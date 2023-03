De beste toetsenborden 2023: comfortabel typen

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Alleen de beste toetsenborden kunnen echt een comfortabele en naadloze type-ervaring bieden. Hoewel goedkope toetsenborden van Amazon je door je normale werktaken heen kunnen helpen, zijn ze niet zo snel en responsief als de beste toetsenborden. En qua ergonomie zijn ze niet bijster geweldig.

Een kwalitatief hoogwaardig toetsenbord is nauwkeuriger, sneller en veel responsiever, en bovendien prettiger en comfortabeler om op te typen. Als het om een draadloos toetsenbord gaat, zal je merken dat de betere toetsenborden ook een betere connectiviteit hebben. Zelfs als je niet de hele dag achter je computer zit, raden we je aan er een aan te schaffen.

Net als bij de beste muis verandert een goed toetsenbord de manier waarop je met je computer omgaat en verbetert het je algemene ervaring. We hebben daarom alle toetsenborden verzameld die we zelf hebben getest of gebruikt, inclusief enkele mechanische toetsenborden en minitoetsenborden. Als je op zoek bent naar een toetsenbord voor productiviteit, casual gebruik of creatief werk, dan is een van deze toetsenbord wel iets voor jou.

De beste toetsenborden 2023

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

(Image credit: Logitech)

1. Logitech Signature K650 Het beste toetsenbord Our expert review: Specificaties Verbinding: Bluetooth 5.1, Logi Bolt USB Receiver Verlichting: Ja Switches: TBD De beste deals van vandaag Bekijken bij Logitech EMEA (opens in new tab) Redenen om te kopen + Comfortabel + Microon mute knop + Verrassend betaalbaar Redenen om te vermijden - Geïntegreerde palmsteun biedt weinig steun - Geen achtergrondverlichting

We hebben de Logitech Signature K650 Wireless Comfort grondig getest en we moeten zeggen dat we onder de indruk zijn. Dit uitstekende toetsenbord voor algemeen gebruik is geschikt voor vrijwel alle gebruikers, behalve gamers, en biedt een geweldige type-ervaring voor veel minder dan je zou denken.

We vonden de toetsen ongelooflijk comfortabel en aangenaam om te gebruiken, zelfs als we de hele dag aan het typen waren. We vonden het ook verrassend licht voor een volledig toetsenbord. En hoewel we het waarschijnlijk niet zouden aanraden voor op reis, heeft het ook een laag profiel.

We zouden willen dat de geïntegreerde palmsteun comfortabeler was en dat er achtergrondverlichting was, maar er zijn veel speciale functies die dat goedmaken. In tegenstelling tot andere toetsenborden, heeft de Logitech Signature K650 een microfoon mute knop. Andere nieuwe toetsen die veel mensen zullen waarderen zijn de webbrowser toetsen en de screenshot toets. De multi-connectiviteit en een batterijduur tot 36 maanden ronden het geheel af.

Lees hier onze volledige Logitech Signature K650 review

(Image credit: Future)

2. Razer Pro Type Ultra Een stil mechanisch toetsenbord dat zijn hoge prijs waard is Our expert review: Specificaties Verbinding: Bluetooth, Razer HyperSpeed 2.4GHz, USB-C Verlichting: Ja Switches: Razer Yellow Mechanical Switch Redenen om te kopen + Mechanische toetsen zijn verrassend stil + Maakt draadloos verbinding met meerdere apparaten Redenen om te vermijden - Alleen optie voor lineaire switches - Duur

De Razer Pro Type Ultra mag dan duur zijn, maar het is precies het soort product waar je voor wilt betalen omdat het het waard is. Uitgerust met stille en lineaire mechanische switches, krijg je die geweldige tactiele feedback zonder het onnodig luide geklik. Sommigen zijn misschien teleurgesteld dat het alleen beschikbaar is met lineaire switches, maar wij vonden ze perfect voor op kantoor.

Hij zit ook boordevol functies, met drie connectiviteitsopties, connectiviteit voor meerdere apparaten en een luxe polskussen. Door de extra hoogte van de toetsen, bogen onze polsen naar boven om effectief te typen, maar de polssteun biedt voldoende ondersteuning om dit probleem te verzachten.

