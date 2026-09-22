Tesla vil have 50.000 dollar i depositum for en Roadster, ingen har set endnu

Tesla has re-opened the order books for its long-awaited Roadster

It is asking buyers for a $50,000 deposit

Some customers have been waiting since 2017 for news of their cars

Tesla gør sig klar til endnu en præsentation af sin næste Roadster, men

Tesla har annonceret, at de nu endelig vil vise næste generation af deres Roadster frem i oktober ved et stort arrangement i Waco i Texas. Men allerede inden bilen er blevet vist i sin seneste form, kan interesserede kunder igen lægge penge på bordet.

Den amerikanske elbilproducent har nemlig genåbnet reservationslisten til Roadster. For at sikre sig en plads i køen skal kunder først betale 5.000 dollar med kredit- eller betalingskort og derefter overføre yderligere 45.000 dollar inden for ti dage. Ifølge Tesla er depositummet refunderbart.

Det sker, selv om Tesla endnu ikke har offentliggjort den endelige pris på bilen – og selv om de kunder, der reserverede den tidligere version af Roadster helt tilbage i 2017, fortsat ikke har fået deres biler leveret!

Ifølge flere meldinger kan den højtydende elbil få koldgas-thrustere udviklet af SpaceX. Ifølge flere meldinger kan Roadster få såkaldte koldgas-dyser udviklet med teknologi fra SpaceX. Dyserne bruger komprimeret gas til at skabe ekstra fremdrift uden forbrænding, og det skal give en acceleration på et niveau, vi ikke tidligere har set i en serieproduceret bil. Andre oplysninger peger på, at Roadster har fået et mere "Cyber"-inspireret design, siden den oprindelige version blev vist frem i 2017.

Én ting står dog klart: Tesla vil gerne have kunderne til at lægge penge på bordet allerede nu.

Selskabet har nemlig genåbnet listen med reservationer, så interesserede kan sikre sig en plads blandt de første biler, hvis – eller når – Roadster rent faktisk kommer i produktion.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Ligesom ved præsentationen i 2017 kræver Tesla først en betaling på 5.000 dollars med kredit- eller betalingskort. Beløbet beskrives som fuldt refunderbart. Derefter skal yderligere 45.000 dollars overføres inden for ti dage for at fastholde reservationen.

Dermed løber depositummet samlet op i 50.000 dollars.

Tesla har endnu ikke offentliggjort den endelige pris på den kommende Roadster. Tidligere lød det dog, at kunder skulle betale 250.000 dollars for den særlige "Founders Series"-udgave, som oprindeligt var planlagt til at komme på markedet i 2020.

Da bilen blev præsenteret i 2017, lovede Tesla blandt andet en elektrisk rækkevidde på mere end 600 miles – omkring 965 kilometer – acceleration fra 0 til 60 mph på under to sekunder og en topfart på over 250 mph, svarende til mere end 400 km/t.

Ni år senere er forventningerne kun blevet mere ekstreme, og spekulationerne har efterhånden fået et næsten science fiction-agtigt præg.

Det vigtigste er dog stadig, at de kunder, der lagde penge for en Roadster tilbage i 2017, endnu ikke har fået den bil, de reserverede.

Tesla-direktør Elon Musk har sagt, at præsentationen i oktober bliver noget særligt, og at selskabet vil invitere et publikum, som kan bekræfte, at det, de ser, "ikke er AI".

For de kunder, der allerede har lagt et depositum, er det dog formentlig vigtigere, at der denne gang rent faktisk står en færdig bil på scenen.

Men hvornår begynder leveringen så?

(Image credit: Tesla)

Det mest interessante ved den kommende præsentation bliver derfor ikke nødvendigvis Roadsters acceleration, topfart eller eventuelle SpaceX-teknologi.

Det bliver snarere, om Tesla denne gang kan fortælle, hvornår kunder rent faktisk kan få bilen leveret.

Nogle af de oprindelige reservationer blev afgivet tilbage i 2017, og ni år senere venter kunderne fortsat på den Roadster, Tesla dengang lovede.

At Tesla nu igen åbner for reservationer og beder nye kunder betale 50.000 dollar i depositum, inden den seneste version af bilen er blevet præsenteret, gør derfor leveringsplanen mindst lige så interessant som selve bilen.