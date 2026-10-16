Tesla demonstrerer den længe omtalte teknologi med koldgasraketmotorer

Den nye Roadster kan hoppe og lave saltomortaler i luften

Et ventilatorsystem skaber kraftig downforce, og ifølge Tesla kan det slå en lang række banerekorder

Tesla har endelig præsenteret sin nye Roadster på SpaceX Rocket Test and Development Center i McGregor, Texas, efter næsten et årti med ventetid.

Under præsentationen viste Teslas chefdesigner Franz von Holzhausen, teknisk direktør Lars Moravy og administrerende direktør Elon Musk den avancerede teknologi bag bilen frem, sammen med flere spektakulære demonstrationer af, hvad den kan præstere.

Vi fik desuden for første gang at se, hvordan den planlagte produktionsversion af Roadster kommer til at se ud, når den ifølge Teslas nuværende planer kommer på markedet i 2028.

De bløde kurver og rene linjer fra det tidligere præsenterede Roadster-design er blevet erstattet af et mere kantet formsprog, der minder om Cybertruck. Ifølge Tesla har designet hentet inspiration fra blandt andet det legendariske spionfly SR-71 og rumraketter.

Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfidOctober 15, 2026

Resultatet er en futuristisk, elektrisk sportsvogn, der på mange måder minder om en elektrisk Lamborghini. Under præsentationen understregede Tesla-teamet også, at den nye Roadster er resultatet af et tæt samarbejde mellem Tesla og Elon Musks rumfartsvirksomhed SpaceX, hvilket forklarer de mange elementer af raketteknik.

»Resultatet er et samarbejde mellem verdens bedste bilproducent og verdens bedste raketvirksomhed,« sagde Musk, inden han demonstrerede, hvad bilen kan præstere.

Den måske mest opsigtsvækkende teknologi er de mange koldgasraketmotorer, som SpaceX har udviklet. De skal ikke kun give bilen en nærmest ekstrem acceleration – Tesla angiver 0–97 km/t på under 0,59 sekunder og en tophastighed på over 370 km/t for de mest avancerede versioner – men også gøre det muligt for bilen faktisk at »flyve« i korte perioder.

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Raketdyser bagpå Roadster kan generere op til 80 kN trækkraft til acceleration lige frem, mens separate dyser rundt om og under bilen kan skabe løftekraft og styre dens bevægelser i luften.

At få teknologien til at fungere i Jordens atmosfære i stedet for i rummets vakuum har været en af de store tekniske udfordringer, som ingeniørerne hos SpaceX og Tesla har arbejdet med i flere år.

Under en live-demonstration fik vi at se den nye Tesla Roadster springe over virksomhedens samlede bilmodeller, udføre en fuld rotation i luften og derefter lande i en sky af gas, inden den kørte videre.

Af sikkerhedshensyn kørte bilen selv under demonstrationen – uden fører bag rattet.

Teslas tekniske chef, Lars Moravy, fortalte, at virksomheden kalder manøvren for »kick-flip«, og spøgte med, at skateboardlegenden Tony Hawk ville være stolt.

Musk forklarede også, at systemet bruger en avanceret lufttank med ekstremt højt tryk.

»Bilen kan genopfylde sin lufttank, så det er ikke sådan, at man har brug for noget særligt brændstof eller lignende,« forklarede Musk.

Ventilatorer under bilen giver ekstrem downforce

»Vi fik faktisk flyvende biler før GTA 6«, skriver nogle på de sociale medier. (Image credit: Tesla)

En anden central innovation i den nye Roadster er et sugesystem, der bruger ventilatorer monteret under bilen til at skabe enorme mængder downforce.

Teknologien minder om den, der anvendes i McMurtry Spéirling, en eldrevet supersportsvogn, der har slået flere banerekorder takket være sit enestående vejgreb.

Teslas system skal kunne suge så meget luft ud under bilen, at det kan holde den fast – selv når den kører på hovedet. Tesla demonstrerede systemets kapacitet ved at lade Roadster køre op ad en lodret vejflade og derefter holde sig fast under et udhæng ved hjælp af ventilatorsystemet.

(Image credit: McMurtry)

Roadster sprang derefter ud fra udhænget, brugte koldgasraketmotorerne til at rette sig op i luften og landede kontrolleret på scenen nedenfor, på en måde der mindede om, hvordan SpaceX-raketter lander efter deres rummissioner.

