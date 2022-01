Nvidia GeForce RTX 3050 review

De Nvidia GeForce RTX 3050 is een geweldige vervanger voor de GTX 1650. Hij levert een ongelofelijke 1080p gaming prestatie, zelfs met ray tracing, waar de GTX 1650 niet toe in staat was. Met zijn hoge prijs moet hij het opnemen tegen de RTX 2060, wat de RTX 3050 gewoon niet kan winnen.

De Nvidia GeForce RTX 3050 is een geweldige vervanger voor de GTX 1650. Hij levert een ongelofelijke 1080p gaming prestatie, zelfs met ray tracing, waar de GTX 1650 niet toe in staat was. Met zijn hoge prijs moet hij het opnemen tegen de RTX 2060, wat de RTX 3050 gewoon niet kan winnen.

In het kort

De Nvidia GeForce RTX 3050 verschijnt op het perfecte moment - misschien zelfs een beetje te laat - nu de beste grafische kaarten steeds duurder worden. Omdat GPU's steeds snel uitverkocht zijn, zijn zelfs de middelmatig geprijsde toestellen hun prijskaartje niet meer waard. Kijk bijvoorbeeld maar naar de AMD Radeon RX 6500 XT.

Met de RTX 3050 krijg je echter niet zoveel slechtere prestaties dan zijn grotere broer, de RTX 3060. De RTX 3050 haalt zonder problemen 60fps in elk 1080p spel waar je hem voor inschakelt, maar bij de meer veeleisende games, zoals bijvoorbeeld Cyberpunk 2077, begint hij het moeilijk te krijgen.

Ook al klinkt dat allemaal goed, toch kunnen we moeilijk negeren hoe hard de prijzen verschillen ten opzichte van de vorige generatie. Een prijskaartje van 285 euro lijkt niet zo hoog als je de huidige prijzen mee in rekening neemt, die soms boven de 1.000 euro kunnen liggen, maar dit is nog steeds significant meer dan bij andere xx50-kaarten van Nvidia. De GTX 1050 Ti kreeg bij zijn lancering een adviesprijs van 155 euro, en de GTX 1650 kwam uit voor slechts 150 euro.

Ten gevolge van het aanhoudende chiptekort, dat de prijzen van computercomponenten de pan uit laat rijzen, kost de Nvidia GeForce RTX 3050 dus ook bijna het dubbelle van zijn voorgangers.

Die drastische prijsstijging komt wel met een grote stijging in prestaties. Gebruikers die op zoek zijn naar een grafische kaart tegen een echte budgetvriendelijke prijs zullen nog even moeten wachten, of een gebruikt toestel zoeken. We hopen dat de RTX 4000-reeks wel iets meer budget-vriendelijke kaarten te bieden heeft, maar dat zal waarschijnlijk enkel het geval zijn als het chiptekort ooit verdwijnt.

Prijs en beschikbaarheid

De Nvidia GeForce RTX 3050 is nu beschikbaar voor 285 euro, met prijzen die stijgen voor meer geavanceerde kaarten van derde partijen. We zijn nog niet zeker hoe de markt eruit zal zien zodra deze kaarten verschijnen, maar als we van de RTX 3060 mogen uitgaan, dan zullen er niet veel grafische kaarten beschikbaar zijn voor die adviesprijs. Verwacht maar dat ze een stuk duurder worden.

De EVGA GeForce RTX 3050 XC Black die we hier reviewen kost 285 euro en is een vrij standaard versie van de GPU. Als je iets met RGB-verlichting zoekt en meer overklok-vriendelijke koeling-setups, dan zal je flink wat meer moeten uitgeven.

Nvidia gaf al aan geen Founders Edition van de GeForce RTX 3050 uit te brengen, net als bij de RTX 3060. Dat is mee een van de redenen waarom grafische kaarten aan het goedkope eind van de prijsschaal zo zeldzaam zullen zijn. De RTX 3050 zal niet aantrekkelijk zijn voor crypto-miners, dus we vermoeden dat dit een positieve invloed zal hebben waardoor we geen te exorbitant hoge prijzen moeten verwachten. Helaas kunnen we dit niet met zekerheid zeggen.

