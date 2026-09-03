Hyundai toppet nettopp verdens største studie av elbilbatterier

Analyse av mer enn 500 000 brukte elbilbatteritester avslører langsiktig batterihelse.

Hyundai Ioniq 5 fremstår som en av de sterkeste bilene.

Studien avslører også store variasjoner mellom individuelle biler.

En ny studie, som har sett på 500 000 uavhengige tester av batterihelse for elbiler, har avslørt hvilke elbiler som har størst batterikapasitet når de eldes – og hvilke modeller som lider størst tap over tid.

Dataene kommer fra det østerrikske batteridiagnostikkselskapet Aviloo (via via InsideEVs), som har analysert brukte elbiler på tvers av 20 populære modeller mellom 2022 og 2026.

Selskapet sier at den nye Aviloo Certified EV Battery Report er verdens største uavhengige studie av batterihelse for brukte elbiler, og trekker på en bredere database med mer enn én million tester fra hele verden.

Og selv om resultatene stort sett er gode nyheter for elbileiere, er det noen overraskende store forskjeller mellom modellene.

Modellen som skiller seg ut er Hyundai Ioniq 5, som registrerte en median helsetilstand (SoH) på 97,2 % ved 50 000 m og 95 % ved 100 000 km. Selv ved 150 000 km (93 000 miles) beholdt den fortsatt 92,8 % av sin opprinnelige helsetilstand.

Det plasserer den komfortabelt foran Tesla Model Y, som registrerte en median SoH på 90,3 % ved 150 000 km. Tesla Model 3 lå enda lavere, på 88,94 %.

I den andre enden av tabellen presterte mindre elbiler med relativt små batterier dårligere. Nissan Leaf ZE1-generasjonen med sitt mindre 40 kWh-batteri registrerte for eksempel 86,67 % ved 150 000 km, mens Renault Zoe fra samme tidsalder klarte 87,33 % og den første generasjonen Mini Cooper SE 87,11 %.

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Batterihelse handler om mer enn kjørelengde

(Image credit: Nissan)

Det virkelig interessante med Aviloos data er ikke bare hvilken modell som vinner. Det er hvor mye individuelle biler kan avvike fra medianen.

For eksempel, ved 150 000 km, lå 99 % av Tesla Model Y-bilene i datasettet mellom 82,9 % og 94,9 % batterilevetid. For BMW i4 var rekkevidden 87,5 % til 96,9 %.

Det betyr at to tilsynelatende identiske brukte elbiler med samme kjørelengde kan ha «dramatisk forskjellig» batterilevetid – og derfor potensielt svært forskjellig rekkevidde og ytelse i den virkelige verden.

Marcus Berger, administrerende direktør i Aviloo, sa: «Sannheten i disse dataene er at gjennomsnitt skjuler mye. Ja, elbilbatterier eldes bedre enn myten om at «de slites ut fort» antyder – men det er ikke det mest nyttige denne rapporten forteller deg.

«Det som er viktig er at batteritilstanden varierer betydelig mellom modeller, og enda mer mellom individuelle biler av samme modell».

Det er her Aviloo sier at deres uavhengige Flash-tester er viktige, snarere enn at bruktbilkjøpere stoler på helsetilstandstallet som vises av kjøretøyets datasystemer.

Selskapet sier at klima, ladeatferd, batterikjemi og å holde et kjøretøy på høy lading over lengre perioder er faktorer som lett kan påvirke forringelsen.

Men som vi har sett med mange andre rapporter om elbilbatterier som denne, er det overordnede budskapet betryggende.

De fleste elbilene i studien beholdt rundt 90 % eller mer av sin opprinnelige batterikapasitet etter 150 000 km, noe som tyder på at frykten for at elbilbatterier fyller opp søppelfyllinger er stadig vanskeligere å forene med data fra den virkelige verden.

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