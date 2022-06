Valve schaalt productie op van Steam Decks

Valve heeft aangekondigd dat de productie van de Steam Deck verhoogd gaat worden. Het bedrijf belooft dat vanaf vandaag (28 juni) het aantal leveringen van de console wordt verdubbeld. Verder schrijft het dat "we vanaf vandaag elke week het aantal leveringen van de Steam Decks meer dan verdubbelen."

Deze informatie is afkomstig van het officiële Steam Deck Twitter-account, waar het bedrijf ook goed nieuws bevestigde voor wie de handheld game-pc vooruit heeft besteld. Valve kondigt aan dat de bestellingen die voor het tweede kwartaal van dit jaar waren beloofd bijna compleet zijn. De reserveringsmails voor bestellingen uit het derde kwartaal staan gepland voor 30 juni.

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th. Production has picked up, and after today we'll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7June 27, 2022 See more

Ter verduidelijking: deze tweet heeft het over de pre-orders die naar verwachting in het derde kwartaal geleverd worden, niet de bestellingen die tijdens het derde kwartaal zijn gedaan. Deze schattingen werden tijdens de lancering van de Steam Deck gegeven, aangezien Valve geen maximum aantal mogelijke vooruitbestellingen in had gesteld. Je kunt je oorspronkelijke reserveringsbevestiging checken om te zien of jouw Steam Deck tussen deze leveringen zit.

Het Steam Deck Twitter-account (opens in new tab) gaf verder informatie hoe je je reservering kunt checken. Deze meldt dat "als je een e-mail verwacht en deze nog niet hebt ontvangen, deze mogelijk nog komt. Of ga naar https://store.steampowered.com/steamdeck (terwijl je ingelogd bent) om je reserveringsstatus te checken."

Analyse: tof, maar wanneer krijgt de Deck een kleurtje?

Alhoewel de Steam Deck nog enkele kinderziektes heeft, voornamelijk rondom het lawaai van de ventilatoren (opens in new tab) en de productie, is duidelijk te merken aan Valve's aankondigingen dat het hard werkt om deze problemen op te lossen en de console verder te verfijnen.

Toch, in een wereld vol technologie waar alles razendsnel innoveert zoals processoren en grafische kwaliteit elke 1-3 jaar (zowel geïntegreerd als discreet) vraag je je af of je nu de Steam Deck moet aanschaffen. Is het het waard om nu een Steam Deck vooruit te bestellen, of kan je beter wachten op de Steam Deck 2 (opens in new tab)?

Het is moeilijk te zeggen wat de juiste beslissing is. Wat we wel weten, is dat eigenaren van een Steam Deck zelden spijt hebben van hun aankoop. Dit is dan ook een reden dat het huidige model de komende tijd nog relevant blijft, zelfs als er een verbeterde versie wordt uitgebracht. Wat wij wél willen zien in de komende tijd, zijn kleur- en design-opties.

Veel gamers geven er ongetwijfeld weinig om, maar de Nintendo Switch en de Switch Lite hebben verschillende limited editions in de productlijn om bij jouw esthetiek te passen. We weten dat er witte versies van de Steam Deck bestaan, alhoewel dit vermoedelijk enkel prototypes waren. Valve hintte eerder al op de plannen om de console in verschillende kleuren aan te bieden.

Het huidige zwarte model ziet er prima uit en werkt goed. Toch zijn er genoeg mensen (vooral gamers) die graag wat persoonlijkheid in hun apparaten terugzien. Het zwarte model houdt ons niet tegen om een Steam Deck aan te schaffen, maar we willen skins, vervangbare duimgrepen en veel, veel meer.

Als dat er niet in zit, is het misschien de moeite waard om een nieuw model af te wachten. Tegen die tijd is er waarschijnlijk genoeg feedback ontstaan en zijn er meer functies in ontwikkeling. Indien je een echte draagbare pc-ervaring wilt zijn er nog steeds een boel gaming-laptops (opens in new tab) om uit te kiezen. Toch zijn we erg benieuwd waar de wereld van de handhelds heen gaat.