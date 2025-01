Steam Deck ondersteunt nu AMD FSR 3 frame generation via Decky-plugin

In het groeiende aanbod gaming handhelds heeft de Steam Deck zijn plaats als meest populaire toestel weten te behouden. Dit is vooral te danken aan zijn prijs en het gebruiksgemak van SteamOS, ondanks het feit dat hij een zwakkere processor heeft dan de Asus ROG Ally X en Lenovo Legion Go. Toch komen zijn prestaties nu wat dichter in de buurt van deze concurrenten.

De nieuwe Decky Loader-plugin (een programma dat gebruikt wordt voor het aanpassen van menu's en meer) genaamd "Decky Framegen" is nu beschikbaar om te downloaden via GitHub. Steam Deck-gebruikers hebben hiermee toegang tot AMD's FSR 3 frame generation-functie, Fluid Motion Frames. De plugin vervangt Nvidia's DLSS DLL door FSR 3.1's DLL.

Zoals al duidelijk werd op andere handhelds zoals de ROG Ally X, heeft dit de potentie om de prestaties van meerdere games op de Steam Deck te verbeteren. Dit is goed nieuws voor de meeste gebruikers, aangezien veel veeleisende AAA-games moeite hebben om boven de 30 tot 40 fps te komen op zonder agressieve upscaling. De grootste nadelen van frame-generation-technologie zijn ghosting en verhoogde input latency. Toch weegt dit voor velen niet op tegen de prestatieboost.

Degenen die het meest zullen profiteren van deze mod zijn Steam Deck OLED-gebruikers. Het basismodel heeft een verversingssnelheid van 60Hz, terwijl het OLED-model een verversingssnelheid van 90Hz heeft, waardoor je hier geniet van extra vloeiende beelden als je meer dan 60fps haalt.

(Image credit: Future / Valve)

Is de Steam Deck eindelijk compleet nu?

Na jaren van optimalisatie-updates en patches lijkt de Steam Deck nu completer dan ooit. Dankzij mods van derden zoals Decky Loader en plugins die nu tot de beschikking staan van gebruikers, blijft de Steam Deck zonder twijfel de populairste gaming handheld.

Gebruikers van de Steam Deck hebben verschillende tools om het meeste uit hun games te halen. Steams eigen "Deck Ready" verificatie helpt ook om aan te geven of een titel goed speelbaar is op het apparaat. De gebruiksvriendelijke software is ook een groot pluspunt tegenover elke andere handheld. Met de nieuwe toevoeging van frame generation (zij het onofficieel), heeft de Steam Deck zijn hoogtepunt wellicht bereikt.

Op het gebied van hardware is er niet veel meer te doen... behalve dan een opvolger die gebruik maakt van een nieuwe APU. Valve heeft echter al bevestigd dat we die niet snel zullen zien.