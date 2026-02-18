Wat betekenen de Steam Deck OLED-voorraadproblemen voor de Steam Machine?

Valve lijkt momenteel nog hard te werken aan zijn aankomende Steam Machine: een hybride gaming-pc en console. De release van dit apparaat stond in de eerste instantie gepland voor begin 2026, maar dat is inmiddels alweer ergens in de eerste helft van 2026 geworden. We zijn ook nog steeds bang dat de RAM-crisis de lanceringsplannen verder kan verstoren en dat is niet voor niets want een recente ontwikkeling rondom de Steam Deck voorspelt ook al niet veel goeds.

Op de productpagina van de Steam Deck (op Steam) geeft Valve aan dat de Steam Deck OLED niet altijd in elke regio op voorraad is en dat dit het gevolg is "van tekorten op het gebied van geheugen- en opslagcomponenten". Momenteel lijkt op de Nederlandstalige website de 1TB-variant nog wel beschikbaar te zijn, maar de 512GB-variant is inderdaad ook uitverkocht. Daarnaast wordt het lcd-model met 256GB niet meer geproduceerd en is deze ook uitverkocht.

Het komt niet als een grote verrassing dat de RAM-crisis voor voorraadproblemen zorgt, maar we vragen ons nu wel af of dit ook slecht nieuws betekent voor Valve's aankomende hardware. Het zou kunnen zorgen voor nog een vertraging voor de Steam Machine, een nog hogere prijs of een erg lage voorraad bij release. Valve kan het zich mogelijk gezien de huidige staat van de markt ook niet veroorloven om de Steam Machine met verlies te verkopen, zoals het wel deed bij de Steam Deck.

(Image credit: Valve)

Hoe dan ook een probleem voor Valve

Als Valve ervoor kiest om de Steam Machine met een flink hoge prijs te lanceren, dan zal dat niet goed vallen bij consumenten. Als het bedrijf de prijzen echter betaalbaarder houdt, en waarschijnlijk dus de Steam Machine met verlies verkoopt, dan kan dat in de huidige pc-markt toch wel de nodige schade aanrichten.

Misschien is dan weer een vertraging van de lancering toch de beste optie om de impact op de prijs te vermijden, maar het probleem is dat we niet precies weten wanneer deze RAM-crisis niet meer zo'n grote impact meer zal hebben.

De voorraadproblemen van de Steam Deck OLED kunnen echter ook een teken zijn dat Valve nu hardware opzij zet voor de Steam Machine, zeker op het gebied van opslag, maar dit blijft gewoon een waardeloos moment om nieuwe hardware te lanceren als je afhankelijk bent van chips die alsmaar duurder worden.