De beste skjermkortene i 2019: Alle topp-GPU-ene for gaming

RTX 2080 Ti og RTX 2080 er endelig her, og Nvidia Turing-revolusjonen har virkelig begynt. Er det slik at du bør kaste penger etter et dyrt flaggskip-kort, eller skal du gå litt tilbake i tid og skaffe deg et aldrende Pascal-kort og spare noen kroner? Uansett hva du ender opp med å gjøre vil du ende opp med å kunne bruke et av de beste skjermkortene på markedet til å spille alt fra «Hitman 2» til «Battlefield V».



Husk at hva som er det beste skjermkortet varierer enormt avhengig av hva slags maskin du er i ferd med å bygge deg. Derfor kan det være vanskelig å finne det beste grafikkortet til ens eget bruk – det er ikke alltid det dyreste alternativet. Dette er en av grunnene til at vi har valgt å lage en guide som tar for seg de beste skjermkortene man får kjøpt per i dag. Alle har blitt testet og/eller anmeldt her hos oss i TechRadar. Vi anbefaler at du tar en titt på vår liste over det vi mener er de beste skjermkortene du får kjøpt for penger – før du kjøper.

Beste skjermkort: Nvidia GeForce RTX 2060

Turing-kortet som gir en mye for pengene

Stream-prosessorer: 1,920 | Klokkehastighet: 1365 MHz (1680 MHz boost) | Minne: 6 GB GDDR6 | Minneklokkehastighet: 14 Gbps | Strømkontakter: 1 x 8-pin | Utganger: 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C, 1 x DVI

3 890 kr View at NetOnNet

1080p-gaming med raytracing

Er relativt kaldt i bruk

Dyrere enn forrige generasjon

En av de største aberne vi påpekte ved Nvidia Turing ved lansering var de astronomiske prisene. Men, nå som Nvidia GeForce RTX 2060 er ute har Nvidia endelig gitt oss et kort som gir mye ytelse for pengene – eller, i det minste er det snakk om mer ytelse enn det fantes i dette sjiktet tidligere. Med RTX 2060 kan man kjøre så og si alt på 1080p på de beste innstillingene, man kan i tillegg med relativ komfort kjøre det meste av 1449p, og 4K er tilmed innen rekkevidde. For ikke å snakke om RTX-egenskapene – selv såpass langt ned på treet kan man få raytracing i 1080p.

Les hele vår test av: Nvidia GeForce RTX 2060

Beste skjermkort til 4K: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Overveldende ytelse

Stream-prosessorer: 4352 | Klokkehastighet: 1350 MHz (1635 MHz boost) | Minne: 11 GB GDDR6 | Minneklokkehastighet: 14 Gbps | Strømkontakter: 2 x 8-pin | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

12 890 kr View at NetOnNet

Perfekt til 4K med høy fps

Driver frem ray tracing-revolusjonen

Ekstremt dyrt

Er du på jakt etter den ultimate ytelsen og ikke bryr deg om prisen, så bør du ta en titt på GeForce RTX 2080 Ti. Det er uten tvil det beste grafikkortet for 4K-spilling med høy bilderate, så lenge du er villig til å betale det det koster. Vi må også trekke frem den utrolige ray tracing-teknologien som er på plass her, og dette kortet kommer til å drive frem en ny grafikkrevolusjon – vi må bare vente på at flere spill for støtte for den fremvoksende teknologien.

Lese hele vår test av Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Det beste QHD-kortet: Nvidia GeForce RTX 2070

Turing, møt 1440p

Stream-prosessorer: 2304 | Klokkehastighet: 1410 | Minne: 8 GB GDDR6 | Minneklokkehastighet: 14 Gbps | Strømkontakter: 1 x 8-pin | Utganger: 2 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI, 1 x USB-C

Takler gaming i både 1440p og 4K

Bruker mindre strøm enn forgjengeren

For dyrt

Hvis det holder for deg med QHD, med noen dypp ned i 4K-dypet, så kan det være verdt å sjekke ut RTX 2070. Nvidia GeForce RTX 2070 representerer Turing-arkitekturen i midtsjiktet med ytelse som totalt overskygger forgjengeren GTX 1070. Ikke bare vil du kunne spille alt i 1440p , men ytelsen sparker virkelig ifra – opptil 120 FPS i «Shadow of the Tomb Raider». Likevel er det slik at du må ha i mente at RTX 2070 er vesentlig dyrere enn forgjengeren, så det er ikke slik at prisen man betaler for ytelsen alltid er verdt det – særlig om du per i dag sitter på et Pascal-kort.

Les hele vår test av: Nvidia GeForce RTX 2070

Beste grafikkort til Full HD: AMD Radeon RX Vega 56

Bedre ytelse enn prisklassen skulle tilsi.

