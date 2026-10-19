Teslas nye Roadster kan «fly» ved hjelp av raketteknologi fra SpaceX og nå over 370 km/t

Tesla demonstrerer den mye omtalte teknologien med kaldgassdyser

Den nye Roadsteren kan hoppe og utføre saltoer i luften

Et viftesystem skaper et enormt marktrykk, noe som ifølge Tesla kan knuse en rekke banerekorder

Etter nesten et tiår med venting har Tesla endelig avduket nye Roadster ved SpaceX’ testsenter for raketter i McGregor, Texas.

Under presentasjonen viste Teslas sjefsdesigner Franz von Holzhausen, visepresident for kjøretøyutvikling Lars Moravy og administrerende direktør Elon Musk frem den avanserte teknologien i bilen, ledsaget av flere spektakulære demonstrasjoner av hva den er i stand til.

Vi fikk også for første gang se hvordan den tiltenkte produksjonsversjonen av Roadster vil se ut når den – i henhold til Teslas nåværende plan – kommer i salg i 2028.

De myke kurvene og de rene linjene fra det tidligere presenterte Roadster-designet er byttet ut med et langt mer kantete uttrykk, som minner om Cybertruck. Ifølge Tesla henter designet inspirasjon fra blant annet det legendariske rekognoseringsflyet SR-71 og romraketter.

Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfidOctober 15, 2026

Resultatet er en futuristisk elektrisk sportsbil som på flere måter minner om en elektrisk Lamborghini. Under presentasjonen understreket Tesla-teamet også at den nye Roadsteren er et resultat av et tett samarbeid mellom Tesla og Elon Musks romfartsselskap, SpaceX – noe som forklarer de mange elementene av raketteknologi som er integrert i kjøretøyet.

«Resultatet er et samarbeid mellom verdens beste bilprodusent og verdens beste rakettprodusent,» sa Musk, før han demonstrerte hva bilen er i stand til.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende trekket er systemet med gassdrevne thrustere, utviklet av SpaceX. Disse er ikke bare utformet for å gi bilen en nesten ekstrem akselerasjon – Tesla hevder at den kan gå fra 0 til 97 km/t på under 0,59 sekunder, med en toppfart på over 370 km/t for de mest avanserte versjonene – men også for å gjøre det mulig for kjøretøyet å faktisk «fly» i korte perioder.

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Rakettthrustere bak på Roadsteren kan generere opptil 80 kN skyvekraft for akselerasjon fremover, mens ytterligere thrustere plassert rundt og under bilen kan skape løft og styre bevegelsene mens den er i luften.

Å tilpasse denne teknologien slik at den fungerer i jordens atmosfære, fremfor i verdensrommets vakuum, har vært en av de store tekniske utfordringene ingeniørene hos SpaceX og Tesla har arbeidet med i flere år.

Under en direktedemonstrasjon ble den nye Tesla Roadsteren vist idet den hoppet over hele utvalget av bilmodeller fra selskapet, utførte en full rotasjon i luften, og landet i en sky av gass før den kjørte videre.

Av sikkerhetshensyn ble demonstrasjonen utført autonomt, uten noen sjåfør i kjøretøyet.

Lars Moravy, Teslas visepresident for kjøretøyutvikling, fortalte at selskapet kaller manøveren for en «kick-flip», og spøkte med at skateboardlegenden Tony Hawk ville ha vært stolt. Musk forklarte også at systemet benytter en avansert lufttank med ekstremt høyt trykk.

«Bilen kan fylle opp lufttanken igjen, så det er ikke slik at man trenger noe spesielt drivstoff eller lignende,» forklarte Musk.

Et avansert viftesystem gir ekstrem marktrykk

«Vi fikk faktisk flyvende biler før GTA 6», skriver noen på sosiale medier. (Image credit: Tesla)

En annen sentral nyvinning i den nye Roadster-en er et avansert sugesystem som benytter vifter montert under kjøretøyet til å skape enorme mengder marktrykk.

Teknologien minner om den som brukes i McMurtry Spéirling – en elektrisk superbil som har satt flere banerekorder takket være sitt eksepsjonelle veigrep.

Teslas system skal angivelig kunne fjerne nok luft fra undersiden av bilen til å skape en kraft som er stor nok til å holde den fast opp-ned. Tesla demonstrerte dette ved å la Roadsteren kjøre opp en vertikal flate og deretter bli hengende under et overheng, holdt på plass av viftesystemet.

(Image credit: McMurtry)

Roadsteren hoppet deretter ut fra avsatsen, brukte gassdrevne thrustere til å orientere seg i luften, og landet kontrollert på plattformen nedenfor – ikke ulikt måten SpaceX-raketter lander på etter sine romferder.

