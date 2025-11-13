Valve heeft een nieuwe Steam Machine onthuld en hij is meer dan 6 keer zo krachtig als de Steam Deck

Console-killer?

De nieuwe Steam Machine
De Steam Machine (Beeld: Valve)

Valve heeft gisteren een nieuwe Steam Machine aangekondigd, maar dit is niet een van de onsuccesvolle gaming-pc's die 10 jaar geleden werden onthuld als Steam Machines.

Dit nieuwe systeem lijkt meer op een traditionele gaming-console, maar dan met hetzelfde besturingssysteem als de Steam Deck: het op Linux gebaseerde SteamOS.

Opslag

512GB / 2TB

CPU

AMD 6-core Zen 4 X86

GPU

Semi-custom AMD RDNA3 28CU

RAM

16GB DDR5

Voeding

Interne voeding

Connectiviteit

DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernetpoort (1 Gbps), USB-C (10 Gbps), 4x USB-A (3.2 Gen 2), 2x2 Wi-Fi 6E, Bluetooth-antenne, geïntegreerde Steam Controller-radio (2.4GHz)

Besturings-systeem

SteamOS

Andere features

Aanpasbare LED-strip, ondersteuning voor allerlei pc-randapparatuur

Valve heeft ook bevestigd dat het apparaat gewoon zal werken met bestaande pc-randapparatuur. Je kan dus veel van de beste controllers voor pc aansluiten, maar ook een muis en toetsenbord, externe harde schijf en wat je verder ook maar nodig hebt aan pc-accessoires. Ook al lijkt de Steam Machine namelijk enigszins op een console, het blijft, net als de Steam Deck, eigenlijk gewoon een Linux-pc.

Los van bestaande randapparatuur kan je natuurlijk ook de nieuwe Steam Controller gebruiken op de Steam Machine. Die controller werd in dezelfde aankondigingsvideo onthuld en zal zowel los als in een bundel met de Steam Machine beschikbaar zijn. Daarnaast werd er ook nog een nieuwe VR-headset aangekondigd: Steam Frame.

De Steam Machine beschikt aan de voorkant ook nog over een aanpasbare LED-strip. Die kan je instellen om de status van een bepaald aspect van het systeem weer te geven of gewoon een mooie lichtshow in verschillende kleuren. Daarnaast suggereert de onthullingsvideo ook dat de faceplate aan de voorkant vervangbaar is, waardoor je de Steam Machine wat meer kan personaliseren.

De nieuwe Steam Machine zal in het begin van 2026 worden uitgebracht.

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft recent zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

