Handelsaktiviteten under Black Friday ventes å øke i år, og salgstallene i forkant av handledagen viser allerede tegn til dette.

Forbrukere er mer tilbøyelige til å oppdage nye merkevarer og bruke mer penger når de benytter seg av kunstig intelligens.

Sosiale medier spiller fortsatt en viktig rolle, og yngre generasjoner setter fremdeles pris på fysiske butikker.

Salesforce anslår at det globale nettsalget under årets Black Friday vil nå 357 milliarder dollar. Dette vil i så fall gjøre det til den største handelsbegivenheten noensinne – en økning på omtrent 6 % sammenlignet med 2025. En viktig årsak til dette er at KI-agenter kan hjelpe mange av oss med å finne de beste tilbudene.

Ifølge prognosene fra Salesforce kan KI-agenter stå for omtrent en femtedel av salget i år (75,8 milliarder dollar). Vi ser allerede et høyere forbruk enn vanlig i forkant av «Cyber ​​Week», med en global økning på 4,3 %.

Ettersom forbrukernes kjøpekraft er under betydelig press som følge av økonomisk usikkerhet, betyr imidlertid ikke tallene fra Salesforce nødvendigvis at forbrukerne planlegger å bruke mer penger totalt sett. Det kan heller hende at de venter på årets beste tilbud for å gjennomføre kjøp de ellers ville ha gjort tidligere på året.

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Detaljhandelssalget under Black Friday skyter i været ved hjelp av KI-agenter

Rapporten viser at trafikk til forhandleres nettsider, generert av kunstig intelligens, har mer enn doblet seg sammenlignet med året før. Videre er sannsynligheten for at forbrukere som ledes til en nettside via et KI-verktøy gjennomfører et kjøp, omtrent dobbelt så stor som for andre besøkende. Dette tyder på at forhandleres nettsider må tilpasses for å håndtere nye typer trafikk og interaksjoner.

Dette er også gode nyheter for forhandlere, ettersom én av tre forbrukere oppgir at de har oppdaget nye merkevarer ved hjelp av KI-assistenter. Dessuten er nesten tre av fire forbrukere (74 %) åpne for å stole på anbefalinger fra KI, noe som åpner døren for nye produkter og øker konkurransen.

Forhandlere har også observert at kunder som benytter KI, i gjennomsnitt bruker omtrent 8 % mer penger enn de som ikke bruker KI, samtidig som de kjøper totalt 23 % flere produkter.

KI har imidlertid ennå ikke fått stor utbredelse; bare 8 % av forbrukerne har faktisk latt en KI gjennomføre et kjøp på deres vegne. Dette tyder på et betydelig potensial for en økning i automatiserte kjøp fremover, noe som igjen kan bidra til å øke det totale forbruket.

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«Forbrukere tyr til personlige KI-agenter for å finne gaver og de beste tilbudene. Merkevarer som er forberedt på å møte denne etterspørselen med egne KI-baserte handleagenter, vil oppnå de beste resultatene i årets julehandel,» uttaler Caila Schwartz, direktør for forbrukerinnsikt innen KI-drevet handel.

Trafikken kommer ikke bare fra KI

Data fra Salesforce understreker også den økende betydningen av sosiale medier; nesten en fjerdedel (23 %) av trafikken til nettbutikker kommer nå fra plattformer som TikTok og Instagram. Det handler dessuten ikke bare om hvor trafikken kommer fra, men også om endrede handlevaner. Hele 16 % av forbrukerne planlegger å handle direkte i disse appene – der de både gjennomfører kjøpet og betalingen. Dette skaper en ytterligere utfordring for forhandlere, som må styrke sin tilstedeværelse i sosiale medier.

Som om ikke forhandlere hadde nok utfordringer fra før, må de også fortsette å investere i fysiske butikker. Syv av ti forbrukere planlegger fortsatt å handle i fysiske butikklokaler, der de kan se og teste produkter før de bestemmer seg for å kjøpe – en trend som er overraskende populær blant yngre forbrukere, som for eksempel generasjon Z.

Alt dette skjer på et bakteppe av et enormt økonomisk press, noe som tvinger forhandlere til å jobbe enda hardere for å tiltrekke seg kunder gjennom lavere priser og sesongbaserte rabatter.

Kort sagt må forhandlere utforske flere salgskanaler enn noen gang tidligere. Selv om kunstig intelligens kan være trenden som driver rekordsalg under årets Black Friday, vil den største utfordringen for forhandlere være å fordele oppmerksomhet og ressurser på tvers av stadig mer fragmenterte salgskanaler.

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