God of War pc review

Kratos is terug en sterker dan ooit. Het origineel in 2018 was een regelrechte hit en de pc-versie doet niet onder. Het meeslepende verhaal en de intense gameplay houden je uren aan je scherm gekluisterd. Technische foefjes zoals Nvidia DLSS en AMD FSR tillen de graphics naar een nieuw niveau. Midgard oogt beter dan ooit in God of War voor pc.

Reviewinformatie Tijd gespeeld: 20 uur

Platform: pc

In 2018 verscheen God of War op PS4 en de game was gelijk een hit. Deze legendarische titel is nu ook te spelen op pc. De game was al fantastisch op console en is er nu nog beter op geworden. Als je nooit de PS4-versie hebt gespeeld, is dit je kans om het epische avontuur van Kratos en Atreus te ervaren.

Sony en Santa Monica Studio hebben alles uit de kast gehaald om de game zo goed mogelijk te vertalen naar pc. Technische foefjes zoals Nvidia Reflex, DLSS en AMD FSR maken de game nog mooier en soepeler. We waren al onder de indruk van het origineel en in 60fps wordt het er alleen maar beter op.

Elke seconde van de campagne is meeslepend. De personages zijn memorabel en de interacties tussen Kratos en Atreus zijn zowel hartverscheurend, als hartverwarmend. Daarnaast is de intense gameplay ontzettend bevredigend. Op pc is alles net een beetje beter, maar we moeten bij het begin beginnen. Dus eerst nemen we een kijkje naar wat God of War zo’n spektakelstuk maakt en wat het betekent om een god te zijn.

God of War prijs en releasedatum

Wat is het? De pc-versie van de PlayStation-hit God of War

De pc-versie van de PlayStation-hit God of War Wanneer verschijnt het? 14 januari

14 januari Waar kan ik het op spelen? Pc (Steam)

Pc (Steam) Wat kost het? 49,99 euro

Een nieuwe wereld

We kennen Kratos van zijn brute strijd met de Griekse goden, maar in deze titel begint het spel in een compleet andere omgeving. We zien de strijder teruggetrokken in een berghutje in Midgard, het thuis van de Noorse goden, samen met zijn zoontje Atreus.

Kratos neemt Atreus mee naar de hoogste berg in het rijk om de as van Faye, zijn overleden geliefde, uit te strooien. Hij is lang niet meer zo agressief als hij was in de oudere God of War games, maar hij is nog steeds behoorlijk nors. Een groot contrast met zijn optimistische en avontuurlijke zoon.

De trektocht door de bergen verandert snel in een epische reis door verschillende werelden. Kratos en Atreus komen in contact met verschillende figuren uit Noorse mythologie en worden betrokken bij eeuwenoude conflicten. Het verhaal gaat vooral over hoe het tweetal naar elkaar toe groeit. Kratos lijkt weinig moeite te hebben met het zijn van een god, maar het zijn van een vader gaat hem minder goed af.

Het hoofdverhaal wordt aangevuld met verschillende zijmissies, iets nieuws voor de God of War-serie. Deze kun je ontdekken door met verschillende personages te praten tijdens je tocht door Midgard. Ze zijn optioneel, maar leveren wel wat extra XP, materialen en wat meer informatie over het verhaal en de wereld waar je in zit.

Mytische gevechten in een nieuw jasje

Wie aan God of War denkt, denkt aan epische gevechten. Die zijn er genoeg in deze versie van de game. In de eerste minuten van het spel wordt Kratos bezocht door een mysterieus figuur en dit escaleert naar een van de meest heftige en meeslepende gevechten in de hele God of War-serie. Het is duidelijk dat de Noorse goden weten wie Kratos is, en geen fan van hem zijn. Dit zet gelijk de toon voor de vele gevechten die later in het spel komen.

Het vechten zelf is makkelijk om in te stappen, maar er zijn genoeg trucjes om te leren die een duel in jouw voordeel laten gaan. Kratos is bewapend met de Leviathan Axe, nagelaten door Faye. Deze kan op korte afstand worden gebruikt om je vijanden een kopje kleiner te maken, of in de verte worden gegooid.

Daarnaast is Kratos uitgerust met een schild waarmee hij inkomende aanvallen kan blokkeren. De combinatie van het schild en de bijl zorgen voor een breed scala aan combo’s en vaardigheden die je kunt leren om jouw vijanden te bevechten. Door vijanden te verslaan en missies te voltooien verdien je XP waarmee je nieuwe aanvallen kunt ontgrendelen. Het tempo van de gevechten ligt ontzettend hoog en je moet snel denken om niet overweldigd te worden door de vele monsters. Soms kan het wat eenzijdig voelen, als je weer de zoveelste horde aan ondode wezens hebt verslagen, maar voor je het weet sta je oog-in-oog met een gigantische trol. Je wordt constant uitgedaagd om nieuwe tactieken te proberen.

Kratos is gedurende zijn avontuur niet alleen. Atreus staat je ook bij in het gevecht. Je kunt hem commanderen om pijlen te schieten om vijanden af te leiden. Soms heb je de vaardigheden van de kleine krijger nodig om de zwakke plek van een vijand te vinden, of hem tegen te houden als hij weg probeert te rennen. Het wisselen tussen slaan met Kratos’ bijl en een commando geven aan Atreus gaat moeiteloos. Kratos neemt de leiding in de strijd, maar is nooit helemaal alleen.

