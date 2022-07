De allergrootste fans van Stray: katten

PlayStation-exclusive Stray is met lovende reviews gelanceerd. Toch lijkt het erop dat de grootste fans onze geliefde huiskatten zijn.

Het uitblinkende spel in de PS Plus line-up van juli (opens in new tab) laat je in de rol kruipen van een kat, welke in een gevaarlijke cyberpunk staat rondloopt. Er zijn charmante robots om contact mee te leggen, veel verhalen te ontdekken in de manier waarop de wereld in elkaar is gezet en een aantal tapijten om je aan te krabben, terwijl je rondloopt als een schattige, rode kater.

Kattenliefhebbers over het hele internet waren zonder verrassing enthousiast over de game, maar ze zijn niet de enigen die voor de puzzel-platformer zijn gevallen. Veel van hun vierpotige huisgenootjes zijn net zo gefascineerd door Stray: dat blijkt uit de vele video's en foto's op social media die laten zien waarin katten meekijken tijdens het gamen.

Zeker geen kat in de zak

Op de r/playstation (opens in new tab)-subreddit delen gebruikers afbeeldingen van hun katten die compleet gehypnotiseerd lijken door de game. Terwijl Stray's kat zonder naam op het scherm rondwandelt, kijken de huisdieren van veel spelers verrukt toe. Zoals deze deze kat die gefixeerd is op de beweging van de rooie kater:

Of dit bengeltje welke het eens wat dichterbij wilde bekijken:

En deze springer die het niet kon weerstaan om te gluren bij twee katten die elkaar kopjes geven:

Desondanks zijn niet alleen katten fan, ook honden kijken graag mee met de game:

He's transfixed #Stray @PlayStationUK @A_i @HKdevblog pic.twitter.com/V01LNqlebfJuly 19, 2022 See more

Er zijn nog veel meer (opens in new tab) katten die op de foto zijn gezet. Een heleboel meer (opens in new tab), zelfs. PlayStation-spelers zijn dol op het delen van content van hun katten die Stray kijken. Het is ietwat een trend geworden op de subreddit in de afgelopen 24 uur en inmiddels is er zelfs een Twitter-account wat alle katachtige reacties op de game verzamelt: @CatsWatchStray (opens in new tab).

De obsessie van katten is ondertussen niet verrassend. Stray's hoofdkarakter is zorgvuldig gemodelleerd en geanimeerd om de bewegingen van levensechte katten authentiek weer te geven. Zo is de schouderbeweging terwijl katten lopen, de manier hoe ze tussen platforms bewegen en hoe ze zonder blikken of blozen objecten van een meubelstuk af tikken precies zoals in het echt.

Een blogpost van PlayStation (opens in new tab) zegt dat Stray's hoofdkat-animator ontelbare uren heeft besteedt aan het zoeken van videoreferentie-materiaal om de subtiliteiten van katachtige bewegingen accuraat te imiteren. Samen met de kat-programmeur van de studio werkten ze "ontelbare uren alleen al aan de basisbewegingen van het hoofdpersonage, waarbij ze elke kleine sprong en overgang iteratief en fijn afstelden".

Het lijkt erop dat dat zijn vruchten afwerpt. Stray heeft succesvol katten laten geloven dat een van hun soort in de tv is gezogen. Dat niveau van natuurgetrouwheid moet de droom van elke animator zijn.