Invester i en av de beste gaming-PCene for å tilfredsstille alle spillbehovene dine. Det finnes utrolig mange alternativer der ute, og det kan være vanskelig å velge den rette modellen. Vi hjelper deg med å velge ut en maskin som på et blunk. Og du trenger kanskje ikke å blakke deg fullstendig for å skaffe deg en super maskin.

Men hvis du vil ligge i front og spille de saftigste spillene i 4K, må du punge ut for en PC med komponenter i toppklassen. Men hvis du er villig til å senke kravene til oppløsning og innstillinger i spillene, kan du få en PC som er mer enn kapabel til å oppsluke deg i spillene, samtidig som du holder kostnadene nede. Det skyldes at prisene på prosessorer og til dels på skjermkort er blitt lavere de senere årene, slik at du ikke lenger trenger å budsjettere med like store utgifter for et oppsett som kan kjøre de beste PC-spillene.

Men ettersom det for tiden er vanskelig å få tak i enkeltkomponenter på grunn av den globale mangelen på silisium, kan det være lurt å vurdere en ferdigbygget maskin som dem vi har valgt ut nedenfor. Da slipper du den endeløse og dyre jakten på skjermkort som har en lei tendens til å unngå butikkhyllene.

Uansett hvilket budsjett du har, vil du se at en av de beste gaming-PCene nedenfor vil tilfredsstille behovene dine – uansett om du er på jakt etter noe som balanserer pris og ytelse på en god måte, eller noe som er best på alle områder. I utvalget nedenfor har vi ikke bare vurdert pris og ytelse, men også design. Enten du driver med konkurranseorientert gaming eller bare liker å koble av etter en lang arbeidsdag, vil det være noe for deg i oversikten nedenfor.

Våre utvalgte gaming-PCer i 2022

Beste gaming-PC 2022

(Image credit: MSI)

1. MSI MEG Aegis Ti5 Jaw-dropping design and specs Spesifikasjoner Prosessor: Opp til 10. gen. Intel Core i9 Skjermkort: Opp til MSI GeForce RTX 3080 RAM: Opp til 128 GB Lagringsplass: Opp til 3TB HDD + 2TB SSD Grunner til å kjøpe + Uslåelig ytelse i en unik innpakning + Ville spesifikasjoner Grunner til ikke å kjøpe - Kunne hatt bedre utvalg av USB-porter

Uansett om du elsker eller hater den ville Transformers-estetikken til MSI MEG Aegis Ti5, er det ingen tvil om hvilken rå kraft den er i besittelse av. Denne underlig utseende saken fra MSI har noen vanvittige spesifikasjoner. I sin kraftigste konfigurasjon har den en Intel Core i9, RTX 3080 og utrolige 128 GB RAM. Det betyr at uansett hvilken variant du velger, vil du bli overveldet av ytelsen. Men du må være forberedt på å svi av en solid porsjon penger og sprenge et MEG Aegis Ti5-formet hull i bankkontoen din.

Les vår test av MSI MEG Aegis Ti5 (på engelsk)

MEG Aegis Ti5 er tilgjengelig hos enkelte norske forhandlere.

(Image credit: Alienware)

2. Alienware Aurora Ryzen Edition R10 Kraftig gaming for alle budsjetter Spesifikasjoner Prosessor: AMD Ryzen 5 3500 – 9 3950X Skjermkort: AMD Radeon RX 5600 – NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti RAM: 8 GB – 64 GB DDR4 Lagringsplass: 1 TB 7200RPM SATA – 2 TB M.2 PCIe NVMe SSD + 2TB 7200RPM SATA Grunner til å kjøpe + Powerful specs + Affordable + Stunning design Grunner til ikke å kjøpe - Still very expensive at highest configurations

Med tanke på AMDs omfattende fremstøt for å vinne markedene for prosessorer og skjermkort, er det ikke så rart at mange av de beste PCene bytter over til Team Red. De ypperlige gaming-laptopene Alienware Aurora er blant dem, og de har utstyrt R10-modellene med de kraftige men ikke så veldig dyre Ryzen-prosessorene. De kan naturligvis by på brutal kraft når det gjelder gaming, og de gjør det mulig for kunder som ikke har fryktelig mye penger å nyte gaming på et solid nivå. Dette er en super gaming-PC.

