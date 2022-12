Gratis Steam Deck winnen? Valve geeft ze weg tijdens The Game Awards

Valve gaat elke minuut tijdens The Game Awards een Steam Deck aan een kijker weggeven. Alles wat je hoeft te doen om kans te maken is registreren voor de winactie en kijken naar The Game Awards.

Het gaat trouwens ook niet eens om het basismodel dat ze gaan weggeven. Kijkers van de award show maken kans om het duurste model van de Steam Deck ter waarde van 679 euro te winnen met de 512GB aan SSD-opslag. Het wordt dan wel een latertje of juist heel vroeg opstaan, want in onze tijdzone beginnen The Game Awards om 01:30 's nachts op 9 december en de show staat gepland tot 04:30 's nachts.

Er zijn wel een paar stappen om te volgen als je kans wil hebben op een gratis Steam Deck, maar die kleine moeite is het wel waard voor de mogelijke prijs.

Hoe registreer je jezelf voor de giveaway?

Om je aan te melden voor deze giveaway tijdens The Game Awards 2022, ga je naar de officiële pagina op Steam (opens in new tab) en registreer je jezelf met je Steam-account. Dat is in ieder geval de eerste stap.

Laten we hopen dat Geoff Keighley dit jaar tijdens The Game Awards weer veel heeft aan te kondigen, zodat de show van drie uur interessant blijft (Image credit: Game Awards)

De tweede stap is dat je The Game Awards gaat kijken via Valve's livestream op Steam. Het moet dus wel via Steam zijn en niet een andere livestream. De giveaway-stream van Valve kun je terugvinden op de officiële Game Awards 2022-pagina (opens in new tab) en op SteamTV (opens in new tab). Om 01:30 op 9 december gaat het dus van start met de pre-show. Als je dan naar een van die twee livestreams gaat kijken, zorg dan dat je ingelogd bent met het Steam-account waarmee je geregistreerd bent.

Verder moet je account ook voldoen aan een aantal extra vereisten:

Je moet wonen en een account hebben in de EU, de VS, het VK of Canada

Je moet met je account minimaal één aankoop hebben gedaan op Steam in een van de bovenstaande regio's tussen 01:00 's nachts op 15 november 2021 en 00:59 's nachts op 15 november 2022

Je account moet een "goede reputatie" hebben (geen actieve bans, blokkering of iets dergelijks)

Je aanmelding voor de giveaway moet met goede bedoelingen zijn gedaan

Je kunt er ook voor kiezen om je via briefpost aan te melden. Meer details over die optie kun je vinden op Valve's pagina met de officiële regels (opens in new tab).

Hoeveel Steam Decks worden er weggegeven?

Het aantal Steam Decks dat wordt weggegeven hangt af van een aantal factoren.

Ten eerste hangt het af van hoe lang The Game Awards 2022 precies gaan duren. We weten nog niet precies hoe lang de show dit jaar gaat duren in de praktijk, maar The Game Awards 2021 duurde drie en een half uur en The Game Awards 2020 duurde ongeveer drie uur in totaal. Dat is in beide gevallen wel met de pre-show meegerekend.

Stray is een van de games die genomineerd is voor Game of the Year bij The Game Awards 2022 (Image credit: Annapurna Interactive)

De tweede factor is hoe lang de giveaway-stream van Valve op Steam zelf precies gaat duren. Dat is namelijk de livestream die je moet kijken om kans te maken. Als de giveaway-stream net zo lang duurt als de hele duur van The Game Awards, dan geeft Valve misschien wel meer dan 200 gratis Steam Decks weg als de show ongeveer net zo lang duurt als vorig jaar. Het kan ook zo zijn dat Valve de pre-show niet uitzendt of maar een gedeelte van de stream uitzendt. Dan zal het aantal gratis Steam Decks natuurlijk ook lager zijn.

Los van hoeveel Steam Decks er precies worden weggegeven, is het zeker aan te raden om je te registreren voor de giveaway en de stream op Steam te volgen als je graag een gratis Steam Deck ter waarde van 679 euro wil winnen. Aangezien het 's nachts is kun je misschien ook gewoon registreren en zorgen dat de Stream aan blijft staan als je er niet wakker voor wil blijven. Winnaars worden namelijk volgens de regels misschien in de chat genoemd, maar ze krijgen ook een e-mail met een verzoek voor verzendinformatie en die informatie kun je doorgeven tot uiterlijk 16 december voordat de prijs wordt ingetrokken.

Als je toevallig een van de winnaars bent of als je al een Steam Deck hebt, check dan ook onze lijst met de beste Steam Deck-games om inspiratie te krijgen voor games om te spelen op je (nieuwe) Steam Deck.