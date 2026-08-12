»Det var ikke mig, der kørte«: Teslas Full Self-Driving kører for stærkt, og sure ejere ender med regningen

En politibetjent standsede en Tesla, der kørte 103 km/t på en vej med en hastighedsgrænse på 72 km/t

Ejeren forsøgte at hævde sin uskyld, da Full Self-Driving-funktionen var aktiveret

Politiet svarede meget klart

Et videoklip, der er blevet delt på nettet, viser, hvordan politiet i Parker, Colorado, ifølge oplysninger standser en Tesla, der kører 103 km/t på en vej, hvor hastighedsgrænsen er 72 km/t.

Det er i sig selv ikke særlig usædvanligt, men Tesla-førerens undskyldning skiller sig ud. Personen hævdede nemlig, at det ikke var vedkommende, der havde kontrol over bilen på det pågældende tidspunkt.

»Det var ikke mig, der kørte. Jeg havde Autopilot aktiveret«, lød forklaringen.

Den tre minutter lange video blev offentliggjort af politiet sammen med et meget tydeligt svar – eller måske snarere en advarsel til andre bilister: »Kørerassistancesystemer erstatter ikke føreren.«

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»Uanset om dit køretøj er udstyret med adaptiv fartpilot, vognbanecentrering eller Full Self-Driving, er du stadig juridisk ansvarlig for at føre køretøjet på en sikker måde,« fortsatte politiet.

Selvom føreren var blevet målt til 64 miles i timen (ca. 103 km/t) på en vej med 45 miles i timen (ca. 72 km/t), fortsatte Tesla-ejeren stædigt med at hævde, at vedkommende ikke havde kontrol over bilen, at det ikke var vedkommendes skyld, og at det selvkørende system var aktiveret.

Politiet svarede da: »Jeg ved ikke, hvordan disse systemer fungerer, men du er ikke den første person, jeg har standset med Autopilot aktiveret.«

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En af Electreks egne skribenter har selv dokumenteret, hvordan han fik en fartbøde, mens han brugte Teslas Full Self-Driving.

Selvom systemet var indstillet til Standard-tilstanden – i stedet for de hurtigere tilstande Hurry eller Mad Max – øgede bilen alligevel hastigheden til 78 km/t på en vej med en hastighedsgrænse på 50 km/t.

Dårligt helt fra starten

(Image credit: Tesla)

Teslas Autopilot og Full Self-Driving er udviklet til at hjælpe personen bag rattet, ikke til helt at erstatte føreren, uanset hvad Elon Musk har hævdet i forskellige offentlige udtalelser.

I øjeblikket er loven klar på, at det endelige ansvar ligger hos føreren. Uforsigtig kørsel, hastighedsovertrædelser eller ulykker er førerens ansvar, fordi personen bag rattet skal være klar til at overtage kontrollen, hvis systemerne svigter.

Tesla komplicerer dog situationen, da FSD er udformet til at kunne køre over hastighedsgrænsen, selv i Standard-tilstanden. Virksomheden har desuden fjernet den justerbare hastighedsmargen, som tidligere gjorde det muligt for ejere at begrænse, hvor meget over hastighedsgrænsen bilen måtte køre i de automatiserede køreindstillinger.

Ifølge Electrek blev den justerbare hastighedsmargen for nylig fjernet i FSD v14 og erstattet af faste køreprofiler.

Der er en klar grund til, at Tesla har trænet sine systemer på denne måde. Mange bilister bliver frustrerede, når teknologien strengt overholder hastighedsgrænsen og derfor ikke formår at følge trafikrytmen.

Med mange andre delvist automatiserede fartpilotsystemer har føreren derimod fuld kontrol over, hvilken hastighed bilen skal holde, og hvor meget den må overskride hastighedsgrænsen.

Hvis Teslas førerassistancesystemer fortsætter med at bryde færdselslovene uden førernes viden, vil mange nok holde helt op med at bruge dem, hvilket er det stik modsatte af, hvad virksomheden ønsker.

Elon Musk har trods alt længe lovet, at bilister i en nær fremtid skal kunne sende beskeder og beskæftige sig med diverse andre ting, mens bilen kører.

Lige nu føles det dog, som om FSD Tesla-ejere er nødt til at være mere opmærksomme end nogensinde før, hvis de vil undgå fartbøder.

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