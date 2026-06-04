one.com lancerer AI-platformen Aida til SMV-hjemmesider
Aida kan opdatere og modernisere en forældet hjemmeside på få minutter — med booking, webshop og SEO inkluderet.
one.com lancerer i dag Aida AI Website Builder, en AI-platform der automatisk kan bygge og modernisere hjemmesider for små virksomheder. Platformen er tilgængelig fra 29. maj 2026 og henvender sig til europæiske SMV'er og iværksættere, der ønsker en professionel online tilstedeværelse uden teknisk ekspertise.
Brugeren indsætter adressen på sin eksisterende hjemmeside, hvorefter Aidas AI-agenter genererer et nyt, fuldt funktionelt site på få minutter. Det nye site inkluderer bookingsystem, webshop, SEO-indstillinger og integrationer til sociale medier — uanset hvor den originale hjemmeside er hostet.
one.com begrunder lanceringen med, at mindst 30 procent af europæiske SMV-hjemmesider er forældede og dermed mister potentielle kunder. Samtidig bruger kun 19 procent af Europas små virksomheder AI i dag — primært fordi teknologien opfattes som dyr og svær at komme i gang med, ifølge one.com.
"En forældet hjemmeside uden booking, webshop eller ordentlig onlinesynlighed er ikke en digital tilstedeværelse. Det er en mistet forretningsmulighed, hver eneste dag," siger Chris Blaine, COO hos one.com.
Aida bliver snart opgraderet med AI-agenter til markedsføring og SEO
I sommeren 2026 udvider one.com platformen med AI-agenter inden for markedsføring, SEO, salg og kundesupport. Agenterne skal køre selvstændigt i baggrunden og analysere trafik, drive kampagner og identificere vækstmuligheder — uden konstant manuel styring fra virksomhedsejeren.
Pris og tilgængelighed
Aida AI Website Builder er tilgængelig fra 29. maj 2026 på one.com. Platformen hostes på europæisk infrastruktur og tilbydes med 14 dages gratis prøveperiode. Prisen for et abonnement er ikke oplyst i pressemeddelelsen.
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Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.