Ifølge Tesla har ventilatorsystemet også patenterede skørter langs bilens sider. De bevæges af små motorer, som Tesla har lånt fra sin menneskelignende robot Optimus. Skørterne justerer sig automatisk efter underlaget, så systemet også kan virke på almindelige veje og ikke kun på helt glatte racerbaner.

Det er en vigtig forskel i forhold til McMurtry Spéirling, som på nuværende tidspunkt primært er tilpasset til kørsel på baner.

»Bedre end nogen James Bond-bil«, sagde Musk og forklarede, at ventilatorteknologien skal gøre det muligt at køre i sving på en måde, der næsten synes at trodse fysikkens love.

»Acceleration, svingtagning – den vil slå alle banerekorder, der nogensinde har eksisteret«, fortsatte han.

Det er naturligvis et meget ambitiøst løfte, men demonstrationerne viser, at Tesla udforsker en række tekniske løsninger, der kan ændre vores forventninger til højtydende elbiler.

Specifikationer og priser: Tesla planlægger tre versioner

(Image credit: Tesla)

Præsentationerne gav et indblik i teknologien bag den nye Roadster og bekræftede desuden flere rygter, der har cirkuleret i de seneste måneder.

Ja, den nye Tesla Roadster vil ifølge virksomheden anvende koldgasraketmotorer til acceleration og korte perioder i luften. Ja, den vil bruge et sugesystem, der skaber ekstrem downforce. Og ja, planen er, at bilen faktisk skal kunne købes.

Musk oplyste, at produktionen skal gå i gang i løbet af 2028, og at Tesla fortsat tager imod forudbestillinger.

Hvis man ønsker at forudbestille et eksemplar, skal man betale 5.000 dollar (ca. 33.000 kroner) med det samme, efterfulgt af yderligere 45.000 dollar (ca. 290.000 kroner) inden for ti dage. Ellers annulleres bestillingen.

Tesla har endnu ikke offentliggjort en endelig pris, men delte efter arrangementet flere oplysninger på X om de planlagte versioner.

Den første er Performance, som bruger sugesystemet til downforce og ifølge Tesla klarer 0–97 km/t på under 1,6 sekunder. Den mangler dog koldgasraketmotorerne og forventes at blive den eneste version, der kan godkendes til almindelig vejtrafik.

Den næste model er Thrust, som skal produceres i et begrænset antal og får koldgasraketmotorer bagpå. De skal gøre det muligt at accelerere fra 0 til 97 km/t på under 0,9 sekunder. Denne version bliver formentlig kun beregnet til banekørsel.

Endelig er der Rocket, som ifølge oplysningerne kun vil blive tilbudt til særligt inviterede kunder. Den får det komplette system med koldgasraketmotorer og skal kunne udføre de samme spektakulære manøvrer, som Tesla viste under præsentationen.

Det er dog endnu uvist, hvor og under hvilke forhold disse funktioner rent faktisk vil kunne anvendes på en sikker og lovlig måde.

Alle versioner får skjulte forlygter, ultralette fælge, en justerbar bagvinge, lakering inspireret af fly- og rumfartsindustrien samt tonede ruder, der skal efterligne den kobberfarvede belægning på rumdragternes visir.

En detalje, der derimod ser ud til at være ændret, er rækkevidden. Tesla oplyste tidligere, at Roadster ville kunne køre omkring 965 kilometer på en opladning, men har nu antydet, at cirka 480 kilometer er et mere realistisk tal for den nye model.

Det er et markant fald i forhold til de oprindelige ambitioner, men i betragtning af den ekstreme ydeevne og de avancerede tekniske løsninger, som Tesla nu har demonstreret, er det tydeligt, at den nye Roadster har et andet fokus end traditionelle langdistancebiler.

Hvis det lykkes Tesla at omsætte demonstrationerne til et færdigt produkt, kan Roadster blive en af de mest teknisk fascinerende elbiler, vi har set.Kombinationen af elektrisk drivlinje, raketteknik fra SpaceX og ventilatorer til downforce viser, hvor langt Tesla er villig til at gå for at flytte grænserne for, hvad en bil kan.