Ifølge Tesla inkluderer viftesystemet også patenterte sideskjørt og aktuatorer hentet fra selskapets humanoide robot, Optimus. Disse komponentene kan automatisk tilpasse systemet til ulike veidekker, noe som kan gjøre teknologien anvendelig også utenfor helt jevne racerbaner.

Dette skiller seg markant fra McMurtry Spéirling, som foreløpig primært er designet for bruk på bane.

«Bedre enn noen James Bond-bil», bemerket Musk, og forklarte at vifteteknologien vil muliggjøre svingkjøring på en måte som nesten ser ut til å trosse fysikkens lover.

«Akselerasjon, svingkjøring – den kommer til å knuse alle banerekorder som noensinne er satt», fortsatte han.

Selv om dette utvilsomt er et svært ambisiøst løfte, viser demonstrasjonene at Tesla utforsker en rekke tekniske løsninger som kan komme til å endre forventningene våre til elektriske høyytelsesbiler.

Spesifikasjoner og priser – tre ulike versjoner er planlagt

(Image credit: Tesla)

Presentasjonene ga et fascinerende innblikk i teknologien bak den nye Roadsteren, og bekreftet samtidig flere rykter som har versert de siste månedene.

Ja, ifølge selskapet vil den nye Tesla Roadster benytte «kaldgass-thrustere» (cold-gas thrusters) for akselerasjon og korte perioder med svev. Ja, den vil ta i bruk et avansert sugesystem for å skape ekstremt høyt marktrykk. Og ja, planen er at bilen faktisk skal bli tilgjengelig for kjøp – men den vil utelukkende tilbys som en modell med venstreratt.

Musk opplyste at produksjonen er planlagt å starte i 2028, og at Tesla fortsatt tar imot reservasjoner.

De som ønsker å reservere et eksemplar, må betale 5 000 dollar (omtrent 47 000 kroner) på forskudd, etterfulgt av ytterligere 45 000 dollar (omtrent 425 000 kroner) innen ti dager; i motsatt fall blir reservasjonen kansellert.

Selv om en endelig pris ennå ikke er kunngjort, delte Tesla ytterligere detaljer på X etter arrangementet, knyttet til de ulike versjonene som nå planlegges.

Den første er «Performance»-modellen, som vil være utstyrt med det avanserte sugesystemet for marktrykk. Ifølge Tesla skal denne klare akselerasjonen fra 0–97 km/t på under 1,6 sekunder. Den mangler imidlertid kaldgass-thrusterne, og forventes å bli den eneste versjonen som er godkjent for bruk på offentlig vei.

Den neste modellen er «Thrust», som skal produseres i et begrenset opplag og utstyres med kaldgassdyser bak. Disse er konstruert for å muliggjøre akselerasjon fra 0 til 97 km/t på under 0,9 sekunder. Det er svært sannsynlig at denne versjonen utelukkende vil være beregnet for bruk på bane.

Til slutt har vi «Rocket», som ifølge rapporter kun vil tilbys spesielt inviterte kunder. Denne er utstyrt med det komplette systemet av kaldgassdyser og er i stand til å utføre de samme spektakulære manøvrene som Tesla viste frem under presentasjonen.

Det gjenstår imidlertid å se hvor, og under hvilke forhold, disse funksjonene faktisk kan benyttes på en trygg og lovlig måte.

Alle versjonene vil få skjulte frontlykter, ultralette hjul, en justerbar hekkvinge, et lakkdesign inspirert av romfartsindustrien, samt tonede glassruter utformet for å etterligne det kobberfargede belegget på visirene til romdrakter.

En detalj som ser ut til å ha endret seg, er imidlertid rekkevidden. Tesla oppga tidligere at Roadster ville kunne tilbakelegge omtrent 965 kilometer på én lading, men har nå antydet at rundt 480 kilometer er et mer realistisk tall for den nye modellen.

Selv om dette innebærer en tydelig reduksjon sammenlignet med de opprinnelige ambisjonene, er det – med tanke på den ekstreme ytelsen og de avanserte tekniske løsningene Tesla nå har demonstrert – tydelig at den nye Roadsteren har et annet fokus enn tradisjonelle langdistansebiler.

Hvis Tesla lykkes med å overføre disse demonstrasjonene til et ferdig produkt, kan Roadster bli et av de mest teknisk fascinerende elektriske kjøretøyene vi noensinne har sett. Kombinasjonen av en elektrisk drivlinje, raketteknologi fra SpaceX og et avansert system for marktrykk viser hvor langt selskapet er villig til å gå for å flytte grensene for hva en bil kan prestere.

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