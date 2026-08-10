«Det var ikke jeg som kjørte. Jeg brukte autopilot»: Teslas Full Self-Driving-systemer gir bilførere fartsbøter, og eierne er ikke fornøyde

En politibetjent stoppet en Tesla som kjørte i 103 km/t på en vei med en fartsgrense på 72 km/t.

Eieren prøvde å hevde sin uskyld fordi Full Self-Driving var aktivert.

Politiet reagerte veldig tydelig.

Et videoklipp som har sirkulert på nettet viser politiet i Parker, Colorado, som angivelig stopper en Tesla som kjører i 103 km/t på en vei med 72 km/t.

Selv om det ikke er spesielt uvanlig i seg selv, skiller Tesla-sjåførens unnskyldning seg ut. Personen hevdet at han ikke hadde kontroll over bilen på det tidspunktet.

«Jeg kjørte ikke. Jeg hadde autopilot aktivert», forklarte han.

Den tre minutter lange videoen ble publisert av politiet sammen med et veldig tydelig svar – eller kanskje en advarsel til andre sjåfører: «Førerassistansesystemer erstatter ikke sjåføren.»

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«Uansett om kjøretøyet ditt har adaptiv cruisekontroll, filsentrering eller full selvkjøring, er du fortsatt juridisk ansvarlig for å kjøre kjøretøyet trygt», fortsatte politibetjenten.

Til tross for at bilen ble målt til 103 km/t på en motorvei med 110 kilometer i timen, hevdet Tesla-eieren hardnakket at han ikke hadde kontroll over bilen, at det ikke var hans feil, og at det selvkjørende systemet var aktivert.

Politibetjenten svarte: «Jeg vet ikke hvordan disse systemene fungerer, men du er ikke den første personen jeg har stoppet med autopilot aktivert.»

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Faktisk dokumenterte en av Electreks egne skribenter sin egen fartsbot mens han brukte Teslas Full Self-Driving.

Til tross for at systemet var satt til standardmodus – i stedet for de raskere Hurry- eller Mad Max-modusene – akselererte bilen fortsatt til 78 km/t på en vei med 50 kilometer i timen.

Dårlig allerede fra starten av

(Image credit: Tesla)

Teslas autopilot og Full Self-Driving er utformet for å hjelpe føreren, ikke for å erstatte vedkommende fullstendig, til tross for hva Elon Musk har hevdet i diverse offentlige uttalelser.

Loven er for tiden tydelig på at det endelige ansvaret ligger hos sjåføren. Hensynsløs kjøring, fartsovertredelse eller ulykker er til syvende og sist sjåførens ansvar, ettersom personen bak rattet må være klar til å ta over kontrollen hvis og når systemene svikter.

Tesla gjør imidlertid ting mer komplisert ved å designe FSD for å kunne kjøre over fartsgrensen, selv i standardmodus. Selskapet har også fjernet den justerbare fartsmarginen som tidligere tillot eiere å begrense hvor mye over fartsgrensen bilen kunne kjøre i de automatiserte kjøremodusene.

Ifølge Electrek ble den justerbare fartsmarginen nylig fjernet i FSD v14 og erstattet med faste kjøreprofiler.

Det er ikke vanskelig å se hvorfor Tesla har trent systemene sine på denne måten. Mange sjåfører blir frustrerte når teknologien strengt følger fartsgrensen og derfor ikke klarer å holde tritt med trafikkflyten.

Med mange andre delvis automatiserte cruisekontrollsystemer har imidlertid føreren full kontroll over hvor fort bilen skal kjøre og hvor mye over fartsgrensen den kan kjøre.

Hvis Teslas førerassistansesystemer fortsetter å få sjåfører i trøbbel med loven, vil mange sannsynligvis slutte å bruke dem helt, noe som er det stikk motsatte av hva selskapet ønsker.

Elon Musk har tross alt lenge lovet at sjåfører i nær fremtid vil kunne sende meldinger og gjøre diverse andre ting mens bilen kjører.

Akkurat nå føles det imidlertid som om Tesla-eiere må være mer oppmerksomme enn noen gang.

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