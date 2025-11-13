Valve heeft een nieuwe Steam Machine onthuld en hij is meer dan 6 keer zo krachtig als de Steam Deck

Valve heeft gisteren een nieuwe Steam Machine aangekondigd, maar dit is niet een van de onsuccesvolle gaming-pc's die 10 jaar geleden werden onthuld als Steam Machines.

Dit nieuwe systeem lijkt meer op een traditionele gaming-console, maar dan met hetzelfde besturingssysteem als de Steam Deck: het op Linux gebaseerde SteamOS.

Er zullen twee modellen beschikbaar zijn bij de release: eentje met 512GB opslag en eentje met 2TB opslag. We hebben helaas nog geen informatie over de prijzen, maar we kunnen ervan uitgaan dat het 2TB-model flink duurder zal zijn dan het instapmodel.

Beide modellen beschikken daarnaast, net als de Steam Deck, over een microSD-kaartslot waarmee je de opslagruimte verder kan uitbreiden.

Aan de binnenkant van de Steam Machine vind je een 6-core Zen 4-CPU van AMD en een semi-custom RDNA3 28CU-GPU van AMD met toegang tot 8GB GDDR6 VRAM en 16GB DDR5 RAM.

Dit apparaat is volgens Valve meer dan zes keer zo krachtig als de Steam Deck en moet 4K-gaming met 60fps mogelijk maken. Daarbij wordt er wel gebruikgemaakt van AMD's 'FidelityFX Super Resolution' (FSR), oftewel upscaling. Er is verder ook ondersteuning voor raytracing.

Hieronder vind je al de belangrijkste specs:

Swipe to scroll horizontally Opslag 512GB / 2TB CPU AMD 6-core Zen 4 X86 GPU Semi-custom AMD RDNA3 28CU RAM 16GB DDR5 Voeding Interne voeding Connectiviteit DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernetpoort (1 Gbps), USB-C (10 Gbps), 4x USB-A (3.2 Gen 2), 2x2 Wi-Fi 6E, Bluetooth-antenne, geïntegreerde Steam Controller-radio (2.4GHz) Besturings-systeem SteamOS Andere features Aanpasbare LED-strip, ondersteuning voor allerlei pc-randapparatuur

Valve heeft ook bevestigd dat het apparaat gewoon zal werken met bestaande pc-randapparatuur. Je kan dus veel van de beste controllers voor pc aansluiten, maar ook een muis en toetsenbord, externe harde schijf en wat je verder ook maar nodig hebt aan pc-accessoires. Ook al lijkt de Steam Machine namelijk enigszins op een console, het blijft, net als de Steam Deck, eigenlijk gewoon een Linux-pc.

Los van bestaande randapparatuur kan je natuurlijk ook de nieuwe Steam Controller gebruiken op de Steam Machine. Die controller werd in dezelfde aankondigingsvideo onthuld en zal zowel los als in een bundel met de Steam Machine beschikbaar zijn. Daarnaast werd er ook nog een nieuwe VR-headset aangekondigd: Steam Frame.

De Steam Machine beschikt aan de voorkant ook nog over een aanpasbare LED-strip. Die kan je instellen om de status van een bepaald aspect van het systeem weer te geven of gewoon een mooie lichtshow in verschillende kleuren. Daarnaast suggereert de onthullingsvideo ook dat de faceplate aan de voorkant vervangbaar is, waardoor je de Steam Machine wat meer kan personaliseren.

De nieuwe Steam Machine zal in het begin van 2026 worden uitgebracht.