Een onvergetelijke wereld

De gameplay gaat verder dan alleen hakken met een bijl. Zoals eerder genoemd kun je nieuwe vaardigheden ontgrendelen naarmate je meer speelt. Je kunt ervoor kiezen om een rustige, defensieve speelstijl aan te houden, of alles op de aanval te gooien. Als je wilt kun je de afstandsaanvallen van de bijl verbeteren, of juist het gevecht van dichtbij opzoeken. Zelfs de wapens van Atreus kun je upgraden. De ervaring is helemaal aan te passen naar hoe jij wilt spelen.

Tijdens een gevecht gebruik je verschillende combo’s om je vijanden te verslaan. Ook ontgrendel je na verloop van tijd nieuwe aanvallen om monsters op brute wijze mee af te maken. Als je een vijand bewusteloos hebt geslagen, krijg je de mogelijkheid om een spectaculaire genadeslag te leveren. Wanneer je echt in gevaar bent, kun je Kratos’ Spartan Rage activeren, waarmee je alles kort en klein slaat met je vuisten in een staat van woede. Het totaalpakket zorgt voor filmische en bevredigende gevechten.

De gameplay is echter meer dan alleen knokken. In de semi-open wereld is genoeg om te onderzoeken. Atreus kan Noorse runen vertalen om je hints en informatie over het verhaal te geven. Daarnaast zie je regelmatig schatkisten binnen handbereik liggen, maar moet je een puzzel oplossen om deze te openen. Een prettige manier om even adem te halen van de intensieve gevechten, al zijn de puzzels soms wat aan de simpele kant.

Als je goed oplet, vind je tijdens je reis regelmatig een apart pad om te bewandelen. Deze leiden meestal niet naar een vordering van het verhaal, maar misschien wel naar extra schatten zoals geld, bepantsering, upgrades of materialen. Op ontdekking gaan wordt aangemoedigd en meestal levert het een beloning op die de moeite waard is. De verzamelde spullen kun je later naar een smid brengen om je wapens of bepantsering mee te upgraden. Soms levert dit ook een aantal nieuwe vaardigheden op.

Goddelijke graphics

De graphics zijn het echte spektakelstuk bij God of War, en op pc wordt het er alleen maar beter op. De filmische belichting en gedetailleerde omgevingen zijn een lust voor het oog. Waar de game echt het beste van zichzelf laat zien, zijn de designs. Er is ontzettend veel aandacht gestoken in het ontwerpen van de omgevingen, waardoor elk gebied weer mooier is dan de vorige.

Tijdens het spelen stonden we regelmatig even stil om de prachtige gebieden te bewonderen. Van wonderlijke bossen die rechtstreeks uit een fantasy-film komen, tot kille gebergtes en sneeuwstormen waar je een rilling van over je rug krijgt. Je kunt zien dat over de kleinste details is nagedacht.

Ook de personages hebben allemaal een bijzonder ontwerp en animaties waardoor ze echt uniek lijken. De game zit vol met adembenemende momenten. Het liefst zouden we ze allemaal noemen, maar je ervaart ze het beste door de game zelf te spelen.

Het blijft niet bij de visuals. Deze sensationele momenten worden aangevuld door fantastische muziek van componist Bear McCreary, ook bekend van Call of Duty: Vanguard. Je waant je echt in een heldhaftige scène wanneer je een monster bevecht op epische orkestrale muziek. Daarnaast zijn de stemacteurs ook zeker niet de minste. Gedurende de game luister je naar de diepe, ruwe stem van Kratos, in contrast met de jeugdige stem van Atreus. Wanneer een situatie escaleert, of de emoties hoog oplopen, voel je dit. Dit voegt een hele nieuwe dimensie toe aan de vertelling van het verhaal.

Net wat beter op pc

God of War was een fenomenale game toen hij verscheen in 2018 en dat is hij nu nog steeds. Het spel zag er toen al fantastisch uit, maar wordt er alleen maar beter op. Met de juiste hardware speel je de game met verbeterde graphics op een soepele 60fps.

Daarnaast geniet de game van de nieuwste hardware-foefjes om net wat extra prestaties te leveren. Zo kun je Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) of AMD Fidelity Super Resolution (FSR) gebruiken om de resolutie op te schalen, als je op lagere instellingen speelt. Daarnaast kun je Nvidia Reflex gebruiken om latentie te verminderen en is de game geschikt voor ultrabrede schermen.

Is jouw hardware niet het nieuwste van het nieuwste? Niet getreurd, mogelijk kun je God of War nog steeds spelen. Als je genoegen kunt nemen met een resolutie van 720p is de game te spelen op oudere componenten, zoals een Nvidia GTX 960-videokaart, zonder dat je onder de 30fps komt.

Ben je een van de gelukkigen met een nieuwe generatie Nvidia of AMD-grafische kaart in je systeem? Dan kun je mogelijk van God of War genieten tot maar liefst 4K 60fps. Wat ons betreft is dit de beste manier om deze game te ervaren, mits jouw systeem het toestaat, want hier heb je wat krachtige hardware voor nodig.

Eindoordeel

Deze legendarische game was al een must-have toen hij exclusief op PS4 was te spelen, dit is niet veranderd met de pc-versie. Ook deze mag niet in je bibliotheek ontbreken. Niet alleen is het de beste game in de God of War-reeks, het is een van de beste games die wij ooit hebben gespeeld.

De verbeterde gevechten, fantastische graphics en het meeslepende verhaal gevuld met kleurrijke personages moet je meemaken. Het verhaal van Kratos en Atreus gaat over meer dan Noorse mythologie, het gaat over verdriet, opgroeien en loslaten. De ervaring zal je weken bijblijven.

In de God of War-reeks is Kratos veranderd van een woedende barbaar naar een stoïcijnse held. De spellenreeks is samen met hem opgegroeid. Van intense hack-and-slash-games zijn we gegaan naar dit fenomenale, volwassen avontuur.