nu 169 dollar

💰 Livstidsabonnement: tidligere 799 dollar nu 499 dollar Read more Read less ▼

Har du brug for et domæne til din hjemmeside? Spar op til 98 % hos Namecheap Nogle hjemmesidebyggere tilbyder et gratis domæne det første år, men i andre tilfælde skal du selv købe og tilknytte et domæne. Hos Namecheap kan du lige nu spare op til 98 % på udvalgte domæner med priser fra 0,99 dollar det første år. Nye kunder kan desuden få et .com-domæne fra 6,48 dollar det første år. Vær opmærksom på, at tilbudspriserne typisk kun gælder det første år, hvorefter domænet fornyes til den almindelige pris. Read more Read less ▼

Spar op til 78 % på One.coms hjemmesidebygger-abonnementer One.com tilbyder op til 78 % rabat på sine hjemmesidebygger-abonnementer fra nu og frem til Cyber Monday. Tilbuddet gælder for årsabonnementer og fornyes til normalpris efter periodens udløb. Read more Read less ▼

Black Friday-tilbud på hjemmesidebyggere – ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg få adgang til Black Friday-tilbud på hjemmesidebyggere? Det er nemt at få fat i Black Friday-tilbuddene. Vi klarer alt det hårde arbejde for dig med at finde tilbud og de rigtige rabatkoder. Nogle hjemmesidebyggere har allerede indregnet rabatten i prisen, så du skal blot gå videre til betalingen som normalt. For visse tjenester findes der dog en unik kampagnekode, som skal indtastes ved kassen. I disse tilfælde har vi medtaget den kode, du har brug for, i de relevante afsnit ovenfor. Husk at læse det med småt, når det gælder Black Friday- og Cyber Monday-tilbud, for at være sikker på, hvilken type rabat du får.

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan lide hjemmesidebyggeren, efter at jeg har tilmeldt mig? Ligesom når du tilmelder dig en hvilken som helst anden dag, tilbyder de fleste hjemmesidebyggere en pengene-tilbage-garanti eller en gratis prøveperiode på 7–14 dage, så du kan afprøve tjenesten. Det er ikke anderledes på Black Friday, så sørg for at vælge tjenester, der tilbyder disse muligheder. Så ved du, at du kan få pengene tilbage, hvis du ikke er tilfreds efter at have afprøvet tjenesten. Et eksempel er HostGator, som tilbyder refusion på deres hosting- og hjemmesidebygger-tjenester inden for de første 30 dage, hvis du ikke er tilfreds. Et andet eksempel er Squarespace, som tilbyder en 14-dages prøveperiode, så du kan afprøve platformen, før du køber.

Får jeg de samme Black Friday-tilbud, når jeg fornyer mit abonnement? Det er ærligt talt usandsynligt. Black Friday-tilbud gælder som regel kun i selve udsalgsperioden, hvilket betyder, at alle de nævnte tilbud er tidsbegrænsede. Når tilbuddet udløber, og hvis du har valgt et 12-måneders abonnement med rabat, kommer du til at betale den normale fornyelsespris efter den rabatterede periode. Nogle udbydere, såsom Site123, giver dig mulighed for at tilmelde dig for længere perioder (f.eks. 2 år) med Black Friday-rabatten, hvilket giver større besparelser over tid. Da de fleste Black Friday-tilbud er for nye kunder, bør du tjekke hjemmesidebyggerens fornyelsespriser for at undgå ubehagelige overraskelser, når aftalen fornyes.

Vil der være Black Friday-tilbud på hjemmesidebyggere? Sandsynligvis! Vi holder øje med alle nye Black Friday-tilbud fra markedets bedste hjemmesidebyggere. Sidste år så vi flere nye tilbud, da Black Friday nærmede sig. Så hvis du ikke fandt det, du leder efter lige nu, så tilføj denne side til dine bogmærker og kom tilbage senere.

Får man altid de bedste tilbud på hjemmesidebyggere under Black Friday? Bare fordi det er Black Friday eller Cyber Monday, betyder det ikke altid, at det er det absolut bedste tilbud. Nogle hjemmesidebyggere kan tilbyde bedre tilbud på andre tidspunkter af året. Black Friday skaber dog konkurrence mellem de forskellige tjenester, og i denne periode kan du som regel finde mange rigtig gode tilbud at vælge imellem. Det er ofte nogle af årets bedste tilbud. I stedet for at forsøge at ramme det helt rigtige tidspunkt anbefaler vi, at du gennemgår hvert tilbud nøje. Hvis du synes, det er en god pris, og er klar til at købe, så slå til.