Bij gebruik van de draadloze connectiviteit heb je tot 214 uur batterijduur via Bluetooth en tot 207 uur bij gebruik van de 2.4GHz dongle. Natuurlijk, als je geen zin hebt om elke keer te moeten opladen als de batterij leeg is, kun je ook voor bedraad gaan.

Lees hier onze Razer Pro Type Ultra review

(Image credit: Truls Steinung)

De Logitech MX Keys Mini behoort tot de allerbeste minitoetsenborden. Omdat het niet alleen compact, maar ook dun en licht is, is het net zo ideaal voor reizen en woon-werkverkeer als voor thuisgebruik, waardoor het die veelzijdigheid biedt die veel externe en hybride werknemers tegenwoordig zoeken.

Hoewel hij verpakt is in een compacte verpakking, merkten we tijdens het testen dat hij een aangename type-ervaring biedt, met ergonomisch ontworpen toetsen die uw vingertoppen op hun plaats houden en tactiel aanvoelen, ondanks het ontbreken van mechanische schakelaars. Het is ook robuust, want de afwezigheid van merkbare krassen of stoten nadat we dit toetsenbord een week lang in onze tas gooiden zonder hoes is het bewijs hiervan.

En omdat het Logitech is, is er natuurlijk een geweldig systeem voor connectiviteit met meerdere apparaten, zodat je het toetsenbord met drie apparaten tegelijk kunt koppelen en gemakkelijk van het ene naar het andere apparaat kunt overschakelen. Het werkt echter alleen met Bluetooth en heeft geen verstelbare standaard.

Lees hier onze Logitech MX Keys Mini review

(Image credit: Apple)

4. Apple Magic Keyboard Het beste toetsenbord voor Mac-gebruikers Specificaties Verbinding: Draadloos Verlichting: Ja Switches: Scissor De beste deals van vandaag Bekijken bij Megekko NL (opens in new tab) Bekijken bij BCC.nl (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Dun en compact voor kleine opstellingen + Scissor-switches voelen fijn aan Redenen om te vermijden - De witte kleur wordt snel vies

Het Magic Keyboard van Apple is het meest comfortabele, betrouwbare en mooiste toetsenbord dat we ooit hebben mogen gebruiken is simpelweg het beste toetsenbord voor Mac-gebruikers. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe slank en dun dit toetsenbord is, zeker als je bedenkt hoe comfortabel het is om te gebruiken.

Andere kenmerken waar we dol op zijn, zijn de Touch ID-lezer, die goed reageert en ongelooflijk goed werkt, en de batterij die een maand meegaat. Het is ook zo gemakkelijk te gebruiken. Zet hem voor de eerste keer aan en hij koppelt automatisch met je Mac. Het feit dat hij dun en compact is, maakt hem reisvriendelijk, maar heel ergonomisch is het ook niet.

(Image credit: Future / John Loeffler)

De Das Keyboard 6 Professional neemt veel van de dingen die wij geweldig vinden over andere Das Keyboards en voegt een paar verfijningen toe, waardoor je een nog meer premium toetsenbord krijgt dat geschikt is voor professionals. Je krijgt nog steeds de volumeknop, mediatoetsen en een slaapmodus, deze keer samen met achtergrondverlichting.



Wat betreft de prestaties en type-ervaring, vonden we de toetsen goed aanvoelen en een absoluut genot om op te typen. Het heeft nog steeds dat clacky geluid, maar het is niet te hinderlijk. En we waarderen de ingebouwde USB-hub, die nu twee USB Type-C passthrough poorten ondersteunt: een uitkomst voor professionals die hun telefoon of tablet op het werk moeten opladen.

Het is echter een beetje aan de prijzige kant. Dus het zal veel gebruikers afschrikken. Maar als je het geld hebt en je er optimaal gebruik van kunt maken op het werk, dan is het absoluut de investering waard.

Lees hier onze Das Keyboard 6 Professional review

(Image credit: Logitech)

6. Logitech MX Mechanical Mini De mechanische grote broer van de MX Keys Mini Our expert review: Specificaties Verbinding: Draadloos Verlichting: Ja Programmeerbare knoppen: Nee Redenen om te kopen + Geweldige functionaliteit + Stille switches + Stijlvol, robuust ontwerp Redenen om te vermijden - Alleen Bluetooth - Komt niet met hoes

Als je fan bent van het idee van de Logitech MX Keys Mini, maar je hebt liever een mechanisch toetsenbord, dan is dit de perfecte optie voor jou.