Features en chipset

De Nvidia GeForce RTX 3050 is, net als de rest van de RTX 3000-reeks, gebouwd op de Ampere-core van Nvidia. In eerdere lanceringen binnen deze lineup bleken de aanpassingen die Nvidia aan deze core had gemaakt ten opzichte van de last-gen Turing-core voor een grote prestatieboost te zorgen, en dat voor zowel ray tracing als het gewone rasteren.

Dit is ook voor de GeForce RTX 3050 niet anders. Vanwege het kleinere productie-proces van Nvidia Ampere is Team Green erin geslaagd om er meer Streaming Multiprocessors in te krijgen zonder alles te moeten vergroten. Dit is een stijging van de 14 op de GTX 1650 naar 20. Nvidia was in staat op het aantal FP32-cores op elke SM te verdubbelen, waardoor de RTX 3050 2.560 CUDA-cores heeft in plaats van de 892 op de GTX 1650. Dat houdt dus in dat hij veel sterker is, althans op papier.

Met deze stijging in SM's is er natuurlijk ook meer stroom nodig om de RTX 3050 te laten draaien, maar niet zoveel als we eerst dachten. De TGP (Total Graphics Power) is van de 75W op de GTX 1650 slechts gestegen naar 130W. Dat houdt dus wel in dat de AMD Radeon RX 6500 XT veel minder energie verbruikt, maar zoals we later nog zullen zien, dan ook minder goed presteert.

Dit is tevens de eerste xx50-kaart die de volledige set RTX-features krijgt. Dit betekent dat deze GPU zowel RT-cores als Tensor-cores krijgt, en dus zowel in staat is tot ray tracing als DLSS. De GTX 1650 en GTX 1650 Super kregen dit niet, dus het is leuk om te zien dat deze functies, en zeker DLSS, zich een weg hebben kunnen banen naar een 'budget' grafische kaart.

Nvidia heeft de VRAM op de RTX 3050 ook opgetrokken naar 8GB GDDR6 op een 128-bit bus met een bandbreedte van 224GB/s. Dit is niet het snelste geheugen van deze generatie, maar het zou ervoor moeten zorgen dat deze GPU wel een tijdje 1080p draaiende kan houden.

Ook al is het zeer interessant dat een betaalbare grafische kaart met ray tracing komt, toch is dat niet het grote verkoopargument. DLSS zal veel belangrijker blijken voor mensen die deze grafische kaart willen kopen, omdat het de prestaties aardig omhoog zal krikken zonder een grote impact te hebben op de visuele kwaliteit. Het is geen 'gratis' prestatieboost en je zal wel iets van daling in kwaliteit merken in bijvoorbeeld de Performance Mode, maar het breidt de 1080p-kwaliteiten van de RTX 3050 wel iets uit.

Je krijgt ook toegang tot andere Nvidia RTX-tech, waaronder Nvidia Reflex. Dit is voornamelijk voor deze grafische kaart belangrijk, omdat de prestaties hiermee in de buurt komen van wat je nodig hebt voor esports. Nvidia Relex zal de esports-ervaring versterken door de inputlag te verminderen. Deze functie begint ook bij andere games op te duiken, zoals God of War, wat op CES 2022 werd aangekondigd. Dit is interessant voor single-player titels, maar vooral voor multiplayer-games waar dit soort boosts nodig zijn.

Ontwerp

Wij gingen voor deze review met de EVGA GeForce RTX 3050 XC Black aan de slag, en op gebied van ontwerp lijkt het een vrij doorsnee grafische kaart. Hij komt met een eenvoudige grijze en zwarte tint met twee ventilatoren en aan de zijde een naamplaatje met daarop de logo's van EVGA en GeForce.

Er is niets RGB-verlichting of visuele franjes aanwezig, waardoor de kaart uitstekend is voor mensen die het bescheiden willen houden.

Het is tevens een vrij kleine grafische kaart die in hetzelfde 7,94 inch ontwerpprofiel past als de EVGA RTX 3060 XC Black. In combinatie met de kleine TGP van 130W zal deze grafische kaart geen probleem hebben om in een kleine vormfactor-bouw terecht te komen.