(Image credit: Lenovo)

3. Lenovo Legion Tower 5i Beste innstegs-PC for gaming Spesifikasjoner Prosessor: Up to 11-Gen Intel Core i9 Skjermkort: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super – RTX 3070 RAM: Opp til 32 GB DDR4 Lagringsplass: Opp til 1 TB SSD Grunner til å kjøpe + Solid 1080p-ytelse som passer utmerket til e-sport + Enkel å oppgradere i tilfelle du trenger kraftigere ytelse i fremtiden Grunner til ikke å kjøpe - Innstegsmodellens skjermkort mangler strålesporing og DLSS

Hvis du er en fersking når det gjelder gaming på PC, eller er ute etter noe rimelig, er basiskonfigurasjonene til Lenovo Legion Tower 5i noe for deg. Dette gir deg et billig innstegspunkt – og en maskin som kan håndtere de mest populære e-sport- og AAA-spillene i 1080p. Selv om den aller enkleste modellen mangler moderne skjermkortstandarder som strålesporing og DLSS, er det enkelt å åpne det sorte tårnkabinettet og oppgradere innmaten senere. Hvis du er på begynnelse av din reise inn i PC-spillenes spennende verden, er det vanskelig å finne et mer velegnet alternativ enn denne.

Les vår test av Lenovo Legion Tower 5i (på engelsk)

Lenovo Legion Tower 5i kan være litt vanskelig å oppdrive i Norge. Lenovo fører imidlertid Lenovo Legion Tower 5.

(Image credit: Acer)

4. Acer Predator Orion 3000 Beste kompakte PC til gaming i 4K Spesifikasjoner Prosessor: Intel Core i7-10700 Skjermkort: Nvidia GeForce RTX 3070 RAM: 16 GB LAgringsplass: 500 GB SSD + 1 TB HDD DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Elkjøp Les mer hos Elkjøp Les mer hos Komplett Grunner til å kjøpe + Smart konstruert med nydelig RGB + Flott spillytelse og utmerket avkjøling Grunner til ikke å kjøpe - Grep til headset kan blokkere portene foran

Acer Predator Orion 3000 er ypperlig konstruert. Den vitner om en nærmest uovertruffen oppmerksomhet på detaljer med et ryddig og kompakt design som gjør enheten enkel å flytte på. RGB-belysningen er virkelig noe å se på, og den blir enda bedre av FrostBlade-viftene og lyslinjene på innsiden. Komponentene byr på anselig kraft, og spesifikasjonene er kraftige nok til å lose gamere trygt gjennom oppslukende spill i 4K og VR. Den er ikke så veldig budsjettvennlig, men hvis du er ute etter noe som vil vare i noen år, er dette et fristende valg for deg som både er opptatt av estetikk og ytelse.

Les vår test av Acer Predator Orion 3000 (på engelsk)

(Image credit: HP)

5. HP Omen 30L Kraftig i all enkelhet Spesifikasjoner Prosessor: Intel Core i7-10700K - Intel Core i9-10900K Skjermkort: Nvidia GeForce RTX 3070 - 3090 RAM: 16 GB – 64 GB Lagringsplass: 512 GB - 2 TB SSD + 0 - 2 TB HDD DAGENS BESTE TILBUD Les mer hos Elkjøp Les mer hos Elkjøp Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + Ganske mye for pengene + God ytelse Grunner til ikke å kjøpe - Sammentrykte komponenter

HP Omen 30L kan utstyres med imponerende maskinvare, og den yter godt til tross for at komponentene ligger tett og kan begrense luftstrømmen. Det er mye å like ved denne maskinen – RGB-sonene, den gunstige prisen og et elegant design vi setter stor pris på. Selv om dette systemet gir rom for en viss brukertilpasning, gir det trange kabinettet egentlig lite rom for utvidelser – og det er veldig lite som kan gjøres for å bedre avkjølingen.