Nesten ingen bruker KI-agenter til bestillinger, ifølge Uber og Airbnb

Flere selskaper opplyser at nesten ingen bruker KI-agenter for å få tilgang til tjenestene deres.

Uber, DoorDash og Airbnb sier alle at tallene er komisk lave.

Brukere har stilt seg kritiske til KI-agenter og satt spørsmålstegn ved om de er nødvendige.

Hele poenget med å bruke en KI-agent – ​​enten det er Metas Muse eller OpenAIs Dots – er at den skal spare deg for tid, endre måten du jobber på, og ta seg av kjedelige, rutinepregede oppgaver du helst vil slippe. Men flere selskaper, deriblant Uber, DoorDash og Airbnb, har innrømmet at nesten ingen bruker AI-agenter for å benytte seg av tjenestene deres. Dette tyder på at «agent-revolusjonen» vi ble lovet, kanskje ikke er i ferd med å materialisere seg – i hvert fall ikke ennå.

De tre selskapene opplyste (ifølge TechSpot) at KI-agenter kun har blitt brukt til å gjennomføre en håndfull transaksjoner de siste ukene, sammenlignet med de millioner av transaksjoner som er utført av ekte mennesker. Uber hadde for eksempel 320 millioner turer bestilt av mennesker i uken rundt halloween. Antallet bestillinger gjort av KI-agenter? Bare fire – et nesten komisk lavt tall.

DoorDash-sjef Tony Xu fortalte om en lignende erfaring, og opplyste at KI-agenter sto bak noen hundre bestillinger på plattformen. Selv om tallene ikke er like lave som hos Uber, påpeker TechSpot at DoorDash mottar milliarder av bestillinger hvert år.

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Airbnb-sjef Brian Chesky uttalte på sin side at bare en forsvinnende liten andel av bestillingene i appen gjøres ved hjelp av KI-agenter. Chesky antydet at dette kan skyldes at mange foretrekker å undersøke reisemål på egen hånd, fremfor å overlate alt til en KI som ikke kan vurdere kvaliteten på et utleiested eller hvor attraktive aktivitetene i nærområdet er.

En motreaksjon mot KI-agenter?

(Image credit: Getty Images)

Several companies and governments have already had enough of AI agents. The Wall Street Journal reports that United Airlines is banning AI bots from booking flights, while Alibaba has stopped its workers from using Claude Code and the Swedish government has blocked both Claude and ChatGPT over security concerns.

En del av problemet kan være at KI-agenter, i noen tilfeller, er en løsning som leter etter et problem. Ubers finansdirektør, Balaji Krishnamurthy, påpekte for eksempel at det tar omtrent 50 sekunder for en bruker å bestille en tur – så det er ikke akkurat en langdryg prosess som KI-agenter kan forenkle drastisk.

Det har også kommet visse motreaksjoner i sosiale medier. På Reddit var det en populær kommentar som bemerket at «det er gøy å tenke på hva man har lyst til å gjøre eller spise», og at få mennesker ønsker å bli «hyper-effektive når det gjelder å ha det gøy». Vedkommende argumenterte for at en AI-agent fjerner gleden ved livets tilsynelatende hverdagslige sysler.

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En annen bruker formulerte det slik: «Så i stedet for å åpne DoorDash-appen for å bestille en pizza, må jeg åpne KI-agenten min, fortelle den at jeg er sulten og vil ha pizza, og at det må koste under 30 dollar? For meg virker det som mer arbeid å bruke en KI-agent.»

En fersk rapport viser faktisk at KI-verktøy, i stedet for å spare tid, tvinger mange til å jobbe 90 minutter ekstra hver dag. En annen studie viser at ansatte bruker mer tid på å rette opp innhold skapt av KI enn på selve arbeidsoppgavene. Når man legger dette sammen med de siste nyhetene fra selskaper som Uber, DoorDash og Airbnb, vokser inntrykket av at AI ikke alltid er den tidsbesparende løsningen den kan fremstå som ved første øyekast.

Flere selskaper og myndigheter har allerede fått nok av KI-agenter. The Wall Street Journal melder at United Airlines forbyr KI-roboter å bestille flyreiser, Alibaba har stanset de ansattes bruk av Claude Code, og den svenske regjeringen har blokkert både Claude og ChatGPT av sikkerhetshensyn. Neste år skal den norske regjeringen legge frem sin KI-strategi.

Kanskje vil KI-agenter en dag slå gjennom, og kanskje vil alle bruke dem til å effektivisere hverdagslige oppgaver. Men slik situasjonen ser ut nå, er det lenge til den dagen kommer – og mye tyder på at ikke alle oppgaver nødvendigvis egner seg for automatisering.

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