Logitech G introduceert nieuwe PRO-accessoires voor competitieve gamers

Logitech G heeft vandaag tijdens het Logi PLAY-evenement de nieuwste toevoegingen aan hun PRO Series aangekondigd: de PRO X SUPERLIGHT 2 DEX gaming muis, de PRO 2 LIGHTSPEED gaming muis en het PRO X TKL RAPID gaming toetsenbord. Deze producten zijn specifiek ontworpen voor professionele gamers en esporters, met als doel om maximale prestaties te leveren in competitieve games zoals Counter-Strike en Valorant.

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX en PRO 2 LIGHTSPEED gaming muizen

LOGITECH PRO X SUPERLIGHT 2 DEX (Image credit: Logitech)

De PRO X SUPERLIGHT 2 DEX is een nieuwe asymmetrische muis, ontwikkeld op basis van feedback van professionele gamers. De muis is gericht op rechtshandige spelers en biedt ultrasnelle prestaties dankzij Logitechs LIGHTSPEED Wireless-technologie en de nieuwe HERO 2-sensor, die garant staat voor nauwkeurige tracking. De muis maakt gebruik van de energiezuinige LIGHTFORCE-switches, wat volgens Logitech moet bijdragen aan de lange batterijduur.

De PRO X SUPERLIGHT 2 DEX bestaat verder voor 55% uit gerecycled ABS-plastic, wat Logitech G’s streven naar milieuvriendelijke productontwikkeling onderstreept.

LOGITECH PRO 2 LIGHTSPEED (Image credit: Logitech)

De PRO 2 LIGHTSPEED is een muis voor links- en rechtshandigen die is voorzien van betere prestaties dan zijn voorganger. Net als de PRO X SUPERLIGHT 2 DEX is deze muis ontworpen voor gamers die snelheid en responsiviteit eisen. De HERO 2-sensor in de muis moet ervoor zorgen dat je tot 32.000dpi kan gebruiken.

De PRO X SUPERLIGHT 2 DEX en de PRO 2 LIGHTSPEED zijn allebei beschikbaar in de kleuren roze, zwart en wit. De SUPERLIGHT 2 DEX is halverwege oktober beschikbaar bij de grote retailers en heeft een adviesprijs van 169 euro, en de PRO 2 LIGHTSPEED is begin oktober al verkrijgbaar voor 139 euro.

PRO X TKL RAPID toetsenbord met analoge switches en rapid trigger

LOGITECH PRO X TKL RAPID (Image credit: Logitech)

Het PRO X TKL RAPID toetsenbord is een primeur voor Logitech G dankzij de Magnetic Analog Switches en rapid trigger. Het toetsenbord is gemaakt van gerecycled aluminium en plastic, en de PRO X TKL RAPID is geschikt voor professionele esporters en gameliefhebbers die alles uit hun gameplay willen halen. Het toetsenbord biedt instelbare actuation points en key priority, waardoor gamers hun in-game controle kunnen verbeteren via de G HUB-software.

Logitech is er van op de hoogte dat sommige games zoals TrackMania en Counter-Strike 2 losse regels hebben over het gebruik van analoge switches en bepaalde toetsenbordfunctionaliteiten en daarom kan je deze functies ook gewoon uitzetten indien nodig.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het PRO X TKL RAPID gaming toetsenbord is vanaf december te koop voor een prijs van 189 euro en is beschikbaar in de kleuren roze, zwart en wit.