Net als zijn kleine broertje heeft deze toetsenbord een minimalistisch design en is deze gemakkelijk overal mee naar toe te nemen. In tegenstelling tot de MX Keys Mini stellen we wel voor om een losse hoes mee te nemen, want door de switches en het hogere profiel kan dit toetsenbord wel makkelijker aan dingen blijven haken.



De switches zijn voor een mechanisch toetsenbord erg stil en dankzij de indrukwekkende batterij kan je weken of zelfs maanden met deze toetsenbord werken. Zelfs de eventuele gamesessie is goed te doen met deze toetsenbord.

Lees hier de Logitech MX Mechanical Mini review

(Image credit: Razer)

Razer is natuurlijk geen onbekend merk als het aankomt op gaming, maar mechanische toetsenborden zijn natuurlijk ook superfijn om op te typen. Maar wat doe je als je een mechanisch toetsenbord wilt, terwijl je een klein bureau hebt?



Juist, dan ga je voor een Mini. De Huntsman Mini is de kleinste variant van de bekende Huntsman-serie van het merk. Razer's optische switches zijn snel, comfortabel en niet zo luid als sommige mechanische switches (we kijken naar jou, Cherry MX Reds) die er zijn. Als dat je aanspreekt, is dit misschien iets voor jou.



Het toetsenbord heeft een mooi design en is lekker klein, maar die vormfactor kan ook nadelig zijn als je bijvoorbeeld veel gebruik maakt van pijltjestoetsen of andere keys die hier ontbreken.

Lees hier de Razer Huntsman Mini review

Hoe kies je het beste toetsenbord voor jou

Het spreekt voor zich dat als je het uiterlijk en het gevoel wilt dat alleen mechanische switches kunnen bieden, in plaats van slanke en stealthy switches, we je aanraden onze beste gaming toetsenborden te bekijken.

Gamers geven de voorkeur aan de klikkende werking van mechanische toetsenborden, terwijl het bij traditionele thuis- en kantoorgebruikers meer om het praktische aspect gaat. De omvang van het geluid dat veel mechanische toetsenborden produceren is voor sommigen (lees: onze hoofdredacteur) storend. Voor die mensen hebben we ook enkele membraantoetsenborden die we kunnen aanbevelen.

Hoe we toetsenborden testen

Het testen van randapparatuur is een serieuze zaak, ook al hebben de meeste mensen het gevoel dat het ondergeschikt is aan alle andere zaken. Dat geldt vooral voor toetsenborden. Het is tenslotte de belangrijkste schakel tussen jou en de pc of laptop, en de meeste mensen gebruiken het de hele dag door. Dat betekent dat het niet alleen betrouwbaar moet zijn en goed moet presteren, maar dat het ook comfortabel en prettig in het gebruik moet zijn.

Daarom nemen wij het testen van onze toetsenborden serieus. Elk toetsenbord dat op ons bureau belandt, wordt een week of langer gebruikt als ons voornaamste toetsenbord. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat we het niet alleen ervaren zoals consumenten het in de echte wereld zouden ervaren, maar ook eventuele eigenaardigheden, gebreken en problemen tegenkomen.

We kijken ook naar het ontwerp en de ergonomie. Een topprioriteit voor toetsenborden is dat ze de vermoeidheid van vingers, polsen en schouders tot een minimum moeten beperken. Bij compacte toetsenborden testen we ook hoe reisvriendelijk of ideaal voor kleine opstellingen ze zijn.

Als een toetsenbord draadloos is of een draadloze verbinding heeft, kijken we goed naar die verbinding en hoe betrouwbaar die is, of er merkbare vertraging is en wat het bereik is. Als een toetsenbord extra functies heeft, testen we die ook en kijken we hoe effectief ze zijn en hoe nuttig ze kunnen zijn in de praktijk. Tot slot vergelijken we alles wat we hebben geleerd met de prijs van het toetsenbord om te bepalen of het een goede prijs is of dat het te duur is om het aan te bevelen.