Omdat deze grafische kaart dezelfde koeling gebruikt als zijn RTX 3060-tegenhanger, blijven de temperaturen extreem laag. Door al onze tests gingen de temperaturen nooit boven 60°C. Dit was wel bij een open testbank, dus je zal hogere temperaturen opmerken in jouw case. Hoe dan ook liggen de temperaturen laag genoeg. Dit houdt ook in dat je de grafische kaart kan overklokken voor wat extra prestaties, al hebben we dat voor deze review niet zelf uitgetest.

Prestaties

Specs van ons testsysteem Dit is het systeem dat we gebruikten om de Nvidia GeForce RTX 3050 mee uit te testen: CPU: Intel Core i9-12900K (16-core, tot 5,2GHz)

CPU-koeler: Corsair H150i Elite Capellix

RAM: 32GB Corsair Dominator Platinum @ 5.200MHz

Moederbord: MSI MPG Z690 Carbon Wifi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Stroomtoevoer: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Nvidia verkoopt de GeForce RTX 3050 als een budgetvriendelijke 1080p grafische kaart, ook al kost hij evenveel als een middenklasse kaart van 2018. Over het algemeen is de RTX 3050 ongeveer 70 procent sneller dan de GeForce GTX 1650, wat een flinke stijging is.

Als je echter wat hoger kijkt in de Turing-lijst, dan is de vergelijking wat minder positief. De RTX 3050 is slechts 10 tot 15 procent sneller dan de GTX 1660, die bij zijn lancering wat goedkoper was dan de RTX 3050. En als je naar de RTX 2060 kijkt, die tegen het einde van zijn levensduur even duur was als de RTX 3050, dan is de nieuwe kaart van Nvidia tussen de 10 en 20 procent trager.

Ook dit is een symptoom van hoe treurig het er op de GPU-markt aan toe is. Het is moeilijk om naar de prestaties en prijs van deze kaart te kijken zonder terug te denken aan betere tijden.

Dit gezegd hebbende, als je zonder voorkennis naar de RTX 3050 kijkt, dan is het wel indrukwekkend om te zien wat ze allemaal proberen. Zelfs in Metro Exodus met ray tracing aan en DLSS uitgeschakeld krijg je nog steeds een mooie 46fps. Als je DLSS inschakelt, dan haal je makkelijk 60fps.

Als je games speelt zonder ray tracing, dan wordt het des te indrukwekkender. We draaien al onze spellen op de hoogte instellingen, en de RTX 3050 bleef steeds boven de 60fps. In een spel als Final Fantasy XIV: Endwalker was de kaart zelfs in staat om 143fps te halen, wat zeker prima is.

Met de RTX 3050 zou je in staat moeten zijn om ongeveer elk spel in jouw bibliotheek te spelen zonder teveel aan visuele kwaliteit in te moeten leveren. Dankzij de inclusie van DLSS worden die prestaties nog wat beter.

De kaart mocht van ons wel wat goedkoper zijn. Als je het bekijkt, dan zit ze qua prijs tussen de GTX 1660 Super en de RTX 2060, en hij is niet noodzakelijk veel beter. Ook al is de RTX 3050 een mooie verbetering ten opzichte van de GTX 1650, toch lijkt ze eerder gestagneerde verderzetting van zijn voorgangers, ook al laat de naam op de doos je iets anders vermoeden.

Koop hem als…

Je de kaar tegen een redelijke prijs kan vinden

Als je een Nvida GeForce RTX 3050 voor 285 euro op de kop kan tikken, dan moet je niet aarzelen. De prijs is niet zo overweldigend voor de prestaties die je krijgt, maar zo zit de markt momenteel gewoon in elkaar.

1080p genoeg is voor jou

De Nvidia GeForce RTX 3050 is een ideale grafische kaart voor 1080p en in staat om elk spel op hoge instellingen te spelen.

Je een nieuwe grafische kaart nodig hebt

Als we een kijkje nemen naar de staat van de GPU-markt de voorbije jaren, dan is dit de goedkoopste grafische kaart die het waard is om in huis te halen. Hij is echter niet zo goedkoop als we zouden willen.

Koop hem niet als…

Je op een echt budgetvriendelijke grafische kaart wacht

Als je enkele jaren geleden de GTX 1050 hebt gekocht en op zoek bent naar een upgrade van de huidige generatie, dan raden we je aan om toch nog even te wachten.