Stream-prosessorer: 3584 | Klokkehastight: 1156 MHz | Minne: 8 GB HBM2 | Minneklokkehastighet: 800 MHz | Strømkontakter: 2 x 8-pin | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

3 890 kr View at NetOnNet

Takler 1080p med innstillinger på maks

Bruker mye strøm

Blir litt varmt

AMD Radeon RX Vega 56 er det beste grafikkortet på markedet til 1080p-spilling akkurat nå, og våre tester viser at det er raskere enn Nvidia GTX 1070. Nå som det i tillegg har falt i pris til det vi vil kalle et akseptabelt nivå, så har det aldri vårt et bedre tidspunkt enn nå å kjøpe dette kortet. Vega 56 er muligens i overkant kraftig til 1080p-spilling, men de ekstra kreftene kommer til nytte hvis du vil spille på en skjerm som støtter 144 eller til og med 240 Hz. I tillegg blir du bedre rustet for kommende utgivelser som vil kreve høyere ytelse, og det kan til nød takle 1440p også.

Beste grafikkort til VR: Nvidia GeForce RTX 2080

Kongen av VR-gaming

Stream-prosessorer: 2944 | Klokkehastighet: 1515 MHz (1800 MHz boost) | Minne: 8 GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Strømkontakter: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

7 490 kr View at NetOnNet

Solid 4K-ytelse

Tilkoplinger spesifikt til VR

Dyrt

Hvis du prøver å spille de beste VR-spillene, så trenger du det beste skjermkortet. Nå til dags heter det kortet Nvidia GeForce RTX 2080. Kortet er tettpakket med Turing-arkitektur og har VR-tilkoplingen VirtualLink, så du trenger på ingen måte å bekymre deg for hakkete VR-ytelse (slik at du blir kvalm og svimmel). Hvis man en gang i blant vil kople av med spill som ikke er i VR vil heller disse ikke ha noen problemer med å kjøre i 1440p og 4K.

Les hele vår test av: Nvidia GeForce RTX 2080

Det beste minigrafikkortet: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

Skal du bygge en liten og nett spill-PC, er dette kortet for deg.

Stream-prosessorer: 3584 | Klokkehastighet: 1506 | Minne: 11 GB GDDR5X | Minneklokkehastighet: 10 Gbps | Strømkontakter: 2 x 8-pin | Utganger: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

Verdens minste 1080 Ti

SLI-støtte

Svakere ytelse

Varmt og bråkete

Når du skal bygge en kompakt maskin basert rundt et microATX- eller mini-ITX-hovedkort, må du finne frem til de minste delene du kan bruke uten at det går nevneverdig utover ytelsen. Det er nok ikke til å unngå at du må ofre noen få bilder per sekund med dette kortet sammenlignet med større alternativer, men Zotacs GeForce GTX 1080 Ti – det minste i sitt slag med sine 211 x 125 x 41 mm – er likevel sprekt nok til fint å håndtere spill i 4K.

Det beste budsjettkortet: Nvidia GeForce GTX 1050

Spillgrafikk til en fornuftig pris.

Stream-prosessorer: 640 | Klokkehastighet: 1354 MHz | Minne: 2 GB GDDR5 | Minneklokkehastighet: 7 Gbps | Strømkontakter: PCIe | Utganger: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Overkommelig pris

Passer i små kabinetter

Maks 2 GB minne

Nvidia GTX 1050 virker kanskje ikke så overbevisende på papiret med sine beskjedne 2 GB RAM, men dette rimelige grafikkortet takler spill bedre enn man skulle tro. Så lenge du er villig til ikke å kjøre alt på maks, så går det fint å spille konkurransespill som Overwatch og CS:GO med silkeglatte 60 bilder i sekundet. Takket være den kompakte størrelsen, passer det også perfekt i kompakte maskiner og PC-er som skal stå i TV-benken.

Det beste e-sport-kortet: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Konkurransedyktig både for spill og i pris.

Stream-prosessorer: 768 | Klokkehastighet: 1290 MHz | Minne: 4 GB GDDR5 | Minneklokkehastighet: 7 Gbps | Strømkontakter: PCIe | Utganger: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Solid ytelse i 1080p

Godt overklokkingspotensial

Kan bli varmt

E-sport-spill krever ofte at du prioriterer høy bilderate fremfor vakre grafiske detaljer, og det er da Nvidia GTX 1050 Ti virkelig kommer til sin rett. Dette er et rimelig, men likevel potent grafikkort som kan kjøre det meste av e-sport-spill i godt over 60 fps. Det koster litt mer enn det litt svakere GTX 1050, men den ekstra ytelsen gjør at du er forberedt på fremtidens e-sport-titler og til og med et og annet AAA-spill.

Les hele vår anmeldelse av Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Her kan du lese om de beste spillskjermene du kan kombinere med ditt nye grafikkort.

