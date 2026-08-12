Glem ladekablet: denne Cybertruck-inspirerede solcellebil henter gratis strøm fra taget

Deep Orange 17 kan efter sigende producere mere strøm, end den forbruger

Det BMW-støttede projekt anvender 1.700 solceller

Prototypen er baseret på en gennemsnitlig daglig pendlertur på cirka 19 kilometer

Et team fra Clemson University i South Carolina har udviklet en lille og let elbil, som ifølge udviklerne kan generere mere energi, end den forbruger under en typisk dags kørsel i byen.

Den kantede prototype, der har fået navnet Deep Orange 17 og med lidt fantasi ligner en lidt mærkelig Tesla Cybertruck, er udstyret med over 1.700 solceller, der kan generere nok energi til en typisk daglig pendlertur på cirka 19 kilometer.

Det fuldt funktionsdygtige køretøj vejer kun 550 kg og er hovedsageligt bygget af aluminium, kulfiber og 3D-printede metalkoblinger, som tilsammen omslutter et stålskelet.

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Den kantede form er udformet således, at solcellerne kan placeres, så de maksimerer eksponeringen for sollys, når bilen er i bevægelse, står parkeret og endda når den sidder fast i trafikken.

(Image credit: BMW/Clemson University)

Solcellepanelerne er udviklet i samarbejde med Fraunhofer-instituttet for solenergisystemer ISE i Freiburg i Tyskland og er baseret på en innovativ konstruktion, der gør, at de fortsætter med at producere strøm, selv når dele af panelerne ligger i skygge. Den orangefarvede belægning er en del af en slidstærk film, der er med til at beskytte dem.

Ifølge BMW, der støtter projektet, kan solcellerne på en solrig dag generere nok energi til at drive den lille elbil i op til cirka 50 kilometer. Det betyder, at den kan generere mere end dobbelt så meget energi, som der kræves til den relativt korte gennemsnitlige daglige pendling, som udviklerne har lagt til grund.

Selvom størstedelen af energien kommer fra solcellerne, har teamet bestående af 16 ingeniører også integreret regenerativ bremsning. Til bilens udvendige design har man desuden hentet inspiration fra kuffertfiskens aerodynamiske egenskaber, hvis strømlinede krop tilsyneladende mindsker luftmodstanden, samtidig med at den bevarer et stort indvendigt rumfang.

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Noget overraskende har prototypen fået en opgradering, når det gælder interiøret. Bilen er udstyret med Apple CarPlay og Android Auto samt digitale instrumenter, der viser køretøjsdata og solcellernes elproduktion i realtid.

Inspirerer den næste generation

(Image credit: BMW/Clemson University)

Projektlederen Anshul Karn forklarer, at det er usædvanligt, at en masterstuderende får mulighed for at opleve hele processen med at udvikle et prototypekøretøj, og det er netop den type erfaring, som Deep Orange har til formål at tilbyde.

Vi kommer selvfølgelig ikke til at se BMW sætter denne bil i masseproduktion, men elbilproducenter eksperimenterer allerede med solceller som en måde at forlænge elbilers rækkevidde på. Så det er ikke utænkeligt, at noget af den viden og data, der kommer ud af dette projekt, kan finde vej til serieproducerede biler på et tidspunkt.

Nissan udstyrede for eksempel tidligere på året en Ariya med 3,8 kvadratmeter specialudviklede solceller, som på en lys og solrig dag kunne give op til 23 kilometer ekstra rækkevidde.

Allerede i 2019 blev Hyundai den første producent, der lancerede en bil med et solcellebaseret opladningssystem i taget, da teknologien blev introduceret i Sonata Hybrid, mens Hyundai har lanceret Ioniq 5 med solcelletag på visse markeder.

I øjeblikket er teknologien dyr i forhold til den begrænsede ekstra rækkevidde, den kan give, men projekter som Deep Orange kunne i fremtiden påvirke udviklingen af mindre og lettere transportkøretøjer til bymiljøer, hvor solens energi lettere kunne udnyttes til i princippet »gratis« kørsel.

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